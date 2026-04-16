GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt und informiert über die aktuelle Geschäftsentw...

^LONDON, Ontario, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies

Inc. (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein

Cleantech-Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab bekannt, dass es seinen

verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei- und neunmonatigen

Berichtszeiträume zum 28. Februar 2026 eingereicht hat, und präsentiert die

folgenden Highlights. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Finanzangaben in

dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar ausgewiesen.

?Im dritten Geschäftsquartal 2026 hat Aduro weitere Fortschritte bei der

Skalierung und Kommerzialisierung in mehreren Programmen erzielt", so Ofer

Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Der Abschluss der Inbetriebnahme und

der Übergang der Pilotanlage für den Next-Generation-Prozess (NGP) in den

operativen Betrieb markieren einen wichtigen Fortschritt. Sie führen das

Unternehmen von der Systembereitschaft in den aktiven Prozessbetrieb. Diese

Phase ermöglicht die Erfassung integrierter Betriebsdaten, die Bewertung realer

Einsatzstoffe sowie die Feinabstimmung der Prozessparameter im Dauerbetrieb."

?Parallel dazu haben wir nach der Standortentscheidung für Chemelot das First-

of-a-Kind-Industrieprogramm (?FOAK") weiter vorangetrieben und zugleich die

Kommerzialisierung durch die Einbindung von Partnern, Validierungsmaßnahmen im

Downstream-Bereich sowie erste Schritte zur Entwicklung eines Lizenzpakets

ausgebaut. Diese Elemente greifen zunehmend ineinander: Der Pilotbetrieb, die

technische Entwicklung und die Markteinbindung wirken eng zusammen, während wir

uns dem industriellen Einsatz nähern."

?Im Berichtszeitraum hat Aduro seine Kapitalallokation konsequent an den

zentralen Umsetzungsprioritäten des Unternehmens ausgerichtet", so Mena Beshay,

Chief Financial Officer von Aduro.?Der Abschluss des Börsengangs in den USA im

Dezember 2025 sowie die anschließende Ausübung der Mehrzuteilungsoption im

Januar 2026 haben die Finanzlage des Unternehmens gestärkt. Damit es flexibler

aufgestellt, um den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-

Projekts sowie die laufenden Kommerzialisierungsinitiativen zu unterstützen."

Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- und

Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026)

* Der Quartalsumsatz im dritten Quartal 2026 belief sich auf 0 CAD, verglichen

mit 63.399 CAD im dritten Quartal 2025. Der Umsatz für den

Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug 167.206 CAD, was einem

Nettoanstieg von 7 % gegenüber 156.542 CAD im Vorjahreszeitraum

(Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2025) entspricht. Die aktuellen Umsätze

des Unternehmens resultieren aus der Erbringung von Dienstleistungen im

Rahmen von Customer Engagement Programs (?CEP") zur Bewertung der

Technologie sowie aus Kooperationsaktivitäten des Unternehmens. Diese

Umsätze sind einmaliger Natur und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der

jeweiligen Bewertungsprojekte. Die Veränderungen im Quartalsvergleich

spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen

Skalierungsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und

Kundenbewertungsprogrammen wider.

* Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im dritten Quartal 2026

auf 1.628.916 CAD, verglichen mit 2.851.772 CAD im dritten Quartal 2025. Der

Verlust im Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug 14.415.921 CAD,

verglichen mit 8.429.016 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum zum

28. Februar 2025). Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht

zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen

Verlust aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des

Unternehmens, verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie

Maßnahmen zur Skalierung der Technologie zurückzuführen. Hinzu kommen die

Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zur Unterstützung des Wachstums, höhere

Marketing- und PR-Ausgaben sowie zusätzliche Unternehmensausgaben im

Zusammenhang mit der Notierung an der Nasdaq.

* Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf -2.772.463

CAD, verglichen mit -1.840.271 CAD im dritten Quartal 2025. Das bereinigte

EBITDA für den Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug -8.325.873

CAD, verglichen mit -5.474.769 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum

zum 28. Februar 2025).

* Zum 28. Februar 2026 belief sich der Buchwert der Sachanlagen auf 9,6 Mio.

CAD, verglichen mit 5,1 Mio. CAD im vierten Quartal 2025, was einem Anstieg

von 4,5 Mio. CAD entspricht. Dieser Zuwachs ist in erster Linie auf den Bau

der NGP-Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.

* Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 28. Februar 2026 auf

39,42 Mio. CAD gestärkt, verglichen mit 6,96 Mio. CAD im vierten Quartal

2025. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf das jüngste US-IPO

zurückzuführen, das im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026

abgeschlossen wurde und einen Nettoerlös von 28,74 Mio. CAD erzielte.

Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)

(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 YTD FY 2026 YTD FY 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Loss from

operations

(GAAP) $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 )

-------------------------------------------------------------------------------

Add: Share-based

compensation

(non-cash) 1,226,958 932,676 5,548,758 2,543,994

Add: Change in

fair value of

derivative

financial

liability (non-

cash) (2,146,127 ) (47,342 ) 686,956 27,226

Add:

Depreciation and

amortization 180,609 139,218 472,288 396,078

Deduct: Other

Income (404,987 ) (13,051 ) (617,954 ) (13,051 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA

(Non-GAAP) $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 )

-------------------------------------------------------------------------------

Erläuterung der Anpassungen:

* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen

und -prämien.

* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen

Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der

Neubewertung von Finanzinstrumenten.

* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht

zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte.

* Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige

Erträge.

Selected Comparative Financial Information for the three and nine months ended

February 28, 2026

Q3 % YTD %

(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 Change YTD FY2026 YTD FY2025 Change

--------------------------------------------------------------------------------------

Revenue - $ 63,399 -100 % $ 167,206 $ 156,542 7 %

Loss from

operations $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) -43 % $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 ) 71 %

Adjusted

EBITDA $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) 51 % $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 ) 52 %

Q3 FY2026 Q4 FY2025

(Ended Feb (Ended May %

(CAD $) 28, 2026) 31, 2025) Change

-------------------------------------------------------------------------

Property, plant & equipment $ 8,172,766 $ 4,109,459 99 %

Cash position $ 39,423,876 $ 6,957,846 467 %

Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Unternehmenshighlights und

nachfolgende Ereignisse

Pilotanlage für den?Next Generation Process" (NGP) nimmt Betrieb auf

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Aduro die letzten Arbeiten zur

Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage erfolgreich abgeschlossen und die Anlage

in die erste Betriebsphase überführt. Nach Abschluss der Installation, der

mechanischen Fertigstellung und der Systemintegration im Dezember 2025 nahm das

Unternehmen sämtliche zentrale Systeme in Betrieb, darunter Prozess-,

Versorgungs-, Automatisierungs- und Sicherheitssysteme. Mit dem Start der ersten

Betriebskampagnen (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-

Pilot-Plant-Transitioning-to-Operating-

Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Operating%20PR&utm_campaign=PR19

0&utm_medium=PressRelease) im Februar 2026 hat die NGP-Pilotanlage den Übergang

von der Projektphase in den operativen Betrieb vollzogen.

Die NGP-Pilotanlage fungiert als integrierte Prozesseinheit, die den

Dauerbetrieb und strukturierte Kampagnen ermöglicht, welche auf

Erkenntnisgewinn, Datengenerierung und Optimierung ausgerichtet sind. Diese

Maßnahmen dienen dazu, die Betriebsfenster zu verfeinern, die Prozessstabilität

zu optimieren und Leistungsdaten unter längerfristigen, vollständig integrierten

Bedingungen der Pilotanlage zu generieren. Die in diesen laufenden und geplanten

Kampagnen evaluierten Rohstoffe stammen aus Kundenprogrammen und anderen realen

Quellen. Dies ermöglicht es Aduro, die Leistung bei verschiedenen

Rohstoffzusammensetzungen zu bewerten, die repräsentativ für künftige

kommerzielle Bedingungen sind.

Die NGP-Pilotanlage bildet die entscheidende technische Brücke zwischen der

Laborentwicklung und der ersten industriellen FOAK-Anlage im Rahmen des

strukturierten Skalierungsplans von Aduro. Die im laufenden Betrieb der NGP-

Pilotanlage gewonnenen Daten fließen direkt in die detaillierte technische

Planung, die Spezifikation der Anlagenkomponenten sowie die Ausführungsplanung

der FOAK-Anlage ein. Zur Unterstützung dieses Übergangs hat Aduro zudem seine

Betriebs- und Technikteams erweitert und ein strukturiertes Schulungsprogramm

für alle Bediener der Pilotanlage abgeschlossen, das Prozessbetrieb,

Automatisierungs- und Steuerungssysteme sowie Sicherheitsverfahren umfasst.

