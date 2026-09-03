GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

^LONDON, Ontario, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR210&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seinen

geprüften, konsolidierten Jahresabschluss für das am 31. Mai 2026 beendete

Geschäftsjahr vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt gegeben. Alle

Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadische

Dollar, sofern nicht anders angegeben.

?Das Geschäftsjahr 2026 markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung

von Aduro", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro.?Wir haben die

Pilotanlage für den Next Generation Process (?NGP") von der Bau- und

Inbetriebnahmephase in strukturierte Betriebskampagnen überführt, während wir

gleichzeitig das First-of-a-Kind-Programm (?FOAK") bei Chemelot vorangetrieben

und durch Absatzvereinbarungen, Lizenzvergabe und nachgelagerte Validierung

klarere kommerzielle Wege erschlossen haben. Diese Arbeitsbereiche sind

zunehmend miteinander verknüpft: Der Pilotbetrieb liefert die Daten, die zur

Optimierung der Prozessbedingungen und der Anlagenauswahl erforderlich sind,

während die Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Bauunternehmen zur Definition

der Produktanforderungen, der Projektkonfiguration und potenzieller Marktwege

beiträgt."

?Zum Jahresende zeigte die jüngste NGP-Betriebskampagne einen stabilen Betrieb

und eine hohe Gewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe, während weitere Programme

mit AstroTurf und ECOCE unsere Arbeit an komplexen Kunststoffabfallströmen

erweiterten. Zudem haben wir das Programm für paraffinisches Rohöl in die

kontinuierliche Entwicklungsphase vorangetrieben. Zusammengenommen spiegeln

diese Aktivitäten einen disziplinierten, datengestützten Ansatz wider, mit dem

wir technisches Vertrauen aufbauen und Aduro auf die nächste Stufe der

Skalierung vorbereiten."

?Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr gezielter Investitionen in den Betrieb von

Pilotanlagen, in die Technik, in technisches Personal und in die

Projektentwicklung", so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro.?Wir

haben Kapital für diese Prioritäten bereitgestellt, gleichzeitig den Zugang des

Unternehmens zu Kapital gestärkt und unsere Präsenz an den Kapitalmärkten durch

unsere Notierung an der Toronto Stock Exchange ausgebaut. Wir haben das ganze

Jahr über finanzielle Disziplin gewahrt und das Geschäftsjahr 2026 mit einer

Liquiditätsposition von 38,3 Millionen CAD abgeschlossen. Zum Jahresende hat

Aduro einen Bruttoerlös in Höhe von rund 31 Millionen Dollar aus einem

öffentlichen Börsengang in den USA und einer nicht vermittelten

Privatplatzierung erzielt, sodass die Bilanz weiter gestärkt und die verfügbaren

Mittel zur Unterstützung der Planung, Konstruktion und des Baus von FOAK, der

laufenden Forschung und Entwicklung sowie des Betriebskapitals erhöht wurden.

Auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 liegt unser Fokus weiterhin auf dem

disziplinierten Einsatz von Kapital zur Erreichung festgelegter technischer und

projektbezogener Meilensteine."

Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- und

Zwölfmonatszeitraum endend am 31. Mai 2026)

* Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2026 auf 12.433.092 CAD,

verglichen mit 3.716.774 CAD im vierten Quartal 2025. Der Verlust im

Zwölfjahreszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf 26.849.013 CAD,

verglichen mit 12.145.790 CAD im Zwölfjahreszeitraum zum 31. Mai 2025.

Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht zahlungswirksame

aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen Verlust aus der

Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens

zurückzuführen. Darüber hinaus sind auch die Forschungs- und

Entwicklungskosten, die Maßnahmen zur Skalierung der Technologie sowie

sonstige Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung des

Unternehmens an der Nasdaq und der TSX gestiegen.

* Unter Ausschluss von nicht zahlungswirksamen Posten und sonstigen Erträgen

belief sich das bereinigte EBITDA(1) im vierten Quartal 2026 auf -2.411.996

CAD, verglichen mit -2.691.266 CAD im vierten Quartal 2025. Das bereinigte

EBITDA(1) für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf

-10.737.869 CAD, verglichen mit -8.166.036 CAD für den Zwölfmonatszeitraum

zum 31. Mai 2025.

