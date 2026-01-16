Aduro Clean Technologies Aktie
GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Stand des Geschäfts
^LONDON, Ontario, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein
Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das mithilfe chemischer
Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat seine
verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für den Drei- bzw.
Sechsmonatszeitraum zum 30. November 2025 vorgelegt und präsentiert die
folgenden Highlights. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung
verstehen sich in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.
?Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 haben wir bei Aduro mehrere
wichtige operative und strategische Meilensteine erreicht, während wir unseren
Skalierungsplan konsequent weiterverfolgt haben", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.
?Wir haben die Inbetriebnahme unserer Pilotanlage für den Next Generation
Process vorangetrieben und im Rahmen des Demonstrationsanlagenprogramms
deutliche Fortschritte erzielt - unter anderem bei der globalen Standortauswahl
für die künftige Demonstrationsanlage. Diese Maßnahmen legen die Basis für
unsere laufenden technischen und ingenieurtechnischen Aktivitäten, während wir
den Übergang in die nächste Entwicklungsphase vorbereiten."
?Nach Quartalsende haben wir die Kapitalposition des Unternehmens durch den
Abschluss einer öffentlichen Emission in den USA mit einem Bruttoerlös von rund
20 Mio. US-Dollar deutlich gestärkt und damit zusätzliche finanzielle
Flexibilität zur Unterstützung der geplanten Aktivitäten im gesamten Unternehmen
gewonnen", so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro.?Der Erlös aus der
Emission wird vorrangig für die Weiterentwicklung des
Demonstrationsanlagenprogramms sowie für weitere Investitionen in Forschung und
Entwicklung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet."
Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- bzw.
Sechsmonatszeitraum endend am 30. November 2025)
* Der Quartalsumsatz für das zweite Quartal 2026 belief sich auf 122.706 CAD,
ein Anstieg von 222 % gegenüber 38.143 CAD im zweiten Quartal 2025. Der
Umsatz seit Jahresbeginn für die sechs Monate bis zum 30. November 2025
betrug 167.206 CAD, was einem Zuwachs von 80 % gegenüber 93.143 CAD im
gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Der aktuelle Umsatz des
Unternehmens stammt aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von
Kundenbindungsprogrammen (Customer Engagement Programs, CEP), die der
Bewertung der Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens dienen.
Diese Einnahmen sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der
Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede zwischen den Quartalen spiegeln die
Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten,
laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.
* Der Verlust aus dem operativen Geschäft für das zweite Quartal 2026 belief
sich auf 6.461.987 CAD, verglichen mit 3.114.712 CAD im zweiten Quartal
2025. Der Verlust seit Jahresbeginn für die sechs Monate bis zum 30.
November 2025 belief sich auf 12.787.005 CAD, verglichen mit 5.577.244 CAD
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf
höhere nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht
zahlungswirksamen Verlust aus der Neubewertung der derivativen
Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens, verstärkte Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten sowie Maßnahmen zur Skalierung der Technologie
zurückzuführen. Hinzu kommen die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zur
Unterstützung des Wachstums, höhere Marketing- und PR-Ausgaben sowie
zusätzliche Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung an der
Nasdaq.
* Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2026 belief sich auf -3.299.026
CAD, verglichen mit -1.887.750 CAD im zweiten Quartal 2025. Für die ersten
sechs Monate bis zum 30. November 2025 lag das bereinigte EBITDA bei
-5.553.410 CAD, gegenüber -3.634.498 CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
* Zum 30. November 2025 betrugen die Buchwerte der Sachanlagen 8,9 Millionen
CAD, ein Anstieg von 3,8 Millionen CAD gegenüber 5,1 Millionen CAD im
vierten Quartal 2025. Dies war in erster Linie auf laufende
Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der NGP-Pilotanlage des
Unternehmens zurückzuführen.
* Zum 30. November 2025 verfügte das Unternehmen über eine solide
Liquiditätsposition von 13,04 Millionen CAD, verglichen mit 6,96 Millionen
CAD im vierten Quartal 2025. Nach dem 30. November 2025 hat Aduro durch den
Abschluss einer garantierten öffentlichen Emission in den USA einen
Bruttoerlös von rund 20 Millionen US-Dollar erzielt, wodurch die Bilanz des
Unternehmens weiter gestärkt wurde.
Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)
(CAD $) Q2 FY2026 YTD FY 2026 Q2 FY2025 YTD FY 2025
----------------------------------------------------------------------------------
Loss from
operations
(GAAP) $ (6,461,987 ) $ (12,787,005 ) $ (3,114,712 ) $ (5,577,244 )
----------------------------------------------------------------------------------
Add: Share-
based
compensation
(non-cash) 1,860,246 4,321,800 1,022,267 1,611,318
Add: Change
in fair
value of
derivative
financial
liability
(non-cash) 1,284,420 2,833,083 74,568 74,568
Add:
Depreciation
and
amortization 149,467 291,679 130,127 256,860
Deduct:
Other Income (131,172 ) (212,967 ) - -
----------------------------------------------------------------------------------
Adjusted
EBITDA (Non-
GAAP) $ (3,299,026 ) $ (5,553,410 ) $ (1,887,750 ) $ (3,634,498 )
----------------------------------------------------------------------------------
Erläuterungen der Anpassungen:
* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen
und -prämien.
* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der
Neubewertung von Finanzinstrumenten.
* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht
zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte.
* Sonstige Erträge: Zinserträge auf Bareinlagen, die nicht in das
Betriebsergebnis einbezogen wurden.
Selected Comparative Financial Information for the three and six months ended
November 30, 2025
Q2 % YTD %
(CAD $) Q2 FY2026 Q2 FY2025 Change YTD FY2026 YTD FY2025 Change
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Revenue $ 122,706 $ 38,143 222 % 167,206 93,143 80 %
Loss from
operations $ (6,461,987 ) $ (3,114,712 ) 107 % $ (12,787,005 ) $ (5,577,244 ) 129 %
Adjusted
EBITDA $ (3,299,026 ) $ (1,887,750 ) 75 % $ (5,553,410 ) $ (3,634,498 ) 53 %
Q2 FY2026 Q4 FY2025
(Ended Nov (Ended May %
(CAD $) 30, 2025) 31, 2025) Change
-------------------------------------------------------------------------------
Property, plant & equipment $ 7,729,984 $ 4,109,459 88 %
Cash position $ 13,042,599 $ 6,957,846 87 %
Zweites Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Unternehmenshighlights und
nachfolgende Ereignisse
Pilotanlage für den Next Generation Process (?NGP") geht in die
Inbetriebnahmephase
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende: 31. August 2025) hat Aduro in
Zusammenarbeit mit seinem Engineering-Partner Zeton Inc. den Bau der Pilotanlage
für den Next Generation Process (NGP) weiter vorangetrieben. Gleichzeitig hat
Siemens die Integration der Automatisierungs- und Steuerungssysteme
intensiviert, um die Anlage auf die bevorstehende Inbetriebnahme vorzubereiten.
Am Unternehmensstandort in London wurden die Vorbereitungsarbeiten
abgeschlossen, darunter die Modernisierung der Heizungs-, Klima- und
Lüftungsanlagen, der Elektrik sowie die Umgestaltung der Labore. Parallel dazu
wurden die Büroräume erweitert und die Systemdokumentation fortgeführt. Die
Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu beschaffenden Komponenten,
wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Einheiten wurden im September an den
Standort geliefert. Zusammen bilden diese Meilensteine die Grundlage für den
Start der Inbetriebnahmeaktivitäten.
Im September begann Aduro mit der Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage, was
einen bedeutenden Übergang vom Bau zum Betrieb darstellt. Das stufenweise
Inbetriebnahmeprogramm begann mit der Beschickungsvorbereitung und den
Reaktorsystemen, wo die mechanische Überprüfung, die Integration des
Steuersystems und die Sicherheitsvalidierung im Gange sind, um zu bestätigen,
dass die Leistung den Konstruktionsspezifikationen entspricht.
Im Oktober begann die zweite Phase der Inbetriebnahme mit dem
Produktrückgewinnungssystem, wodurch das Programm entscheidend in Richtung einer
vollständigen Systemintegration vorangetrieben wurde. Diese Phase 2 umfasste
zusätzliche Teilsysteme, wobei der Schwerpunkt auf sequenziellen Tests,
Nassläufen und der Prozessoptimierung lag. Die Aktivitäten wurden bis Dezember
2025 fortgeführt, während das Unternehmen seinen stufenweisen Inbetriebnahmeplan
umsetzte, um die Anlage auf längerfristige Pilotbetriebskampagnen vorzubereiten.
Die Inbetriebnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Zeton, Siemens sowie den
internen Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams von Aduro, wobei der Fokus
weiterhin auf Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Qualitätssicherung lag.
