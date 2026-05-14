Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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14.05.2026 20:17:39
GNW-News: Aduro Clean Technologies tritt der Utah Petroleum Association bei
^LONDON, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR192&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21(.) Jahrhundert umzuwandeln, gab heute
bekannt, dass es der Utah Petroleum Association (?UPA") beigetreten ist. Dies
ist der landesweite Branchenverband, der Unternehmen vertritt, die in allen
Bereichen der Öl- und Gasindustrie von Utah tätig sind. Die Mitgliedschaft
unterstützt die Bemühungen von Aduro, seine Aktivitäten im Bereich der
Aufbereitung von paraffinischem Rohöl auszuweiten - ein Anwendungsgebiet, das in
direktem Zusammenhang mit den für das Uinta-Becken charakteristischen
Ausgangsmaterialien?Gelbes Wachs" und?Schwarzes Wachs" steht.
Das Uinta-Becken ist eine der bekanntesten Regionen Nordamerikas für die
Förderung von paraffinischem Rohöl, dessen Transport heute aufgrund des hohen
Wachsgehalts des Rohstoffs isolierte Transportleitungen, eine
Nacherwärmungsinfrastruktur sowie eine selektive Annahme durch Raffinerien
erfordert. Die 1958 gegründete UPA vertritt Produzenten, Raffinerien, Midstream-
Betreiber und Dienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und
Erdgasindustrie in Utah. Die Mitgliedschaft bietet Aduro die Möglichkeit, direkt
mit den Interessengruppen in Kontakt zu treten, darunter auch mit
Betreibergesellschaften, deren Erkenntnisse Aufschluss darüber geben, wie HCT
potenziell in das Ökosystem des Uinta-Beckens integriert werden kann.
?Der Beitritt zur Utah Petroleum Association unterstützt unsere Bemühungen,
unser Programm für Erdölanwendungen von der Laborvalidierung hin zu einer
strukturierten Zusammenarbeit mit der Industrie im Pilotmaßstab voranzubringen",
sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Die Mitgliederbasis der UPA deckt die gesamte
Wertschöpfungskette des Uinta-Beckens ab und bietet Aduro die Möglichkeit, die
potenziellen Vorteile von HCT für die Aufbereitung von paraffinischem Rohöl
aufzuzeigen und gleichzeitig unser Verständnis für die Aspekte des Transports,
der Handhabung und der Raffineriekompatibilität im Zusammenhang mit wachsartigen
Rohölströmen zu vertiefen. Durch die Festigung der Branchenbeziehungen ist Aduro
nun in der Lage, gemeinsam mit den Betreibern zu prüfen, wo HCT die größte
wirtschaftliche Wirkung erzielen kann."
?Wir freuen uns, Aduro Clean Technologies bei der UPA willkommen zu heißen",
sagte Rikki Hrenko-Browning, Präsidentin der Utah Petroleum Association.
?Innovationen bei der Förderung und Verarbeitung von Utahs wachsartigen Rohölen
haben konkrete Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unseres Beckens. Wir
freuen uns darauf, gemeinsam mit Aduro Möglichkeiten für Pilotprojekte hier in
Utah zu erkunden."
Die UPA-Mitgliedschaft von Aduro folgt auf mehrere jüngste Fortschritte im
Rahmen des Programms des Unternehmens für Anwendungen in der Erdölindustrie.
Dazu gehören eine beim US-Patent- und Markenamt
eingereichte Teilfortsetzungsanmeldung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Extends-Hydrochemolytic-Technology-to-
Paraffinic-Crude-
Oils/default.aspx?utm_source=CIP%20Patent%20Paraffinic%20Crude%20PR&utm_campaign
=PR182&utm_medium=PressRelease), mit der der Schutz der geistigen
Eigentumsrechte an der Hydrochemolytic(TM)-Technologie auf die Aufbereitung von
stark paraffinhaltigen Rohölen ausgeweitet werden soll, sowie die Ernennung
von Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng. (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Appoints-Industry-Veteran-to-Advance-
Petroleum-
Applications/default.aspx?utm_source=Scott%20Smith%20Joins%20Aduro%20PR&utm_camp
aign=PR182&utm_medium=PressRelease), zum Programmdirektor für Petroleum
Technology Solutions. Jüngste Laborversuche mit gelbem und schwarzem Wachs aus
dem Uinta-Becken haben gezeigt, dass die HCT-Verarbeitung
(https://www.instagram.com/p/DXez9iJgvop/?utm_source=NowItFlows&utm_campaign=PR1
82&utm_medium=PressRelease) den Wachsgehalt des behandelten Rohöls senkte und
dass das behandelte Rohöl unter Umgebungsbedingungen stabil blieb - ein
Ergebnis, das, sofern es im industriellen Maßstab reproduziert werden kann, die
seit langem bestehenden Einschränkungen hinsichtlich Transport und
Raffineriekompatibilität im Zusammenhang mit der Förderung von wachsreichem
Rohöl direkt beseitigen würde.
