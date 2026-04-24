Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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24.04.2026 10:58:38
GNW-News: Aduro Clean Technologies weitet die HydrochemolyticT-Technologie auf paraffinische Rohöle aus
^LONDON, Ontario, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies
Inc. (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein
Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um
minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben,
dass seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) im Rahmen von Laborversuchen auf
stark paraffinhaltige Rohöle ausgeweitet wurde. Um diese Entwicklung zu
schützen, hat das Unternehmen beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
(United States Patent and Trademark Office, USPTO) eine
Teilfortsetzungsanmeldung (Continuation-in-Part, CIP) eingereicht.
Wichtigste Highlights
* Beim USPTO wurde eine Teilfortsetzungsanmeldung (CIP) eingereicht, um den
Schutz der geistigen Eigentumsrechte von HCT auf die Aufbereitung von stark
paraffinhaltigen Rohölen auszuweiten.
* Versuche im Labormaßstab mit den Rohstoffen?Yellow Wax" und?Black Wax" aus
dem Uinta-Becken zeigten, dass das HCT-Verfahren ein Rohöl mit reduziertem
Wachsgehalt erzeugte, das unter Umgebungsbedingungen stabil blieb.
* Paraffinische Rohöle machen schätzungsweise 20 % bis 33 % der weltweiten
Rohölproduktion aus; jedoch schränken Transport- und Verarbeitungsengpässe
die Zahl der Raffinerien ein, die diese Öle verarbeiten können, und mindern
den erzielbaren Marktwert.
* Diese Entwicklung stellt - nach der Aufbereitung von Schwerbitumen und dem
chemischen Recycling von Kunststoffabfällen - eine neue potenzielle
Anwendungsmöglichkeit für HCT dar und untermauert damit die Positionierung
von HCT als Plattformtechnologie für vielfältige Kohlenwasserstoff-
Ausgangsmaterialien.
Die CIP erweitert das bestehende Patentportfolio des Unternehmens, das frühere
Anmeldungen von HCT in den Bereichen Bitumenveredelung und chemisches Recycling
von Kunststoffabfällen umfasst. Erste Versuche mit Proben hochparaffinhaltigen
Rohöls, darunter sowohl?Yellow Wax"- als auch?Black Wax"-Rohstoffe, die
ursprünglich aus dem Uinta-Becken in Utah stammten, haben gezeigt, dass das HCT-
Verfahren in der Lage ist, den Wachsgehalt zu reduzieren und leichteres Rohöl zu
produzieren, das unter Laborbedingungen bei Umgebungstemperatur stabil bleibt.
Damit wurde die technische Anwendbarkeit des HCT-Verfahrens auf
hochparaffinhaltige, wachsreiche Rohöle bestätigt.
Paraffinische Rohöle stellen einen bedeutenden und wachsenden Anteil der
weltweiten Ölversorgung dar. Eine in Energies veröffentlichte, von Fachkollegen
begutachtete Studie schätzt, dass täglich etwa 16,4 bis 27,1 Millionen Barrel
paraffinreiches Rohöl gefördert werden, was etwa 20 % bis 33 % der weltweiten
Rohölproduktion entspricht (Sousa et al., Energies, 2023, 16, 120
(https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/120)). Diese Rohstoffe werden zunehmend für
ihre vorteilhaften Raffinerie-Eigenschaften geschätzt, darunter ein niedriger
Schwefel- und Metallgehalt, hohe Cetan-Dieselausbeuten sowie eine hervorragende
Leistungsfähigkeit bei der Herstellung von Schmierstoff-Grundölen und in Fluid-
Catalytic-Cracker-Anwendungen (FCC).
Trotz ihres inhärenten Wertes unterliegen paraffinische Rohöle strukturellen
Einschränkungen, die ihre Erschließung und Expansion in verschiedene Märkte
begrenzen. Ein hoher Paraffingehalt wirkt sich erheblich auf die
Kaltfließeigenschaften aus, was zu erhöhten Pourpunkten und Wachsbildung bei
Umgebungstemperaturen führt, wodurch das Rohöl für herkömmliche, unbeheizte
Pipelines ungeeignet wird. Der Transport von paraffinischem Rohöl von der
Bohrstelle zu den Raffinerien erfordert in der Regel eine spezielle Logistik,
darunter isolierte Eisenbahnwaggons, beheizte Lagertanks und/oder spezielle
Entladevorrichtungen mit Dampfbeheizung - all dies erhöht die Kapitalintensität,
schränkt den Marktzugang ein und mindert den erzielbaren Wert.