* Der Quartalsumsatz im vierten Quartal 2026 belief sich auf 0 CAD, verglichen

mit 74.670 CAD im vierten Quartal 2025. Der Umsatz für den

Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf 167.206 CAD, was einem

Netto-Rückgang von 28 % gegenüber den 231.212 CAD für den

Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2025 entspricht. Die aktuellen Umsätze des

Unternehmens resultieren aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen

von Customer Engagement Programs (?CEP") zur Bewertung der Technologie sowie

aus Kooperationsaktivitäten des Unternehmens. Diese Umsätze sind einmaliger

Natur und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der jeweiligen

Bewertungsprojekte. Die Veränderungen im Quartalsvergleich spiegeln die

Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Skalierungsaktivitäten,

laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

* Zum 31. Mai 2026 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 10

Millionen CAD gegenüber 5,1 Millionen CAD zum 31. Mai 2025, was einem

Anstieg von 4,9 Millionen CAD entspricht. Dieser Anstieg war in erster Linie

auf Investitionen in die NGP-Pilotanlage, die FOAK-Industrieanlage sowie die

dazugehörige Labor- und Anlageninfrastruktur zurückzuführen.

* Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 31. Mai 2026 auf 38,30

Millionen CAD gestärkt, verglichen mit 6,96 Millionen CAD zum 31. Mai 2025.

Dieser Anstieg war in erster Linie auf zwei Börsengänge in den USA

zurückzuführen, die einen Netto-Cashflow von rund 39,95 Millionen Dollar

einbrachten; dieser wurde jedoch teilweise durch den Mittelabfluss aus der

laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit im Laufe des

Jahres ausgeglichen. Im Anschluss an den 31. Mai 2026 erzielte Aduro einen

Bruttoerlös von 15,64 Millionen US-Dollar aus einer öffentlichen Emission in

den USA, 9,16 Millionen US-Dollar aus einer nicht vermittelten

Privatplatzierung sowie rund 1,56 Millionen US-Dollar aus der Ausübung von

Optionen und Optionsscheinen, was die Unternehmensbilanz weiter stärkte.

Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) zum operativen Verlust (GAAP)

(CAD $) Q4 FY2026 Q4 FY2025 YTD FY2026 YTD FY2025

-------------------------------------------------------------------------------

Loss from operations

(GAAP) $(12,433,092) $(3,716,774) $(26,849,013) $(12,145,790)

-------------------------------------------------------------------------------

Add: Share-based

compensation (non-cash) 808,793 691,594 6,357,551 3,235,588

Add: Change in fair

value of derivative

financial liability

(non-cash) 9,292,681 193,690 9,979,637 220,916

Add: Depreciation and

amortization 229,787 140,224 702,075 536,302

Deduct: Other Income (310,165) - (928,119) (13,052)

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted

EBITDA(1) (Non-GAAP) $(2,411,996) $(2,691,266) $(10,737,869) $(8,166,036)

-------------------------------------------------------------------------------

Erläuterungen der Anpassungen:

* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen

und -prämien.

* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen

Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der

Neubewertung von Finanzinstrumenten.

* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht

zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte.

* Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige

Erträge.

Ausgewählte Vergleichszahlen für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Mai 2026

(CAD $) Q4 % YTD %

Q4 FY2026 Q4 FY2025 Change YTD FY2026 YTD FY2025 Change

--------------------------------------------------------------------------------

Revenue - $74,670 -100% $167,206 $231,212 -28%

Loss from

operations $(12,433,092) $(3,716,774) 235% $(26,849,013) $(12,145,790) 121%

Adjusted

EBITDA $(2,411,996) $(2,691,266) -10% $(10,737,869) $(8,166,036) 31%

(CAD $) Q4 FY2026 Q4 FY2025

(Ended May 31, 2026) (Ended May 31, 2025) % Change

-------------------------------------------------------------------------------

Property, plant & equipment $8,364,196 $4,109,459 104%

Cash position $38,298,048 $6,957,846 450%

Viertes Quartal 2026 - Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse

Abnahme- und Lizenzierungsinitiativen treiben das Kommerzialisierungsprogramm

voran

Im März 2026 unterzeichnete Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Signs-Offtake-LOI-for-Hydrochemolytic-Oil-with-Pilot-to-FOAK-

Validation-

Program/default.aspx?utm_source=Aduro%20Offtake%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medi

um=PressRelease) mit einem führenden, unabhängigen, internationalen

Rohstoffhandelsunternehmen zur Einrichtung eines Pilot-to-FOAK-

Validierungsprogramms für Hydrochemolytic(TM)- Öl .

In der ersten Phase sollen die Produkteigenschaften, die Reproduzierbarkeit und

die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachgelagerten

Verarbeitungsprozesse anhand der Ergebnisse aus der NGP-Pilotanlage bewertet

werden. Die zweite Phase umfasst die Verpflichtung zum Kauf der ersten

Produktionscharge aus der FOAK-Anlage, vorbehaltlich der Bedingungen des

Programms.

