GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt im Juni 2026 an Branchen- und Investorenkonferenzen teil

^LONDON, Ontario, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR197&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse

minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme

an mehreren Branchen- und Investorenkonferenzen im Juni 2026 bekannt gegeben.

Das Programm umfasst Einzelgespräche mit institutionellen Investoren in London

im Vereinigten Königreich, eine von der Toronto Stock Exchange ausgerichtete

Investorenveranstaltung in Kanada sowie zwei Fachkonferenzen.

Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:

* Einzelgespräche mit institutionellen Investoren im Rahmen der

16. jährlichen ROTH London Conference, auf der CEO Ofer Vicus und CFO Mena

Beshay Aduro vertreten sind. Damit setzt das Unternehmen nach seiner

Teilnahme an der 38. jährlichen ROTH Conference Anfang dieses Jahres den

Austausch mit internationalen institutionellen Investoren fort.

* Investorenpräsentation und Teilnahme an einer Podiumsdiskussion auf der

Canadian Climate Investor Conference, veranstaltet von der Toronto Stock

Exchange und der TSX Venture Exchange. Dies ist Aduros erste von der TSX

ausgerichtete Investorenveranstaltung seit der kürzlich erfolgten Notierung

des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol?ACT".

* Fachvortrag auf der AMI Chemical Recycling Europe 2026 in Frankfurt mit

Schwerpunkt auf der Hydrochemolytic(TM) Technology, der Kohlenstoffeffizienz,

der Flexibilität bei den Einsatzstoffen, der Produktqualität und den

Anforderungen an die nachgelagerte Integration bei der industriellen

Umsetzung des chemischen Recyclings.

* Fachvortrag auf der Future of Advanced Recycling North America 2026 in

Pittsburgh mit Schwerpunkt auf den praktischen Anforderungen für die

Skalierung von Advanced-Recycling-Projekten entlang der gesamten

Wertschöpfungskette.

AMI Chemical Recycling Europe 2026

Datum: 8.-10. Juni 2026

Ort: Frankfurt, Deutschland

Teilnehmer: Eric Appelman, Stefanie Steenhuis

https://www.ami-events.com/event/6cfac246-1dff-44ca-8ee3-

Website: b7627729177d/home-?environment=P2

Die AMI Chemical Recycling Europe 2026 bringt Akteure aus der gesamten

Wertschöpfungskette des chemischen Recyclings zusammen, darunter

Technologieentwickler, Polymerhersteller, Recycler, Verarbeiter, Markeninhaber

und nachgelagerte Anwender, die die technischen und kommerziellen Anforderungen

für die industrielle Umsetzung bewerten. Eric Appelman wird Aduros

Hydrochemolytic(TM) Technology (?HCT") sowie die Fortschritte auf dem Weg von der

Validierung auf Pilotebene zur Planung einer First-of-a-Kind-Anlage (?FOAK")

vorstellen, mit Schwerpunkt auf Kohlenstoffeffizienz, Flexibilität bei den

Einsatzstoffen, Produktqualität und den Anforderungen an die nachgelagerte

Integration. Aduros Teilnahme unterstützt die laufende Marktentwicklung in

Europa sowie den Austausch mit Branchenakteuren, die für die geplante FOAK-

Industrieanlage des Unternehmens in Chemelot relevant sind.

Canadian Climate Investor Conference 2026

Datum: 9. Juni 2026

Ort: TMX Market Centre, Toronto, Kanada

Teilnehmer: Abe Dyck

Website: https://events.tmx.com/ccic2026/agenda

Die Canadian Climate Investor Conference, veranstaltet von der Toronto Stock

Exchange und der TSX Venture Exchange, bringt wachstumsorientierte Unternehmen

aus den Bereichen Cleantech und erneuerbare Energien mit klimabewussten

Investoren zusammen, um Möglichkeiten auszuloten, den Kapitaleinsatz für

klimabezogene Lösungen zu beschleunigen. Die Veranstaltung umfasst

Unternehmenspräsentationen, branchenspezifische moderierte Podiumsdiskussionen

sowie Gelegenheiten für Investoren, mit Cleantech-Unternehmen und deren

Führungsteams in Kontakt zu treten.

Aduros Teilnahme folgt auf die kürzlich erfolgte Notierung des Unternehmens an

der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol?ACT" und bietet eine günstige

Gelegenheit, kanadischen klimafokussierten Investoren die Fortschritte des

Unternehmens vorzustellen. Abe Dyck wird Aduros Geschäft vorstellen und an einer

Podiumsdiskussion mit anderen kanadischen Klimatechnologieunternehmen

teilnehmen. Dabei wird er die Rolle der Hydrochemolytic(TM) Technology bei der

Bewältigung schwer recycelbarer Kunststoffe, der Verbesserung der

Ressourceneffizienz und der Förderung der industriellen Kreislaufführung

erläutern. Außerdem wird er den schrittweisen Weg des Unternehmens zur

Kommerzialisierung vorstellen, der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die

Planung des FOAK-Projekts und Kommerzialisierungsinitiativen umfasst.

