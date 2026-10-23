GNW-News: Aduro Clean Technologies wird bis Ende 2026 auf fünf Branchen- und Investorenkonferenzen vertreten sein

^LONDON, Ontario, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR216&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse

minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute seine Teilnahme

an fünf Branchen- und Investorenkonferenzen im Zeitraum von Oktober bis Dezember

2026 bekannt.

Highlights

* Gespräche mit institutionellen Investoren: CEO Ofer Vicus wird beim 15th

Annual ROTH Deer Valley Event (9.-12. Dezember, Park City, Utah)

institutionelle Investoren treffen und über den Betrieb der NGP-Pilotanlage,

die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der Frühphase des

FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (HCT) zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen

Herausforderungen, die Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des

Unternehmens informieren.

* Geschäftliche Kontakte in Europa: Chief Revenue Officer Eric Appelman nimmt

an einer Podiumsdiskussion beim Sustainable Packaging Summit (10.-12.

November, Utrecht) teil und hält einen Vortrag auf der AMI-Konferenz

Flexible Packaging Innovation and Recycling (24.-25. November, Wien). Dabei

tauscht er sich mit Markeninhabern, Verpackungsherstellern,

Recyclingunternehmen und nachgelagerten Anwendern der Petrochemie über

kreislauffähige Rohstoffe aus.

* Kapitalmarkt- und Politikdialog in Kanada: Abe Dyck, Head of Corporate

Development and Investor Relations, besucht die RCC Retail Sustainability

Conference (27.-28. Oktober, Toronto) sowie den Investment Summit for

Circular Plastics und den CPP Partner Summit des Canada Plastics Pact

(25.-26. November, Toronto). Dort tauscht er sich mit Branchenvertretern,

Investoren und politischen Entscheidungsträgern über die erweiterte

Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR), Vorgaben

zum Rezyklatanteil, Investitionen in eine Kreislaufwirtschaft für

Kunststoffe und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche aus.

Vertreter von Aduro werden an Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Gesprächen

mit Branchenvertretern und institutionellen Investoren teilnehmen. Die

Veranstaltungen bieten Gelegenheit, über die Fortschritte bei der

Weiterentwicklung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) für das Recycling von

Kunststoffabfällen und die Aufbereitung von Rohölen mit logistischen

Herausforderungen sowie über die weitergehenden Kommerzialisierungsaktivitäten

des Unternehmens zu sprechen. Weitere Themen sind der Betrieb der NGP-

Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-Projekts und Möglichkeiten für

strategische und kommerzielle Kooperationen.

RCC Retail Sustainability Conference 2026

Datum: 27.-28. Oktober 2026

Ort: Toronto, Ontario

Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations -

Teilnehmer

Website: https://rccretailsustainability.ca/agenda/

Die vom Retail Council of Canada (RCC) organisierte Retail Sustainability

Conference 2026 bringt Einzelhändler, Verpackungshersteller,

Recyclingunternehmen, Technologieanbieter und politische Entscheidungsträger

zusammen, um sich mit Nachhaltigkeitsherausforderungen im kanadischen

Einzelhandel auseinanderzusetzen. Das Programm behandelt Vorgaben zum

Rezyklatanteil, die erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer

Responsibility, EPR) und die Entwicklung von Märkten für recycelte Materialien.

Dazu gehört auch ein Workshop, der gemeinsam mit Environment and Climate Change

Canada und der Association of Plastic Recyclers entwickelt wurde. Abe Dyck wird

Aduro auf der Konferenz vertreten und sich mit Branchenvertretern über sich

wandelnde politische Rahmenbedingungen, die potenzielle Rolle des chemischen

Recyclings und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit entlang der

Verpackungswertschöpfungskette austauschen.

Sustainable Packaging Summit 2026

Datum: 10.-12. November 2026

Ort: Beatrix Theatre, Jaarbeurs Event & Exhibition Centre, Utrecht,

Niederlande

Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer - Podiumsdiskussion

Website: https://www.packagingsummit.earth/

Der von Packaging Europe organisierte Sustainable Packaging Summit 2026 bringt

internationale Marken, Verpackungshersteller, Recyclingunternehmen,

Technologieentwickler und politische Entscheidungsträger zusammen, um die

Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft im

Verpackungsbereich zu erörtern. Eric Appelman nimmt an einer Podiumsdiskussion

teil, in der die Rolle des fortschrittlichen chemischen Recyclings bei der

Umwandlung schwer recycelbarer Kunststoffabfälle in kreislauffähige Rohstoffe

beleuchtet wird. Seine Teilnahme rückt die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT),

ergänzende Recyclingverfahren sowie die technischen und wirtschaftlichen

Voraussetzungen für die Integration kreislauffähiger Rohstoffe in nachgelagerte

petrochemische Anwendungen in den Fokus.

