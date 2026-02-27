Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
|
27.02.2026 08:30:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an bevorstehenden Konferenzen und Handelsprogrammen teil
^LONDON, Ontario, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR182&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute seine Teilnahme
an einer Reihe von Branchenkonferenzen und Handelsinitiativen im März und April
2026 bekannt gegeben.
Diese Veranstaltungen bieten mehrere Plattformen, um Stakeholder entlang der
gesamten Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft einzubinden, darunter
Recyclingunternehmen, Technologieentwickler, Markeninhaber, Kunststoff- und
Petrochemieunternehmen sowie Führungskräfte aus Politik und Programmgestaltung.
Die Teilnahme dient der Umsetzung des Commercialization Programs des
Unternehmens, indem sie den Marktdialog für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie
(HCT) vorantreibt, die durch ein Portfolio aus erteilten Patenten und anhängigen
Patentanmeldungen gestützt wird, und gleichzeitig die Beziehungen ausbaut, die
für die Pilotanlage des Next Generation Process (NGP)
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-Pilot-
Plant-Transitioning-to-Operating-
Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP&utm_campaign=PR182&utm_medium=Pres
sRelease) sowie für die geplante First-of-a-Kind (FOAK)-Industrieanlage
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-
First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR182&utm_medium=PressRe
lease) relevant sind.
Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:
* Fachvortrag zur Kohlenstoffeffizienz beim chemischen Recycling von
Polyolefinen auf der Konferenz?Chemical Recycling North America" von AMI in
Houston
* Teilnahme an einer Podiumsdiskussion sowie Fachvortrag auf dem Alberta
Circular Plastics Day zum Thema Skalierung des chemiebasierten Recyclings
* Staatlich unterstützte Cleantech-Handelsmission nach Südkorea mit B2B-
Meetings in der kanadischen Botschaft
* Europäische Präsenz beim GO CIRCULAR-Gipfel in Mannheim, Deutschland, zur
Förderung der Planung und Kommerzialisierung der FOAK-Anlage
* Fortsetzung der Marktentwicklung in Lateinamerika auf der ECOMONDO Mexico
und der Residuos Expo, aufbauend auf der mehrjährigen Zusammenarbeit mit
ECOCE (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-ECOCE-to-Advance-
Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-
Mexico/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20PR&utm_campaign=PR182&utm_med
ium=PressRelease), Bewertung des chemischen Recyclings von Folien und
flexiblen Materialien
Residuos Expo 2026
Datum: 3.-5. März 2026
Ort: Mexiko-Stadt, Mexiko
Teilnahme: Humberto Parra und Vertreter von ECOCE
Website: https://residuosexpo.com/2026/
Die Residuos Expo ist ein führendes regionales Forum für integriertes
Abfallmanagement in Mexiko und Lateinamerika, das Lösungsanbieter und
Entscheidungsträger aus den Bereichen Sammlung, Sortierung, Verarbeitung,
Recycling und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur zusammenbringt.
Humberto Parra, der Aduro vertritt, wird sich im Rahmen ihres gemeinsamen
Programms den Vertretern von ECOCE anschließen, das bewertet, wie chemisches
Recycling zur Bewältigung von Post-Consumer-Folien und flexiblen Materialien in
Mexiko beitragen kann. Ziel ist es, die derzeit laufenden Arbeiten zur Bewertung
der potenziellen Rolle der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) hervorzuheben und
zusätzliche Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette - einschließlich
Sammlung, Sortierung, Recyclingbetrieben und nachgelagerten Anwendern -
einzubinden.
Chemical Recycling North America (AMI)
Datum: 10.-11. März 2026
Ort: Houston, Texas, USA
Teilnahme: Eric Appelman und Stefanie Steenhuis
https://www.ami-events.com/event/f4445564-
Website: 262d-4906-95ae-39eaf1adef68/home
Chemical Recycling North America ist ein führendes zweitägiges Forum, das sich
mit den kommerziellen und technischen Rahmenbedingungen befasst, die den Einsatz
des chemischen Recyclings in Nordamerika prägen, mit einem Schwerpunkt auf
Aspekten der Projektentwicklung, Anforderungen der Endmärkte und
Integrationspfaden. Auf der Agenda stehen Präsentationen, moderierte
Diskussionen und strukturierte Networking-Sessions mit Entscheidungsträgern
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kunststoff- und Recyclingindustrie.
Eric Appelman wird einen Vortrag mit dem Titel?Kohlenstoffeffizienz beim
chemischen Recycling von Polyolefinen und die Vorteile der Hydrochemolytic-
Technologie" halten, in dem er darlegt, wie Kohlenstoffeffizienz und Ausbeute
die Projektökonomie beeinflussen, und hervorhebt, wie Hydrochemolytic(TM)-Öl für
die Integration in Steamcracker ausgelegt ist, einschließlich der
Berücksichtigung bestimmter Multilayer-Einsatzstoffe. Stefanie Steenhuis wird
den Messestand des Unternehmens betreuen und Anschlussgespräche mit den
Teilnehmern führen.
Alberta Circular Plastics Day (ACPD) 2026
Datum: 11. März 2026
Ort: Calgary, Alberta, Kanada
Teilnahme: Abe Dyck
Website: https://albertaplasticsrecycling.com/acpd-2026-program/
ACPD bringt Industrie, Regierung, Forschung und Innovatoren zusammen, um
praktikable Wege für die Kreislaufführung von Kunststoffen in Alberta und ganz
Kanada voranzutreiben. Das Programm umfasst Sessions zu flexiblen Verpackungen
und Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft, zu Innovation und angewandter
Forschung, zu regulatorischen Entwicklungen mit Auswirkungen auf Handel und
Recycling sowie umsetzungsorientierte Diskussionen zur erweiterten
Herstellerverantwortung (EPR).