Das Uinta-Becken (https://geology.utah.gov/map-pub/survey-notes/energy-
news/energy-news-crude-oil-via-rail/) im Nordosten von Utah, USA,
veranschaulicht diese Dynamik. Utah, eine der am schnellsten wachsenden
Förderregionen für paraffinisches Rohöl in Nordamerika, produzierte im Jahr
2025 etwa 185.000 Barrel pro Tag. Der überwiegende Teil davon stammt aus dem
Uinta-Becken (US Energy Information Administration
(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUT2&f=A)).
Ähnliche Transport- und Verarbeitungsbeschränkungen betreffen weltweit die
wichtigsten Paraffinströme, wobei paraffinreiche Ströme aus Förderregionen in
Afrika, Asien und der ehemaligen Sowjetunion mit vergleichbaren
Herausforderungen konfrontiert sind. Durch die Verbesserung der
Fließeigenschaften und die Verringerung der Abhängigkeit von beheizten
Transportwegen haben Technologien wie HCT das Potenzial, die Transportkosten zu
senken, logistische Herausforderungen zu bewältigen und den Zugang zu
nachgelagerten Märkten zu erweitern, was eine bessere Wertschöpfung bei der
Produktion von paraffinischem Rohöl ermöglicht.
In diesen Regionen suchen Betreiber zunehmend nach Modernisierungslösungen, mit
denen sie ihre Abhängigkeit von spezialisierter, kostspieliger
Umschlaginfrastruktur überwinden können. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie von
Aduro wurde entwickelt, um diese Einschränkungen zu überwinden, indem sie eine
gezielte molekulare Umwandlung unter moderaten Bedingungen ermöglicht. Auf diese
Weise entstehen potenziell transportfertige Rohöle und Zwischenprodukte, die die
vorteilhaften Raffinierungseigenschaften paraffinischer Ausgangsmaterialien
beibehalten und gleichzeitig die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen und
spezialisierter Abnahmeinfrastruktur verringern.
?Der Forschungsansatz von Aduro basiert darauf zu verstehen, wie zentrale
Reaktionswege auf verschiedene Kohlenwasserstoffsysteme angewendet werden
können", so Marcus Trygstad, leitender Wissenschaftler bei Aduro.?Unsere Arbeit
mit paraffinischen Rohölen baut auf unseren bisherigen Errungenschaften bei der
Bitumenveredelung und dem chemischen Recycling von Kunststoffabfällen auf. Durch
Laboruntersuchungen an mehreren wachsreichen Proben konnten wir bestätigen, dass
die Hydrochemolytic(TM)-Technologie auf langkettige paraffinische Strukturen
angewandt werden kann, was neue Wege zur Verbesserung sowohl der Handhabung als
auch des Marktzugangs eröffnet."
?Bei Aduro treiben wir die Weiterentwicklung unserer Hydrochemolytic(TM)-
Technologieplattform durch gezielte Anwendungen voran, die sich mit den
tatsächlichen globalen Herausforderungen im Energie- und Werkstoffsektor
befassen", so Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro.?Paraffinische Rohöle
werden in großem Umfang gefördert und sind an sich wertvoll, doch wird ihr
volles Potenzial oft durch übermäßige Anforderungen an die Handhabung und
Verarbeitung eingeschränkt. Diese Erweiterung stellt einen konkreten Schritt
dar, um die Relevanz unserer Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten
entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Kohlenwasserstoffe zu
erweitern. Jede neue Anwendung, die wir validieren, stärkt die Position von HCT
als Plattformtechnologie, erhöht unseren Mehrwert und erweitert die Palette
potenzieller Märkte und Partner, die wir im Laufe der Zeit erschließen können."
Die Ausweitung auf paraffinische Rohöle spiegelt die fortgesetzte Expansion von
HCT in benachbarte Kohlenwasserstoffmärkte wider, in denen sich erhebliche
Geschäftsmöglichkeiten bieten, da die Molekülstruktur sowohl die
Transportökonomie als auch den Zugang zu Raffineriewerten bestimmt. Im Gegensatz
zu asphaltenhaltigen Bitumensystemen bringen paraffinische Rohöle
Einschränkungen mit sich, die sich auf die Kapitalintensität des
Produktionswachstums und die Anzahl der Raffinerien auswirken, die diese Öle
verarbeiten können. Aduro konzentriert sich darauf, diese Einschränkungen durch
selektive molekulare Umwandlung in Formen zu überwinden, die sich besser
transportieren lassen und mit Raffinerieprozessen kompatibel sind. Dies könnte
erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben, indem sowohl die Kosten gesenkt
als auch der Wert gesteigert wird - und zwar durch die Verbesserung sowohl der
Eigenschaften paraffinischer Rohöle als auch ihres Marktzugangs.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen
bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.
Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend?zukunftsgerichtete Aussagen")
im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze,
einschließlich des US-amerikanischen?Private Securities Litigation Reform Act"
von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter
anderem Aussagen bezüglich der Einreichung, der weiteren Bearbeitung und des
endgültigen Ausgangs der Patentanmeldung des Unternehmens zur teilweisen
Fortführung sowie jeglichen daraus resultierenden Schutzes geistigen Eigentums;
die Anwendbarkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) auf paraffinische
Rohöle auf der Grundlage von Laborversuchen; die Interpretation der
Laborergebnisse und deren Relevanz für künftige Entwicklungsaktivitäten; das
Potenzial für eine teilweise Aufbereitung paraffinischer Rohöle zur Verbesserung
der Transportfähigkeit, Handhabung und Raffineriekompatibilität; die erwarteten
Vorteile einer solchen Aufbereitung, einschließlich einer geringeren
Abhängigkeit von beheizter Infrastruktur und eines verbesserten Zugangs zu
höherwertigen Produktwegen; die Skalierbarkeit, technische Machbarkeit und
wirtschaftliche Tragfähigkeit der Anwendung von HCT auf paraffinische Rohöle;
sowie die umfassenderen Forschungs- und Entwicklungs-, Pilotanlagen-,
Demonstrationsanlagen- und Kommerzialisierungsprogramme des Unternehmens und den
Zeitplan, die Abfolge und den Erfolg dieser Programme.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die
Übertragbarkeit von Ergebnissen im Labormaßstab auf verschiedene paraffinische
Rohöl-Einsatzstoffe und auf größere Maßstäbe; die Annahme, dass die Leistung im
Labormaßstab auf die zukünftige Leistung im Pilot oder kommerziellen Maßstab
hindeuten könnte; die weitere Entwicklung und Leistungsfähigkeit von HCT; die
Fähigkeit, die Forschung in die Pilot, Demonstrations- und kommerzielle Phase
voranzutreiben; die Verfügbarkeit der erforderlichen ingenieurtechnischen,
technischen und finanziellen Ressourcen zur Unterstützung von Skalierungs- und
Entwicklungsaktivitäten; das Potenzial für die Integration der Technologie des
Unternehmens in bestehende Energie- und Raffinerieinfrastrukturen zu
wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; sowie das Vorhandensein einer
Marktnachfrage nach Lösungen, die die Handhabung und Aufbereitung von
paraffinischen Rohölen verbessern, ohne auf spezialisierte oder beheizte
Logistikinfrastrukturen angewiesen zu sein.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich
oder implizit genannten abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass
Ergebnisse aus Laborversuchen nicht auf Pilot-, Demonstrations- oder
kommerziellen Maßstäben reproduziert werden können; Herausforderungen bei der
Skalierung der Technologie oder ihrer Optimierung für Anwendungen mit
paraffinischem Rohöl; die Notwendigkeit zusätzlicher Tests und Validierungen
über ein breiteres Spektrum an Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen
hinweg; Unsicherheiten hinsichtlich Prozessausbeuten, Leistung, Kostenstruktur,
Betriebsbedingungen und wirtschaftlicher Rentabilität im größeren Maßstab;
Veränderungen der Marktbedingungen, einschließlich Preisunterschieden bei Rohöl
und infrastruktureller Einschränkungen; Wettbewerb durch alternative
Aufbereitungs- oder Verarbeitungstechnologien; die Verfügbarkeit von Kapital zur
Unterstützung der weiteren Entwicklung; die Fähigkeit, den Schutz des geistigen
Eigentums zu sichern oder die Handlungsfreiheit zu wahren; regulatorische und
genehmigungsrechtliche Herausforderungen; Umwelt-, Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Skalierung oder Kommerzialisierung;
sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und
Kommerzialisierungspläne umzusetzen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in
den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte
Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das
Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren
oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11b572c6-c42b-4cf4-b8ba-
49185b9b7191
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