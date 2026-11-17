Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
|
17.11.2026 20:31:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies treibt die vergleichende Lebenszyklusanalyse der HydrochemolyticT-Technologie mit Delphi voran
^LONDON, Ontario, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR218&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das mithilfe
chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle,
Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert
umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass es Delphi, ein kanadisches
Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit, beauftragt hat, die nächste Phase
seines Programms zur Ökobilanz (?LCA") für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie
(?HCT") voranzutreiben. Aufbauend auf der im Juli 2025 abgeschlossenen ersten
Screening-Bewertung (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Delphi-for-Life-Cycle-
Assessment-of-Hydrochemolytic-
Technology/default.aspx?utm_source=Aduro%20LCA%20Delphi%20PR&utm_campaign=PR218&
utm_medium=PressRelease) wird sich diese Phase auf die Entwicklung eines
umfassenderen Ökobilanzmodells konzentrieren, um die Umweltleistung von HCT
unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Konfigurationen zu bewerten. Das
Modell wird die Grundlage für einen Vergleichsbericht bilden, in dem
Betriebsdaten aus der Pilotanlage?Next Generation Process" (?NGP") von Aduro
herangezogen werden, um das HCT-Verfahren im Vergleich zur Pyrolyse zu bewerten;
die Ergebnisse werden einer unabhängigen kritischen Überprüfung unterzogen.
Im Rahmen der ersten Screening-Bewertung wurden die Treibhausgasemissionen und
der Energieverbrauch für verschiedene Betriebsszenarien des HCT untersucht,
wobei Leistungsdaten aus der R2-Technologie-Demonstrationsanlage von Aduro aus
der Vorpilotphase sowie Annahmen zur Prozessauslegung herangezogen wurden. In
der nächsten Phase wird der Umfang erweitert, um die Betriebsdaten der NGP-
Pilotanlage zusammen mit modellierten vor- und nachgelagerten Aktivitäten
einzubeziehen, darunter die Sammlung, Sortierung, der Transport und die
Vorbehandlung von Kunststoffabfällen sowie gegebenenfalls die Veredelung der
Produkte. Im Rahmen der Studie wird untersucht, inwiefern Energiebedarf,
Prozessausbeuten, Emissionen, Produktqualität und Anforderungen an die
nachgelagerte Verarbeitung die Umweltleistung beeinflussen. Durch die Anwendung
einheitlicher Systemgrenzen und Messkriterien auf HCT und Pyrolyse wird die
Studie einen Vergleich ihrer jeweiligen Umweltauswirkungen ermöglichen.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Phase wird die Einbeziehung repräsentativer
Betriebsdaten aus längeren, im stationären Zustand durchgeführten Betriebsläufen
der NGP-Pilotanlage sein, während Aduro seine geplanten Test- und
Prozessoptimierungsmaßnahmen fortsetzt. Das LCA-Programm wird parallel zu diesen
Aktivitäten voranschreiten und dabei auf gemessene Prozessleistungen
zurückgreifen, um die in der ersten Screening-Bewertung verwendeten Annahmen zu
ergänzen und eine solidere Grundlage für die Bewertung des ökologischen
Fußabdrucks von HCT zu schaffen.
Die vergleichende Bewertung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die chemische
Recyclingbranche zunehmend Wert auf eine einheitliche und transparente
Umweltbewertung legt. Im Mai 2025 schlossen Chemical Recycling Europe
(https://chemicalrecyclingeurope.eu/chemical-recycling-europe-and-sphera-
conclude-lca-guideline-
project/?utm_source=Aduro%20CRE+Sphera%20LCA&utm_campaign=PR218&utm_medium=Press
Release) und Sphera eine Initiative zur Entwicklung harmonisierter Ökobilanz-
Leitlinien für chemische Recyclingtechnologien ab, womit die Bedeutung
vergleichbarer Methoden bei der Bewertung verschiedener Recyclingwege zum
Ausdruck gebracht wurde. Die Aduro-Studie wird gemäß den Normen ISO 14040 und
ISO 14044 durchgeführt; dabei ist eine kritische Überprüfung durch ein Gremium
aus drei unabhängigen Ökobilanz-Experten vorgesehen, um eine transparente
öffentliche Kommunikation der Vergleichsergebnisse zu gewährleisten. Delphi wird
den Überprüfungsprozess unterstützen und die Ergebnisse des Gremiums in die
abschließende Bewertung einfließen lassen. Aduro strebt an, den vergleichenden
Ökobilanzbericht, einschließlich einer unabhängigen kritischen Überprüfung, im
dritten Quartal 2027 fertigzustellen.
