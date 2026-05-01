GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt im Mai 2026 an Branchen- und Investorenkonferenzen teil

^LONDON, Ontario, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR182&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse

minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme

an mehreren Branchen- und Investorenkonferenzen im Mai 2026 bekannt gegeben.

Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:

* Investorenpräsentation auf der D. Boral Capital Global Conference mit

Schwerpunkt auf den Betriebskampagnen der Next Generation Process (NGP)-

Pilotanlage, der Entwicklung der FOAK-Anlage am Standort Chemelot sowie

jüngsten kommerziellen Meilensteinen. Investorenpräsentation und Meetings

auf der LD Micro Invitational XVI zur Unterstützung der laufenden

Kapitalmarktaktivitäten.

* Branchenaustausch auf der Plastics Recycling Show Europe 2026,

einschließlich Gesprächen mit Recyclern, petrochemischen Unternehmen und

Partnern.

* Fachvortrag auf der Plastic Recycling LATAM 2026 zur Übertragung von

Pilotdaten auf das FOAK-Anlagendesign.

* Panelteilnahme am Alberta Chemistry and Plastics Day zu recycelten

Materialanteilen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen

bei der Skalierung.

* Teilnahme am CIAC Queen's Park Advocacy Day zum Austausch mit politischen

Entscheidungsträgern über eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und

regulatorische Rahmenbedingungen.

Plastics Recycling Show Europe 2026

Datum: 5.-6. Mai 2026

Ort: RAI Amsterdam, Amsterdam, Niederlande

Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer

Stefanie Steenhuis, Head of Brand and Marketing

Website: https://prseventeurope.com/prse2026/en/page/home

Die Plastics Recycling Show Europe ist eine führende europäische Veranstaltung

mit Schwerpunkt auf Kunststoffrecycling und Kreislaufwirtschaft, die

Recyclingunternehmen, Verarbeiter, petrochemische Unternehmen und politische

Entscheidungsträger entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenbringt.

Aduro wird im Rahmen vorab vereinbarter Meetings mit europäischen

Branchenvertretern Gespräche führen, um die laufende Zusammenarbeit im

Zusammenhang mit der Entwicklung der FOAK-Anlage in Chemelot, Anforderungen an

die nachgelagerte Integration sowie die Abstimmung mit regionalen

regulatorischen und marktbezogenen Rahmenbedingungen voranzutreiben.

D. Boral Capital 2026 Global Conference

Datum: 7. Mai 2026

Ort: The Plaza Hotel, New York, NY

Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer

Website: https://dboralcapital.com/conference/

Die D. Boral Capital Global Conference bringt Führungskräfte wachstumsstarker

und innovativer Unternehmen mit institutionellen Investoren aus verschiedenen

Branchen zusammen. Ofer Vicus wird über die Fortschritte von Aduro bei den

Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung der FOAK-Anlage in

Chemelot sowie die jüngsten kommerziellen Fortschritte berichten. Dazu zählen

unter anderem ein unterzeichneter Letter of Intent (LOI) zum Abnahmevertrag für

Hydrochemolytic(TM)- Öl mit einem führenden unabhängigen internationalen

Rohstoffhandelsunternehmen sowie ein Memorandum of Understanding (MOU) zur

Entwicklung eines kommerziellen Lizenzierungspakets. Der Schwerpunkt liegt dabei

auf der Frage, wie diese Meilensteine den Übergang vom Pilotmaßstab zum

industriellen Einsatz und zur skalierbaren Umsetzung unterstützen.

CIAC 2026 Queen's Park Advocacy Day

Datum: 12. Mai 2026

Ort: Queen's Park, Toronto, Ontario

Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development

Der vom Chemistry Industry Association of Canada organisierte Queen's Park

Advocacy Day bietet Branchenvertretern die Möglichkeit, direkt mit politischen

Entscheidungsträgern über die Rolle der Chemie- und Kunststoffindustrie in der

Wirtschaft und im regulatorischen Umfeld Ontarios zu sprechen.

