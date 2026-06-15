GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt die Einreichung eines geänderten und neu gefassten LIFE-Emissionsprospekts nach Abschluss des öffentlichen Angebots b...

^LONDON, Ontario, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR202&utm_

medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute

bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine vorherige Mitteilung

vom 10. Juni 2026 über eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu

471.698 Stammaktien (die?angebotenen Aktien") zu einem Preis von 15,20 US-

Dollar (21,20 CAD) pro angebotener Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu

7.169.810 US-Dollar (9.999.734 CAD) (das?LIFE-Angebot") ein geändertes und neu

gefasstes Angebotsdokument (das?geänderte und neu gefasste LIFE-

Emissionsprospekt") nach dem Abschluss seines garantierten öffentlichen Angebots

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-15-54-Million-

Underwritten-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20Closes%20Public%20Offering&utm_campaign

=PR202&utm_medium=PressRelease), wie am 11. Juni 2026 angekündigt (das

?öffentliche Angebot"), in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen

eingereicht hat.

Das LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Juni 2026 oder zu einem

anderen von der Gesellschaft festgelegten Zeitpunkt abgeschlossen, vorbehaltlich

der geltenden Wertpapiervorschriften und der Richtlinien der Toronto Stock

Exchange (?TSX"). Alle übrigen Bedingungen des LIFE-Angebots bleiben gegenüber

den zuvor in der Mitteilung des Unternehmens vom 10. Juni 2026 veröffentlichten

Bedingungen unverändert.

Das geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt ist im Profil des

Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie

auf der Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com

(http://www.adurocleantech.com/) verfügbar. Potenzielle Anleger sollten das

geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass Mitglieder des Vorstands und/oder der

Geschäftsleitung des Unternehmens möglicherweise am LIFE-Angebot teilnehmen

werden; derzeit liegt jedoch keine entsprechende Verpflichtung oder Vereinbarung

mit einem Vorstandsmitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung des

Unternehmens vor. Jede Beteiligung von Insidern am LIFE-Angebot stellt eine

?Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument

61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (?MI

61-101") dar. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es sich auf Ausnahmen

von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der

Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen kann, da weder der Marktwert der

von den Insidern gezeichneten LIFE-Aktien (falls vorhanden) noch die von diesen

Insidern für die LIFE-Aktien gezahlte Gegenleistung 25 % der

Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung

übersteigen dürfte.

Das Unternehmen beruft sich im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot auf die in

Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual vorgesehene Ausnahmeregelung. Danach

wendet die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen an, an denen

berechtigte Emittenten beteiligt sind, die an einer anerkannten Börse notiert

sind. Die TSX hat das LIFE-Angebot unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige

Genehmigung des LIFE-Angebots durch die TSX steht weiterhin unter dem Vorbehalt

der Erfüllung der üblichen Bedingungen durch das Unternehmen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin

beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz

von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der

Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden.

Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in

US-Dollar ausgewiesen. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen

Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026

veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres,

wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um. Besuchen Sie https://www.adurocleantech.com

(https://www.adurocleantech.com/)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete

Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser

Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum LIFE-Angebot,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf dessen Abschluss, den

voraussichtlichen Abschlusstermin, den zu beschaffenden Gesamtbetrag, die

geplante Verwendung der Erlöse, den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die

TSX sowie sonstige Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,

Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen

hinsichtlich der anhaltenden Marktbedingungen, des Erhalts aller erforderlichen

behördlichen Genehmigungen zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen sowie

der Geschäftspläne und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Wenn in dieser

Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?beabsichtigen",?voraussehen",

?glauben",?könnte",?wird" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen

damit zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet werden. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten

Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens und den Marktbedingungen. Diese Risiken und

Ungewissheiten werden ausführlicher unter der Überschrift?Risikofaktoren" im

Basisprospekt, im Prospektnachtrag sowie in anderen Dokumenten zur laufenden

Offenlegung beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR

unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) hinterlegt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn,

dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/868390da-00c7-4901-

b145-9a08809f0e97

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