GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ausgabepreis für ein garantiertes öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 15,64 Millionen US-Dollar sowie eine glei...

^LONDON, Ontario, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR200&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute Folgendes

bekannt:

(i) ein garantiertes öffentliches Angebot in den USA und Kanada (das

?öffentliche Angebot") von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-

Dollar (21,20 CAD) je Stammaktie (der?Ausgabepreis"), wodurch dem Unternehmen

im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar

zufließt, vor Abzug von Emissionsabschlägen und Kosten des öffentlichen

Angebots; und

(ii) eine gleichzeitige, nicht vermittelte Privatplatzierung (das?LIFE-

Angebot") von bis zu 471.698 Stammaktien zum Ausgabepreis je Stammaktie, wodurch

dem Unternehmen im Rahmen des LIFE-Angebots ein Bruttoerlös von bis zu

7.169.810 US-Dollar zufließt, vor Abzug etwaiger Vermittlungsgebühren und

sonstiger Kosten des LIFE-Angebots,

woraus sich für das Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 22.805.214

US-Dollar ergibt, vor Abzug von Abschlägen, Gebühren und sonstigen

Angebotskosten (zusammenfassend das?Angebot").

Canaccord Genuity fungiert als alleiniger Bookrunner für das öffentliche

Angebot. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot hat das Unternehmen eine

Emissionsvereinbarung mit Canaccord Genuity als Vertreter der verschiedenen

Konsortialbanken des öffentlichen Angebots geschlossen (die

?Emissionsvereinbarung").

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang

mit der Planung, Entwicklung und Errichtung einer weltweit ersten

Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die?FOAK-Anlage"), für laufende

Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den verbleibenden Betrag für allgemeine

Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Das öffentliche Angebot

wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2026 (das?Abschlussdatum")

abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen,

einschließlich der Notierung der angebotenen Stammaktien an der Toronto Stock

Exchange (die?TSX") und am Nasdaq Capital Market (die?Nasdaq") sowie des

Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der TSX und der Nasdaq. Das

öffentliche Angebot ist nicht vom Abschluss des LIFE-Angebots abhängig, und das

LIFE-Angebot ist nicht vom Abschluss des öffentlichen Angebots abhängig. Das

LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um das Abschlussdatum oder an einem

anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen, in jedem Fall jedoch

spätestens 45 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung. Das LIFE-Angebot kann in

einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Das öffentliche Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen

Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils geltenden Fassung

(Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (?SEC") eingereicht wurde und mit Einreichung wirksam

wurde, sowie gemäß dem kanadischen Kurzprospekt des Unternehmens vom 15.

Dezember 2025 (der?Basisprospekt") und einem begleitenden Prospektnachtrag zum

Basisprospekt (der?Prospektnachtrag", zusammen mit dem Basisprospekt der

?endgültige Prospekt").

Der Basisprospekt, der sich auf das öffentliche Angebot bezieht und dessen

Bedingungen beschreibt, wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British

Columbia und Ontario sowie bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht

und ist kostenlos über die Unternehmensprofile auf der von den Canadian

Securities Administrators betriebenen SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder gegebenenfalls auf der Website der SEC unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov/) erhältlich. Der Prospektnachtrag wird bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie bei der SEC

eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts können, sobald verfügbar, über

die Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) oder bei Canaccord

Genuity LLC, z. Hd.: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor,

Boston, MA 02109, oder per E-Mail an prospectus@cgf.com

(mailto:prospectus@cgf.com) angefordert werden.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie den endgültigen Prospekt sowie weitere

Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in

British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht hat oder noch

einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das

Angebot zu erhalten.

Das LIFE-Angebot richtet sich an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas

mit Ausnahme von Québec gemäß der Ausnahme von der Prospektpflicht für

Finanzierungen börsennotierter Emittenten nach Teil 5A des National Instrument

45-106 - Prospectus Exemptions and Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions

from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption of the Canadian

Securities Administrators (zusammenfassend die?LIFE-Ausnahme"). Vorbehaltlich

der Einhaltung der Bedingungen der LIFE-Ausnahme unterliegen die im Rahmen der

LIFE-Ausnahme angebotenen Stammaktien (die?LIFE-Aktien") nach den geltenden

kanadischen Wertpapiergesetzen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen. Darüber

hinaus können die LIFE-Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den

geltenden Ausnahmen von den Registrierungs- oder Prospektpflichten Anlegern mit

Wohnsitz in bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der

Vereinigten Staaten zum Verkauf angeboten werden; dies gilt jedoch nur, soweit

das Unternehmen in diesen Rechtsordnungen nicht zur Registrierung oder

Einreichung von Unterlagen verpflichtet ist, mit Ausnahme von Berichten über den

Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Für dieses LIFE-Angebot liegt ein Angebotsdokument vor, das im Profil des

