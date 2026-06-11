Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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11.06.2026 21:10:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ausgabepreis für ein garantiertes öffentliches Emissionsangebot in Höhe von 15,64 Millionen US-Dollar sowie eine glei...
^LONDON, Ontario, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR200&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute Folgendes
bekannt:
(i) ein garantiertes öffentliches Angebot in den USA und Kanada (das
?öffentliche Angebot") von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-
Dollar (21,20 CAD) je Stammaktie (der?Ausgabepreis"), wodurch dem Unternehmen
im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar
zufließt, vor Abzug von Emissionsabschlägen und Kosten des öffentlichen
Angebots; und
(ii) eine gleichzeitige, nicht vermittelte Privatplatzierung (das?LIFE-
Angebot") von bis zu 471.698 Stammaktien zum Ausgabepreis je Stammaktie, wodurch
dem Unternehmen im Rahmen des LIFE-Angebots ein Bruttoerlös von bis zu
7.169.810 US-Dollar zufließt, vor Abzug etwaiger Vermittlungsgebühren und
sonstiger Kosten des LIFE-Angebots,
woraus sich für das Unternehmen ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 22.805.214
US-Dollar ergibt, vor Abzug von Abschlägen, Gebühren und sonstigen
Angebotskosten (zusammenfassend das?Angebot").
Canaccord Genuity fungiert als alleiniger Bookrunner für das öffentliche
Angebot. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot hat das Unternehmen eine
Emissionsvereinbarung mit Canaccord Genuity als Vertreter der verschiedenen
Konsortialbanken des öffentlichen Angebots geschlossen (die
?Emissionsvereinbarung").
Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Ausgaben im Zusammenhang
mit der Planung, Entwicklung und Errichtung einer weltweit ersten
Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die?FOAK-Anlage"), für laufende
Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den verbleibenden Betrag für allgemeine
Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Das öffentliche Angebot
wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2026 (das?Abschlussdatum")
abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der Notierung der angebotenen Stammaktien an der Toronto Stock
Exchange (die?TSX") und am Nasdaq Capital Market (die?Nasdaq") sowie des
Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der TSX und der Nasdaq. Das
öffentliche Angebot ist nicht vom Abschluss des LIFE-Angebots abhängig, und das
LIFE-Angebot ist nicht vom Abschluss des öffentlichen Angebots abhängig. Das
LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um das Abschlussdatum oder an einem
anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen, in jedem Fall jedoch
spätestens 45 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung. Das LIFE-Angebot kann in
einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.
Das öffentliche Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen
Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils geltenden Fassung
(Aktenzeichen 333-292023), die zuvor am 15. Dezember 2025 bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (?SEC") eingereicht wurde und mit Einreichung wirksam
wurde, sowie gemäß dem kanadischen Kurzprospekt des Unternehmens vom 15.
Dezember 2025 (der?Basisprospekt") und einem begleitenden Prospektnachtrag zum
Basisprospekt (der?Prospektnachtrag", zusammen mit dem Basisprospekt der
?endgültige Prospekt").
Der Basisprospekt, der sich auf das öffentliche Angebot bezieht und dessen
Bedingungen beschreibt, wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British
Columbia und Ontario sowie bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht
und ist kostenlos über die Unternehmensprofile auf der von den Canadian
Securities Administrators betriebenen SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder gegebenenfalls auf der Website der SEC unter
www.sec.gov (http://www.sec.gov/) erhältlich. Der Prospektnachtrag wird bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie bei der SEC
eingereicht. Exemplare des endgültigen Prospekts können, sobald verfügbar, über
die Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) oder bei Canaccord
Genuity LLC, z. Hd.: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor,
Boston, MA 02109, oder per E-Mail an prospectus@cgf.com
(mailto:prospectus@cgf.com) angefordert werden.
Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie den endgültigen Prospekt sowie weitere
Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
British Columbia und Ontario sowie bei der SEC eingereicht hat oder noch
einreichen wird, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das
Angebot zu erhalten.
Das LIFE-Angebot richtet sich an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas
mit Ausnahme von Québec gemäß der Ausnahme von der Prospektpflicht für
Finanzierungen börsennotierter Emittenten nach Teil 5A des National Instrument
45-106 - Prospectus Exemptions and Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions
from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption of the Canadian
Securities Administrators (zusammenfassend die?LIFE-Ausnahme"). Vorbehaltlich
der Einhaltung der Bedingungen der LIFE-Ausnahme unterliegen die im Rahmen der
LIFE-Ausnahme angebotenen Stammaktien (die?LIFE-Aktien") nach den geltenden
kanadischen Wertpapiergesetzen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen. Darüber
hinaus können die LIFE-Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den
geltenden Ausnahmen von den Registrierungs- oder Prospektpflichten Anlegern mit
Wohnsitz in bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der
Vereinigten Staaten zum Verkauf angeboten werden; dies gilt jedoch nur, soweit
das Unternehmen in diesen Rechtsordnungen nicht zur Registrierung oder
Einreichung von Unterlagen verpflichtet ist, mit Ausnahme von Berichten über den
Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten und Kanada.