Die Zusammenarbeit verbindet die Produktvalidierung der Pilotanlage mit einem

ersten kommerziellen Ansatz und dient der Unterstützung bei der Entwicklung der

Produktspezifikationen, der anschließenden Kundenqualifizierung und der

Marktpositionierung für Hydrochemolytic(TM)-Öl.

Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets

Im März 2026 hat Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Signs-MOU-to-Develop-a-Commercial-Licence-Package-for-

Hydrochemolytic-

Technology/default.aspx?utm_source=Aduro%20GEPC%20MOU%20PR&utm_campaign=PR210&ut

m_medium=PressRelease) mit einem weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs-

und Bauunternehmen (Global Engineering, Procurement, and Construction

Organization,?GEPC") zur gemeinsamen Entwicklung eines kommerziellen

Lizenzpakets und eines vorgefertigten Anlagenkonzepts für die Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (HCT) abgeschlossen.

Das GEPC zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Engineering,

Beschaffung und Bau und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und

Realisierung komplexer Prozessanlagen für die Energie- und Chemieindustrie. Die

Zusammenarbeit im Rahmen der Absichtserklärung sieht vor, das chemische und

prozesstechnische Know-how des Unternehmens mit den fortschrittlichen

Kompetenzen von GEPC zu kombinieren.

Ziel der Arbeit ist die Umsetzung der Technologie in eine reproduzierbare

Projektkonfiguration, die potenzielle Lizenznehmer im Hinblick auf einen

industriellen Einsatz bewerten können. Die Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage

und die künftigen Betriebserfahrungen aus der FOAK-Anlage werden voraussichtlich

in die ingenieurtechnische Grundlage für das Lizenzpaket einfließen.

Beauftragung von Water Tower Research

Im März 2026 hat das Unternehmen Water Tower Research LLC

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Water-Tower-

Research/default.aspx?utm_source=Aduro%20WTR%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medium=

PressRelease), ein auf institutionelle Forschung und Investor-Engagement

spezialisiertes Unternehmen, mit der Bereitstellung umfassender Analysen und

Investor-Engagement-Dienstleistungen ab dem 1. April 2026 beauftragt. Das

Beauftragung soll die Sichtbarkeit innerhalb der institutionellen Investoren-

Community verbessern, indem institutionellen und anderen Investoren die

Betriebsfortschritte, die FOAK-Entwicklungsaktivitäten und die

Kommerzialisierungsinitiativen des Unternehmens vermittelt werden.

Mitgliedschaft bei Chemical Recycling Europe

Im März 2026 ist Aduro Chemical Recycling Europe

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Chemical-Recycling-

Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20CRE%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medium=Pr

essRelease) (?CRE") beigetreten und hat damit sein Engagement in europäischen

Brancheninitiativen im Bereich des chemischen Recyclings ausgebaut. CRE bietet

ein Forum für den Austausch über regulatorische Frameworks,

Zertifizierungssysteme, Massenbilanzierung und die Entwicklung politischer

Strategien, die für das FOAK-Programm bei Chemelot und den potenziellen Einsatz

von HCT in europäischen Wertschöpfungsketten für Kreislaufkunststoffe relevant

sind. Die Mitgliedschaft unterstützt zudem die Beteiligung von Aduro an

Diskussionen über sich abzeichnende regulatorische Frameworks, darunter die EU-

Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle

(https://environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-packaging-enter-application-

2026-08-11_en) (?PPWR").

Genehmigungsvertrag für die FOAK-Anlage

Im April 2026 hat Aduro das Unternehmen Ebert HERA B.V.

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-

Project-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHera%20PR&utm_campaign=PR210&utm_m

edium=PressRelease) mit der Leitung des Genehmigungsverfahrens für die FOAK-

Anlage im Industriepark Chemelot beauftragt. Ausschlaggebend für die Auswahl von

Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-

Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer,

behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden.

Im Rahmen des Vertrags verantwortet Ebert HERA die Vorbereitung und Koordination

der Bau- und Umweltgenehmigungsanträge, Sicherheits-, Gesundheits- und

Umweltprüfungen und steuert die Zusammenarbeit mit den zuständigen

Aufsichtsbehörden. Der Genehmigungsumfang wird dabei so ausgelegt, dass er

sowohl die ursprüngliche FOAK-Anlage als auch mögliche künftige

Kapazitätserweiterungen berücksichtigt. Damit folgt das Unternehmen seinem

langfristigen Plan, die FOAK-Anlage insgesamt zu einem Standort im kommerziellen

Maßstab auszubauen.