Diese Maßnahmen unterstützen die Betriebsbereitschaft für nachhaltige,

längerfristige Testprogramme.

FOAK-Industrieprogramm schreitet nach Standortwahl für Chemelot voran

Im Laufe des Quartals hat Aduro die Entwicklung seiner First-of-a-Kind-(FOAK)-

Industrieanlage weiter vorangetrieben, nachdem im Januar 2026 der Chemelot-

Industriepark (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-

for-First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Chemelot%20Site%20PR&utm_campaign=PR190&ut

m_medium=PressRelease) in Sittard-Geleen, Niederlande, als Standort ausgewählt

wurde. Die FOAK-Anlage soll die nächste Skalierungsstufe darstellen und die

industrielle Validierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie unterstützen.

Der ausgewählte Standort bietet Zugang zu einer etablierten industriellen

Infrastruktur, einschließlich gemeinsamer Versorgungsnetze, Genehmigungsprozesse

sowie der Nähe zu nachgelagerten petrochemischen Anlagen und unterstützt damit

die Integration in ein bestehendes industrielles Ökosystem. Der Standort steht

zudem im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die Hydrochemolytic(TM)-

Technologie in zirkulären Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungsketten zu

positionieren.

In diesem Zeitraum setzte das Unternehmen die Projektentwicklungsaktivitäten in

der Frühphase fort, einschließlich der technischen Definition, der Bewertung der

Ausrüstung sowie der Planung zentraler Arbeitsabläufe, um das Projekt

schrittweise zur Genehmigungs-, Finanzierungs- und Ausführungsreife zu führen.

Kommerzialisierungsprogramm schreitet durch Partnerschaften und technische

Validierung voran

Im Laufe des Quartals hat Aduro sein Kommerzialisierungsprogramm durch

Partnerschaften, Programme zur Bewertung von Rohstoffen sowie

Validierungsmaßnahmen im Downstream-Bereich weiter vorangetrieben.

Die im Dezember 2025 angekündigte Zusammenarbeit des Unternehmens mit ECOCE,

A.C. (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-ECOCE-to-Advance-

Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-

Mexico/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20MOU%20PR&utm_campaign=PR190&utm_m

edium=PressRelease) hat erste Planungsaktivitäten für ein strukturiertes

Programm ins Rollen gebracht. In dessen Rahmen soll die Hydrochemolytic(TM)-

Technologie an flexiblen und gemischten Kunststoffverpackungen aus dem Post-

Consumer-Bereich evaluiert werden, die über die Sammelsysteme von ECOCE in

Mexiko bereitgestellt werden. Ziel des Programms ist es, die

Verarbeitungseignung, die Ausbeute, die Produktqualität sowie potenzielle

Anwendungsfelder der resultierenden flüssigen Produkte in einem der komplexeren

Abfallströme zu bewerten.

Aduro gab im Dezember 2025 zudem den erfolgreichen Abschluss des Shell

GameChanger (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Graduates-from-Shell-GameChanger-

Program/default.aspx?utm_source=Aduro%20GameChanger%20PR&utm_campaign=PR190&utm_

medium=PressRelease)-Programms bekannt. Im Rahmen des Programms führte das

Unternehmen eine Reihe technischer Bewertungen durch. Die Gesamtergebnisse

bestätigten, dass HCT das Potenzial hat, komplexe, kontaminierte

Kunststoffabfälle im Dauerbetrieb mithilfe gängiger Industrieanlagen in

hochwertige flüssige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Das Programm lieferte zudem

technisches Feedback zu Prozessleistung, Kontaminantentoleranz,

Produktselektivität und Annahmen zur Prozessauslegung. Diese Erkenntnisse

unterstützen den weiteren Weg zur technischen Skalierung und fließen sowohl in

den laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage als auch in die Entwicklungsplanung

der FOAK-Industrieanlage ein.

Gestärkte Kapitalausstattung unterstützt Skalierungsmaßnahmen

Im Laufe des Quartals hat Aduro eine fest übernommene öffentliche Emission in

den USA abgeschlossen, die einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. US-Dollar

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-US20-Million-

Underwritten-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%2020M%20Offering%20PR&utm_campaign=PR190&

utm_medium=PressRelease) einbrachte. Im Januar 2026 folgte die Ausübung der

Mehrzuteilungsoption durch den Konsortialführer, wodurch zusätzliche

Bruttoerlöse von rund 3 Mio. US-Dollar

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-Underwriters-Over-

Allotment-Option-in-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20PublicOffering%20PR&utm_campaign=PR190&

utm_medium=PressRelease) erzielt wurden.

