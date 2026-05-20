GNW-News: Aduro Clean Technologies wird an der Toronto Stock Exchange notiert

^LONDON, Ontario, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR195&utm_

medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren

minderwertige Ausgangsstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gibt bekannt,

dass es die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der

Toronto Stock Exchange (?TSX") unter dem Börsenkürzel?ACT" erhalten hat. Die

endgültige Genehmigung der Börsennotierung steht noch unter dem Vorbehalt, dass

das Unternehmen sämtliche Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich der

Einreichung aller erforderlichen Unterlagen.

Das Unternehmen wird eine Pressemitteilung veröffentlichen, sobald die TSX den

voraussichtlichen Handelsbeginn bestätigt. Im Zusammenhang mit der Notierung an

der TSX erwartet das Unternehmen das Delisting seiner Stammaktien von der

Canadian Securities Exchange (?CSE"). Für Aktionäre besteht kein

Handlungsbedarf; weder ein Umtausch der Aktienzertifikate noch sonstige

Maßnahmen sind erforderlich, da sich weder das Börsenkürzel noch der CUSIP-Code

der Stammaktien ändern.

?Seit dem Börsengang an der CSE im Jahr 2021

(https://thecse.com/en/listings/cleantech/aduro-clean-technologies-inc) hat sich

Aduro von einem jungen börsennotierten Technologieunternehmen zu einem an der

Nasdaq notierten Unternehmen für chemische Verfahrenstechnologien mit einer

gestärkten Bilanz und umfangreichen Programmen zur industriellen

Kommerzialisierung entwickelt", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von

Aduro.?Das Unternehmen hat seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") durch

Betriebskampagnen in der Next-Generation-Process (?NGP")-Pilotanlage, die

Entwicklung eines First-of-a-Kind (?FOAK")-Industrieprojekts, die Vereinbarung

kommerzieller Abnahmeverträge, die Entwicklung von Lizenzpaketen und erweiterte

Anwendungen im Erdölbereich vorangetrieben. Wir danken der CSE aufrichtig dafür,

dass sie uns eine Plattform für unser frühes Wachstum am Kapitalmarkt sowie den

Zugang zu Investoren geboten hat, und freuen uns auf diesen nächsten Schritt an

der Toronto Stock Exchange, während wir die HCT-Technologie in den Bereichen

Kunststoffabfälle, schwere Kohlenwasserstoffe und erneuerbare Öle weiter

vorantreiben."

Aduro ist derzeit im CSE25-Index vertreten, der die 25 größten Unternehmen der

Canadian Securities Exchange nach Marktkapitalisierung umfasst. Dies

unterstreicht das wachsende Profil von Aduro an den Kapitalmärkten sowie das

Vertrauen der Aktionäre in die kontinuierlichen Fortschritte, die seit dem

Börsengang von Aduro an der CSE erzielt wurden. Die geplante Notierung an der

TSX stellt die nächste Phase in der Entwicklung von Aduro am Kapitalmarkt dar

und soll die Marktpräsenz erhöhen, den Zugang zu institutionellen Investoren

verbessern sowie das Kapitalmarktprofil des Unternehmens in Kanada weiter

stärken.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur

chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl

und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes

Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um

einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das

21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem

Aussagen bezüglich der geplanten Notierung der Stammaktien des Unternehmens an

der TSX; der Erfüllung der endgültigen Voraussetzungen für die Notierung an der

TSX; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Aufnahme des Handels an der TSX; des

voraussichtlichen Delistings der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; der

erwarteten Vorteile der Notierung an der TSX, einschließlich einer größeren

Marktpräsenz, eines verbesserten Zugangs zu institutionellen Anlegern und der

weiteren Entwicklung des Profils des Unternehmens auf dem kanadischen

Kapitalmarkt; sowie der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie durch

das Unternehmen in den Bereichen Kunststoffabfälle, schwere Kohlenwasserstoffe

und erneuerbare Öle.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen

des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des

Unternehmens, die endgültigen Anforderungen der TSX zu erfüllen, sämtliche

erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen zu erhalten, den Handel an der TSX

planmäßig aufzunehmen, das Delisting von der CSE umzusetzen, die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie weiterzuentwickeln und erfolgreich einzusetzen

sowie die für die Entwicklungsprogramme des Unternehmens erforderlichen

finanziellen Mittel, Genehmigungen, Ausrüstungen, Partner und sonstigen

Ressourcen bereitzustellen. Darüber hinaus basieren sie auf Annahmen über die

Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen und die erklärten

Ziele zu erreichen, seine Marktpräsenz und den Zugang zu Investoren

aufrechtzuerhalten und auszubauen sowie auf stabile Markt-, Regulierungs- und

Wirtschaftsbedingungen.

Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen

abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko,

dass die endgültige Genehmigung der TSX nicht oder verspätet erteilt wird; das

Risiko, dass der Handel an der TSX nicht wie erwartet oder überhaupt nicht

aufgenommen wird; das Risiko, dass sich das erwartete Delisting von der CSE

verzögert oder nicht wie vorgesehen erfolgt; Risiken im Zusammenhang mit

Marktbedingungen, Handelsliquidität und Investoreninteresse; Risiken im

Zusammenhang mit der Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und

Marktakzeptanz der Hydrochemolytic(TM)-Technologie; technische, operative,

genehmigungsbezogene, finanzielle, lieferkettenbezogene und Integrationsrisiken;

Risiken hinsichtlich Verfügbarkeit und Qualität der Ausgangsstoffe;

regulatorische Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Zertifizierungen und

politischen Rahmenbedingungen; Wettbewerbsrisiken sowie weitere Risiken, die in

den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov (http://www.sec.gov/) beschrieben

sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes

Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes

Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen

zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33a335d1-

8410-4dcb-877a-3fb64fe2124e

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