LD Micro Invitational XVI

Datum: 20.-21. Mai 2026

Ort: Luxe Sunset Boulevard Hotel, Los Angeles, CA

Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer

Website: https://www.freedomcapmkts.com/eventsandconferences

Die LD Micro Invitational ist eine auf Small Caps fokussierte

Investorenkonferenz, die eine Plattform für Präsentationen und den direkten

Austausch mit institutionellen und privaten Investoren bietet. Ofer Vicus wird

einen Vortrag halten und für Einzelgespräche bereitstehen, um über den aktuellen

Stand der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-

Projekts bei Chemelot sowie die kommerziellen Fortschritte des Unternehmens zu

berichten und dabei auch auf die Vereinbarung von Abnahmeverträgen und die

Entwicklung des Lizenzprogramms eingehen. Der Vortrag skizziert den Weg von

Aduro hin zu einer skalierbaren industriellen Umsetzung.

Plastic Recycling LATAM 2026

Datum: 27.-28. Mai 2026

Ort: Hotel Sheraton Maria Isabel, Mexiko-Stadt, Mexiko

Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development

Humberto Parra, Mexico Country Manager

Website: https://www.plasticsrecyclinglatam.com/?lang=en

Die Plastic Recycling LATAM 2026 bringt Akteure entlang der Wertschöpfungskette

des Kunststoffrecyclings in Lateinamerika zusammen, darunter Recycler,

Harzhersteller, Markeninhaber und politische Entscheidungsträger. Aduros

Teilnahme baut auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE auf und

unterstützt die fortlaufende Bewertung chemischer Recyclingpfade für Post-

Consumer-Folien und flexible Verpackungen in Mexiko. Abe Dyck wird einen

Fachvortrag halten, der sich mit der Übertragung von Betriebsdaten aus dem

Pilotbetrieb auf das FOAK-Anlagendesign befasst, einschließlich der jüngsten

Fortschritte bei den Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der

Rohstoffbewertung sowie der für den industriellen Einsatz erforderlichen

technischen und lebenszyklusbezogenen Bewertungen.

Alberta Chemistry and Plastics Day

Datum: 27. Mai 2026

Ort: Fairmont Hotel Macdonald, Edmonton, Alberta

Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development

Beim Alberta Chemistry and Plastics Day wird Aduro an einer Podiumsdiskussion

teilnehmen, die den Schwerpunkt auf recycelte Materialien und deren Rolle bei

der Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe legt. Die Diskussion

wird Marktdynamiken, regulatorische Aspekte sowie technische Herausforderungen

im Zusammenhang mit der Skalierung recycelter Materialien entlang der

Wertschöpfungskette behandeln.

Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro,

während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten.

Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder

eine E-Mail an aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com) zu senden, um

Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ

niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen

darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von

denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft

eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem

Angaben zur Teilnahme des Unternehmens an Investorenkonferenzen im Mai 2026, zu

erwarteten Gesprächen mit Investoren, Partnern und weiteren Interessengruppen

sowie zu den erwarteten Vorteilen dieser Aktivitäten. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen auch Aussagen zu den Entwicklungsprogrammen des Unternehmens,

einschließlich der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Entwicklung der

ersten industriellen Anlage ihrer Art (First-of-a-Kind, FOAK) in Chemelot,

Genehmigungsverfahren, der Abnahmevalidierung sowie der Weiterentwicklung von

Kommerzialisierungs- und Lizenzierungswegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des

Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und

unterliegen einer Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen

ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das

Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde

liegenden Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für

zukünftige Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten

Anleger kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren,

die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen,

zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format von Konferenzen,

Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und

Vermarktungspläne umzusetzen, den Fortschritt des Pilotanlagenbetriebs, die

Weiterentwicklung des FOAK-Projekts, die Ergebnisse von Genehmigungsverfahren,

die Einbindung von Partnern sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den

Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden

beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter

www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) verfügbar sind, sowie bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde auf EDGAR unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/).

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

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