Start des Demonstrationsanlagenprogramms
Im November 2025 unterzeichnete Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Signs-NonBinding-LOI-for-Demonstration-
Plant-Site-in-
Europe/default.aspx?utm_source=Site%20LOI&utm_campaign=PR178&utm_medium=PressRel
ease) für den geplanten Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Ausrüstungen auf
dem Gelände einer Industriebrache in den Niederlanden. Die geplante Transaktion
sieht einen Kaufpreis von 2 Millionen Euro sowie eine nicht rückzahlbare Gebühr
für den exklusiven Zugang zum Grundstück während der Due-Diligence-Phase vor.
Das Gelände wird als potenzieller Standort für die Demonstrationsanlage des
Unternehmens im Rahmen der strukturierten Skalierung von der Pilotanlage für den
Next Generation Process geprüft. Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und
der Abschluss der Transaktion hängt weiterhin von der Due Diligence, der
Aushandlung endgültiger Vereinbarungen sowie den üblichen Bedingungen und
Genehmigungen ab.
Parallel dazu hat Aduro mit ersten technischen und planerischen Aktivitäten
begonnen, um die Systemanforderungen und Leistungskriterien für die detaillierte
Planung und die Einbindung von Partnern festzulegen. Die endgültige
Standortauswahl wird derzeit für Ende Januar 2026 erwartet.
Im Laufe des Quartals hat Aduro im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms
eine Reihe technischer Versuche an Anlagen im industriellen Maßstab gestartet.
Diese Arbeiten dienen der Unterstützung der detaillierten technischen Planung
und liefern wichtige Erkenntnisse für die Auswahl der für den
Demonstrationsbetrieb benötigten Ausrüstung mit langen Lieferzeiten. Die
Versuche werden in Zusammenarbeit mit der KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL
B.V. durchgeführt und konzentrieren sich auf die Bewertung extrusionsbasierter
Verfahren zur Aufbereitung kontaminierter und gemischter Kunststoffabfälle vor
dem Hydrochemolytic(TM)-Prozess. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in die
Anlagenauslegung, die Vorbehandlungsstrategie sowie die Integrationsplanung für
die Demonstrationsanlage einfließen.
Erfolgreiches Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem Hydrochemolytic(TM)-Öl im
Pilotmaßstab (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Reports-Successful-Pilot-Scale-
Steam-Cracking-of-Plastic-Derived-Hydrochemolytic-
Oil/default.aspx?utm_source=SteamCrackerTrials&utm_campaign=PR178&utm_medium=Pre
ssRelease)
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Aduro in einer europäischen
Pilotanlage Versuche zum Steamcracking von aus Kunststoff gewonnenem
Hydrochemolytic(TM)-Öl im Pilotmaßstab erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde Öl
aus gemischten Kunststoffabfällen untersucht und das Material?wie gewonnen"
verarbeitet, ohne Hydrotreating oder Verdünnung. Das Programm zeigte einen
stabilen Ofenbetrieb und erzielte Ethylen- und Propylenausbeuten, die mit denen
konventioneller fossiler Steamcracker-Rohstoffe vergleichbar sind. Die
Versuchsergebnisse liefern wichtige Daten, die eine weitergehende Bewertung von
aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten für einen potenziellen Einsatz in
Steamcracking-Anwendungen unterstützen.
Teilnahme an Investoren- und Branchenkonferenzen sowie globales Engagement
Im Laufe des Quartals nahm Aduro an einer Reihe von Investoren- und
Fachkonferenzen in Nordamerika, Europa und Asien teil und tauschte sich mit
Stakeholdern entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Chemie-, Kunststoff-
und Recyclingbranche aus. Zu diesen Aktivitäten zählten Investorenpräsentationen
sowie die Teilnahme an Fachforen mit den Schwerpunkten chemisches Recycling und
Materialkreislaufwirtschaft.
Neben der routinemäßigen Teilnahme an Konferenzen engagierte sich Aduro auch in
ausgewählten nicht-kommerziellen Aktivitäten. Aduro Clean Technologies Europe
B.V. war Teil der niederländischen Handelsdelegation nach Japan im Zusammenhang
mit der Expo 2025 in Osaka (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Joins-
Dutch-Trade-Delegation-at-Expo-
2025OsakaJapan/default.aspx?utm_source=AduroJapanExpo25&utm_campaign=PR178&utm_m
edium=PressRelease), deren Schwerpunkt auf Initiativen in den Bereichen
Energiewende, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft lag. Darüber hinaus wurde
Aduro in einer Folge der Dokumentarserie Earth with John Holden
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-be-Featured-onEarth-with-John-
Holden/default.aspx?utm_source=EarthWithJohnHolden&utm_campaign=PR178&utm_medium
=PressRelease) vorgestellt, in der die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens sowie deren Entwicklung vom Laborstadium bis zum Einsatz im Pilot-
und Demonstrationsmaßstab beleuchtet wurden.