Erschließung paraffinischer Rohöle erweitert die Anwendungsmöglichkeiten im

Erdölbereich

Im April 2026 hat Aduro Ergebnisse aus Laborversuchen veröffentlicht, die das

Anwendungspotenzial von HCT auf stark paraffinischer Rohöle ausweiten. Versuche

mit den Rohstoffen?Yellow Wax" und?Black Wax" aus dem Uinta-Becken zeigten

einen geringeren Wachsgehalt und die Herstellung eines leichteren Rohöls, das

unter Laborbedingungen stabil blieb.

Das Unternehmen hat beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (United

States Patent and Trademark Office, USPTO) eine Teilfortsetzungsanmeldung

(Continuation-in-Part (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Secures-Uinta-Basin-Crude-Supply-and-

Completes-Continuous-Flow-Unit-Advancing-Paraffinic-Crude-Program-to-Technology-

Demonstration/default.aspx?utm_source=Aduro%20Uinta%20Testing%20PR&utm_campaign=

PR210&utm_medium=PressRelease), CIP) eingereicht. Die Arbeit hat eine technische

Grundlage für die weitere Bewertung des HCT-Verfahrens bei einem breiteren

Spektrum an paraffinischen Rohöl als Ausgangsmaterial und Betriebsbedingungen

geschaffen.

Im Mai 2026 hat Aduro den Branchenexperten Scott Smith

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Appoints-Industry-Veteran-to-Advance-Petroleum-

Applications/default.aspx?utm_source=Aduro%20Scott%20Smith%20PR&utm_campaign=PR2

10&utm_medium=PressRelease), M.A.Sc., P.Eng., zum Program Director für Petroleum

Technology Solutions ernannt. Scott Smith wurde mit der Weiterentwicklung von

HCT-Anwendungen zur Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl

beauftragt, einschließlich möglicher Integrationsansätze, Testreihen und Wege

zur Skalierung.

Aduro trat außerdem der Utah Petroleum Association

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Utah-Petroleum-

Association/default.aspx?utm_source=Aduro%20Joins%20UPA%20PR&utm_campaign=PR210&

utm_medium=PressRelease) bei und baute damit die Zusammenarbeit mit Produzenten,

Raffinerien, Midstream-Betreibern und Dienstleistern aus, die im Uinta-Becken

tätig sind. Die Mitgliedschaft bietet ein Forum zur Bewertung der betrieblichen

Anforderungen, Integrationsaspekte und möglicher Zusammenarbeit mit der

Industrie, während das Programm für paraffinisches Rohöl von der

Laborvalidierung hin zu einer strukturierten Zusammenarbeit mit der Industrie im

Pilotmaßstab voranschreitet.

Notierung an der Toronto Stock Exchange

Im Mai 2026 hat Aduro die endgültige Genehmigung zur Notierung seiner

Stammaktien an der Toronto Stock Exchange

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Commence-Trading-on-the-Toronto-Stock-

Exchange/default.aspx?utm_source=Aduro%20TSX%20Listing%20PR&utm_campaign=PR210&u

tm_medium=PressRelease) unter dem Kürzel?ACT

(https://money.tmx.com/en/quote/ACT)" erhalten. Der Handel hat am 27. Mai 2026

begonnen und ersetzt damit die Notierung des Unternehmens an der Canadian

Securities Exchange. Die Stammaktien von Aduro werden weiterhin am Nasdaq

Capital Market unter dem Kürzel?ADUR (https://www.nasdaq.com/market-

activity/stocks/adur)" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Kürzel?9D5 (https://live.deutsche-boerse.com/equity/aduro-clean-techn-inc-

1?mic=XFRA)" gehandelt.

Technischer, industrieller und investorenbezogener Austausch

Im vierten Quartal hat Aduro sein technisches, industrielles, politisches und

investorenbezogenes Engagement (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-

Industry-and-Investor-Conferences-in-June-

2026/default.aspx?utm_source=Aduro%20June%2026%20Conference%20PR&utm_campaign=PR

210&utm_medium=PressRelease) in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika

fortgesetzt.

