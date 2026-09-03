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03.09.2026 13:06:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf
^LONDON, Ontario, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR210&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seinen
geprüften, konsolidierten Jahresabschluss für das am 31. Mai 2026 beendete
Geschäftsjahr vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt gegeben. Alle
Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadische
Dollar, sofern nicht anders angegeben.
?Das Geschäftsjahr 2026 markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung
von Aduro", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Wir haben die
Pilotanlage für den Next Generation Process (?NGP") von der Bau- und
Inbetriebnahmephase in strukturierte Betriebskampagnen überführt, während wir
gleichzeitig das First-of-a-Kind-Programm (?FOAK") bei Chemelot vorangetrieben
und durch Absatzvereinbarungen, Lizenzvergabe und nachgelagerte Validierung
klarere kommerzielle Wege erschlossen haben. Diese Arbeitsbereiche sind
zunehmend miteinander verknüpft: Der Pilotbetrieb liefert die Daten, die zur
Optimierung der Prozessbedingungen und der Anlagenauswahl erforderlich sind,
während die Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Bauunternehmen zur Definition
der Produktanforderungen, der Projektkonfiguration und potenzieller Marktwege
beiträgt."
?Zum Jahresende zeigte die jüngste NGP-Betriebskampagne einen stabilen Betrieb
und eine hohe Gewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe, während weitere Programme
mit AstroTurf und ECOCE unsere Arbeit an komplexen Kunststoffabfallströmen
erweiterten. Zudem haben wir das Programm für paraffinisches Rohöl in die
kontinuierliche Entwicklungsphase vorangetrieben. Zusammengenommen spiegeln
diese Aktivitäten einen disziplinierten, datengestützten Ansatz wider, mit dem
wir technisches Vertrauen aufbauen und Aduro auf die nächste Stufe der
Skalierung vorbereiten."
?Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr gezielter Investitionen in den Betrieb von
Pilotanlagen, in die Technik, in technisches Personal und in die
Projektentwicklung", so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro.?Wir
haben Kapital für diese Prioritäten bereitgestellt, gleichzeitig den Zugang des
Unternehmens zu Kapital gestärkt und unsere Präsenz an den Kapitalmärkten durch
unsere Notierung an der Toronto Stock Exchange ausgebaut. Wir haben das ganze
Jahr über finanzielle Disziplin gewahrt und das Geschäftsjahr 2026 mit einer
Liquiditätsposition von 38,3 Millionen CAD abgeschlossen. Zum Jahresende hat
Aduro einen Bruttoerlös in Höhe von rund 31 Millionen Dollar aus einem
öffentlichen Börsengang in den USA und einer nicht vermittelten
Privatplatzierung erzielt, sodass die Bilanz weiter gestärkt und die verfügbaren
Mittel zur Unterstützung der Planung, Konstruktion und des Baus von FOAK, der
laufenden Forschung und Entwicklung sowie des Betriebskapitals erhöht wurden.
Auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 liegt unser Fokus weiterhin auf dem
disziplinierten Einsatz von Kapital zur Erreichung festgelegter technischer und
projektbezogener Meilensteine."
Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- und
Zwölfmonatszeitraum endend am 31. Mai 2026)
* Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2026 auf 12.433.092 CAD,
verglichen mit 3.716.774 CAD im vierten Quartal 2025. Der Verlust im
Zwölfjahreszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf 26.849.013 CAD,
verglichen mit 12.145.790 CAD im Zwölfjahreszeitraum zum 31. Mai 2025.
Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht zahlungswirksame
aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen Verlust aus der
Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens
zurückzuführen. Darüber hinaus sind auch die Forschungs- und
Entwicklungskosten, die Maßnahmen zur Skalierung der Technologie sowie
sonstige Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung des
Unternehmens an der Nasdaq und der TSX gestiegen.
* Unter Ausschluss von nicht zahlungswirksamen Posten und sonstigen Erträgen
belief sich das bereinigte EBITDA(1) im vierten Quartal 2026 auf -2.411.996
CAD, verglichen mit -2.691.266 CAD im vierten Quartal 2025. Das bereinigte
EBITDA(1) für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf
-10.737.869 CAD, verglichen mit -8.166.036 CAD für den Zwölfmonatszeitraum
zum 31. Mai 2025.
