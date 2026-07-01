GNW-News: Aduro Clean Technologies und AstroTurf unterzeichnen Absichtserklärung zum Recycling von Kunstrasen

^LONDON, Ontario, und DALTON, Georgia, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro

Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR201&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

niedrigwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, und die

AstroTurf Corporation (?AstroTurf"), der ursprüngliche Erfinder und ein

Innovationsführer im Bereich synthetischer Sportbeläge, haben heute die

Unterzeichnung einer Absichtserklärung (?AE") bekannt gegeben, um die Anwendung

von Aduros Hydrochemolytic(TM) Technology (?HCT") auf Kunstrasen am Ende seiner

Nutzungsdauer zu prüfen.

Die AE schafft einen Rahmen für Aduro und AstroTurf zur Prüfung der Frage, wie

HCT in Verbindung mit einer geeigneten mechanischen Vorbehandlung einen

technisch und wirtschaftlich tragfähigen Weg zur Rückgewinnung der Fraktionen

aus Polyethylen (?PE") und Polypropylen (?PP") aus Kunstrasen am Ende seiner

Nutzungsdauer und zu deren Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte

unterstützen kann, die sich als zirkuläre Einsatzstoffe in bestehender

petrochemischer Infrastruktur eignen. Die Parteien beabsichtigen eine

Zusammenarbeit, um die praktischen Anforderungen, die Schritte zur

Materialaufbereitung und die prozessbezogenen Aspekte besser zu verstehen, die

für die Weiterentwicklung von Recyclingoptionen für Kunstrasenabfälle

erforderlich sind. Für Aduro baut diese Zusammenarbeit auf der bestehenden

Arbeit des Unternehmens mit Kunstrasenmaterialien auf und bietet eine weitere

Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit einem anerkannten Branchenakteur, nachdem

zuvor im Rahmen einer separaten vertraulichen Zusammenarbeit mit einem anderen

globalen Kunstrasenhersteller Tests durchgeführt wurden.

Kunstrasen ist ein technisch hochentwickeltes Produkt aus mehreren Materialien,

das auf Langlebigkeit, Leistung und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt ist. Er

enthält zudem wertvolle PE- und PP-Bestandteile, darunter Rasenfasern, Thatch-

Schichten und Rückenschichten, die sich nur schwer zurückgewinnen lassen, da sie

in ein System eingebettet sind, das ausgehärteten Polyurethan-Rücken oder

Klebstoffe, Infill, Sand, Gummi sowie im Spielbetrieb angesammelte

Verunreinigungen enthalten kann. Die zuvor von Aduro angekündigten Labortests

mit gebrauchtem Kunstrasen zeigten eine selektive Umwandlung der PE- und PP-

Bestandteile in kurzkettigere Kohlenwasserstoffprodukte, die sich für die

weitere Veredelung oder als Steamcracker-Einsatzstoff eignen, und bestätigten

zugleich die Bedeutung der vorgelagerten Aufbereitung und Trennung.

Im Rahmen der AE beabsichtigen Aduro und AstroTurf, die praktischen Schritte zu

bewerten, die erforderlich sind, um die PE/PP-Fraktion aus Kunstrasen am Ende

seiner Nutzungsdauer für die HCT-Bewertung zurückzugewinnen und aufzubereiten.

Der Schwerpunkt der Arbeiten dürfte auf dem Weg vom Rückbau und der Zerlegung

des Spielfelds über die Entfernung des Infills, die Abtrennung von

Nichtzielmaterialien sowie die Reinigung oder Aufbereitung der polyolefinreichen

Fraktion bis hin zum möglichen Umgang mit Nebenströmen liegen. Durch die

Verbindung von Aduros chemischem Umwandlungsansatz mit AstroTurfs 60-jähriger

Geschichte im Bereich synthetischer Sportbeläge sowie dem praktischen Wissen des

Unternehmens über Konzeption, Installation und End-of-Life-Aspekte von

Kunstrasensystemen soll die Zusammenarbeit aufzeigen, wie mechanische

Vorbehandlung und HCT-Umwandlung als Teil eines umfassenderen Recyclingwegs für

komplexe Kunstrasensysteme zusammenspielen können.

?Diese Zusammenarbeit mit AstroTurf ermöglicht es Aduro, direkt mit einem

anerkannten Namen im Bereich Kunstrasen zusammenzuarbeiten, um die gesamte

Herausforderung am Ende der Nutzungsdauer besser zu verstehen", so Ofer Vicus,

Chief Executive Officer von Aduro.?Unsere bisherigen Tests haben gezeigt, dass

die Polyethylen- und Polypropylenbestandteile von gebrauchtem Kunstrasen

mithilfe von HCT umgewandelt werden können. Das größere Potenzial hängt jedoch

davon ab, zu verstehen, wie diese Materialien zurückgewonnen, aufbereitet und

dem Prozess zugeführt werden. Die Zusammenarbeit mit AstroTurf bietet uns die

Möglichkeit, unsere Chemie mit Produktwissen aus der Praxis, Überlegungen zum

Rückbau vom Spielfeld und den praktischen Anforderungen zu verknüpfen, die für

die Bewertung eines umfassenderen Recyclingwegs erforderlich sind."

AstroTurf hat öffentlich Nachhaltigkeitsinitiativen vorangetrieben, die auf

Herstellung, Installation und End-of-Life-Prozesse ausgerichtet sind, darunter

Partnerschaften, die darauf abzielen, Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer

von der Deponierung fernzuhalten und zirkuläre Recyclingwege zu unterstützen.

