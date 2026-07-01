Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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01.07.2026 02:33:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies und AstroTurf unterzeichnen Absichtserklärung zum Recycling von Kunstrasen
^LONDON, Ontario, und DALTON, Georgia, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro
Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR201&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
niedrigwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, und die
AstroTurf Corporation (?AstroTurf"), der ursprüngliche Erfinder und ein
Innovationsführer im Bereich synthetischer Sportbeläge, haben heute die
Unterzeichnung einer Absichtserklärung (?AE") bekannt gegeben, um die Anwendung
von Aduros Hydrochemolytic(TM) Technology (?HCT") auf Kunstrasen am Ende seiner
Nutzungsdauer zu prüfen.
Die AE schafft einen Rahmen für Aduro und AstroTurf zur Prüfung der Frage, wie
HCT in Verbindung mit einer geeigneten mechanischen Vorbehandlung einen
technisch und wirtschaftlich tragfähigen Weg zur Rückgewinnung der Fraktionen
aus Polyethylen (?PE") und Polypropylen (?PP") aus Kunstrasen am Ende seiner
Nutzungsdauer und zu deren Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte
unterstützen kann, die sich als zirkuläre Einsatzstoffe in bestehender
petrochemischer Infrastruktur eignen. Die Parteien beabsichtigen eine
Zusammenarbeit, um die praktischen Anforderungen, die Schritte zur
Materialaufbereitung und die prozessbezogenen Aspekte besser zu verstehen, die
für die Weiterentwicklung von Recyclingoptionen für Kunstrasenabfälle
erforderlich sind. Für Aduro baut diese Zusammenarbeit auf der bestehenden
Arbeit des Unternehmens mit Kunstrasenmaterialien auf und bietet eine weitere
Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit einem anerkannten Branchenakteur, nachdem
zuvor im Rahmen einer separaten vertraulichen Zusammenarbeit mit einem anderen
globalen Kunstrasenhersteller Tests durchgeführt wurden.
Kunstrasen ist ein technisch hochentwickeltes Produkt aus mehreren Materialien,
das auf Langlebigkeit, Leistung und eine lange Nutzungsdauer ausgelegt ist. Er
enthält zudem wertvolle PE- und PP-Bestandteile, darunter Rasenfasern, Thatch-
Schichten und Rückenschichten, die sich nur schwer zurückgewinnen lassen, da sie
in ein System eingebettet sind, das ausgehärteten Polyurethan-Rücken oder
Klebstoffe, Infill, Sand, Gummi sowie im Spielbetrieb angesammelte
Verunreinigungen enthalten kann. Die zuvor von Aduro angekündigten Labortests
mit gebrauchtem Kunstrasen zeigten eine selektive Umwandlung der PE- und PP-
Bestandteile in kurzkettigere Kohlenwasserstoffprodukte, die sich für die
weitere Veredelung oder als Steamcracker-Einsatzstoff eignen, und bestätigten
zugleich die Bedeutung der vorgelagerten Aufbereitung und Trennung.
Im Rahmen der AE beabsichtigen Aduro und AstroTurf, die praktischen Schritte zu
bewerten, die erforderlich sind, um die PE/PP-Fraktion aus Kunstrasen am Ende
seiner Nutzungsdauer für die HCT-Bewertung zurückzugewinnen und aufzubereiten.
Der Schwerpunkt der Arbeiten dürfte auf dem Weg vom Rückbau und der Zerlegung
des Spielfelds über die Entfernung des Infills, die Abtrennung von
Nichtzielmaterialien sowie die Reinigung oder Aufbereitung der polyolefinreichen
Fraktion bis hin zum möglichen Umgang mit Nebenströmen liegen. Durch die
Verbindung von Aduros chemischem Umwandlungsansatz mit AstroTurfs 60-jähriger
Geschichte im Bereich synthetischer Sportbeläge sowie dem praktischen Wissen des
Unternehmens über Konzeption, Installation und End-of-Life-Aspekte von
Kunstrasensystemen soll die Zusammenarbeit aufzeigen, wie mechanische
Vorbehandlung und HCT-Umwandlung als Teil eines umfassenderen Recyclingwegs für
komplexe Kunstrasensysteme zusammenspielen können.
?Diese Zusammenarbeit mit AstroTurf ermöglicht es Aduro, direkt mit einem
anerkannten Namen im Bereich Kunstrasen zusammenzuarbeiten, um die gesamte
Herausforderung am Ende der Nutzungsdauer besser zu verstehen", so Ofer Vicus,
Chief Executive Officer von Aduro.?Unsere bisherigen Tests haben gezeigt, dass
die Polyethylen- und Polypropylenbestandteile von gebrauchtem Kunstrasen
mithilfe von HCT umgewandelt werden können. Das größere Potenzial hängt jedoch
davon ab, zu verstehen, wie diese Materialien zurückgewonnen, aufbereitet und
dem Prozess zugeführt werden. Die Zusammenarbeit mit AstroTurf bietet uns die
Möglichkeit, unsere Chemie mit Produktwissen aus der Praxis, Überlegungen zum
Rückbau vom Spielfeld und den praktischen Anforderungen zu verknüpfen, die für
die Bewertung eines umfassenderen Recyclingwegs erforderlich sind."
AstroTurf hat öffentlich Nachhaltigkeitsinitiativen vorangetrieben, die auf
Herstellung, Installation und End-of-Life-Prozesse ausgerichtet sind, darunter
Partnerschaften, die darauf abzielen, Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer
von der Deponierung fernzuhalten und zirkuläre Recyclingwege zu unterstützen.
Die AE mit Aduro bietet einen zusätzlichen Weg, um zu bewerten, wie
fortschrittliches chemisches Recycling bestehende Ansätze für mechanisches
Recycling, Rücknahme und Materialrückgewinnung ergänzen kann.
