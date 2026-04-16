Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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16.04.2026 21:13:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt und informiert über die aktuelle Geschäftsentw...
^LONDON, Ontario, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies
Inc. (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein
Cleantech-Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab bekannt, dass es seinen
verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei- und neunmonatigen
Berichtszeiträume zum 28. Februar 2026 eingereicht hat, und präsentiert die
folgenden Highlights. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Finanzangaben in
dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar ausgewiesen.
?Im dritten Geschäftsquartal 2026 hat Aduro weitere Fortschritte bei der
Skalierung und Kommerzialisierung in mehreren Programmen erzielt", so Ofer
Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Der Abschluss der Inbetriebnahme und
der Übergang der Pilotanlage für den Next-Generation-Prozess (NGP) in den
operativen Betrieb markieren einen wichtigen Fortschritt. Sie führen das
Unternehmen von der Systembereitschaft in den aktiven Prozessbetrieb. Diese
Phase ermöglicht die Erfassung integrierter Betriebsdaten, die Bewertung realer
Einsatzstoffe sowie die Feinabstimmung der Prozessparameter im Dauerbetrieb."
?Parallel dazu haben wir nach der Standortentscheidung für Chemelot das First-
of-a-Kind-Industrieprogramm (?FOAK") weiter vorangetrieben und zugleich die
Kommerzialisierung durch die Einbindung von Partnern, Validierungsmaßnahmen im
Downstream-Bereich sowie erste Schritte zur Entwicklung eines Lizenzpakets
ausgebaut. Diese Elemente greifen zunehmend ineinander: Der Pilotbetrieb, die
technische Entwicklung und die Markteinbindung wirken eng zusammen, während wir
uns dem industriellen Einsatz nähern."
?Im Berichtszeitraum hat Aduro seine Kapitalallokation konsequent an den
zentralen Umsetzungsprioritäten des Unternehmens ausgerichtet", so Mena Beshay,
Chief Financial Officer von Aduro.?Der Abschluss des Börsengangs in den USA im
Dezember 2025 sowie die anschließende Ausübung der Mehrzuteilungsoption im
Januar 2026 haben die Finanzlage des Unternehmens gestärkt. Damit es flexibler
aufgestellt, um den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-
Projekts sowie die laufenden Kommerzialisierungsinitiativen zu unterstützen."
Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- und
Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026)
* Der Quartalsumsatz im dritten Quartal 2026 belief sich auf 0 CAD, verglichen
mit 63.399 CAD im dritten Quartal 2025. Der Umsatz für den
Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug 167.206 CAD, was einem
Nettoanstieg von 7 % gegenüber 156.542 CAD im Vorjahreszeitraum
(Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2025) entspricht. Die aktuellen Umsätze
des Unternehmens resultieren aus der Erbringung von Dienstleistungen im
Rahmen von Customer Engagement Programs (?CEP") zur Bewertung der
Technologie sowie aus Kooperationsaktivitäten des Unternehmens. Diese
Umsätze sind einmaliger Natur und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der
jeweiligen Bewertungsprojekte. Die Veränderungen im Quartalsvergleich
spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen
Skalierungsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und
Kundenbewertungsprogrammen wider.
* Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im dritten Quartal 2026
auf 1.628.916 CAD, verglichen mit 2.851.772 CAD im dritten Quartal 2025. Der
Verlust im Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug 14.415.921 CAD,
verglichen mit 8.429.016 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum zum
28. Februar 2025). Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht
zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen
Verlust aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des
Unternehmens, verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie
Maßnahmen zur Skalierung der Technologie zurückzuführen. Hinzu kommen die
Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zur Unterstützung des Wachstums, höhere
Marketing- und PR-Ausgaben sowie zusätzliche Unternehmensausgaben im
Zusammenhang mit der Notierung an der Nasdaq.
* Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf -2.772.463
CAD, verglichen mit -1.840.271 CAD im dritten Quartal 2025. Das bereinigte
EBITDA für den Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug -8.325.873
CAD, verglichen mit -5.474.769 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum
zum 28. Februar 2025).
* Zum 28. Februar 2026 belief sich der Buchwert der Sachanlagen auf 9,6 Mio.
CAD, verglichen mit 5,1 Mio. CAD im vierten Quartal 2025, was einem Anstieg
von 4,5 Mio. CAD entspricht. Dieser Zuwachs ist in erster Linie auf den Bau
der NGP-Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.
* Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 28. Februar 2026 auf
39,42 Mio. CAD gestärkt, verglichen mit 6,96 Mio. CAD im vierten Quartal
2025. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf das jüngste US-IPO
zurückzuführen, das im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026
abgeschlossen wurde und einen Nettoerlös von 28,74 Mio. CAD erzielte.
Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)
(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 YTD FY 2026 YTD FY 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Loss from
operations
(GAAP) $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 )
-------------------------------------------------------------------------------
Add: Share-based
compensation
(non-cash) 1,226,958 932,676 5,548,758 2,543,994
Add: Change in
fair value of
derivative
financial
liability (non-
cash) (2,146,127 ) (47,342 ) 686,956 27,226
Add:
Depreciation and
amortization 180,609 139,218 472,288 396,078
Deduct: Other
Income (404,987 ) (13,051 ) (617,954 ) (13,051 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA
(Non-GAAP) $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 )
-------------------------------------------------------------------------------
Erläuterung der Anpassungen:
* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen
und -prämien.
* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der
Neubewertung von Finanzinstrumenten.
* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht
zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte.
* Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige
Erträge.
Selected Comparative Financial Information for the three and nine months ended
February 28, 2026
Q3 % YTD %
(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 Change YTD FY2026 YTD FY2025 Change
--------------------------------------------------------------------------------------
Revenue - $ 63,399 -100 % $ 167,206 $ 156,542 7 %
Loss from
operations $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) -43 % $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 ) 71 %
Adjusted
EBITDA $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) 51 % $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 ) 52 %
Q3 FY2026 Q4 FY2025
(Ended Feb (Ended May %
(CAD $) 28, 2026) 31, 2025) Change
-------------------------------------------------------------------------
Property, plant & equipment $ 8,172,766 $ 4,109,459 99 %
Cash position $ 39,423,876 $ 6,957,846 467 %
Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Unternehmenshighlights und
nachfolgende Ereignisse
Pilotanlage für den?Next Generation Process" (NGP) nimmt Betrieb auf
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Aduro die letzten Arbeiten zur
Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage erfolgreich abgeschlossen und die Anlage
in die erste Betriebsphase überführt. Nach Abschluss der Installation, der
mechanischen Fertigstellung und der Systemintegration im Dezember 2025 nahm das
Unternehmen sämtliche zentrale Systeme in Betrieb, darunter Prozess-,
Versorgungs-, Automatisierungs- und Sicherheitssysteme. Mit dem Start der ersten
Betriebskampagnen (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-
Pilot-Plant-Transitioning-to-Operating-
Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Operating%20PR&utm_campaign=PR19
0&utm_medium=PressRelease) im Februar 2026 hat die NGP-Pilotanlage den Übergang
von der Projektphase in den operativen Betrieb vollzogen.
Die NGP-Pilotanlage fungiert als integrierte Prozesseinheit, die den
Dauerbetrieb und strukturierte Kampagnen ermöglicht, welche auf
Erkenntnisgewinn, Datengenerierung und Optimierung ausgerichtet sind. Diese
Maßnahmen dienen dazu, die Betriebsfenster zu verfeinern, die Prozessstabilität
zu optimieren und Leistungsdaten unter längerfristigen, vollständig integrierten
Bedingungen der Pilotanlage zu generieren. Die in diesen laufenden und geplanten
Kampagnen evaluierten Rohstoffe stammen aus Kundenprogrammen und anderen realen
Quellen. Dies ermöglicht es Aduro, die Leistung bei verschiedenen
Rohstoffzusammensetzungen zu bewerten, die repräsentativ für künftige
kommerzielle Bedingungen sind.
Die NGP-Pilotanlage bildet die entscheidende technische Brücke zwischen der
Laborentwicklung und der ersten industriellen FOAK-Anlage im Rahmen des
strukturierten Skalierungsplans von Aduro. Die im laufenden Betrieb der NGP-
Pilotanlage gewonnenen Daten fließen direkt in die detaillierte technische
Planung, die Spezifikation der Anlagenkomponenten sowie die Ausführungsplanung
der FOAK-Anlage ein. Zur Unterstützung dieses Übergangs hat Aduro zudem seine
Betriebs- und Technikteams erweitert und ein strukturiertes Schulungsprogramm
für alle Bediener der Pilotanlage abgeschlossen, das Prozessbetrieb,
Automatisierungs- und Steuerungssysteme sowie Sicherheitsverfahren umfasst.