Nachfolgende Ereignisse
Verbesserte Kapitalausstattung durch Börsengang in den USA
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-US20-Million-
Underwritten-Public-
Offering/default.aspx?utm_source=20MRaise&utm_campaign=PR178&utm_medium=PressRel
ease)
Im Dezember 2025 hat Aduro einen Börsengang in den USA mit Stammaktien und
dazugehörigen Optionsscheinen abgeschlossen, der einen Bruttoerlös von rund 20
Millionen US-Dollar vor Abzug von Emissionsabschlägen und Emissionskosten
erzielte. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös vorrangig für das
Demonstrationsanlagenprogramm, laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten,
allgemeine Unternehmenszwecke sowie als Betriebskapital zu verwenden.
Zusammenarbeit mit ECOCE zur Förderung des Recyclings flexibler
Kunststoffverpackungen in Mexiko (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-
ECOCE-to-Advance-Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-
Mexico/default.aspx?utm_source=EcoceMOU&utm_campaign=PR178&utm_medium=PressRelea
se)
Im Dezember 2025 schloss Aduro einen mehrjährigen Rahmenvertrag über eine
Zusammenarbeit mit ECOCE, A.C., einer gemeinnützigen Umweltorganisation mit Sitz
in Mexiko. ECOCE verwaltet im Auftrag seiner Mitgliedsunternehmen das nationale
private Sammelprogramm für Verpackungen in Mexiko und unterstützt die Sammlung
und Verwertung von PET, HDPE, Aluminium sowie weiteren Materialien aus dem
Endverbrauch. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Aduro und ECOCE die Anwendung
der Hydrochemolytic(TM)-Technologie anhand realer Endverbrauchsmaterialien
evaluieren, die über die Sammelsysteme von ECOCE bereitgestellt werden. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf schwer zu recycelnden, mehrschichtigen und
gemischten Kunststoffabfallströmen.
Abschluss des Shell GameChanger-Programms
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Graduates-from-Shell-GameChanger-
Program/default.aspx?utm_source=GraduateGameChanger&utm_campaign=PR178&utm_mediu
m=PressRelease)
Im Dezember 2025 hat Aduro seine Teilnahme am Shell GameChanger-Programm
erfolgreich abgeschlossen und damit eine mehrjährige Zusammenarbeit beendet, die
sich auf die Bewertung der Anwendung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie im Rahmen
von Shells Initiative zur Dekarbonisierung der Chemie konzentrierte. Das
Programm lieferte wertvolles technisches Feedback und validierte zentrale
Annahmen zum Prozessdesign im Dauerbetrieb. Damit unterstützte es maßgeblich
Aduros Weg zur technischen Skalierung vom Pilot- zum Demonstrationsmaßstab.
Die vollständigen verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüsse sowie der
Lagebericht des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. November
2025 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf EDGAR
(www.sec.gov) verfügbar.
Hinweis:
(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative
zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und
bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind
daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber
vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor
aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von
derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten
Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte
EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche
Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als
Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und
Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame
aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des
beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem
EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das
bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie
die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des
Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.
Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden
Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen
tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro
widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der
Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das
Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro
und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet
werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS
vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht
mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem
Aussagen zum Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Inbetriebnahme der Pilotanlage
für den Next Generation Process des Unternehmens, zur Entwicklung, Auslegung,
Standortwahl und Betriebsbereitschaft der geplanten Demonstrationsanlage, zur
Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic(TM)-
Technologie des Unternehmens, zur geplanten Verwendung der Erlöse aus der
öffentlichen Emission des Unternehmens sowie zur Fähigkeit des Unternehmens,
seine Skalierungs- und Entwicklungspläne erfolgreich umzusetzen. Alle Aussagen,
die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Aktivitäten,
Ereignisse oder Entwicklungen, die Aduro Clean Technologies Inc. (?Aduro" oder
das?Unternehmen") erwartet oder prognostiziert, gelten als zukunftsgerichtete
Aussagen. Diese umfassen unter anderem: den erwarteten Zeitplan, Umfang und
Fortschritt der Inbetriebnahmeaktivitäten für die NGP-Pilotanlage; die
Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Übergangs vom Bau zum integrierten
und kontinuierlichen Pilotbetrieb; den voraussichtlichen Entwurfs-,
Konstruktions-, Planungs- und Standortauswahlprozess für die geplante
Demonstrationsanlage, einschließlich der Bewertung eines potenziellen Standorts
in den Niederlanden und des Zeitplans für die endgültige Standortentscheidung;
die Erwartungen des Unternehmens zur Verwendung der Erlöse aus seinem
öffentlichen Angebot in den USA, einschließlich der Finanzierung der
Demonstrationsanlage, von Forschung und Entwicklung sowie allgemeiner
Unternehmenszwecke; die erwarteten Ergebnisse der Pilotversuche mit
Hydrochemolytic(TM)-Öl im Steamcracking-Verfahren und die potenzielle Anwendbarkeit
von aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten als Einsatzstoffe für Steamcracking-
Verfahren; die erwarteten Ergebnisse und Auswirkungen der technischen Versuche
mit KraussMaffei Extrusion GmbH und CHILL B.V., die die Auswahl der Ausrüstung
und die Konzeption des Vorbehandlungssystems für die Demonstrationsanlage
unterstützen; die erwarteten Ergebnisse der Kooperationsaktivitäten,
einschließlich der Vereinbarung mit ECOCE zur Bewertung von Post-Consumer-
Rohstoffen; die erwarteten Vorteile der Teilnahme an technischen, Branchen- und
Investorenkonferenzen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des
Fortschritts und des Zeitplans seines Demonstrationsanlagenprogramms; sowie die
Überzeugung des Unternehmens, dass seine gestärkte Kapitalposition die
notwendige Flexibilität bietet, um die Skalierung-voranzutreiben und geplante
Aktivitäten im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen
und Annahmen des Unternehmens, einschließlich Annahmen zu: der erfolgreichen und
rechtzeitigen Fertigstellung der Inbetriebnahme und Integration der NGP-
Pilotanlage; der Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der
Hydrochemolytic(TM)-Technologie unter Pilotbedingungen; der Verfügbarkeit und
Eignung von Industriestandorten, Ausrüstung und Infrastruktur für die
Demonstrationsanlage; der Fähigkeit des Unternehmens, die Due Diligence
abzuschließen und endgültige Vereinbarungen in Bezug auf den vorgeschlagenen
Standort in den Niederlanden auszuhandeln; der fortgesetzten technischen
Unterstützung durch Partner wie Zeton Inc., Siemens Canada, KraussMaffei
Extrusion GmbH und CHILL B.V.; der Reproduzierbarkeit und Nützlichkeit der durch
Pilotversuche und technische Tests gewonnenen Daten; stabiler makroökonomischer,
regulatorischer und industrieller Rahmenbedingungen; dem fortgesetzten Zugang zu
Rohstoffvorräten für Tests und Bewertungen; der fortgesetzten Zusammenarbeit mit
potenziellen Partnern und Kooperationspartnern; sowie der Verfügbarkeit von
ausreichend Kapital, Personal und Ressourcen zur Unterstützung von Skalierung,
Forschung und Entwicklung sowie der Betriebsplanung. Diese Aussagen können durch
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren beeinflusst
werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
den hier geäußerten oder angedeuteten Erwartungen abweichen. Dazu zählen unter
anderem: Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder unerwartete Probleme bei der
Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage; Risiken im Zusammenhang mit der
Anlagenleistung, Systemintegration, Automatisierung oder Datenerfassung;
Unsicherheiten, die sich aus der Due Diligence, behördlichen Prüfungen oder
kommerziellen Verhandlungen bezüglich des potenziellen Standorts in den
Niederlanden ergeben; Änderungen der Konstruktionsanforderungen, technischen
Annahmen oder Genehmigungsbedingungen für die geplante Demonstrationsanlage;
technische Risiken in Bezug auf Prozessleistung, Rohstoffvariabilität und die
Anwendbarkeit von HCT-abgeleiteten Flüssigkeiten in Steamcracking-Anlagen
Dritter; Einschränkungen in der Lieferkette, einschließlich der Verfügbarkeit
von Komponenten mit langer Lieferzeit; Abhängigkeiten von Ingenieurbüros und
Kooperationspartnern; Änderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen,
regulatorischen oder politischen Rahmenbedingungen, die das fortschrittliche
Recycling und die chemische Verarbeitung betreffen; erhöhte Kapitalkosten oder
eingeschränkter Zugang zu Finanzmitteln; Risiken im Zusammenhang mit der Bindung
von Fachkräften und der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft; sowie
Unsicherheiten, die mit der frühen Skalierung neuartiger Prozesstechnologien
verbunden sind.
Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Absicht,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -,
es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f51124ab-1434-4b0f-b6da-
8853ce7c870f
Â°