* Der Quartalsumsatz im vierten Quartal 2026 belief sich auf 0 CAD, verglichen
mit 74.670 CAD im vierten Quartal 2025. Der Umsatz für den
Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf 167.206 CAD, was einem
Netto-Rückgang von 28 % gegenüber den 231.212 CAD für den
Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2025 entspricht. Die aktuellen Umsätze des
Unternehmens resultieren aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen
von Customer Engagement Programs (?CEP") zur Bewertung der Technologie sowie
aus Kooperationsaktivitäten des Unternehmens. Diese Umsätze sind einmaliger
Natur und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der jeweiligen
Bewertungsprojekte. Die Veränderungen im Quartalsvergleich spiegeln die
Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Skalierungsaktivitäten,
laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.
* Zum 31. Mai 2026 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 10
Millionen CAD gegenüber 5,1 Millionen CAD zum 31. Mai 2025, was einem
Anstieg von 4,9 Millionen CAD entspricht. Dieser Anstieg war in erster Linie
auf Investitionen in die NGP-Pilotanlage, die FOAK-Industrieanlage sowie die
dazugehörige Labor- und Anlageninfrastruktur zurückzuführen.
* Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 31. Mai 2026 auf 38,30
Millionen CAD gestärkt, verglichen mit 6,96 Millionen CAD zum 31. Mai 2025.
Dieser Anstieg war in erster Linie auf zwei Börsengänge in den USA
zurückzuführen, die einen Netto-Cashflow von rund 39,95 Millionen Dollar
einbrachten; dieser wurde jedoch teilweise durch den Mittelabfluss aus der
laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit im Laufe des
Jahres ausgeglichen. Im Anschluss an den 31. Mai 2026 erzielte Aduro einen
Bruttoerlös von 15,64 Millionen US-Dollar aus einer öffentlichen Emission in
den USA, 9,16 Millionen US-Dollar aus einer nicht vermittelten
Privatplatzierung sowie rund 1,56 Millionen US-Dollar aus der Ausübung von
Optionen und Optionsscheinen, was die Unternehmensbilanz weiter stärkte.
Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) zum operativen Verlust (GAAP)
(CAD $) Q4 FY2026 Q4 FY2025 YTD FY2026 YTD FY2025
-------------------------------------------------------------------------------
Loss from operations
(GAAP) $(12,433,092) $(3,716,774) $(26,849,013) $(12,145,790)
-------------------------------------------------------------------------------
Add: Share-based
compensation (non-cash) 808,793 691,594 6,357,551 3,235,588
Add: Change in fair
value of derivative
financial liability
(non-cash) 9,292,681 193,690 9,979,637 220,916
Add: Depreciation and
amortization 229,787 140,224 702,075 536,302
Deduct: Other Income (310,165) - (928,119) (13,052)
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted
EBITDA(1) (Non-GAAP) $(2,411,996) $(2,691,266) $(10,737,869) $(8,166,036)
-------------------------------------------------------------------------------
Erläuterungen der Anpassungen:
* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen
und -prämien.
* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der
Neubewertung von Finanzinstrumenten.
* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht
zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte.
* Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige
Erträge.
Ausgewählte Vergleichszahlen für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Mai 2026
(CAD $) Q4 % YTD %
Q4 FY2026 Q4 FY2025 Change YTD FY2026 YTD FY2025 Change
--------------------------------------------------------------------------------
Revenue - $74,670 -100% $167,206 $231,212 -28%
Loss from
operations $(12,433,092) $(3,716,774) 235% $(26,849,013) $(12,145,790) 121%
Adjusted
EBITDA $(2,411,996) $(2,691,266) -10% $(10,737,869) $(8,166,036) 31%
(CAD $) Q4 FY2026 Q4 FY2025
(Ended May 31, 2026) (Ended May 31, 2025) % Change
-------------------------------------------------------------------------------
Property, plant & equipment $8,364,196 $4,109,459 104%
Cash position $38,298,048 $6,957,846 450%
Viertes Quartal 2026 - Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse
Abnahme- und Lizenzierungsinitiativen treiben das Kommerzialisierungsprogramm
voran
Im März 2026 unterzeichnete Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-
Validation-
Program/default.aspx?utm_source=Aduro%20Offtake%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medi
um=PressRelease) mit einem führenden, unabhängigen, internationalen
Rohstoffhandelsunternehmen zur Einrichtung eines Pilot-to-FOAK-
Validierungsprogramms für Hydrochemolytic(TM)-Öl.
In der ersten Phase sollen die Produkteigenschaften, die Reproduzierbarkeit und
die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachgelagerten
Verarbeitungsprozesse anhand der Ergebnisse aus der NGP-Pilotanlage bewertet
werden. Die zweite Phase umfasst die Verpflichtung zum Kauf der ersten
Produktionscharge aus der FOAK-Anlage, vorbehaltlich der Bedingungen des
Programms.