Diese Maßnahmen unterstützen die Betriebsbereitschaft für nachhaltige,
längerfristige Testprogramme.
FOAK-Industrieprogramm schreitet nach Standortwahl für Chemelot voran
Im Laufe des Quartals hat Aduro die Entwicklung seiner First-of-a-Kind-(FOAK)-
Industrieanlage weiter vorangetrieben, nachdem im Januar 2026 der Chemelot-
Industriepark (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-
for-First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20Chemelot%20Site%20PR&utm_campaign=PR190&ut
m_medium=PressRelease) in Sittard-Geleen, Niederlande, als Standort ausgewählt
wurde. Die FOAK-Anlage soll die nächste Skalierungsstufe darstellen und die
industrielle Validierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie unterstützen.
Der ausgewählte Standort bietet Zugang zu einer etablierten industriellen
Infrastruktur, einschließlich gemeinsamer Versorgungsnetze, Genehmigungsprozesse
sowie der Nähe zu nachgelagerten petrochemischen Anlagen und unterstützt damit
die Integration in ein bestehendes industrielles Ökosystem. Der Standort steht
zudem im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die Hydrochemolytic(TM)-
Technologie in zirkulären Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungsketten zu
positionieren.
In diesem Zeitraum setzte das Unternehmen die Projektentwicklungsaktivitäten in
der Frühphase fort, einschließlich der technischen Definition, der Bewertung der
Ausrüstung sowie der Planung zentraler Arbeitsabläufe, um das Projekt
schrittweise zur Genehmigungs-, Finanzierungs- und Ausführungsreife zu führen.
Kommerzialisierungsprogramm schreitet durch Partnerschaften und technische
Validierung voran
Im Laufe des Quartals hat Aduro sein Kommerzialisierungsprogramm durch
Partnerschaften, Programme zur Bewertung von Rohstoffen sowie
Validierungsmaßnahmen im Downstream-Bereich weiter vorangetrieben.
Die im Dezember 2025 angekündigte Zusammenarbeit des Unternehmens mit ECOCE,
A.C. (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-ECOCE-to-Advance-
Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-
Mexico/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20MOU%20PR&utm_campaign=PR190&utm_m
edium=PressRelease) hat erste Planungsaktivitäten für ein strukturiertes
Programm ins Rollen gebracht. In dessen Rahmen soll die Hydrochemolytic(TM)-
Technologie an flexiblen und gemischten Kunststoffverpackungen aus dem Post-
Consumer-Bereich evaluiert werden, die über die Sammelsysteme von ECOCE in
Mexiko bereitgestellt werden. Ziel des Programms ist es, die
Verarbeitungseignung, die Ausbeute, die Produktqualität sowie potenzielle
Anwendungsfelder der resultierenden flüssigen Produkte in einem der komplexeren
Abfallströme zu bewerten.
Aduro gab im Dezember 2025 zudem den erfolgreichen Abschluss des Shell
GameChanger (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Graduates-from-Shell-GameChanger-
Program/default.aspx?utm_source=Aduro%20GameChanger%20PR&utm_campaign=PR190&utm_
medium=PressRelease)-Programms bekannt. Im Rahmen des Programms führte das
Unternehmen eine Reihe technischer Bewertungen durch. Die Gesamtergebnisse
bestätigten, dass HCT das Potenzial hat, komplexe, kontaminierte
Kunststoffabfälle im Dauerbetrieb mithilfe gängiger Industrieanlagen in
hochwertige flüssige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Das Programm lieferte zudem
technisches Feedback zu Prozessleistung, Kontaminantentoleranz,
Produktselektivität und Annahmen zur Prozessauslegung. Diese Erkenntnisse
unterstützen den weiteren Weg zur technischen Skalierung und fließen sowohl in
den laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage als auch in die Entwicklungsplanung
der FOAK-Industrieanlage ein.
Gestärkte Kapitalausstattung unterstützt Skalierungsmaßnahmen
Im Laufe des Quartals hat Aduro eine fest übernommene öffentliche Emission in
den USA abgeschlossen, die einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. US-Dollar
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-US20-Million-
Underwritten-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%2020M%20Offering%20PR&utm_campaign=PR190&
utm_medium=PressRelease) einbrachte. Im Januar 2026 folgte die Ausübung der
Mehrzuteilungsoption durch den Konsortialführer, wodurch zusätzliche
Bruttoerlöse von rund 3 Mio. US-Dollar
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-Underwriters-Over-
Allotment-Option-in-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=Aduro%20PublicOffering%20PR&utm_campaign=PR190&
utm_medium=PressRelease) erzielt wurden.
