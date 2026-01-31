Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
|
31.01.2026 19:28:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Abschluss der Mehrzuteilungsoption des Underwriters im öffentlichen US-Angebot bekannt
^London, Ontario, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR180&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5)ein Clean-Technology-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben,
dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption des Underwriters durch D. Boral Capital LLC zusätzliche
260.869 Stammaktien sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 130.434
Stammaktien ausgegeben hat. Der daraus resultierende Bruttoemissionserlös
beläuft sich auf rund 3 Mio. USD. Die Emission erfolgte im Rahmen des zuvor
angekündigten öffentlich gezeichneten US-Angebots von Stammaktien und
begleitenden Optionsscheinen (das?Angebot"). Die im Rahmen der
Mehrzuteilungsoption ausgegebenen Stammaktien wurden jeweils zusammen mit einem
begleitenden halben Optionsschein veräußert, wobei jeder ganze Optionsschein zum
Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens berechtigt. Jeder ganze Optionsschein
hat einen Ausübungspreis von 16,00 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und hat
eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Ausgabedatum.
D. Boral Capital LLC fungierte als federführender Underwriter (Lead Underwriter)
für das Angebot. Roth Capital Partners fungierte als Finanzberater für das
Angebot.
Aduro beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot für Ausgaben im
Zusammenhang mit dem Bau seiner Demonstrationsanlage im Pilotmaßstab zu
verwenden sowie den verbleibenden Betrag (falls vorhanden) für laufende
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, allgemeine Unternehmenszwecke und als
Betriebskapital.
Das Angebot erfolgte auf Grundlage einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung
auf Formular F-10 in der jeweils gültigen Fassung (Aktenzeichen 333-292023), die
zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission,?SEC") eingereicht wurde und mit Einreichung wirksam wurde,
sowie auf Grundlage des kanadischen Kurzform-Basis-Shelf-Prospekts des
Unternehmens vom 15. Dezember 2025 (der?Basis-Shelf-Prospekt"). Aduro bot die
Wertpapiere ausschließlich in den Vereinigten Staaten an und verkaufte diese
auch ausschließlich dort. Es wurden keine Wertpapiere an Käufer in Kanada
angeboten oder verkauft.
Der Basis-Shelf-Prospekt zum Angebot, der die Bedingungen des Angebots
beschreibt, wurde bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada
sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in den Vereinigten Staaten
eingereicht und ist kostenlos über die Unternehmensprofile auf der Website
SEDAR+ der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder über die Website der SEC unter www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) abrufbar. Ein endgültiger Prospektnachtrag (Final
Prospectus Supplement) mit den endgültigen Angebotsbedingungen wurde bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen British Columbia und
Ontario sowie bei der SEC eingereicht. Kopien des endgültigen Prospekts sind
über die Website der SEC unter www.sec.gov oder bei D. Boral Capital LLC,
Attention: 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, USA, sowie per E-
Mail unter info@dboralcapital.com (mailto:info@dboralcapital.com) oder
telefonisch unter +1 (212) 970-5150 erhältlich.
Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie den Prospekt sowie andere
Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder
einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das
Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar.
Wertpapiere des Unternehmens dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten
oder verkauft werden, wenn eine Registrierung erfolgt ist oder eine
entsprechende Ausnahme von der Registrierung greift. Ebenso darf es in keinem
Staat oder keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot, eine Aufforderung oder einen
Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens geben, in dem bzw. in der solche
Handlungen ohne vorherige Registrierung oder Qualifizierung nach den dortigen
Wertpapiergesetzen ungesetzlich wären.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder
erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist
ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das
21. Jahrhundert verwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development & Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
D. Boral Capital LLC
info@dboralcapital.com (mailto:info@dboralcapital.com)
+1 212 970 5150
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den aktuellen
Erwartungen des Unternehmens. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu den
erwarteten Verwendungen des Nettoerlöses aus dem Angebot. Diese Aussagen stellen
keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und unterliegen bestimmten
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die nur schwer vorhersehbar sind.
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den
erwarteten abweichen, umfassen unter anderem Risiken und Unsicherheiten im
Zusammenhang mit möglichen Änderungen der beabsichtigten Verwendung der Erlöse
durch das Unternehmen. Diese und weitere Risiken und Unsicherheiten sind
ausführlicher im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des
Unternehmens vom 20. Mai 2025 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese
Informationen zu aktualisieren, außer soweit dies nach geltendem Recht,
einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,
vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64e63ba5-a227-
425d-86c5-7d955e482c49