Die Zusammenarbeit verbindet die Produktvalidierung der Pilotanlage mit einem
ersten kommerziellen Ansatz und dient der Unterstützung bei der Entwicklung der
Produktspezifikationen, der anschließenden Kundenqualifizierung und der
Marktpositionierung für Hydrochemolytic(TM)-Öl.
Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets
Im März 2026 hat Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Signs-MOU-to-Develop-a-Commercial-Licence-Package-for-
Hydrochemolytic-
Technology/default.aspx?utm_source=Aduro%20GEPC%20MOU%20PR&utm_campaign=PR210&ut
m_medium=PressRelease) mit einem weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs-
und Bauunternehmen (Global Engineering, Procurement, and Construction
Organization,?GEPC") zur gemeinsamen Entwicklung eines kommerziellen
Lizenzpakets und eines vorgefertigten Anlagenkonzepts für die Hydrochemolytic(TM)-
Technologie (HCT) abgeschlossen.
Das GEPC zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Engineering,
Beschaffung und Bau und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und
Realisierung komplexer Prozessanlagen für die Energie- und Chemieindustrie. Die
Zusammenarbeit im Rahmen der Absichtserklärung sieht vor, das chemische und
prozesstechnische Know-how des Unternehmens mit den fortschrittlichen
Kompetenzen von GEPC zu kombinieren.
Ziel der Arbeit ist die Umsetzung der Technologie in eine reproduzierbare
Projektkonfiguration, die potenzielle Lizenznehmer im Hinblick auf einen
industriellen Einsatz bewerten können. Die Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage
und die künftigen Betriebserfahrungen aus der FOAK-Anlage werden voraussichtlich
in die ingenieurtechnische Grundlage für das Lizenzpaket einfließen.
Beauftragung von Water Tower Research
Im März 2026 hat das Unternehmen Water Tower Research LLC
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Water-Tower-
Research/default.aspx?utm_source=Aduro%20WTR%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medium=
PressRelease), ein auf institutionelle Forschung und Investor-Engagement
spezialisiertes Unternehmen, mit der Bereitstellung umfassender Analysen und
Investor-Engagement-Dienstleistungen ab dem 1. April 2026 beauftragt. Das
Beauftragung soll die Sichtbarkeit innerhalb der institutionellen Investoren-
Community verbessern, indem institutionellen und anderen Investoren die
Betriebsfortschritte, die FOAK-Entwicklungsaktivitäten und die
Kommerzialisierungsinitiativen des Unternehmens vermittelt werden.
Mitgliedschaft bei Chemical Recycling Europe
Im März 2026 ist Aduro Chemical Recycling Europe
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Chemical-Recycling-
Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20CRE%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medium=Pr
essRelease) (?CRE") beigetreten und hat damit sein Engagement in europäischen
Brancheninitiativen im Bereich des chemischen Recyclings ausgebaut. CRE bietet
ein Forum für den Austausch über regulatorische Frameworks,
Zertifizierungssysteme, Massenbilanzierung und die Entwicklung politischer
Strategien, die für das FOAK-Programm bei Chemelot und den potenziellen Einsatz
von HCT in europäischen Wertschöpfungsketten für Kreislaufkunststoffe relevant
sind. Die Mitgliedschaft unterstützt zudem die Beteiligung von Aduro an
Diskussionen über sich abzeichnende regulatorische Frameworks, darunter die EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle
(https://environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-packaging-enter-application-
2026-08-11_en) (?PPWR").
Genehmigungsvertrag für die FOAK-Anlage
Im April 2026 hat Aduro das Unternehmen Ebert HERA B.V.
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-
Project-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHera%20PR&utm_campaign=PR210&utm_m
edium=PressRelease) mit der Leitung des Genehmigungsverfahrens für die FOAK-
Anlage im Industriepark Chemelot beauftragt. Ausschlaggebend für die Auswahl von
Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-
Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer,
behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden.
Im Rahmen des Vertrags verantwortet Ebert HERA die Vorbereitung und Koordination
der Bau- und Umweltgenehmigungsanträge, Sicherheits-, Gesundheits- und
Umweltprüfungen und steuert die Zusammenarbeit mit den zuständigen
Aufsichtsbehörden. Der Genehmigungsumfang wird dabei so ausgelegt, dass er
sowohl die ursprüngliche FOAK-Anlage als auch mögliche künftige
Kapazitätserweiterungen berücksichtigt. Damit folgt das Unternehmen seinem
langfristigen Plan, die FOAK-Anlage insgesamt zu einem Standort im kommerziellen
Maßstab auszubauen.