Abe Dyck wird einen Vortrag halten und an der Podiumsdiskussion teilnehmen, in
der die wesentlichen Vorteile von HCT sowie die Fortschritte bei der Skalierung
des chemiebasierten Recyclings von Kunststoffabfällen hervorgehoben werden. Dyck
wird auch darüber sprechen, wie die Kampagne Chemistry Goes Music
(https://www.youtube.com/watch?v=v6xC3gBsWOw?utm_source=Aduro%20CGM%20YouTube&ut
m_campaign=PR182&utm_medium=PressRelease) entwickelt wurde, um komplexe Chemie
einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, und wie eine effektive
Kommunikation die Akzeptanz unterstützen kann, wenn Projekte des chemischen
Recyclings von der Entwicklung in die Umsetzung übergehen.
Cleantech Outreach Program für Südkorea (Ontario Program Punkt 3)
Datum: 23. März 2026
Ort: Seoul, Südkorea (Kanadische Botschaft)
Teilnahme: Eric Appelman
https://www.ontario.ca/international-trade-events-
calendar/ontario-cleantech-mission-to-japan-smart-energy-week-
Website: 2026-c50/
Im Rahmen der Ontario Cleantech Mission zur Japan Smart Energy Week 2026
(https://www.wsew.jp/hub/en-gb.html) ist die Südkorea-Outreach-Komponente darauf
ausgelegt, durch ein Marktbriefing und vorab vereinbarte B2B-Meetings mit
Dolmetscherdiensten und Unterstützung vor Ort einen gezielten Austausch zu
ermöglichen. Dieses Format ermöglicht den direkten Dialog mit potenziellen
Partnern und Stakeholdern in einem der führenden Märkte Asiens für
fortschrittliches Recycling und petrochemische Integration.
Eric Appelman wird im Rahmen des Outreach-Programms an geplanten Einzel-Meetings
teilnehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Partnerschaften und
der Identifizierung von Chancen liegt, die mit den Kommerzialisierungszielen des
Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum im Einklang stehen.
GO CIRCULAR - 7. Globuc Business Summit (Hybrid Event)
Datum: 25.-26. März 2026
Ort: Mannheim, Deutschland
Teilnahme: Eric Appelman und Stefanie Steenhuis
Website: https://globuc.com/conferences/go-circular/
Go Circular ist ein geschäftsorientierter Gipfel entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zirkulärer Kunststoffe, der Markeninhaber,
Recyclingunternehmen, Technologieentwickler und politische Stakeholder
zusammenbringt. Der Gipfel beleuchtet regulatorische Entwicklungen und
Marktbedingungen, die für die Skalierung zirkulärer Lösungen erforderlich sind,
wobei das Programm auf die Verknüpfung von Politik, Technologie und
Umsetzungsrealitäten ausgerichtet ist und den Schwerpunkt auf praktikable Wege
zur Verbesserung der Recyclingperformance und der Marktresilienz legt.
Eric Appelman und Stefanie Steenhuis werden teilnehmen, um die Planung und
Kommerzialisierung der FOAK-Anlage in Europa durch Gespräche über
Integrationsanforderungen, Abnahmeerwartungen und Partnerschaftsstrukturen zu
unterstützen. Steenhuis wird zudem die Marken- und Kommunikationsaktivitäten
leiten und die Veranstaltung nutzen, um ein breiteres Verständnis dafür zu
schaffen, wie chemiebasiertes Recycling und Hydrochemolytic(TM)-Öl in praktikable
Kreislaufführungspfade eingebettet sind.
ECOMONDO Mexico 2026
Datum: 14.-16. April 2026
Ort: Guadalajara, Jalisco, Mexiko
Teilnahme: Humberto Parra
Website: https://ecomondomexico.com.mx/en/
Die ECOMONDO Mexico ist eine führende Messe für Umwelttechnologie und
Kreislaufwirtschaft, die Aussteller sowie ein Konferenzprogramm zu Themen wie
Abfall und Kreislaufwirtschaft, Wasserüberwachung und -aufbereitung, Bioenergie,
nachhaltige Städte und Mobilität der Zukunft zusammenbringt. Die Veranstaltung
dient als zentrale Plattform für den sektorübergreifenden Austausch zu
Nachhaltigkeitsprioritäten und regionaler Projektentwicklung in Lateinamerika.
Humberto Parra wird im Namen des Unternehmens teilnehmen, um das laufende
Engagement in Mexiko zu vertiefen, einschließlich Gesprächen im Zusammenhang mit
der mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE zur Bewertung des chemiebasierten
Recyclings von Post-Consumer-Folien und gemischten Kunststoffverpackungen. Parra
wird zudem Partner- und Projektgespräche vorantreiben, die künftige
Implementierungspfade in der Region unterstützen.
Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro,
während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten.
Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder
eine E-Mail an aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) zu senden, um
Einzelgespräche zu vereinbaren.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder
voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
umfassen unter anderem die Teilnahme des Unternehmens an Branchenkonferenzen und
Handelsprogrammen im März und April 2026 sowie die potenziellen Vorteile der
Informationsinitiativen des Unternehmens für das Engagement der Branche und die
Geschäftsentwicklung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen,
die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf
solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens
abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von
Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische
Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender
Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens
liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies
nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d367119-f315-4efd-aec4-
a069a0315dee
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!