Die Erlöse sind für die Weiterentwicklung der FOAK-Industrieanlage, für

fortlaufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, für den Betriebskapitalbedarf

sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Diese Maßnahmen stehen im

Einklang mit dem Skalierungsplan des Unternehmens - vom Pilotanlagenbetrieb bis

hin zum industriellen Einsatz.

Teilnahme an Konferenzen und globales Engagement

Im Laufe des Quartals nahm Aduro an einer Vielzahl von Investorenkonferenzen,

Fachforen sowie internationalen Aktivitäten und Austauschformaten in

Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika teil. Diese Aktivitäten förderten

den kontinuierlichen Dialog mit Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette in

den Bereichen Chemie, Kunststoffe, Recycling und Kreislaufwirtschaft. Sie trugen

zur Marktentwicklung, zur Gewinnung und Einbindung von Partnern sowie zu einem

stärkeren Bewusstsein für die Technologie und den Kommerzialisierungspfad des

Unternehmens bei.

Nachfolgende Ereignisse

Seit dem 28. Februar 2026 hat Aduro wesentliche Aspekte seiner

Kommerzialisierungs- und Projektentwicklungsaktivitäten weiter vorangetrieben.

Absichtserklärung zur Abnahme von Hydrochemolytic(TM)- Öl

Im März 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine

unverbindliche Absichtserklärung (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-

Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-Validation-

Program/default.aspx?utm_source=Aduro%20Offtake%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medi

um=PressRelease) mit einem führenden, unabhängigen, internationalen

Rohstoffhandelsunternehmen zur Einrichtung eines Pilot-to-FOAK-

Validierungsprogramms. Dieses umfasst auch die verbindliche Abnahme der ersten

Produktionscharge aus der FOAK-Anlage. Das Programm soll die Entwicklung von

Spezifikationen, die Bewertung der Reproduzierbarkeit und die Positionierung von

Hydrochemolytic(TM)-Öl im nachgelagerten Markt vorantreiben.

Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets

Ebenfalls im März 2026 hat Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem

weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Global

Engineering, Procurement, and Construction Organization,?GEPC"

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Signs-MOU-to-Develop-a-Commercial-Licence-Package-for-

Hydrochemolytic-

Technology/default.aspx?utm_source=Aduro%20GEPC%20MOU%20PR&utm_campaign=PR190&ut

m_medium=PressRelease)) abgeschlossen. Ziel ist es, gemeinsam ein umfassendes

kommerzielles Lizenzpaket sowie ein vorgefertigtes Anlagenkonzept für die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie zu entwickeln und damit ein zukünftiges

lizenzbasiertes Geschäftsmodell zu unterstützen.

Beauftragung von Water Tower Research

Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung mit Water Tower Research LLC

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Water-Tower-

Research/default.aspx?utm_source=Aduro%20WTR%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medium=

PressRelease) geschlossen, um ab dem 1. April 2026 umfassende Research-

Berichterstattung sowie strategische Investor-Engagement-Dienstleistungen

bereitzustellen und damit die Wachstumsziele von Aduro zu begleiten und die

Sichtbarkeit in der institutionellen Investorengemeinschaft zu erhöhen.

Mitgliedschaft bei Chemical Recycling Europe

Im März 2026 trat Aduro dem Verband Chemical Recycling Europe

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Chemical-Recycling-

Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20CRE%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medium=Pr

essRelease) bei. Damit stärkt das Unternehmen sein Engagement in den Bereichen

regulatorischer Rahmenbedingungen, Zertifizierungssysteme und branchenweiter

Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem chemischen Recycling in Europa und

unterstützt zugleich die Entwicklung der FOAK-Anlage.

Genehmigungsvertrag für die FOAK-Industrieanlage

Im April 2026 beauftragte Aduro Ebert HERA B.V.

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-

Project-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHera%20PR&utm_campaign=PR190&utm_m

edium=PressRelease) mit der Leitung des Genehmigungsprozesses für seine FOAK-

Industrieanlage im Industriepark Chemelot. Das Unternehmen soll die Vorbereitung

und Koordination eines strukturierten Genehmigungs- und Zulassungsverfahrens

begleiten und die erforderliche Klarheit schaffen, um das Projekt durch die

Entwicklungs- und Bauphase zu führen. Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert

HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem

sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer,

behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden.