Zu den Aktivitäten zählten Investorenveranstaltungen von ROTH Capital Partners,

Lytham Partners, Gabelli Funds, Water Tower Research, D. Boral Capital und LD

Micro sowie die Teilnahme der Branche an der Residuos Expo, der AMI Chemical

Recycling North America, dem Alberta Circular Plastics Day, dem Cleantech-

Outreach-Programm in Südkorea, der GO CIRCULAR, der ECOMONDO Mexico, der

Plastics Recycling Show Europe, der Plastic Recycling LATAM, dem Alberta

Chemistry and Plastics Day und dem CIAC Queen's Park Advocacy Day. Diese

Aktivitäten dienten der Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen,

Abfallentsorgungsunternehmen, Herstellern von Kunststoffen und petrochemischen

Produkten, Markeninhabern, politischen Entscheidungsträgern und anderen

Akteuren, die für die Kommerzialisierung und die FOAK-Programme von Bedeutung

sind.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde über Fortschritte beim Betrieb der NGP-

Pilotanlage, bei der Entwicklung des FOAK sowie bei

Kommerzialisierungsinitiativen berichtet und gleichzeitig der Dialog mit

Recyclingunternehmen, Abfallentsorgungsunternehmen, Harz- und

Petrochemieherstellern, politischen Entscheidungsträgern, Investoren und anderen

für den Skalierungsprozess des Unternehmens relevanten Stakeholdern gefördert.

Nachfolgende Ereignisse

Jan Lemmens zum Project Director für die FOAK-Anlage ernannt

Im Juni 2026 hat Aduro Jan Lemmens (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Appoints-Senior-European-Industrial-

Leader-to-Lead-Delivery-of-FOAK-Facility-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Jan%20Lemmens%20PR&utm_campaign=PR210&u

tm_medium=PressRelease) zum Project Director für die FOAK-Anlage in Chemelot

ernannt. Jan Lemmens verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in

der Industrie, die er in den Bereichen Spezialwerkstoffe, Kunststoffe und

chemische Verarbeitung in Europa gesammelt hat. Seine Aufgaben reichten von der

Umsetzung industrieller Projekte über den Betrieb von Chemieanlagen bis hin zur

technischen Koordination und der Ausführung vor Ort.

Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination der technischen Planung, der

Genehmigungsverfahren, der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragnehmern

sowie die Planung und Vorbereitung des Bauvorhabens und des Betriebs vor Ort.

Darüber hinaus wird er die Abstimmung zwischen den Projektaktivitäten in den

Niederlanden und den kanadischen Teams von Aduro in den Bereichen technische

Planung, Betrieb und Logistik unterstützen und beim Aufbau der lokalen

Betriebsorganisation mitwirken. Mit dieser Ernennung wurde die lokale

Projektleitung für das FOAK-Programm verstärkt, als dieses von der frühen

Entwicklungsphase in die strukturierte Projektumsetzung überging.

Fortschritte bei der NGP-Pilotanlagenkampagne

Im Juni 2026 hat Aduro die Ergebnisse

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Reports-NGP-Pilot-Plant-Campaign-Results-Achieving-86-Liquid-

Hydrocarbon-

Yield/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Yield%20Results%20PR&utm_campaign=PR

210&utm_medium=PressRelease) einer NGP-Pilotanlagenkampagne veröffentlicht, die

im Rahmen seines 24-Stunden-Betriebsmodells über vier Tage durchgeführt wurde.

Abgesehen von den An- und Abfahrphasen lief die Anlage 47 Stunden lang

ununterbrochen, wobei aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes Polypropylen

verwendet wurde.

Nach etwa 12 Stunden wurden stationäre Bedingungen erreicht, die weitere 35

Stunden lang aufrechterhalten wurden. Während des stationären Betriebszeitraums

entsprach die Menge der zurückgewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 %

der Masse des Polypropylens, das in den Reaktor eingespeist wurde. Etwa 85 % der

zurückgewonnenen Flüssigkeit bestanden aus Kohlenwasserstoffen mit einer

Kohlenstoffzahl von C20 oder weniger.

Die Kampagne zeigte zudem, dass die stationären Betriebsbedingungen nach

absichtlichen Betriebsänderungen innerhalb von etwa zwei Stunden

wiederhergestellt werden konnten. Die Daten werden zur Optimierung der

Betriebsparameter, Unterstützung der Planung länger andauernder Kampagnen und

als Grundlage für die Auslegung der FOAK-Anlage genutzt.

Gestärkte Kapitalposition durch erfolgreichen Börsengang in den USA und nicht

vermittelte Privatplatzierung

Im Juni 2026 hat Aduro einen garantierten Börsengang in den USA mit 1.028.645

Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen und damit

einen Bruttoerlös von rund 15,64 Millionen US-Dollar erzielt. Der Erlös soll zur

Finanzierung der Planung, Konstruktion und des Baus der FOAK-Anlage, der

laufenden Forschung und Entwicklung, allgemeiner Unternehmenszwecke sowie des

Betriebskapitals verwendet werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Ausnahmeregelung für die

Finanzierung börsennotierter Emittenten (die?LIFE-Emission") eine nicht

vermittelte Privatplatzierung durchgeführt und dabei 431.884 Stammaktien zu

einem Preis von 21,20 CAD (15,20 USD) pro Aktie ausgegeben, was einem

Bruttoerlös von rund 9,16 Millionen CAD (6,56 Millionen USD) entspricht. Der

Erlös aus der LIFE-Emission soll zur Finanzierung der Technologieentwicklung,

von Vermarktungsmaßnahmen, des Betriebskapitals sowie für allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden.