Erschließung paraffinischer Rohöle erweitert die Anwendungsmöglichkeiten im
Erdölbereich
Im April 2026 hat Aduro Ergebnisse aus Laborversuchen veröffentlicht, die das
Anwendungspotenzial von HCT auf stark paraffinischer Rohöle ausweiten. Versuche
mit den Rohstoffen?Yellow Wax" und?Black Wax" aus dem Uinta-Becken zeigten
einen geringeren Wachsgehalt und die Herstellung eines leichteren Rohöls, das
unter Laborbedingungen stabil blieb.
Das Unternehmen hat beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (United
States Patent and Trademark Office, USPTO) eine Teilfortsetzungsanmeldung
(Continuation-in-Part (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Secures-Uinta-Basin-Crude-Supply-and-
Completes-Continuous-Flow-Unit-Advancing-Paraffinic-Crude-Program-to-Technology-
Demonstration/default.aspx?utm_source=Aduro%20Uinta%20Testing%20PR&utm_campaign=
PR210&utm_medium=PressRelease), CIP) eingereicht. Die Arbeit hat eine technische
Grundlage für die weitere Bewertung des HCT-Verfahrens bei einem breiteren
Spektrum an paraffinischen Rohöl als Ausgangsmaterial und Betriebsbedingungen
geschaffen.
Im Mai 2026 hat Aduro den Branchenexperten Scott Smith
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Appoints-Industry-Veteran-to-Advance-Petroleum-
Applications/default.aspx?utm_source=Aduro%20Scott%20Smith%20PR&utm_campaign=PR2
10&utm_medium=PressRelease), M.A.Sc., P.Eng., zum Program Director für Petroleum
Technology Solutions ernannt. Scott Smith wurde mit der Weiterentwicklung von
HCT-Anwendungen zur Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl
beauftragt, einschließlich möglicher Integrationsansätze, Testreihen und Wege
zur Skalierung.
Aduro trat außerdem der Utah Petroleum Association
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Utah-Petroleum-
Association/default.aspx?utm_source=Aduro%20Joins%20UPA%20PR&utm_campaign=PR210&
utm_medium=PressRelease) bei und baute damit die Zusammenarbeit mit Produzenten,
Raffinerien, Midstream-Betreibern und Dienstleistern aus, die im Uinta-Becken
tätig sind. Die Mitgliedschaft bietet ein Forum zur Bewertung der betrieblichen
Anforderungen, Integrationsaspekte und möglicher Zusammenarbeit mit der
Industrie, während das Programm für paraffinisches Rohöl von der
Laborvalidierung hin zu einer strukturierten Zusammenarbeit mit der Industrie im
Pilotmaßstab voranschreitet.
Notierung an der Toronto Stock Exchange
Im Mai 2026 hat Aduro die endgültige Genehmigung zur Notierung seiner
Stammaktien an der Toronto Stock Exchange
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Commence-Trading-on-the-Toronto-Stock-
Exchange/default.aspx?utm_source=Aduro%20TSX%20Listing%20PR&utm_campaign=PR210&u
tm_medium=PressRelease) unter dem Kürzel?ACT
(https://money.tmx.com/en/quote/ACT)" erhalten. Der Handel hat am 27. Mai 2026
begonnen und ersetzt damit die Notierung des Unternehmens an der Canadian
Securities Exchange. Die Stammaktien von Aduro werden weiterhin am Nasdaq
Capital Market unter dem Kürzel?ADUR (https://www.nasdaq.com/market-
activity/stocks/adur)" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel?9D5 (https://live.deutsche-boerse.com/equity/aduro-clean-techn-inc-
1?mic=XFRA)" gehandelt.
Technischer, industrieller und investorenbezogener Austausch
Im vierten Quartal hat Aduro sein technisches, industrielles, politisches und
investorenbezogenes Engagement (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-
Industry-and-Investor-Conferences-in-June-
2026/default.aspx?utm_source=Aduro%20June%2026%20Conference%20PR&utm_campaign=PR
210&utm_medium=PressRelease) in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika
fortgesetzt.
Zu den Aktivitäten zählten Investorenveranstaltungen von ROTH Capital Partners,
Lytham Partners, Gabelli Funds, Water Tower Research, D. Boral Capital und LD
Micro sowie die Teilnahme der Branche an der Residuos Expo, der AMI Chemical
Recycling North America, dem Alberta Circular Plastics Day, dem Cleantech-
Outreach-Programm in Südkorea, der GO CIRCULAR, der ECOMONDO Mexico, der
Plastics Recycling Show Europe, der Plastic Recycling LATAM, dem Alberta
Chemistry and Plastics Day und dem CIAC Queen's Park Advocacy Day. Diese
Aktivitäten dienten der Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen,
Abfallentsorgungsunternehmen, Herstellern von Kunststoffen und petrochemischen
Produkten, Markeninhabern, politischen Entscheidungsträgern und anderen
Akteuren, die für die Kommerzialisierung und die FOAK-Programme von Bedeutung
sind.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde über Fortschritte beim Betrieb der NGP-
Pilotanlage, bei der Entwicklung des FOAK sowie bei
Kommerzialisierungsinitiativen berichtet und gleichzeitig der Dialog mit
Recyclingunternehmen, Abfallentsorgungsunternehmen, Harz- und
Petrochemieherstellern, politischen Entscheidungsträgern, Investoren und anderen
für den Skalierungsprozess des Unternehmens relevanten Stakeholdern gefördert.