Für dieses LIFE-Angebot liegt ein Angebotsdokument vor, das im Profil des
Unternehmens unter www.sedarplus.com (http://www.sedarplus.com/) sowie auf der
Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com
(http://www.adurocleantech.com/) abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger
sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen.
Das Unternehmen geht davon aus, dass bestimmte Insider des Unternehmens
möglicherweise am LIFE-Angebot teilnehmen werden. Jede Beteiligung von Insidern
am LIFE-Angebot stellt eine?Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne
des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in
Special Transactions (?MI 61-101") dar. Das Unternehmen geht jedoch davon aus,
dass es sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und
die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen kann, da weder
der Marktwert der von den Insidern gezeichneten LIFE-Aktien noch die von diesen
Insidern für die LIFE-Aktien gezahlte Gegenleistung 25 % der
Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung
übersteigen dürfte.
Das Unternehmen beabsichtigt, sich im Zusammenhang mit dem Angebot auf die in
Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual vorgesehene Ausnahmeregelung zu berufen.
Danach wendet die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen an, an
denen berechtigte Emittenten beteiligt sind, die an einer anerkannten Börse
notiert sind.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des
Unternehmens dar, noch dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit sind, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung
oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Staat oder einer
Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder der betreffenden
Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Keine der LIFE-Aktien wird gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert.
Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Ausnahme von der
Registrierungspflicht greift.
Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in
US-Dollar ausgewiesen. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen
Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026
veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichteres, hochwertigeres Öl sowie zur Umwandlung
von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen in hochwertigere Kraftstoffe oder
erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens
basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die
bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende
Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete
Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Den in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen liegen unter anderem die folgenden wesentlichen
Faktoren und Annahmen zugrunde: unser Verständnis und unsere Einschätzung der
aktuellen Marktbedingungen, genehmigte Geschäftspläne und behördliche
Genehmigungen in Bezug auf die FOAK-Anlage und andere Pilotanlagen, weiterhin
positiv ausfallende Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, Ergebnisse unserer
Testarbeiten zur technologischen und verfahrenstechnischen Weiterentwicklung,
Erfahrungen mit Aufsichtsbehörden sowie günstige wirtschaftliche
Rahmenbedingungen. Werden in dieser Pressemitteilung oder an anderer Stelle
Begriffe wie?planen",?potenziell",?deuten darauf hin",?erwarten",
?beabsichtigen",?glauben",?könnte",?wird",?wenn",?voraussehen" oder
ähnliche Ausdrücke verwendet, so dienen sie der Kennzeichnung
zukunftsgerichteter Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter
anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des
Abschlusses des öffentlichen Angebots und der Erfüllung der aufschiebenden
Bedingungen in der Emissionsvereinbarung, des Abschlusses des LIFE-Angebots und
der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen in allen in diesem Zusammenhang
abgeschlossenen Zeichnungsvereinbarungen, des Erhalts aller behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen der TSX und der Nasdaq, für das
öffentliche Angebot und das LIFE-Angebot, des erwarteten Bruttoerlöses aus dem
öffentlichen Angebot und dem LIFE-Angebot sowie der geplanten Verwendung des
Nettoerlöses aus dem öffentlichen Angebot und dem LIFE-Angebot. Diese Aussagen
sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen,
gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der
Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für das öffentliche Angebot und das
LIFE-Angebot, dem Erhalt aller dafür erforderlichen behördlichen Genehmigungen
oder anderen Faktoren, die zu Änderungen der vom Unternehmen vorgesehenen
Verwendung der Erlöse führen könnten, einschließlich solcher Faktoren, die die
Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine FOAK-Anlage oder andere
Pilotanlagen beeinflussen könnten. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten
werden ausführlicher im Abschnitt?Risikofaktoren" des Basisprospekts des
Unternehmens, im Prospektnachtrag, in der Management's Discussion and Analysis
sowie im Jahresinformationsformular vom 27. August 2025 beschrieben, die alle
auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie auf EDGAR
unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind oder verfügbar sein
werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach
geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten
und Kanadas, erforderlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eda16f6-3feb-409b-
be2b-c9943a626097
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