16.Annual ROTH London Conference

Datum: 16.-18. Juni 2026

Four Seasons Hotel London at Park Lane, London, Vereinigtes

Ort: Königreich

Teilnehmer: Ofer Vicus, Mena Beshay

Website: https://www.meetmax.com/sched/event_131899/conference_home.html

Die 16. Annual ROTH London Conference bietet institutionellen Investoren Zugang

zu den Führungsteams von mehr als 80 Unternehmen im Rahmen von Einzel- und

Kleingruppengesprächen, die einen vertieften Austausch mit Investoren

ermöglichen sollen. Ofer Vicus und Mena Beshay werden an geplanten

Investorengesprächen teilnehmen und über den aktuellen Stand der

Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage von Aduro, die Planung der FOAK-

Industrieanlage, die kommerziellen Aktivitäten sowie die Bilanzlage berichten.

Aduros Teilnahme unterstützt den fortgesetzten Austausch mit internationalen

institutionellen Investoren, während das Unternehmen den Übergang von der

Validierung auf Pilotebene zur industriellen Umsetzung einer FOAK-Anlage

vorantreibt.

Future of Advanced Recycling North America 2026

Datum: 17.-18. Juni 2026

TRYP by Wyndham Pittsburgh/Lawrenceville Boutique Hotel,

Ort: Pittsburgh, Pennsylvania

Teilnehmer: Eric Appelman

https://www.wplgroup.com/aci/event/future-advanced-recycling-

Website: north-america/

Future of Advanced Recycling North America 2026 konzentriert sich auf die

praktischen Anforderungen für die Umsetzung von Advanced-Recycling-Projekten,

die kommerziell tragfähig, finanzierbar und im großen Maßstab belastbar sind. Zu

den Diskussionsthemen gehören die Versorgungssicherheit bei den Einsatzstoffen,

die regulatorische Einordnung, die technische Leistungsfähigkeit, Finanzierung,

Marktnachfrage, Produktqualität, Produkt- und Nachhaltigkeitsaussagen sowie die

Koordination entlang der Wertschöpfungskette. Eric Appelman wird die

Hydrochemolytic(TM) Technology sowie den Ansatz des Unternehmens vorstellen, den

Übergang von der Validierung auf Pilotebene zur industriellen Umsetzung einer

FOAK-Anlage voranzutreiben. Im Vorfeld der Konferenz nahm Eric zudem an einem

kurzen Interview im Vorfeld der Veranstaltung (https://www.linkedin.com/smart-

links/AQFXcdAB3lCxDQ) teil, in dem er Aduros Teilnahme am Programm hervorhob. Im

Mittelpunkt der Präsentation stehen Aduros Bemühungen, Advanced Recycling über

bloße Ankündigungen hinauszubringen, indem Betriebsdaten generiert, Produktpfade

validiert, nachgelagerte Anforderungen berücksichtigt und die für eine

belastbare kommerzielle Umsetzung erforderlichen Partnerschaften aufgebaut

werden.

Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro,

während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten.

Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder

eine E-Mail an ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) zu senden,

um Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur

chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl

und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes

Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um

einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das

21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem

Aussagen zur erwarteten Teilnahme von Aduro an Branchen- und

Investorenkonferenzen im Juni 2026, zu geplanten Präsentationen, zur Teilnahme

an Podiumsdiskussionen, zu Investorengesprächen, zu Branchendiskussionen sowie

zu den erwarteten Vorteilen dieser Aktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen auch Aussagen zu den Entwicklungsprogrammen des Unternehmens,

einschließlich der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Planung der FOAK-

Industrieanlage, der Kommerzialisierungsinitiativen, der Abstimmung von

Abnahmevereinbarungen, der Entwicklung von Lizenzierungspaketen sowie der

potenziellen Rolle der Hydrochemolytic(TM) Technology bei Anwendungen mit

Kunststoffabfällen, schwerem Bitumen und erneuerbaren Ölen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des

Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu zählen unter

anderem Änderungen beim Zeitplan oder Format von Konferenzen, Marktbedingungen,

das Interesse von Investoren, das Engagement der Branche, die Fähigkeit des

Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, der

Fortschritt des Pilotanlagenbetriebs, die Weiterentwicklung des FOAK-Projekts,

die Einbindung von Partnern, Gespräche über Abnahmevereinbarungen und Lizenzen

sowie weitere Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und EDGAR unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/)

verfügbaren Unternehmensunterlagen beschrieben sind.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht

erforderlich ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

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49a20bbaee48

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