Nachfolgende Ereignisse
Jan Lemmens zum Project Director für die FOAK-Anlage ernannt
Im Juni 2026 hat Aduro Jan Lemmens (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Appoints-Senior-European-Industrial-
Leader-to-Lead-Delivery-of-FOAK-Facility-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Jan%20Lemmens%20PR&utm_campaign=PR210&u
tm_medium=PressRelease) zum Project Director für die FOAK-Anlage in Chemelot
ernannt. Jan Lemmens verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in
der Industrie, die er in den Bereichen Spezialwerkstoffe, Kunststoffe und
chemische Verarbeitung in Europa gesammelt hat. Seine Aufgaben reichten von der
Umsetzung industrieller Projekte über den Betrieb von Chemieanlagen bis hin zur
technischen Koordination und der Ausführung vor Ort.
Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination der technischen Planung, der
Genehmigungsverfahren, der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragnehmern
sowie die Planung und Vorbereitung des Bauvorhabens und des Betriebs vor Ort.
Darüber hinaus wird er die Abstimmung zwischen den Projektaktivitäten in den
Niederlanden und den kanadischen Teams von Aduro in den Bereichen technische
Planung, Betrieb und Logistik unterstützen und beim Aufbau der lokalen
Betriebsorganisation mitwirken. Mit dieser Ernennung wurde die lokale
Projektleitung für das FOAK-Programm verstärkt, als dieses von der frühen
Entwicklungsphase in die strukturierte Projektumsetzung überging.
Fortschritte bei der NGP-Pilotanlagenkampagne
Im Juni 2026 hat Aduro die Ergebnisse
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Reports-NGP-Pilot-Plant-Campaign-Results-Achieving-86-Liquid-
Hydrocarbon-
Yield/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Yield%20Results%20PR&utm_campaign=PR
210&utm_medium=PressRelease) einer NGP-Pilotanlagenkampagne veröffentlicht, die
im Rahmen seines 24-Stunden-Betriebsmodells über vier Tage durchgeführt wurde.
Abgesehen von den An- und Abfahrphasen lief die Anlage 47 Stunden lang
ununterbrochen, wobei aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes Polypropylen
verwendet wurde.
Nach etwa 12 Stunden wurden stationäre Bedingungen erreicht, die weitere 35
Stunden lang aufrechterhalten wurden. Während des stationären Betriebszeitraums
entsprach die Menge der zurückgewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 %
der Masse des Polypropylens, das in den Reaktor eingespeist wurde. Etwa 85 % der
zurückgewonnenen Flüssigkeit bestanden aus Kohlenwasserstoffen mit einer
Kohlenstoffzahl von C20 oder weniger.
Die Kampagne zeigte zudem, dass die stationären Betriebsbedingungen nach
absichtlichen Betriebsänderungen innerhalb von etwa zwei Stunden
wiederhergestellt werden konnten. Die Daten werden zur Optimierung der
Betriebsparameter, Unterstützung der Planung länger andauernder Kampagnen und
als Grundlage für die Auslegung der FOAK-Anlage genutzt.
Gestärkte Kapitalposition durch erfolgreichen Börsengang in den USA und nicht
vermittelte Privatplatzierung
Im Juni 2026 hat Aduro einen garantierten Börsengang in den USA mit 1.028.645
Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen und damit
einen Bruttoerlös von rund 15,64 Millionen US-Dollar erzielt. Der Erlös soll zur
Finanzierung der Planung, Konstruktion und des Baus der FOAK-Anlage, der
laufenden Forschung und Entwicklung, allgemeiner Unternehmenszwecke sowie des
Betriebskapitals verwendet werden.
Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Ausnahmeregelung für die
Finanzierung börsennotierter Emittenten (die?LIFE-Emission") eine nicht
vermittelte Privatplatzierung durchgeführt und dabei 431.884 Stammaktien zu
einem Preis von 21,20 CAD (15,20 USD) pro Aktie ausgegeben, was einem
Bruttoerlös von rund 9,16 Millionen CAD (6,56 Millionen USD) entspricht. Der
Erlös aus der LIFE-Emission soll zur Finanzierung der Technologieentwicklung,
von Vermarktungsmaßnahmen, des Betriebskapitals sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden.