Die Erlöse sind für die Weiterentwicklung der FOAK-Industrieanlage, für
fortlaufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, für den Betriebskapitalbedarf
sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Diese Maßnahmen stehen im
Einklang mit dem Skalierungsplan des Unternehmens - vom Pilotanlagenbetrieb bis
hin zum industriellen Einsatz.
Teilnahme an Konferenzen und globales Engagement
Im Laufe des Quartals nahm Aduro an einer Vielzahl von Investorenkonferenzen,
Fachforen sowie internationalen Aktivitäten und Austauschformaten in
Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika teil. Diese Aktivitäten förderten
den kontinuierlichen Dialog mit Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette in
den Bereichen Chemie, Kunststoffe, Recycling und Kreislaufwirtschaft. Sie trugen
zur Marktentwicklung, zur Gewinnung und Einbindung von Partnern sowie zu einem
stärkeren Bewusstsein für die Technologie und den Kommerzialisierungspfad des
Unternehmens bei.
Nachfolgende Ereignisse
Seit dem 28. Februar 2026 hat Aduro wesentliche Aspekte seiner
Kommerzialisierungs- und Projektentwicklungsaktivitäten weiter vorangetrieben.
Absichtserklärung zur Abnahme von Hydrochemolytic(TM)-Öl
Im März 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine
unverbindliche Absichtserklärung (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-
Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-Validation-
Program/default.aspx?utm_source=Aduro%20Offtake%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medi
um=PressRelease) mit einem führenden, unabhängigen, internationalen
Rohstoffhandelsunternehmen zur Einrichtung eines Pilot-to-FOAK-
Validierungsprogramms. Dieses umfasst auch die verbindliche Abnahme der ersten
Produktionscharge aus der FOAK-Anlage. Das Programm soll die Entwicklung von
Spezifikationen, die Bewertung der Reproduzierbarkeit und die Positionierung von
Hydrochemolytic(TM)-Öl im nachgelagerten Markt vorantreiben.
Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets
Ebenfalls im März 2026 hat Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem
weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Global
Engineering, Procurement, and Construction Organization,?GEPC"
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Signs-MOU-to-Develop-a-Commercial-Licence-Package-for-
Hydrochemolytic-
Technology/default.aspx?utm_source=Aduro%20GEPC%20MOU%20PR&utm_campaign=PR190&ut
m_medium=PressRelease)) abgeschlossen. Ziel ist es, gemeinsam ein umfassendes
kommerzielles Lizenzpaket sowie ein vorgefertigtes Anlagenkonzept für die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie zu entwickeln und damit ein zukünftiges
lizenzbasiertes Geschäftsmodell zu unterstützen.
Beauftragung von Water Tower Research
Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung mit Water Tower Research LLC
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Water-Tower-
Research/default.aspx?utm_source=Aduro%20WTR%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medium=
PressRelease) geschlossen, um ab dem 1. April 2026 umfassende Research-
Berichterstattung sowie strategische Investor-Engagement-Dienstleistungen
bereitzustellen und damit die Wachstumsziele von Aduro zu begleiten und die
Sichtbarkeit in der institutionellen Investorengemeinschaft zu erhöhen.
Mitgliedschaft bei Chemical Recycling Europe
Im März 2026 trat Aduro dem Verband Chemical Recycling Europe
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Chemical-Recycling-
Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20CRE%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medium=Pr
essRelease) bei. Damit stärkt das Unternehmen sein Engagement in den Bereichen
regulatorischer Rahmenbedingungen, Zertifizierungssysteme und branchenweiter
Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem chemischen Recycling in Europa und
unterstützt zugleich die Entwicklung der FOAK-Anlage.
Genehmigungsvertrag für die FOAK-Industrieanlage
Im April 2026 beauftragte Aduro Ebert HERA B.V.
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-
Project-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHera%20PR&utm_campaign=PR190&utm_m
edium=PressRelease) mit der Leitung des Genehmigungsprozesses für seine FOAK-
Industrieanlage im Industriepark Chemelot. Das Unternehmen soll die Vorbereitung
und Koordination eines strukturierten Genehmigungs- und Zulassungsverfahrens
begleiten und die erforderliche Klarheit schaffen, um das Projekt durch die
Entwicklungs- und Bauphase zu führen. Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert
HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem
sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer,
behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden.