Die Aufbereitung von paraffinischem Rohöl ist ein weiterer Beweis für die
Eignung der HCT-Technologie für unterschiedliche Ausgangsstoffe und ergänzt die
bestehenden Programme des Unternehmens in den Bereichen Upcycling von
Kunststoffabfällen, Aufbereitung von Schwerbitumen und erneuerbaren Ölen. Im
Rahmen seiner UPA-Mitgliedschaft beabsichtigt Aduro, mit Betreibern im Uinta-
Becken und in ganz Utah zusammenzuarbeiten, um zu prüfen, wie sich HCT in die
bestehende Produktions-, Transport- und Verarbeitungsinfrastruktur einfügen
lässt, einschließlich Ansätzen, die die Abhängigkeit von beheizten
Transportwegen verringern und den Zugang von paraffinischen Rohölströmen zu
Raffinerien verbessern könnten.
Über die Utah Petroleum Association
Die Utah Petroleum Association (UPA) ist ein in Utah ansässiger, landesweiter
Branchenverband der Erdöl- und Erdgasindustrie, der Unternehmen vertritt, die in
allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie in Utah tätig sind. Die 1958 gegründete
UPA hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Mitgliedsunternehmen zu dienen und
die verantwortungsvolle Erschließung der natürlichen Ressourcen Utahs sowie die
Herstellung von Kraftstoffen, die die Wirtschaft Utahs antreiben,
voranzutreiben. Die Arbeit der UPA umfasst Interessenvertretung in
Regulierungsfragen, Regierungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, die
Vernetzung der Mitglieder sowie die Bereitstellung von Brancheninformationen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.utahpetroleum.org
(http://www.utahpetroleum.org/)
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter Technologien auf
Wasserbasis, mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen
in leichteres, wertvolleres Öl umgewandelt sowie nachwachsende Öle in
hochwertigere Kraftstoffe oder nachwachsende Chemikalien umgewandelt werden. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen
bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Jon Ekstrom, Communications Lead
jekstrom@utahpetroleum.org (mailto:jekstrom@utahpetroleum.org)
+1 720 936 2393
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem:
Aussagen zum Programm für Erdölanwendungen von Aduro; die potenzielle Anwendung
der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") zur Aufbereitung paraffinischer
Rohölsorten; die geplante Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Utah Petroleum
Association; die Bewertung von Pilotprojekten und Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit der Industrie; die Fähigkeit der HCT, sich in bestehende
Produktions-, Transport-, Raffinerie- und Verarbeitungsinfrastrukturen zu
integrieren; das Potenzial, die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen zu
verringern und den Zugang von Raffinerien zu paraffinischen Rohölströmen zu
erweitern; die Interpretation und die Auswirkungen der jüngsten Ergebnisse aus
Laborversuchen; den Ausbau des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens;
sowie die fortgesetzte Entwicklung, Validierung, Skalierung und
Kommerzialisierung der HCT.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der technischen
Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von HCT; der Übertragbarkeit von Labor-
und Pilotversuchs-Ergebnissen auf künftige Pilot- oder kommerzielle
Betriebsabläufe; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Industriepartnern und
Kooperationsmöglichkeiten; der Fähigkeit des Unternehmens, sein Programm für
Erdölanwendungen voranzutreiben; der Fähigkeit, künftige kommerzielle Chancen
und strategische Partnerschaften zu sichern; die fortlaufende Entwicklung und
den Schutz des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens; sowie die
Stabilität der regulatorischen, marktbezogenen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, die die Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten
unterstützen.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter
unter anderem: das Risiko, dass Labor- oder Versuchsanlagen-Ergebnisse nicht im
Pilot- oder kommerziellen Maßstab reproduziert werden können; Herausforderungen
im Zusammenhang mit der Skalierung der Technologie des Unternehmens;
betriebliche und technische Risiken; Veränderungen der Marktbedingungen, der
Rohstoffpreise oder der Akzeptanz in der Branche; die Verfügbarkeit von
Finanzmitteln und Ressourcen; die Fähigkeit, Rechte an geistigem Eigentum zu
schützen und durchzusetzen; die Verfügbarkeit und Bereitschaft von Partnern zur
Teilnahme an künftigen Kooperationen oder Pilotprogrammen; Änderungen der
geltenden Gesetze und Vorschriften; sowie weitere Faktoren, die in den
Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden
beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) verfügbar sind, sowie bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die unter www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) verfügbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von
den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder
implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Die Leser werden darauf
hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.
Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e63081d3-10d6-42d6-
bb5b-ff01d83ef795
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