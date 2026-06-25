GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt den Abschluss der LIFE-Emissionsrunde bekannt

^LONDON, Ontario, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR204&utm_

medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der

Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen

und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute

bekannt gegeben, dass es im Anschluss an seine früheren Pressemitteilungen vom

10. Juni 2026 (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Pricing-of-US15-64-

Million-Underwritten-Public-Offering-and-Concurrent-Private-Placement-of-up-to-

US7-17-

Million/default.aspx?utm_source=ACT%20Announces%20LIFE%20Offering&utm_campaign=P

R204&utm_medium=PressRelease) und 15. Juni 2026

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Filing-of-Amended-and-Restated-

LIFE-Offering-Document-Following-Closing-of-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=ACT%20Amnded%20LIFE%20Offering&utm_campaign=PR2

04&utm_medium=PressRelease) eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem

Bruttoerlös von 9.155.940,80 CAD (6.564.810,21 USD) aus dem Verkauf von 431.884

Stammaktien (die? LIFE-Aktien") zu einem Preis von 21,20 CAD (15,20 USD) pro

LIFE-Aktie (das?LIFE-Angebot") im Rahmen der LIFE-Ausnahmeregelung (wie hierin

definiert) abgeschlossen hat.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen

und gemäß dem National Instrument 45-106 - Prospektbefreiungen (?NI 45-106")

wurde das LIFE-Angebot an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit

Ausnahme von Quebec, gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte

Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 und der Coordinated Blanket Order 45-935 -

Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Finanzierungsausnahme für

börsennotierte Emittenten der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden (die

?LIFE-Ausnahme") an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme

von Quebec, angeboten. Die im Rahmen des LIFE-Angebots gemäß der LIFE-

Ausnahmeregelung angebotenen Wertpapiere unterliegen keinen

Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Das geänderte und neu gefasste Emissionsprospekt der Gesellschaft vom 15. Juni

2026 (der?Emissionsprospekt") im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot ist im

Profil der Gesellschaft auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) sowie auf der Website der Gesellschaft unter

www.adurocleantech.com (http://www.adurocleantech.com/) verfügbar.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der LIFE-Emission wie im

Emissionsprospekt beschrieben zu verwenden, unter anderem für die

Technologieentwicklung, Vermarktungsmaßnahmen, Betriebskapital und allgemeine

Unternehmenszwecke.

Im Zusammenhang mit der LIFE-Emission zahlte das Unternehmen gemäß den geltenden

Wertpapiergesetzen und den Anforderungen der Toronto Stock Exchange

Vermittlerprovisionen in Höhe von insgesamt 539.994,53 CAD an berechtigte

Vermittler. Bestimmte Insider des Unternehmens haben an der LIFE-Emission

teilgenommen. Die Beteiligung von Insidern stellt eine?Transaktion mit

nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von

Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (?MI 61-101") dar. Das Unternehmen

hat sich auf die geltenden Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich der

formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den

Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) der MI 61-101 berufen. Das Unternehmen hat

keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung von

Insidern mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des LIFE-Angebots

eingereicht, da die Einzelheiten und Beträge der Insiderbeteiligung erst kurz

vor dem Abschluss endgültig feststanden und das Unternehmen die Transaktion aus

triftigen geschäftlichen Gründen so schnell wie möglich abschließen wollte.

Die Toronto Stock Exchange hat das LIFE-Angebot unter Vorbehalt genehmigt. Die

endgültige Genehmigung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen Auflagen

nach Abschluss der Transaktion. Das Unternehmen hat sich im Zusammenhang mit dem

LIFE-Angebot auf die in Abschnitt 602.1 des TSX-Unternehmenshandbuchs

festgelegte Ausnahmeregelung berufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-

Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das?US-

Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten

registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-

Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-

Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser

Registrierungspflicht vor.

Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Währungsumrechnungen basieren auf

dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1

US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,

wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete

Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze

(zusammenfassend als?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem

Aussagen bezüglich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-

Angebot, des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock

Exchange sowie der Geschäftspläne, Vermarktungsaktivitäten,

Technologieentwicklungsinitiativen und strategischen Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,

Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen

hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der LIFE-Emission

wie vorgesehen einzusetzen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen sowie der weiteren Weiterentwicklung der Geschäfts- und

Technologieprogramme des Unternehmens. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe

wie?erwarten",?beabsichtigen",?voraussehen",?glauben",?könnte",?wird" und

ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen diese dazu, zukunftsgerichtete

Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge

wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder

implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich Risiken im

Zusammenhang mit den Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine

Geschäftspläne umzusetzen, die Entwicklung und Vermarktung seiner Technologien,

behördliche Genehmigungen sowie weitere Risiken, die unter der Überschrift

?Risikofaktoren" in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens

beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter

www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR unter

https://www.sec.gov (https://www.sec.gov/) eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es

aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es

sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Den Lesern wird geraten,

kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.

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