Teilnahme an Branchen- und Investorenkonferenzen
Im März und April 2026 intensivierte Aduro seine Öffentlichkeitsarbeit durch die
Teilnahme an zahlreichen Konferenzen, darunter Investorenveranstaltungen
von Roth Capital Partners (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Announces-
Participation-in-the-38th-Annual-ROTH-
Conference/default.aspx?utm_source=Aduro%20ROTH%20PR&utm_campaign=PR190&utm_medi
um=PressRelease), Lytham Partners, Gabelli Funds und Water Tower Research
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Present-at-Three-Investor-Conferences-
in-
April/default.aspx?utm_source=Aduro%20April%20Conference%20PR&utm_campaign=PR190
&utm_medium=PressRelease) sowie ausgewählte Branchenkonferenzen
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-Upcoming-Conferences-
and-Trade-
Programs/default.aspx?utm_source=Aduro%20March%20Conference%20PR&utm_campaign=PR
190&utm_medium=PressRelease) mit den Schwerpunkten Recycling,
Kreislaufwirtschaft und Energiewende. Dazu zählten unter anderem die Residuos
Expo, die AMI Chemical Recycling North America, der Alberta Circular Plastics
Day, die Smart Energy Week in Korea, Go Circular und die Ecomondo in Mexiko.
Die vollständigen Fassungen des verkürzten Konzernzwischenabschlusses sowie des
Lageberichts des Unternehmens für die drei- und neunmonatigen Berichtszeiträume
bis zum 28. Februar 2026 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie auf EDGAR
unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar.
Hinweis:
(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative
zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und
bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind
daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber
vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor
aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von
derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten
Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte
EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche
Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als
Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und
Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame
aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des
beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem
EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.
Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden
Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen
tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro
widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der
Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das
Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro
und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet
werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS
vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht
mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem
Aussagen zum Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Betriebskampagnen in der Next-
Generation-Pilotanlage des Unternehmens; zur Entwicklung, technischen Planung,
Genehmigung und Umsetzung der weltweit ersten First-of-a-Kind- (?FOAK"-
)Industrieanlage; zur Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie; zur voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus
dem Börsengang des Unternehmens; zur Entwicklung von Vermarktungswegen,
einschließlich Abnahmevereinbarungen und Lizenzinitiativen; sowie zur Fähigkeit
des Unternehmens, seine Skalierungs- und Entwicklungspläne umzusetzen.
Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf
Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen
erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten
könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und
Annahmen des Unternehmens, einschließlich Annahmen hinsichtlich: des
erfolgreichen Betriebs der NGP-Pilotanlage unter kontinuierlichen und
integrierten Bedingungen; der Reproduzierbarkeit und Verwertbarkeit der im
Rahmen des Pilotbetriebs generierten Daten; der Fähigkeit, die
Projektentwicklungsaktivitäten für das FOAK-Projekt voranzutreiben,
einschließlich Engineering, Genehmigungsverfahren und standortspezifischer
Arbeitsabläufe; der Fähigkeit, einen Rahmen für die kommerzielle Lizenzierung zu
entwickeln und umzusetzen; des anhaltenden Engagements von Partnern und
Stakeholdern; sowie der Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel,
personeller Kapazitäten und Ressourcen zur Unterstützung des laufenden Betriebs
und der Projektentwicklung.
Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit erwarteten Ergebnissen abweichen.
Dazu zählen insbesondere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Pilotanlage
sowie der Systemleistung und Prozessstabilität; Verzögerungen oder
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der FOAK-Anlage, einschließlich
Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Planung, Finanzierung und Umsetzung; die
Fähigkeit, die Leistung vom Pilotmaßstab auf den industriellen Maßstab zu
übertragen; Schwankungen in der Zusammensetzung der Rohstoffe und den
Produktergebnissen; die Fähigkeit, Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder
aufrechtzuerhalten, einschließlich Abnahme- und Lizenzvereinbarungen;
Veränderungen der regulatorischen, marktbezogenen oder wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen im Bereich des fortschrittlichen Recyclings und der chemischen
Verarbeitung; Einschränkungen in der Lieferkette; sowie weitere Faktoren, die
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten sind in
den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens enthalten, die auf
SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) eingereicht
wurden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht
erforderlich.
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66617f50-
85e2-4d42-9a27-62c1a7dfcab0
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