?Wir treten in eine wichtige Phase der Entwicklung von HCT ein, da unsere NGP-
Pilotanlage auf längere Betriebsphasen zusteuert, die die für diese nächste
Bewertungsphase erforderlichen repräsentativen Daten liefern werden", so Ofer
Vicus, Chief Executive Officer bei Aduro.?Wir haben großes Vertrauen in das
betriebliche und ökologische Potenzial unserer Technologie, und der Vergleich
mit der Pyrolyse wird es uns ermöglichen zu untersuchen, wie sich
Prozessleistung, Produktqualität, Energiebedarf, Rohstoffaufbereitung und
Anforderungen an die nachgelagerte Verarbeitung - einschließlich einer
gegebenenfalls erforderlichen Hydrierung - auf den gesamten ökologischen
Fußabdruck auswirken. Unsere fortgesetzte Zusammenarbeit mit Delphi ist Teil
einer längerfristigen Initiative zur Etablierung eines anpassungsfähigen
Ökobilanzmodells, das mit der NGP-Pilotanlage beginnt und es uns ermöglicht,
zukünftige Betriebskonfigurationen zu bewerten, während sich HCT auf den
industriellen Einsatz zubewegt. Die unabhängig geprüften Ergebnisse werden dazu
beitragen, potenziellen Kunden und Industriepartnern überzeugendere technische
und wirtschaftliche Argumente für HCT zu liefern."
?Vergleichende Lebenszyklusanalysen sind besonders wertvoll, wenn neue
Technologien auf dem Weg zur industriellen Anwendung sind", sagt Stephan Wehr,
Chief Operating Officer bei Delphi.?Die Festlegung einheitlicher Systemgrenzen,
die Einbeziehung zuverlässiger Betriebsdaten und die Berücksichtigung von
Unterschieden bei den Prozessausbeuten sind für aussagekräftige Vergleiche
unerlässlich. Unsere Zusammenarbeit mit Aduro wird sich auf die Entwicklung
einer transparenten, unabhängig geprüften Bewertung von HCT und Pyrolyse
konzentrieren, die die Faktoren ermittelt, welche die Umweltleistung
beeinflussen, und gleichzeitig die zugrunde liegenden Annahmen und
Unsicherheiten klar darlegt."
Die vergleichende Ökobilanz soll das laufende NGP-Pilotanlagenprogramm von Aduro
sowie die?First-of-a-Kind" (?FOAK")-Entwicklungsaktivitäten am Standort
Chemelot in den Niederlanden ergänzen. Die unabhängig geprüfte Bewertung soll
Informationen zur Umweltleistung liefern, um die Zusammenarbeit mit potenziellen
Kunden und Industriepartnern zu unterstützen. Das zugrunde liegende
Ökobilanzmodell wird zudem einen Rahmen für künftige Umweltbewertungen bilden,
in die Betriebsdaten und projektspezifische Bedingungen einfließen, während HCT
auf den industriellen Einsatz zusteuert.
Über Delphi
Delphi ist ein kanadisches Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit und
Klimaschutz mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung darin, Organisationen dabei zu
unterstützen, Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken zu bewältigen, nachhaltige
Investitionsentscheidungen zu treffen, Nachhaltigkeit in ihre Geschäftstätigkeit
zu integrieren und langfristigen Wert zu schaffen. Delphi verfügt über
fundiertes Fachwissen in den Bereichen Lebenszyklusbewertung und
Treibhausgasbilanzierung, was sich in ein umfassenderes Dienstleistungsangebot
einfügt, das den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus abdeckt: Strategie und
Rechenschaftspflicht, Messung und Analyse, Klimarisiken und -wende sowie
Berichterstattung und Compliance. Weitere Informationen finden Sie unter
www.delphi.ca (https://delphi.ca/).
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser
bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Umfang, zur Methodik, zum
Zeitplan und zu den erwarteten Ergebnissen der vergleichenden Ökobilanz (LCA);
zur Einbeziehung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage; zur Entwicklung und zu
potenziellen zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten des LCA-Modells; zur
angestrebten Fertigstellung des Berichts zur vergleichenden Ökobilanz,
einschließlich einer unabhängigen kritischen Überprüfung, im dritten Quartal
2027; die mögliche Veröffentlichung der Ergebnisse; sowie die mögliche Anwendung
der Ergebnisse auf die Technologieentwicklung, Prozessoptimierung, die
Entwicklung des FOAK-Projekts und Kommerzialisierungsmaßnahmen.
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, darunter die Verfügbarkeit und Qualität von
Betriebs- und Vergleichsdaten, methodische Einschränkungen, Änderungen des
Projektumfangs oder des Zeitplans, das Ergebnis einer unabhängigen kritischen
Überprüfung sowie Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der
industriellen Skalierung. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den
erwarteten abweichen, und die Bewertung wird möglicherweise keinen Umweltvorteil
für HCT nachweisen. Weitere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens
beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/)
und auf SEC EDGAR unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) eingesehen werden
können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht
erforderlich ist.
Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/279c0f96-ed98-4f8d-b414-
4fc44fdbdc15
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aduro Clean Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu Aduro Clean Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Aduro Clean Technologies Inc Registered Shs
|8,22
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX volatil -- DAX befreit sich aus Korrekturzone -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der ATX zeigt sich zur Wochenmitte mit Schwankungen. Am deutschen Aktienmarkt herrscht wenig Bewegung. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.