GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt den Abschluss einer garantierten öffentlichen Emission im Wert von 15,54 Millionen Dollar bekannt

^LONDON, Ontario, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR201&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute den

Abschluss seiner garantierten öffentlichen Emission in den USA und Kanada (den

?Börsengang") von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar

(21,20 kanadische Dollar) pro Stammaktie bekannt gegeben, was dem Unternehmen

einen Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar vor Abzug von Emissionsrabatten und

Emissionskosten einbringt.

Canaccord Genuity fungierte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Börsengang als

alleiniger Konsortialführer und Vertreter der verschiedenen Konsortialbanken.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang für Ausgaben im

Zusammenhang mit der Planung, Konstruktion und dem Bau seiner einzigartigen

Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die?FOAK-Anlage"), für laufende

Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den Restbetrag für allgemeine

Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Der Börsengang erfolgte gleichzeitig in den Vereinigten Staaten und in den

kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario gemäß einer wirksamen

Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 in seiner geänderten Fassung

(Aktenzeichen 333-292023), das zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der?

SEC") am 15. Dezember 2025 eingereicht wurde und mit der Einreichung wirksam

wurde, sowie auf den kanadischen Basisprospekt der Gesellschaft in Kurzform vom

15. Dezember 2025, ergänzt durch den Prospektnachtrag vom 10. Juni 2026.

Der Basisprospekt und der Prospektnachtrag im Zusammenhang mit dem Börsengang

wurden bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie

bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und sind kostenlos über die

Unternehmensprofile auf SEDAR+, das von den Canadian Securities Administrators

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) betrieben wird, sowie auf der

EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) einsehbar.

Exemplare des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts sind auch

bei Canaccord Genuity LLC, Attn: Syndication Department, 1 Post Office Square,

30th Floor, Boston, MA 02109, oder per E-Mail unter prospectus@cgf.com

(mailto:prospectus@cgf.com) erhältlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf Wertpapiere des Unternehmens

dar; diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch

verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung

von der Registrierungspflicht vorliegt; ebenso wenig darf ein Angebot, eine

Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem

Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine

solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser

Rechtsordnung unzulässig wäre.

Alle in dieser Pressemitteilung aufgeführten Währungsumrechnungen basieren auf

dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1

US-Dollar = 1,3947 kanadische Dollar. Der Börsengang wurde von der Toronto Stock

Exchange (?TSX") unter Vorbehalt genehmigt und unterliegt weiterhin lediglich

den üblichen Bedingungen der TSX nach Abschluss der Transaktion.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,

wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete

Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die der

Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen zugrunde liegen, gehören die Einschätzung und Überzeugung des

Unternehmens hinsichtlich der aktuellen Marktbedingungen, genehmigte

Geschäftspläne und behördliche Genehmigungen in Bezug auf die FOAK-Anlage und

andere Pilotanlagen, kontinuierliche Fortschritte bei den Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten, die Ergebnisse laufender Testarbeiten zur

technologischen und prozesstechnischen Verbesserung, die Erfahrungen des

Unternehmens mit den Aufsichtsbehörden sowie das Anhalten positiver

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie

?planen",?möglicherweise",?deuten darauf hin",?erwarten",?beabsichtigen",

?glauben",?könnte",?wird",?falls",?voraussehen" und ähnliche Ausdrücke

verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet

werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Hinweise auf

die vom Unternehmen geplante Verwendung des Nettoerlöses aus dem Börsengang

sowie Aussagen zu den endgültigen behördlichen Genehmigungen für den Börsengang

und deren voraussichtlichem Erhalt. Diese Aussagen stellen keine Garantie für

die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen bestimmten Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Zu den Faktoren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, zählen unter

anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Faktoren, die zu

Änderungen bei der vom Unternehmen vorgesehenen Verwendung der Erlöse führen,

einschließlich solcher, die sich auf die Erwartungen des Unternehmens

hinsichtlich seiner FOAK-Anlage oder anderer Pilotanlagen auswirken könnten.

Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden ausführlicher im Abschnitt

?Risikofaktoren" des Basisprospekts des Unternehmens, im Prospektnachtrag, in

der Erörterung und Analyse der Geschäftsführung sowie im

Jahresinformationsformular vom 27. August 2025 beschrieben, die jeweils auf

SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese

Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht,

einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas,

vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a55c344-bdb5-494c-

a57d-6bf7db9c268e

Â°