Absichtserklärung von Ortessa treibt die Rohstofflogistik für die FOAK-Anlage
voran
Im Juni 2026 hat Aduro Clean Technologies Europe B.V. eine unverbindliche
Absichtserklärung mit Ortessa Groep B.V.,
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Signs-MOU-with-Ortessa-Groep-BV-to-
Advance-FOAK-Plant-Feedstock-
Logistics/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ortessa%20MOU%20PR&utm_campaign=PR210&
utm_medium=PressRelease) einem niederländischen Konzern von
Abfallentsorgungsunternehmen zur Prüfung der Entwicklung eines Logistikzentrums
für Rohstoffe zur Versorgung der FOAK-Anlage in Chemelot unterzeichnet.
Die Parteien beabsichtigen, die Identifizierung und Bündelung geeigneter Post-
Use-Kunststoffströme, die Anforderungen an die Aufbereitung der Rohstoffe,
Qualitätskontrollsysteme, die Dokumentation, die Bestandsverwaltung sowie
Lagerung und Transport zu prüfen.
Die Zusammenarbeit soll eine zuverlässige Versorgung mit geeigneten, den
Spezifikationen entsprechenden Rohstoffen aus dem Post-Use-Bereich für die
Inbetriebnahme und den Betrieb der FOAK-Anlage gewährleisten und gleichzeitig
logistische Kapazitäten für eine mögliche zukünftige Erweiterung der gesamten
FOAK-Anlage sichern.
Absichtserklärung von AstroTurf treibt die Bewertung des Recyclings von
Kunstrasen voran
Im Juni 2026 haben Aduro und die AstroTurf Corporation
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-and-AstroTurf-Sign-MOU-for-Synthetic-Turf-
Recycling/default.aspx?utm_source=Aduro%20AstroTurf%20MOU%20PR&utm_campaign=PR21
0&utm_medium=PressRelease) eine Absichtserklärung zur Bewertung der Anwendung
von HCT auf ausgedienten Kunstrasen unterzeichnet.
Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung der Frage, wie mechanische Vorbehandlung
und HCT-Umwandlung einen technischen und wirtschaftlichen Weg zum Rückbau von
Polyethylen- und Polypropylenfraktionen und deren Umwandlung in flüssige
Kohlenwasserstoffe ebnen könnten, die als kreislaufbasierte Rohstoffe in der
bestehenden petrochemischen Infrastruktur eingesetzt werden können.
Der Schwerpunkt der Arbeiten dürfte auf dem Rückbau und der Zerlegung vor Ort,
der Entfernung des Infills, der Abtrennung von Nichtzielmaterialien, der
Aufbereitung der polyolefinreichen Fraktion und dem Umgang der damit verbundenen
Nebenströme liegen. Das Engagement baut auf zuvor veröffentlichten Labortests
von Kunstgrasmaterialien nach deren Gebrauch auf.
ECOCE-Zusammenarbeit erreicht HCT-Testphase
Im Juli 2026 haben Aduro und ECOCE, A.C. im Rahmen ihrer Zusammenarbeit im
Bereich Kunststoffe in Mexiko die Phase 1
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-and-ECOCE-Complete-Phase-1-Feedstock-Mapping-Advance-Mexico-
Plastics-Collaboration-to-HCT-
Testing/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20P1%20PR&utm_campaign=PR210&utm_m
edium=PressRelease) der Rohstoffkartierung und der Auswahl der Produktionsströme
abgeschlossen. Ausgewählte Ströme von flexiblen und mehrschichtigen Verpackungen
aus dem Endverbraucherbereich werden nun einer HCT-Testreihe unterzogen, mit der
die Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte für nachgelagerte
Anwendungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe bewertet werden
soll. Zu den ausgewählten Materialien zählen flexibles Polyethylen, flexibles
Polypropylen sowie mehrschichtige Verpackungsformate mit unterschiedlichen
Strukturen und Verunreinigungsprofilen.
Die nächste Phase beginnt mit HCT-Tests im Labormaßstab; der Übergang zur NGP-
Pilotanlage hängt von den Ergebnissen der ersten Bewertung ab. Ziel ist die
Prüfung der Frage, ob HCT eine Möglichkeit bietet, den Wert von
Kohlenwasserstoffen aus flexiblen Verpackungsströmen zurückzugewinnen, die sich
nicht gut für das mechanische oder physikalische Recycling eignen.
