GNW-News: Aduro Clean Technologies stellt auf der Jahreskonferenz "Chemical Recycling Europe" 2026 die HydrochemolyticT-Technologie für das Polyolefin-Recycl...

^LONDON, Ontario, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR211&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umwandelt, hat heute bekanntgegeben,

dass Eric Appelman, Chief Revenue Officer, auf der Chemical Recycling Europe

(?CRE") Jahreskonferenz 2026 (https://chemicalrecyclingeurope.eu/ready-for-2030-

the-conversations-shaping-europes-circular-plastics-future/), die vom 29. bis

30. September 2026 in Brüssel, Belgien, stattfindet, einen Vortrag halten wird.

Herr Appelman wird an Sitzung III - CRE-Mitglieder: Fortschritte und FIDs

teilnehmen und dort einen Vortrag zum Thema?Hydrochemolytic(TM)-Technologie - ein

vielversprechender Weg zum Recycling von Polyolefinen" halten. In dem Vortrag

werden die Sichtweise und der Ansatz von Aduro hinsichtlich des chemischen

Recyclings von Polyolefinen sowie die Entwicklung der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (?HCT") von der Validierung im Pilotmaßstab bis hin zum

industriellen Einsatz erörtert. HCT wird entwickelt, um schwer recycelbare

Polyolefine in zirkuläre Kohlenwasserstoffprodukte umzuwandeln, die sich durch

eine nachgewiesene Toleranz gegenüber Verunreinigungen sowie durch

Produkteigenschaften auszeichnen, die den Anforderungen der nachgelagerten

petrochemischen Industrie entsprechen. Die Technologie wird durch ein Portfolio

von sieben erteilten Patenten und vier angemeldeten Patenten gestützt. Herr

Appelman wird zudem auf die Prozessleistung sowie auf den Übergang von der

Pilotanlage?Next Generation Process" (?NGP") zur geplanten?First-of-a-Kind"-

Anlage (?FOAK") in Chemelot eingehen.

Die Konferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Europa den Übergang von

der Festlegung von Zielen für die Kreislaufwirtschaft hin zur Definition der für

deren Erreichung erforderlichen praktischen Rahmenbedingungen fortsetzt. Die

Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (?PPWR"

(https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-

waste/packaging-packaging-waste-regulation_en)) legt ab 2030 Anforderungen an

den Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen fest, während die kürzlich von der

Europäischen Kommission im Rahmen der Richtlinie über Einwegkunststoffe

(https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-

plastics_en) verabschiedeten Vorschriften eine Massenbilanzierung für chemisch

recycelte Anteile in Einweg-PET-Getränkeflaschen vorsehen. Zusammen mit

Zertifizierungen, Anforderungen an die Produktqualität und der Marktnachfrage

gewinnen diese Rahmenbedingungen zunehmend an Bedeutung für

Investitionsentscheidungen im Zusammenhang mit neuen Recyclingkapazitäten und

der Integration von kreislaufwirtschaftlichen Rohstoffen in etablierte

petrochemische Wertschöpfungsketten.

Die Teilnahme von Aduro an der Konferenz erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das

Unternehmen die HCT-Technologie für das chemische Recycling von

Kunststoffabfällen im Rahmen seiner NGP-Pilotanlage und seines FOAK-Programms im

Industriepark Chemelot in Sittard-Geleen, Niederlande, kontinuierlich vom

Pilotbetrieb hin zur industriellen Umsetzung weiterentwickelt. Im Juni 2026

meldete das Unternehmen eine Rückgewinnungsrate flüssiger Kohlenwasserstoffe

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Reports-NGP-Pilot-Plant-Campaign-Results-Achieving-86-Liquid-

Hydrocarbon-

Yield/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Results&utm_campaign=PR211&utm_mediu

m=PressRelease) von etwa 86 % im stationären Betrieb unter Verwendung von aus

Kunststoffabfällen zurückgewonnenem Polypropylen; die daraus resultierenden

Betriebsdaten dienten als Grundlage für die Verfeinerung der Prozessparameter

und die Auslegungsgrundlage für die FOAK-Anlage. Im August 2026 beauftragte

Aduro die Saipem S.p.A. (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Selects-Saipem-for-Engineering-and-

Procurement-Support-for-First-of-a-Kind-HCT-Facility-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20Saipem%20PR&utm_campaign=PR211&utm_medi

um=PressRelease) mit der Erbringung von Ingenieur- und

Beschaffungsdienstleistungen im Rahmen der?Early Works"-Phase für die geplante

FOAK-Anlage, wobei Pilotbetriebsdaten mit der Anlagenauslegung, der Integration

der Versorgungssysteme und der Verfeinerung der Investitionskostenschätzungen

verknüpft werden sollten.