Unternehmens unter www.sedarplus.com (http://www.sedarplus.com/) sowie auf der

Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com

(http://www.adurocleantech.com/) abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger

sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung

treffen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass bestimmte Insider des Unternehmens

möglicherweise am LIFE-Angebot teilnehmen werden. Jede Beteiligung von Insidern

am LIFE-Angebot stellt eine?Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne

des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in

Special Transactions (?MI 61-101") dar. Das Unternehmen geht jedoch davon aus,

dass es sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und

die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen kann, da weder

der Marktwert der von den Insidern gezeichneten LIFE-Aktien noch die von diesen

Insidern für die LIFE-Aktien gezahlte Gegenleistung 25 % der

Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung

übersteigen dürfte.

Das Unternehmen beabsichtigt, sich im Zusammenhang mit dem Angebot auf die in

Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual vorgesehene Ausnahmeregelung zu berufen.

Danach wendet die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen an, an

denen berechtigte Emittenten beteiligt sind, die an einer anerkannten Börse

notiert sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des

Unternehmens dar, noch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert oder von der

Registrierungspflicht befreit sind, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung

oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer

Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung

gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder der betreffenden

Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Keine der LIFE-Aktien wird gemäß dem United

States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert.

Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch

verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Ausnahme von der

Registrierungspflicht greift.

Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in

US-Dollar ausgewiesen. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen

Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026

veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichteres, hochwertigeres Öl sowie zur Umwandlung

von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen in hochwertigere Kraftstoffe oder

erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens

basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die

bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende

Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete

Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Den in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen liegen unter anderem die folgenden wesentlichen

Faktoren und Annahmen zugrunde: unser Verständnis und unsere Einschätzung der

aktuellen Marktbedingungen, genehmigte Geschäftspläne und behördliche

Genehmigungen in Bezug auf die FOAK-Anlage und andere Pilotanlagen, weiterhin

positiv ausfallende Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, Ergebnisse unserer

Testarbeiten zur technologischen und verfahrenstechnischen Weiterentwicklung,

Erfahrungen mit Aufsichtsbehörden sowie günstige wirtschaftliche

Rahmenbedingungen. Werden in dieser Pressemitteilung oder an anderer Stelle

Begriffe wie?planen",?potenziell",?deuten darauf hin",?erwarten",

?beabsichtigen",?glauben",?könnte",?wird",?wenn",?voraussehen" oder

ähnliche Ausdrücke verwendet, so dienen sie der Kennzeichnung

zukunftsgerichteter Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter

anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des

Abschlusses des öffentlichen Angebots und der Erfüllung der aufschiebenden

Bedingungen in der Emissionsvereinbarung, des Abschlusses des LIFE-Angebots und

der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen in allen in diesem Zusammenhang

abgeschlossenen Zeichnungsvereinbarungen, des Erhalts aller behördlichen

Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der TSX und der Nasdaq, für das

öffentliche Angebot und das LIFE-Angebot, des erwarteten Bruttoerlöses aus dem

öffentlichen Angebot und dem LIFE-Angebot sowie der geplanten Verwendung des

Nettoerlöses aus dem öffentlichen Angebot und dem LIFE-Angebot. Diese Aussagen

sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten

Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen,

gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der

Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot und das

LIFE-Angebot, dem Erhalt aller dafür erforderlichen behördlichen Genehmigungen

oder anderen Faktoren, die zu Änderungen der vom Unternehmen vorgesehenen

Verwendung der Erlöse führen könnten, einschließlich solcher Faktoren, die die

Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine FOAK-Anlage oder andere

Pilotanlagen beeinflussen könnten. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten

werden ausführlicher im Abschnitt?Risikofaktoren" des Basisprospekts des

Unternehmens, im Prospektnachtrag, in der Management's Discussion and Analysis

sowie im Jahresinformationsformular vom 27. August 2025 beschrieben, die alle

auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie auf EDGAR

unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind oder verfügbar sein

werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach

geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten

und Kanadas, erforderlich.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eda16f6-3feb-409b-

be2b-c9943a626097

Â°