Absichtserklärung von Ortessa treibt die Rohstofflogistik für die FOAK-Anlage

voran

Im Juni 2026 hat Aduro Clean Technologies Europe B.V. eine unverbindliche

Absichtserklärung mit Ortessa Groep B.V.,

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Signs-MOU-with-Ortessa-Groep-BV-to-

Advance-FOAK-Plant-Feedstock-

Logistics/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ortessa%20MOU%20PR&utm_campaign=PR210&

utm_medium=PressRelease) einem niederländischen Konzern von

Abfallentsorgungsunternehmen zur Prüfung der Entwicklung eines Logistikzentrums

für Rohstoffe zur Versorgung der FOAK-Anlage in Chemelot unterzeichnet.

Die Parteien beabsichtigen, die Identifizierung und Bündelung geeigneter Post-

Use-Kunststoffströme, die Anforderungen an die Aufbereitung der Rohstoffe,

Qualitätskontrollsysteme, die Dokumentation, die Bestandsverwaltung sowie

Lagerung und Transport zu prüfen.

Die Zusammenarbeit soll eine zuverlässige Versorgung mit geeigneten, den

Spezifikationen entsprechenden Rohstoffen aus dem Post-Use-Bereich für die

Inbetriebnahme und den Betrieb der FOAK-Anlage gewährleisten und gleichzeitig

logistische Kapazitäten für eine mögliche zukünftige Erweiterung der gesamten

FOAK-Anlage sichern.

Absichtserklärung von AstroTurf treibt die Bewertung des Recyclings von

Kunstrasen voran

Im Juni 2026 haben Aduro und die AstroTurf Corporation

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-and-AstroTurf-Sign-MOU-for-Synthetic-Turf-

Recycling/default.aspx?utm_source=Aduro%20AstroTurf%20MOU%20PR&utm_campaign=PR21

0&utm_medium=PressRelease) eine Absichtserklärung zur Bewertung der Anwendung

von HCT auf ausgedienten Kunstrasen unterzeichnet.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung der Frage, wie mechanische Vorbehandlung

und HCT-Umwandlung einen technischen und wirtschaftlichen Weg zum Rückbau von

Polyethylen- und Polypropylenfraktionen und deren Umwandlung in flüssige

Kohlenwasserstoffe ebnen könnten, die als kreislaufbasierte Rohstoffe in der

bestehenden petrochemischen Infrastruktur eingesetzt werden können.

Der Schwerpunkt der Arbeiten dürfte auf dem Rückbau und der Zerlegung vor Ort,

der Entfernung des Infills, der Abtrennung von Nichtzielmaterialien, der

Aufbereitung der polyolefinreichen Fraktion und dem Umgang der damit verbundenen

Nebenströme liegen. Das Engagement baut auf zuvor veröffentlichten Labortests

von Kunstgrasmaterialien nach deren Gebrauch auf.

ECOCE-Zusammenarbeit erreicht HCT-Testphase

Im Juli 2026 haben Aduro und ECOCE, A.C. im Rahmen ihrer Zusammenarbeit im

Bereich Kunststoffe in Mexiko die Phase 1

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-and-ECOCE-Complete-Phase-1-Feedstock-Mapping-Advance-Mexico-

Plastics-Collaboration-to-HCT-

Testing/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20P1%20PR&utm_campaign=PR210&utm_m

edium=PressRelease) der Rohstoffkartierung und der Auswahl der Produktionsströme

abgeschlossen. Ausgewählte Ströme von flexiblen und mehrschichtigen Verpackungen

aus dem Endverbraucherbereich werden nun einer HCT-Testreihe unterzogen, mit der

die Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte für nachgelagerte

Anwendungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe bewertet werden

soll. Zu den ausgewählten Materialien zählen flexibles Polyethylen, flexibles

Polypropylen sowie mehrschichtige Verpackungsformate mit unterschiedlichen

Strukturen und Verunreinigungsprofilen.

Die nächste Phase beginnt mit HCT-Tests im Labormaßstab; der Übergang zur NGP-

Pilotanlage hängt von den Ergebnissen der ersten Bewertung ab. Ziel ist die

Prüfung der Frage, ob HCT eine Möglichkeit bietet, den Wert von

Kohlenwasserstoffen aus flexiblen Verpackungsströmen zurückzugewinnen, die sich

nicht gut für das mechanische oder physikalische Recycling eignen.