Der Weg zur Skalierung baut zudem auf der im Jahr 2025 abgeschlossenen

nachgelagerten Validierung auf, bei der eine aus gemischten Kunststoffabfällen

gewonnene, aus HCT stammende Flüssigkeit in Pilotversuchen zum Dampfcracken

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Reports-Successful-Pilot-Scale-Steam-

Cracking-of-Plastic-Derived-Hydrochemolytic-

Oil/default.aspx?utm_source=Aduro%20SteamCrackerTrials%20PR&utm_campaign=PR211&u

tm_medium=PressRelease) in Europa in ihrer ursprünglichen Form - ohne Verdünnung

oder Hydrobehandlung - verarbeitet wurde. Die Versuche zeigten einen stabilen

Ofenbetrieb und Olefinausbeuten, die mit denen herkömmlicher flüssiger

Ausgangsstoffe vergleichbar sind, was die potenzielle Integration von aus HCT

gewonnenen Flüssigkeiten in die bestehende petrochemische Infrastruktur

untermauert.

?Die Herausforderung, vor der unsere Branche steht, besteht nicht mehr lediglich

darin, zu zeigen, dass Kunststoff chemisch recycelt werden kann", so Eric

Appelman, Chief Revenue Officer bei Aduro.?Der nächste Schritt besteht darin,

die globale Kunststoff-Wertschöpfungskette, ihre Einschränkungen und die

regulatorischen Anforderungen zu verstehen und gleichzeitig aufzuzeigen, wie HCT

so konfiguriert werden kann, dass es sich im industriellen Maßstab in die

bestehende petrochemische Infrastruktur integrieren lässt. Bei CRE freue ich

mich darauf, den Ansatz von Aduro beim Polyolefin-Recycling vorzustellen,

darüber zu berichten, welche Erkenntnisse wir durch die NGP-Pilotanlage

gewinnen, und zu erläutern, wie diese Arbeit unseren Fortschritt auf dem Weg zur

geplanten FOAK-Anlage in Chemelot beeinflusst."

Aduro trat im März 2026 dem Verband Chemical Recycling Europe

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Chemical-Recycling-

Europe/default.aspx?utm_source=Aduro%20CRE%20PR&utm_campaign=PR211&utm_medium=Pr

essRelease) bei und baute damit seine Beteiligung an den Diskussionen der

europäischen Industrie zum Thema chemisches Recycling aus, darunter zu

regulatorischen Rahmenbedingungen, Zertifizierungssystemen, Massenbilanzierung

und der Entwicklung politischer Strategien. Diese Bereiche sind von

unmittelbarer Bedeutung für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot und den

möglichen Einsatz von aus HCT gewonnenen kreislauffähigen Rohstoffen innerhalb

der europäischen Kunststoff-Wertschöpfungsketten.

Die CRE-Jahreskonferenz 2026 beginnt am 29. September 2026 mit einem Networking-

Dinner, gefolgt vom Hauptprogramm der Konferenz am 30. September 2026 in

Brüssel. In den Sitzungen werden der regulatorische Rahmen für das chemische

Recycling, die Nachfrage nach kreislauffähigen Materialien, die Fortschritte der

CRE-Mitglieder sowie die Herausforderung der Aufbereitung im Kunststoffrecycling

behandelt. Branchenvertreter und andere interessierte Akteure sind herzlich

eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich an der Diskussion über

den Weg Europas hin zu den Kreislaufwirtschaftszielen für 2030 zu

beteiligen. Weitere Informationen zur Anmeldung

(https://www.eventbrite.co.uk/e/getting-ready-for-2030-targets-powering-

circular-plastics-made-in-europe-tickets-1985497741192?aff=oddtdtcreator) sowie

zum Programm erhalten Sie bei Chemical Recycling Europe

unter https://www.chemicalrecyclingeurope.eu

(https://www.chemicalrecyclingeurope.eu/).

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.adurocleantech.com

(https://www.adurocleantech.com/)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck

Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie?zukunftsgerichtete Aussagen" im

Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-

amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter

anderem Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Teilnahme von Eric Appelman an

der Jahreskonferenz?Chemical Recycling Europe" 2026 sowie der Themen, die

voraussichtlich in seinem Vortrag behandelt werden; die weitere

Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie vom Pilotbetrieb hin zum

industriellen Einsatz; die Nutzung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage als

Grundlage für das FOAK-Programm des Unternehmens am Standort Chemelot; die

potenzielle Integration von HCT-basierten Produkten in bestehende petrochemische

Wertschöpfungsketten; sowie die potenzielle Relevanz europäischer

Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil

und Massenbilanz für die Entwicklung und den Einsatz von Lösungen für die

Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen,

Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten

und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen

abweichen können. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Änderungen am

Konferenzprogramm; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung

und der Skalierung; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung des FOAK-Programms;

Änderungen der regulatorischen, Zertifizierungs- oder Marktbedingungen; die

Marktakzeptanz von aus autologen Zelltherapien (HCT) gewonnenen Produkten; die

Verfügbarkeit von Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen

Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar

sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit

haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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