Die AE mit Aduro bietet einen zusätzlichen Weg, um zu bewerten, wie

fortschrittliches chemisches Recycling bestehende Ansätze für mechanisches

Recycling, Rücknahme und Materialrückgewinnung ergänzen kann.

?Bei AstroTurf waren wir schon immer der Überzeugung, dass Innovation über die

Leistung auf dem Spielfeld hinausgehen und auch verantwortungsvolle Lösungen für

das Ende der Nutzungsdauer umfassen sollte", erklärt Robert Mitchell, Vice

President of Development and Strategy bei AstroTurf.?Die Zusammenarbeit mit

Aduro gibt uns die Möglichkeit, einen weiteren Weg für schwer zu verarbeitende

Kunstrasenmaterialien zu evaluieren und besser zu verstehen, wie

fortschrittliche Recyclingtechnologien die Kreislauffähigkeit in unserer Branche

unterstützen können. Dies ist eine Evaluierungsphase, aber eine wichtige, da

Kunden, Kommunen und Regulierungsbehörden weiterhin nach umfassenderen Lösungen

für Kunstrasensysteme suchen."

Der Bedarf an Kunstrasenrecycling steigt, da immer mehr Spielfelder das Ende

ihrer Nutzungsdauer erreichen und Kunden, Gemeinden sowie Regulierungsbehörden

nach praktischen Alternativen zur Deponierung suchen. Regulatorische

Rahmenbedingungen in Nordamerika und Europa legen zunehmend Wert auf

Herstellerverantwortung, Rezyklatanteil, Abkehr von der Deponierung und

nachweisbare Ergebnisse im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Der Rahmen des

Bundesstaats New York zur erweiterten Herstellerverantwortung für Teppichböden

ist ein Beispiel dafür, wie Verpflichtungen am Ende der Nutzungsdauer die

künftige Nachfrage nach Recyclinglösungen prägen könnten.

Die AE legt weder Bedingungen für eine kommerzielle Umsetzung noch eine

verbindliche kommerzielle Vereinbarung fest. Jede künftige kommerzielle, Lizenz-

, Liefer-, Lohnverarbeitungs- oder gemeinsame Entwicklungsvereinbarung würde

separate verbindliche Vereinbarungen zwischen den Parteien erfordern. Die

Zusammenarbeit bleibt Teil von Aduros umfassenderem, stufenweisen Stage-Gate-

Ansatz zur Bewertung von HCT in komplexen Kunststoffabfallströmen gemeinsam mit

Branchenakteuren.

Über die AstroTurf Corporation

Die AstroTurf(®) Corporation ist der ursprüngliche Erfinder und ein

Innovationsführer im Bereich synthetischer Sportbeläge und blickt auf eine 60-

jährige Geschichte in der Entwicklung von Kunstrasensystemen zurück. Das

Unternehmen bietet fortschrittliche Kunstrasensysteme für verschiedene

Sportarten und Spezialanwendungen mit eigens entwickelten technischen Lösungen

an, die von Schulen, Hochschulen, Profisportteams, Kommunen und

Freizeiteinrichtungen genutzt werden. AstroTurf-Produkte werden mit Fokus auf

Leistung, Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit entwickelt. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.astroturf.com

(https://www.astroturf.com/)

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.adurocleantech.com

(https://www.adurocleantech.com/)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck

Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Medienkontakt AstroTurf:

Gary Jones

Director of Marketing

gary.jones@astroturf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem

Aussagen zur AE zwischen Aduro und AstroTurf, zum erwarteten Umfang, zu den

Zielen und zu den potenziellen Vorteilen der Zusammenarbeit, zur Bewertung der

Hydrochemolytic(TM) Technology (?HCT") für Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer,

zur potenziellen Entwicklung von Ansätzen für Vorbehandlung, Trennung,

Einsatzstoffaufbereitung und Logistik bei Kunstrasenabfällen, zur potenziellen

Umwandlung von Polyethylen- und Polypropylenfraktionen in flüssige

Kohlenwasserstoffprodukte sowie zum übergeordneten Weg des Unternehmens bei

Technologievalidierung, Scale-up und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten

Zusammenarbeit zwischen Aduro und AstroTurf, der Verfügbarkeit geeigneter

Einsatzstoffe aus Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer, der Fähigkeit,

polyethylen- und polypropylenreiche Fraktionen aufzubereiten, die für die HCT-

Bewertung geeignet sind, der Leistung von HCT bei vorbehandelten Kunstrasen-

Einsatzstoffen, des Fortschritts bei technischen Tests, Partnereinbindung,

Zertifizierung, Abnahme, Finanzierung und damit verbundenen Entwicklungs-

Workstreams sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und

Kommerzialisierungspläne umzusetzen.

Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die

Zusammenarbeit nicht wie erwartet voranschreitet, das Risiko, dass geeignete

Einsatzstoffe nicht in ausreichender Menge, Qualität, Konsistenz,

Zusammensetzung oder zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen verfügbar sind,

das Risiko, dass Vorbehandlungs-, Infill-Entfernungs-, Trennungs- oder

Aufbereitungsschritte die erforderlichen Spezifikationen oder wirtschaftlichen

Anforderungen nicht erfüllen, technische, operative, regulatorische,

Zertifizierungs-, Finanzierungs-, Lieferketten-, Logistik- und

Integrationsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Scale-up,

der Kommerzialisierung und der Marktakzeptanz von HCT, Risiken im Zusammenhang

mit Partnereinbindung, Bündelung von Einsatzstoffen, Produktqualität,

Kundenakzeptanz, Marktbedingungen, regulatorischen Entwicklungen und Wettbewerb

sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind,

die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR

unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht

vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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49e1c845e41c/de

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