Teilnahme an Branchen- und Investorenkonferenzen

Im März und April 2026 intensivierte Aduro seine Öffentlichkeitsarbeit durch die

Teilnahme an zahlreichen Konferenzen, darunter Investorenveranstaltungen

von Roth Capital Partners (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-

Participation-in-the-38th-Annual-ROTH-

Conference/default.aspx?utm_source=Aduro%20ROTH%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medi

um=PressRelease), Lytham Partners, Gabelli Funds und Water Tower Research

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Present-at-Three-Investor-Conferences-

in-

April/default.aspx?utm_source=Aduro%20April%20Conference%20PR&utm_campaign=PR190

&utm_medium=PressRelease) sowie ausgewählte Branchenkonferenzen

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-Upcoming-Conferences-

and-Trade-

Programs/default.aspx?utm_source=Aduro%20March%20Conference%20PR&utm_campaign=PR

190&utm_medium=PressRelease) mit den Schwerpunkten Recycling,

Kreislaufwirtschaft und Energiewende . Dazu zählten unter anderem die Residuos

Expo, die AMI Chemical Recycling North America, der Alberta Circular Plastics

Day, die Smart Energy Week in Korea, Go Circular und die Ecomondo in Mexiko.

Die vollständigen Fassungen des verkürzten Konzernzwischenabschlusses sowie des

Lageberichts des Unternehmens für die drei- und neunmonatigen Berichtszeiträume

bis zum 28. Februar 2026 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie auf EDGAR

unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative

zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und

bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind

daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber

vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor

aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von

derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten

Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte

EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche

Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als

Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und

Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame

aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des

beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem

EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.

Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden

Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen

tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro

widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der

Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das

Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro

und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet

werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS

vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht

mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem

Aussagen zum Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Betriebskampagnen in der Next-

Generation-Pilotanlage des Unternehmens; zur Entwicklung, technischen Planung,

Genehmigung und Umsetzung der weltweit ersten First-of-a-Kind- (?FOAK"-

)Industrieanlage; zur Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie; zur voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus

dem Börsengang des Unternehmens; zur Entwicklung von Vermarktungswegen,

einschließlich Abnahmevereinbarungen und Lizenzinitiativen; sowie zur Fähigkeit

des Unternehmens, seine Skalierungs- und Entwicklungspläne umzusetzen.

Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf

Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen

erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten

könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und

Annahmen des Unternehmens, einschließlich Annahmen hinsichtlich: des

erfolgreichen Betriebs der NGP-Pilotanlage unter kontinuierlichen und

integrierten Bedingungen; der Reproduzierbarkeit und Verwertbarkeit der im

Rahmen des Pilotbetriebs generierten Daten; der Fähigkeit, die

Projektentwicklungsaktivitäten für das FOAK-Projekt voranzutreiben,

einschließlich Engineering, Genehmigungsverfahren und standortspezifischer

Arbeitsabläufe; der Fähigkeit, einen Rahmen für die kommerzielle Lizenzierung zu

entwickeln und umzusetzen; des anhaltenden Engagements von Partnern und

Stakeholdern; sowie der Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel,

personeller Kapazitäten und Ressourcen zur Unterstützung des laufenden Betriebs

und der Projektentwicklung.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Dazu zählen insbesondere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Pilotanlage

sowie der Systemleistung und Prozessstabilität; Verzögerungen oder

Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der FOAK-Anlage, einschließlich

Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Planung, Finanzierung und Umsetzung; die

Fähigkeit, die Leistung vom Pilotmaßstab auf den industriellen Maßstab zu

übertragen; Schwankungen in der Zusammensetzung der Rohstoffe und den

Produktergebnissen; die Fähigkeit, Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder

aufrechtzuerhalten, einschließlich Abnahme- und Lizenzvereinbarungen;

Veränderungen der regulatorischen, marktbezogenen oder wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen im Bereich des fortschrittlichen Recyclings und der chemischen

Verarbeitung; Einschränkungen in der Lieferkette; sowie weitere Faktoren, die

außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten sind in

den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens enthalten, die auf

SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) eingereicht

wurden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht

erforderlich.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66617f50-

85e2-4d42-9a27-62c1a7dfcab0

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