Programm für paraffinisches Rohöl macht Fortschritte bei der Entwicklung eines

kontinuierlichen Durchflussverfahrens

Im Juli 2026 hat Aduro die Sicherung ausreichender Mengen an gelben und

schwarzen paraffinischen Rohölen aus mehreren Quellen im Uinta-Becken gemeldet

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Secures-Uinta-Basin-Crude-Supply-and-Completes-Continuous-

Flow-Unit-Advancing-Paraffinic-Crude-Program-to-Technology-

Demonstration/default.aspx?utm_source=Aduro%20Uinta%20Testing%20PR&utm_campaign=

PR210&utm_medium=PressRelease) zur Durchführung längerfristiger Tests.

Das Unternehmen hat die Planung, den Bau und die Erprobung einer speziellen

Durchflussanlage im Labormaßstab für das Programm zur Aufbereitung

paraffinischer Rohöle abgeschlossen. Die Anlage unterscheidet sich von den

bestehenden R2-Systemen des Unternehmens und bietet zusätzliche Kapazitäten für

kontinuierliche Tests, während das Programm von der Technologiedemonstration hin

zur Prozessentwicklung und -optimierung voranschreitet. Aduro hat außerdem

seinen Standort in London (Ontario) um rund 430 Quadratmeter erweitert und die

zuvor in Sarnia (Ontario) angesiedelten Betriebsaktivitäten und Anlagen dort

zusammengeführt.

Das aktuelle Programm zielt auf die Festlegung eines Betriebsbereichs sowie auf

die Bewertung von Umwandlung, Ausbeute, Produkteigenschaften, Stabilität und

Potenzial für Ablagerungen bei verschiedenen paraffinischen Rohölen als

Ausgangsmaterial. Anhand der Ergebnisse lässt sich feststellen, ob das Programm

im Rahmen eines erweiterten kontinuierlichen Betriebs in die Prozessentwicklung

und -optimierung übergehen kann.

Saipem für die technische und beschaffungstechnische Unterstützung bei der FOAK-

Anlage ausgewählt

Im August 2026 hat Aduro Saipem S.p.A.

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Selects-Saipem-for-Engineering-and-Procurement-Support-for-

First-of-a-Kind-HCT-Facility-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Saipem%20PR&utm_campaign=PR210&utm_medi

um=PressRelease) (?Saipem") mit der technischen und beschaffungstechnischen

Unterstützung in der Vorbereitungsphase für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot

beauftragt. Der anfängliche Umfang umfasst die Überprüfung des Process Design

Package, die Optimierung wichtiger Ausrüstungspakete, die erste Einbindung der

Versorgungssysteme sowie die weitere Präzisierung der Investitionskosten unter

Einbeziehung der Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage.

Saipem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Planung und Bau von

Großprojekten für den Energie- und Infrastruktursektor - sowohl Offshore als

auch Onshore. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung

komplexer Industrie- und Energieinfrastrukturprojekte sowie in den Bereichen

Verfahrenstechnik, modulare Projektabwicklung, Downstream-Anlagen und

industrielle Implementierung von Technologien.

Die Arbeit legt einen strukturierten, in Phasen unterteilten Planungsprozess und

einen Projektdurchführungsweg für das FOAK-Programm fest, der die technische

Entwicklung mit der technischen Validierung in Einklang bringt. Sofern die

Vorbereitungsphase abgeschlossen wird, die Projektbewertung fortgesetzt wird und

endgültige Vereinbarungen getroffen werden, könnte die Zusammenarbeit in die

Phase der vorläufigen technischen Planung (?FEED") und die anschließenden

detaillierten Planungs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufarbeiten

übergehen.

Technische Aktivitäten und Austausch mit Investoren nach Jahresende

Nach Jahresende hat Aduro an der AMI Chemical Recycling Europe, der Future of

Advanced Recycling North America, der Canadian Climate Investor Conference und

der ROTH London Conference sowie anschließend an der Canaccord Genuity Annual

Growth Conference 2026 teilgenommen.

Zu diesen Aktivitäten gehörten Fachvorträge zu den Themen Produktqualität,

Flexibilität bei den Ausgangsstoffen, Integration in nachgelagerte Prozesse und

praktische Anforderungen für den industriellen Einsatz sowie

Investorenpräsentationen, die Teilnahme an Podiumsdiskussionen und Treffen mit

institutionellen Anlegern im Anschluss an den Börsengang des Unternehmens an der

TSX. In technischen Vorträgen wurden zudem die Fortschritte bei der

Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie von der Validierung im

Pilotmaßstab hin zur industriellen Planung und Kommerzialisierung im Rahmen des

FOAK-Projekts hervorgehoben.