?Bei AstroTurf waren wir schon immer der Überzeugung, dass Innovation über die
Leistung auf dem Spielfeld hinausgehen und auch verantwortungsvolle Lösungen für
das Ende der Nutzungsdauer umfassen sollte", erklärt Robert Mitchell, Vice
President of Development and Strategy bei AstroTurf.?Die Zusammenarbeit mit
Aduro gibt uns die Möglichkeit, einen weiteren Weg für schwer zu verarbeitende
Kunstrasenmaterialien zu evaluieren und besser zu verstehen, wie
fortschrittliche Recyclingtechnologien die Kreislauffähigkeit in unserer Branche
unterstützen können. Dies ist eine Evaluierungsphase, aber eine wichtige, da
Kunden, Kommunen und Regulierungsbehörden weiterhin nach umfassenderen Lösungen
für Kunstrasensysteme suchen."
Der Bedarf an Kunstrasenrecycling steigt, da immer mehr Spielfelder das Ende
ihrer Nutzungsdauer erreichen und Kunden, Gemeinden sowie Regulierungsbehörden
nach praktischen Alternativen zur Deponierung suchen. Regulatorische
Rahmenbedingungen in Nordamerika und Europa legen zunehmend Wert auf
Herstellerverantwortung, Rezyklatanteil, Abkehr von der Deponierung und
nachweisbare Ergebnisse im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Der Rahmen des
Bundesstaats New York zur erweiterten Herstellerverantwortung für Teppichböden
ist ein Beispiel dafür, wie Verpflichtungen am Ende der Nutzungsdauer die
künftige Nachfrage nach Recyclinglösungen prägen könnten.
Die AE legt weder Bedingungen für eine kommerzielle Umsetzung noch eine
verbindliche kommerzielle Vereinbarung fest. Jede künftige kommerzielle, Lizenz-
, Liefer-, Lohnverarbeitungs- oder gemeinsame Entwicklungsvereinbarung würde
separate verbindliche Vereinbarungen zwischen den Parteien erfordern. Die
Zusammenarbeit bleibt Teil von Aduros umfassenderem, stufenweisen Stage-Gate-
Ansatz zur Bewertung von HCT in komplexen Kunststoffabfallströmen gemeinsam mit
Branchenakteuren.
Über die AstroTurf Corporation
Die AstroTurf(®) Corporation ist der ursprüngliche Erfinder und ein
Innovationsführer im Bereich synthetischer Sportbeläge und blickt auf eine 60-
jährige Geschichte in der Entwicklung von Kunstrasensystemen zurück. Das
Unternehmen bietet fortschrittliche Kunstrasensysteme für verschiedene
Sportarten und Spezialanwendungen mit eigens entwickelten technischen Lösungen
an, die von Schulen, Hochschulen, Profisportteams, Kommunen und
Freizeiteinrichtungen genutzt werden. AstroTurf-Produkte werden mit Fokus auf
Leistung, Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit entwickelt. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.astroturf.com
(https://www.astroturf.com/)
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere
Informationen finden Sie unter https://www.adurocleantech.com
(https://www.adurocleantech.com/)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck
Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Medienkontakt AstroTurf:
Gary Jones
Director of Marketing
gary.jones@astroturf.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem
Aussagen zur AE zwischen Aduro und AstroTurf, zum erwarteten Umfang, zu den
Zielen und zu den potenziellen Vorteilen der Zusammenarbeit, zur Bewertung der
Hydrochemolytic(TM) Technology (?HCT") für Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer,
zur potenziellen Entwicklung von Ansätzen für Vorbehandlung, Trennung,
Einsatzstoffaufbereitung und Logistik bei Kunstrasenabfällen, zur potenziellen
Umwandlung von Polyethylen- und Polypropylenfraktionen in flüssige
Kohlenwasserstoffprodukte sowie zum übergeordneten Weg des Unternehmens bei
Technologievalidierung, Scale-up und Kommerzialisierung.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten
Zusammenarbeit zwischen Aduro und AstroTurf, der Verfügbarkeit geeigneter
Einsatzstoffe aus Kunstrasen am Ende seiner Nutzungsdauer, der Fähigkeit,
polyethylen- und polypropylenreiche Fraktionen aufzubereiten, die für die HCT-
Bewertung geeignet sind, der Leistung von HCT bei vorbehandelten Kunstrasen-
Einsatzstoffen, des Fortschritts bei technischen Tests, Partnereinbindung,
Zertifizierung, Abnahme, Finanzierung und damit verbundenen Entwicklungs-
Workstreams sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und
Kommerzialisierungspläne umzusetzen.
Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die
Zusammenarbeit nicht wie erwartet voranschreitet, das Risiko, dass geeignete
Einsatzstoffe nicht in ausreichender Menge, Qualität, Konsistenz,
Zusammensetzung oder zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen verfügbar sind,
das Risiko, dass Vorbehandlungs-, Infill-Entfernungs-, Trennungs- oder
Aufbereitungsschritte die erforderlichen Spezifikationen oder wirtschaftlichen
Anforderungen nicht erfüllen, technische, operative, regulatorische,
Zertifizierungs-, Finanzierungs-, Lieferketten-, Logistik- und
Integrationsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Scale-up,
der Kommerzialisierung und der Marktakzeptanz von HCT, Risiken im Zusammenhang
mit Partnereinbindung, Bündelung von Einsatzstoffen, Produktqualität,
Kundenakzeptanz, Marktbedingungen, regulatorischen Entwicklungen und Wettbewerb
sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind,
die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf EDGAR
unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6a2a47c-ef61-42f6-b003-
49e1c845e41c/de
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