Programm für paraffinisches Rohöl macht Fortschritte bei der Entwicklung eines
kontinuierlichen Durchflussverfahrens
Im Juli 2026 hat Aduro die Sicherung ausreichender Mengen an gelben und
schwarzen paraffinischen Rohölen aus mehreren Quellen im Uinta-Becken gemeldet
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Secures-Uinta-Basin-Crude-Supply-and-Completes-Continuous-
Flow-Unit-Advancing-Paraffinic-Crude-Program-to-Technology-
Demonstration/default.aspx?utm_source=Aduro%20Uinta%20Testing%20PR&utm_campaign=
PR210&utm_medium=PressRelease) zur Durchführung längerfristiger Tests.
Das Unternehmen hat die Planung, den Bau und die Erprobung einer speziellen
Durchflussanlage im Labormaßstab für das Programm zur Aufbereitung
paraffinischer Rohöle abgeschlossen. Die Anlage unterscheidet sich von den
bestehenden R2-Systemen des Unternehmens und bietet zusätzliche Kapazitäten für
kontinuierliche Tests, während das Programm von der Technologiedemonstration hin
zur Prozessentwicklung und -optimierung voranschreitet. Aduro hat außerdem
seinen Standort in London (Ontario) um rund 430 Quadratmeter erweitert und die
zuvor in Sarnia (Ontario) angesiedelten Betriebsaktivitäten und Anlagen dort
zusammengeführt.
Das aktuelle Programm zielt auf die Festlegung eines Betriebsbereichs sowie auf
die Bewertung von Umwandlung, Ausbeute, Produkteigenschaften, Stabilität und
Potenzial für Ablagerungen bei verschiedenen paraffinischen Rohölen als
Ausgangsmaterial. Anhand der Ergebnisse lässt sich feststellen, ob das Programm
im Rahmen eines erweiterten kontinuierlichen Betriebs in die Prozessentwicklung
und -optimierung übergehen kann.
Saipem für die technische und beschaffungstechnische Unterstützung bei der FOAK-
Anlage ausgewählt
Im August 2026 hat Aduro Saipem S.p.A.
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Selects-Saipem-for-Engineering-and-Procurement-Support-for-
First-of-a-Kind-HCT-Facility-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Saipem%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medi
um=PressRelease) (?Saipem") mit der technischen und beschaffungstechnischen
Unterstützung in der Vorbereitungsphase für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot
beauftragt. Der anfängliche Umfang umfasst die Überprüfung des Process Design
Package, die Optimierung wichtiger Ausrüstungspakete, die erste Einbindung der
Versorgungssysteme sowie die weitere Präzisierung der Investitionskosten unter
Einbeziehung der Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage.
Saipem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Planung und Bau von
Großprojekten für den Energie- und Infrastruktursektor - sowohl Offshore als
auch Onshore. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung
komplexer Industrie- und Energieinfrastrukturprojekte sowie in den Bereichen
Verfahrenstechnik, modulare Projektabwicklung, Downstream-Anlagen und
industrielle Implementierung von Technologien.
Die Arbeit legt einen strukturierten, in Phasen unterteilten Planungsprozess und
einen Projektdurchführungsweg für das FOAK-Programm fest, der die technische
Entwicklung mit der technischen Validierung in Einklang bringt. Sofern die
Vorbereitungsphase abgeschlossen wird, die Projektbewertung fortgesetzt wird und
endgültige Vereinbarungen getroffen werden, könnte die Zusammenarbeit in die
Phase der vorläufigen technischen Planung (?FEED") und die anschließenden
detaillierten Planungs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufarbeiten
übergehen.
Technische Aktivitäten und Austausch mit Investoren nach Jahresende
Nach Jahresende hat Aduro an der AMI Chemical Recycling Europe, der Future of
Advanced Recycling North America, der Canadian Climate Investor Conference und
der ROTH London Conference sowie anschließend an der Canaccord Genuity Annual
Growth Conference 2026 teilgenommen.
Zu diesen Aktivitäten gehörten Fachvorträge zu den Themen Produktqualität,
Flexibilität bei den Ausgangsstoffen, Integration in nachgelagerte Prozesse und
praktische Anforderungen für den industriellen Einsatz sowie
Investorenpräsentationen, die Teilnahme an Podiumsdiskussionen und Treffen mit
institutionellen Anlegern im Anschluss an den Börsengang des Unternehmens an der
TSX. In technischen Vorträgen wurden zudem die Fortschritte bei der
Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie von der Validierung im
Pilotmaßstab hin zur industriellen Planung und Kommerzialisierung im Rahmen des
FOAK-Projekts hervorgehoben.
