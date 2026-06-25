Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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25.06.2026 04:10:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt den Abschluss der LIFE-Emissionsrunde bekannt
^LONDON, Ontario, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR204&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der
Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen
und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute
bekannt gegeben, dass es im Anschluss an seine früheren Pressemitteilungen vom
10. Juni 2026 (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Pricing-of-US15-64-
Million-Underwritten-Public-Offering-and-Concurrent-Private-Placement-of-up-to-
US7-17-
Million/default.aspx?utm_source=ACT%20Announces%20LIFE%20Offering&utm_campaign=P
R204&utm_medium=PressRelease) und 15. Juni 2026
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Filing-of-Amended-and-Restated-
LIFE-Offering-Document-Following-Closing-of-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=ACT%20Amnded%20LIFE%20Offering&utm_campaign=PR2
04&utm_medium=PressRelease) eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem
Bruttoerlös von 9.155.940,80 CAD (6.564.810,21 USD) aus dem Verkauf von 431.884
Stammaktien (die? LIFE-Aktien") zu einem Preis von 21,20 CAD (15,20 USD) pro
LIFE-Aktie (das?LIFE-Angebot") im Rahmen der LIFE-Ausnahmeregelung (wie hierin
definiert) abgeschlossen hat.
Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen
und gemäß dem National Instrument 45-106 - Prospektbefreiungen (?NI 45-106")
wurde das LIFE-Angebot an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit
Ausnahme von Quebec, gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte
Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 und der Coordinated Blanket Order 45-935 -
Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Finanzierungsausnahme für
börsennotierte Emittenten der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden (die
?LIFE-Ausnahme") an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme
von Quebec, angeboten. Die im Rahmen des LIFE-Angebots gemäß der LIFE-
Ausnahmeregelung angebotenen Wertpapiere unterliegen keinen
Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Das geänderte und neu gefasste Emissionsprospekt der Gesellschaft vom 15. Juni
2026 (der?Emissionsprospekt") im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot ist im
Profil der Gesellschaft auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) sowie auf der Website der Gesellschaft unter
www.adurocleantech.com (http://www.adurocleantech.com/) verfügbar.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der LIFE-Emission wie im
Emissionsprospekt beschrieben zu verwenden, unter anderem für die
Technologieentwicklung, Vermarktungsmaßnahmen, Betriebskapital und allgemeine
Unternehmenszwecke.
Im Zusammenhang mit der LIFE-Emission zahlte das Unternehmen gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen und den Anforderungen der Toronto Stock Exchange
Vermittlerprovisionen in Höhe von insgesamt 539.994,53 CAD an berechtigte
Vermittler. Bestimmte Insider des Unternehmens haben an der LIFE-Emission
teilgenommen. Die Beteiligung von Insidern stellt eine?Transaktion mit
nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von
Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (?MI 61-101") dar. Das Unternehmen
hat sich auf die geltenden Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich der
formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den
Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) der MI 61-101 berufen. Das Unternehmen hat
keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung von
Insidern mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des LIFE-Angebots
eingereicht, da die Einzelheiten und Beträge der Insiderbeteiligung erst kurz
vor dem Abschluss endgültig feststanden und das Unternehmen die Transaktion aus
triftigen geschäftlichen Gründen so schnell wie möglich abschließen wollte.
Die Toronto Stock Exchange hat das LIFE-Angebot unter Vorbehalt genehmigt. Die
endgültige Genehmigung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen Auflagen
nach Abschluss der Transaktion. Das Unternehmen hat sich im Zusammenhang mit dem
LIFE-Angebot auf die in Abschnitt 602.1 des TSX-Unternehmenshandbuchs
festgelegte Ausnahmeregelung berufen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-
Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das?US-
Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten
registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-
Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-
Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser
Registrierungspflicht vor.
Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Währungsumrechnungen basieren auf
dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1
US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,
wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete
Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze
(zusammenfassend als?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem
Aussagen bezüglich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-
Angebot, des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock
Exchange sowie der Geschäftspläne, Vermarktungsaktivitäten,
Technologieentwicklungsinitiativen und strategischen Ziele des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,
Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen
hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der LIFE-Emission
wie vorgesehen einzusetzen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen sowie der weiteren Weiterentwicklung der Geschäfts- und
Technologieprogramme des Unternehmens. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe
wie?erwarten",?beabsichtigen",?voraussehen",?glauben",?könnte",?wird" und
ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen diese dazu, zukunftsgerichtete
Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge
wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich Risiken im
Zusammenhang mit den Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine
Geschäftspläne umzusetzen, die Entwicklung und Vermarktung seiner Technologien,
behördliche Genehmigungen sowie weitere Risiken, die unter der Überschrift
?Risikofaktoren" in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens
beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR unter
https://www.sec.gov (https://www.sec.gov/) eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es
aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es
sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Den Lesern wird geraten,
kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4fb77643-c04b-4bfc-af2c-
ad5d1034d39d
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