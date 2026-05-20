Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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20.05.2026 08:07:39
GNW-News: Aduro Clean Technologies wird an der Toronto Stock Exchange notiert
^LONDON, Ontario, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR195&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren
minderwertige Ausgangsstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gibt bekannt,
dass es die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der
Toronto Stock Exchange (?TSX") unter dem Börsenkürzel?ACT" erhalten hat. Die
endgültige Genehmigung der Börsennotierung steht noch unter dem Vorbehalt, dass
das Unternehmen sämtliche Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich der
Einreichung aller erforderlichen Unterlagen.
Das Unternehmen wird eine Pressemitteilung veröffentlichen, sobald die TSX den
voraussichtlichen Handelsbeginn bestätigt. Im Zusammenhang mit der Notierung an
der TSX erwartet das Unternehmen das Delisting seiner Stammaktien von der
Canadian Securities Exchange (?CSE"). Für Aktionäre besteht kein
Handlungsbedarf; weder ein Umtausch der Aktienzertifikate noch sonstige
Maßnahmen sind erforderlich, da sich weder das Börsenkürzel noch der CUSIP-Code
der Stammaktien ändern.
?Seit dem Börsengang an der CSE im Jahr 2021
(https://thecse.com/en/listings/cleantech/aduro-clean-technologies-inc) hat sich
Aduro von einem jungen börsennotierten Technologieunternehmen zu einem an der
Nasdaq notierten Unternehmen für chemische Verfahrenstechnologien mit einer
gestärkten Bilanz und umfangreichen Programmen zur industriellen
Kommerzialisierung entwickelt", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von
Aduro.?Das Unternehmen hat seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") durch
Betriebskampagnen in der Next-Generation-Process (?NGP")-Pilotanlage, die
Entwicklung eines First-of-a-Kind (?FOAK")-Industrieprojekts, die Vereinbarung
kommerzieller Abnahmeverträge, die Entwicklung von Lizenzpaketen und erweiterte
Anwendungen im Erdölbereich vorangetrieben. Wir danken der CSE aufrichtig dafür,
dass sie uns eine Plattform für unser frühes Wachstum am Kapitalmarkt sowie den
Zugang zu Investoren geboten hat, und freuen uns auf diesen nächsten Schritt an
der Toronto Stock Exchange, während wir die HCT-Technologie in den Bereichen
Kunststoffabfälle, schwere Kohlenwasserstoffe und erneuerbare Öle weiter
vorantreiben."
Aduro ist derzeit im CSE25-Index vertreten, der die 25 größten Unternehmen der
Canadian Securities Exchange nach Marktkapitalisierung umfasst. Dies
unterstreicht das wachsende Profil von Aduro an den Kapitalmärkten sowie das
Vertrauen der Aktionäre in die kontinuierlichen Fortschritte, die seit dem
Börsengang von Aduro an der CSE erzielt wurden. Die geplante Notierung an der
TSX stellt die nächste Phase in der Entwicklung von Aduro am Kapitalmarkt dar
und soll die Marktpräsenz erhöhen, den Zugang zu institutionellen Investoren
verbessern sowie das Kapitalmarktprofil des Unternehmens in Kanada weiter
stärken.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur
chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl
und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes
Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um
einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das
21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem
Aussagen bezüglich der geplanten Notierung der Stammaktien des Unternehmens an
der TSX; der Erfüllung der endgültigen Voraussetzungen für die Notierung an der
TSX; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Aufnahme des Handels an der TSX; des
voraussichtlichen Delistings der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; der
erwarteten Vorteile der Notierung an der TSX, einschließlich einer größeren
Marktpräsenz, eines verbesserten Zugangs zu institutionellen Anlegern und der
weiteren Entwicklung des Profils des Unternehmens auf dem kanadischen
Kapitalmarkt; sowie der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie durch
das Unternehmen in den Bereichen Kunststoffabfälle, schwere Kohlenwasserstoffe
und erneuerbare Öle.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen
des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des
Unternehmens, die endgültigen Anforderungen der TSX zu erfüllen, sämtliche
erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen zu erhalten, den Handel an der TSX
planmäßig aufzunehmen, das Delisting von der CSE umzusetzen, die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie weiterzuentwickeln und erfolgreich einzusetzen
sowie die für die Entwicklungsprogramme des Unternehmens erforderlichen
finanziellen Mittel, Genehmigungen, Ausrüstungen, Partner und sonstigen
Ressourcen bereitzustellen. Darüber hinaus basieren sie auf Annahmen über die
Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen und die erklärten
Ziele zu erreichen, seine Marktpräsenz und den Zugang zu Investoren
aufrechtzuerhalten und auszubauen sowie auf stabile Markt-, Regulierungs- und
Wirtschaftsbedingungen.
Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko,
dass die endgültige Genehmigung der TSX nicht oder verspätet erteilt wird; das
Risiko, dass der Handel an der TSX nicht wie erwartet oder überhaupt nicht
aufgenommen wird; das Risiko, dass sich das erwartete Delisting von der CSE
verzögert oder nicht wie vorgesehen erfolgt; Risiken im Zusammenhang mit
Marktbedingungen, Handelsliquidität und Investoreninteresse; Risiken im
Zusammenhang mit der Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und
Marktakzeptanz der Hydrochemolytic(TM)-Technologie; technische, operative,
genehmigungsbezogene, finanzielle, lieferkettenbezogene und Integrationsrisiken;
Risiken hinsichtlich Verfügbarkeit und Qualität der Ausgangsstoffe;
regulatorische Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Zertifizierungen und
politischen Rahmenbedingungen; Wettbewerbsrisiken sowie weitere Risiken, die in
den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov (http://www.sec.gov/) beschrieben
sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes
Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes
Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33a335d1-
8410-4dcb-877a-3fb64fe2124e
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