Die vollständigen Fassungen des geprüften Konzernabschlusses und des
Lageberichts des Unternehmens für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr sind
im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) sowie auf EDGAR unter www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) verfügbar.
Hinweis:
(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative
zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn / -verlust zu verstehen. EBITDA und
bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind
daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber
vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor
aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von
derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten
Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte
EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche
Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als
Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und
Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame
aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des
beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem
EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.
Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden
Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen
tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro
widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der
Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das
Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro
und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet
werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS
vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht
mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen
umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten Betrieb und zur Verlängerung
der Betriebskampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu den Fortschritten hin zu länger
andauernden Betriebskampagnen und einem nachhaltigen Betrieb der Pilotanlage;
zur Interpretation und Nutzung der Betriebs-, Ausbeute- und
Produktqualitätsdaten der Pilotanlage; zur Entwicklung, Planung, technischen
Auslegung, Genehmigungsbeschaffung, Finanzierung und zum Bau der FOAK-Anlage
sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; die erwarteten Beiträge des FOAK
Project Director; die Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung und
Logistik für die FOAK-Anlage; den Umfang und den Fortschritt der
Vorbereitungsphase mit Saipem sowie die mögliche Ausweitung des Auftrags auf die
Front-End-Engineering-Planung (?FEED") und die anschließenden Aktivitäten in den
Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Anlauf; die
Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines vorgefertigten
Anlagenkonzepts; den Fortschritt des Produktvalidierungs- und Abnahmeprogramms
vom Pilotbetrieb zur FOAK-Anlage; die Bewertung von Rohstoffen aus flexiblen
Verpackungen und Kunstrasen; die Entwicklung von HCT-Anwendungen für Bitumen und
paraffinische Rohöle; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus
abgeschlossenen Finanzierungen; sowie der allgemeine Weg des Unternehmens zur
Skalierung und Kommerzialisierung.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen
hinsichtlich der anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage; der
Fähigkeit, die Betriebsergebnisse zu reproduzieren und auszuweiten; der
Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf den großtechnischen Bau und
Betrieb; dem erfolgreichen Abschluss der Aktivitäten in der Vorbereitungsphase
mit Saipem und der fortgesetzten Bewertung des FOAK-Projekts; der Fähigkeit der
Parteien, sich auf nachfolgende Arbeitsumfänge und endgültige Vereinbarungen zu
einigen; der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe, von Personal, Partnern,
Auftragnehmern, Ausrüstung und Kapital; der Fähigkeit, erforderliche
Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; der fortgesetzten
Beteiligung kommerzieller und technischer Partner; der Fähigkeit, geeignete
Logistik- und Aufbereitungssysteme für Rohstoffe zu entwickeln; der Fähigkeit,
geistiges Eigentum zu schützen; sowie den stabilen Markt-, regulatorischen und
wirtschaftlichen Bedingungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich
oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen
betriebliche Herausforderungen oder Verzögerungen bei Pilotanlagenkampagnen;
Schwankungen in der Zusammensetzung der Ausgangsstoffe, den Ausbeuten, der
Produktqualität oder der Prozessstabilität; die Unfähigkeit, Ergebnisse in
größerem Maßstab zu reproduzieren; Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder
Kostensteigerungen, die sich auf die Planung, Genehmigungsverfahren,
Finanzierung, Beschaffung, den Bau, die Inbetriebnahme oder den Anlauf der FOAK-
Anlage auswirken; die Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit mit Saipem nicht über
die Vorbereitungsphase hinausgeht oder nicht zu einer FEED-Vereinbarung oder
nachfolgenden verbindlichen Vereinbarungen führt; die Unfähigkeit,
Geschäftsbeziehungen, Lizenzvereinbarungen, Rohstofflieferungen, Logistik,
Abnahmeverträge oder Entwicklungspartnerschaften aufzubauen oder
aufrechtzuerhalten; das Risiko, dass unverbindliche Absichtserklärungen,
Vereinbarungen und andere Kooperationsvereinbarungen möglicherweise nicht zu
endgültigen Vereinbarungen oder kommerziellen Transaktionen führen; die
Möglichkeit, dass Testprogramme möglicherweise keine Ergebnisse liefern, die
eine weitere Entwicklung stützen; Änderungen der Vorschriften in den Bereichen
Umwelt, chemisches Recycling, Energie oder Wertpapiere; Einschränkungen in der
Lieferkette; Wettbewerb; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum;
Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie sonstige Risiken, die in den
öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ und EDGAR beschrieben sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen
sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht
durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eec08d-5f26-41eb-
a515-5a9831561993
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