GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Teilnahme an der 38. jährlichen ROTH Konferenz bekannt

^LONDON, Ontario, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR159&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Innovation

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme an

der 38. jährlichen ROTH Konferenz bekannt gegeben, die vom 22. bis 24. März

2026 in Dana Point, Kalifornien, stattfindet.

38. jährliche ROTH Konferenz

Datum: 22.-24. März 2026

Ort: Dana Point, Kalifornien

Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO

Format: Einzelgespräche

Website: https://www.roth.com/conferences/upcoming-conferences

Die 38. jährliche ROTH-Konferenz bietet Aduro die Gelegenheit, sich mit

institutionellen Investoren auszutauschen und Einblicke in die Umsetzungspläne,

die Skalierungsstrategie sowie das Kommerzialisierungsprogramm des Unternehmens

zu geben. Das Management wird die aktuellen Betriebs- und Testphasen der NGP-

Pilotanlage herausstellen, die wichtige Daten liefern, Kundenprojekte validieren

und die Qualifizierung verschiedener Rohstoffe vorantreiben. Darüber hinaus wird

die Weiterentwicklung der geplanten FOAK-Industrieanlage (First-of-a-Kind)

thematisiert. Ebenfalls im Fokus stehen die laufenden Validierungsarbeiten im

nachgelagerten Prozessbereich sowie das sich verändernde regulatorische Umfeld

in Europa, das die Markteinführung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie begünstigt.

Das Unternehmen steht während der Konferenz für Einzelgespräche mit Investoren

zur Verfügung. Zur Vereinbarung eines Termins mit dem Managementteam von Aduro

Clean Technologies Inc. wenden Sie sich bitte an KCSA Strategic Communications

unter aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com).

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien,

mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in

leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen

Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen

bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

(https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR148&utm_medium=Pre

ssRelease)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen

darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von

denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft

eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem

Angaben zur geplanten Teilnahme des Unternehmens an der 38. jährlichen ROTH-

Konferenz, zur Verfügbarkeit des Managements für Einzelgespräche, zum Zeitpunkt

und zur Durchführung solcher Gespräche sowie zu den erwarteten Vorteilen der

Investorenkontakte und der Konferenzteilnahme. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf Grundlage der

derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken

sowie Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit

dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass

die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen

sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar.

Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten Anleger kein unangemessenes

Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen

abweichen, zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format der

Konferenz, reisebedingte oder logistische Einschränkungen, nachteilige Markt-

oder Branchenbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine

Investorenansprache umzusetzen, sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die

jeweils in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben

sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht

erforderlich ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65cba75e-ec89-447f-8fb8-

b37c86116224