Die vollständigen Fassungen des geprüften Konzernabschlusses und des

Lageberichts des Unternehmens für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr sind

im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) sowie auf EDGAR unter www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative

zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn / -verlust zu verstehen. EBITDA und

bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind

daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber

vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor

aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von

derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten

Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte

EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche

Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als

Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und

Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame

aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des

beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem

EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.

Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden

Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen

tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro

widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der

Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das

Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro

und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet

werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS

vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht

mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten Betrieb und zur Verlängerung

der Betriebskampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu den Fortschritten hin zu länger

andauernden Betriebskampagnen und einem nachhaltigen Betrieb der Pilotanlage;

zur Interpretation und Nutzung der Betriebs-, Ausbeute- und

Produktqualitätsdaten der Pilotanlage; zur Entwicklung, Planung, technischen

Auslegung, Genehmigungsbeschaffung, Finanzierung und zum Bau der FOAK-Anlage

sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; die erwarteten Beiträge des FOAK

Project Director; die Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung und

Logistik für die FOAK-Anlage; den Umfang und den Fortschritt der

Vorbereitungsphase mit Saipem sowie die mögliche Ausweitung des Auftrags auf die

Front-End-Engineering-Planung (?FEED") und die anschließenden Aktivitäten in den

Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Anlauf; die

Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines vorgefertigten

Anlagenkonzepts; den Fortschritt des Produktvalidierungs- und Abnahmeprogramms

vom Pilotbetrieb zur FOAK-Anlage; die Bewertung von Rohstoffen aus flexiblen

Verpackungen und Kunstrasen; die Entwicklung von HCT-Anwendungen für Bitumen und

paraffinische Rohöle; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus

abgeschlossenen Finanzierungen; sowie der allgemeine Weg des Unternehmens zur

Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen,

Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen

hinsichtlich der anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage; der

Fähigkeit, die Betriebsergebnisse zu reproduzieren und auszuweiten; der

Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf den großtechnischen Bau und

Betrieb; dem erfolgreichen Abschluss der Aktivitäten in der Vorbereitungsphase

mit Saipem und der fortgesetzten Bewertung des FOAK-Projekts; der Fähigkeit der

Parteien, sich auf nachfolgende Arbeitsumfänge und endgültige Vereinbarungen zu

einigen; der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe, von Personal, Partnern,

Auftragnehmern, Ausrüstung und Kapital; der Fähigkeit, erforderliche

Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; der fortgesetzten

Beteiligung kommerzieller und technischer Partner; der Fähigkeit, geeignete

Logistik- und Aufbereitungssysteme für Rohstoffe zu entwickeln; der Fähigkeit,

geistiges Eigentum zu schützen; sowie den stabilen Markt-, regulatorischen und

wirtschaftlichen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich

oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen

betriebliche Herausforderungen oder Verzögerungen bei Pilotanlagenkampagnen;

Schwankungen in der Zusammensetzung der Ausgangsstoffe, den Ausbeuten, der

Produktqualität oder der Prozessstabilität; die Unfähigkeit, Ergebnisse in

größerem Maßstab zu reproduzieren; Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder

Kostensteigerungen, die sich auf die Planung, Genehmigungsverfahren,

Finanzierung, Beschaffung, den Bau, die Inbetriebnahme oder den Anlauf der FOAK-

Anlage auswirken; die Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit mit Saipem nicht über

die Vorbereitungsphase hinausgeht oder nicht zu einer FEED-Vereinbarung oder

nachfolgenden verbindlichen Vereinbarungen führt; die Unfähigkeit,

Geschäftsbeziehungen, Lizenzvereinbarungen, Rohstofflieferungen, Logistik,

Abnahmeverträge oder Entwicklungspartnerschaften aufzubauen oder

aufrechtzuerhalten; das Risiko, dass unverbindliche Absichtserklärungen,

Vereinbarungen und andere Kooperationsvereinbarungen möglicherweise nicht zu

endgültigen Vereinbarungen oder kommerziellen Transaktionen führen; die

Möglichkeit, dass Testprogramme möglicherweise keine Ergebnisse liefern, die

eine weitere Entwicklung stützen; Änderungen der Vorschriften in den Bereichen

Umwelt, chemisches Recycling, Energie oder Wertpapiere; Einschränkungen in der

Lieferkette; Wettbewerb; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum;

Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie sonstige Risiken, die in den

öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ und EDGAR beschrieben sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen

sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht

durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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