Flexible Packaging Innovation and Recycling 2026

Datum: 24.-25. November 2026

Ort: NH Danube City, Wien, Österreich

Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer - Referent

Website: https://www.ami-events.com/event/73ddb33e-e698-

4982-9d6d-93e6712b65c3

Die von AMI organisierte Konferenz Flexible Packaging Innovation and Recycling

2026 befasst sich mit Entwicklungen im Design flexibler Verpackungen,

Recyclingtechnologien, regulatorischen Anforderungen und Märkten für Materialien

mit Rezyklatanteil. Eric Appelman hält in der Session?Advanced Recycling Routes

for Flexible Films" einen Vortrag mit dem Titel?Circularity in plastic

packaging: combining multiple technologies for an affordable solution". In

seinem Vortrag vergleicht er recyclinggerechtes Design, mechanisches Recycling

und chemisches Recycling. Dabei untersucht er, wie sich durch das Zusammenspiel

verschiedener Technologien die Kreislauffähigkeit verbessern lässt, ohne die

Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten zu beeinträchtigen. Auch die potenzielle

Rolle der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) wird beleuchtet.

Investment Summit for Circular Plastics 2026 & CPP Partner Summit

Datum: 25.-26. November 2026

Ort: SixtyEight at ScotiaPlaza, Toronto, Ontario

Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations -

Teilnehmer

Website: https://plasticspact.ca/investmentsummitforcircularplastics/

https://plasticspact.ca/partnersummit/

Der vom Canada Plastics Pact (CPP) organisierte Investment Summit for Circular

Plastics 2026 bringt Investoren, Kreditgeber, Branchenvertreter und politische

Entscheidungsträger zusammen, um Investitionsmöglichkeiten in Kanadas

Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu erörtern. Das Programm umfasst neue

Studien zu Investitionsmöglichkeiten, Risiko-Rendite-Profilen und

Infrastrukturbedarf sowie Diskussionen über Projektfinanzierung, die

Kommerzialisierung von Technologien und die Marktentwicklung. Abe Dyck wird

Aduro auf der Veranstaltung vertreten und mit Investoren und potenziellen

strategischen Partnern über Finanzierungs- und

Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten im Bereich des fortschrittlichen chemischen

Recyclings sprechen. Am 26. November nimmt Abe Dyck außerdem am CPP Partner

Summit teil, einem Forum für Partner, das der Stärkung der

branchenübergreifenden Zusammenarbeit und der Festlegung gemeinsamer Prioritäten

für die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe im Jahr 2027

und darüber hinaus dient.

15th Annual ROTH Deer Valley Event

Datum: 9.-12. Dezember 2026

Ort: Montage Deer Valley, Park City, Utah, USA

Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer

Website: https://www.meetmax.com/sched/event_139387/conference_home.html

Das 15th Annual ROTH Deer Valley Event bringt institutionelle Investoren und

Führungsteams von Unternehmen zu Gesprächen und Networking-Gelegenheiten

zusammen. CEO Ofer Vicus wird Aduro auf der Veranstaltung vertreten und

institutionelle Investoren treffen, um über die laufenden Betriebskampagnen der

NGP-Pilotanlage, die technischen Planungs- und Beschaffungsarbeiten in der

frühen Phase des FOAK-Projekts, Fortschritte bei der Weiterentwicklung der HCT

zur Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen, die

Geschäftsanbahnung sowie die Finanzlage des Unternehmens zu informieren. Die

Teilnahme unterstützt den kontinuierlichen Austausch mit institutionellen

Investoren, während Aduro seine Aktivitäten zur Skalierung und

Kommerzialisierung seiner Technologien vorantreibt.

Vertreter von Aduro stehen während dieser Veranstaltungen für Gespräche zur

Verfügung. Investoren und Branchenvertreter, die mit dem Unternehmen in Kontakt

treten möchten, werden gebeten, unter ir@adurocleantech.com

(mailto:ir@adurocleantech.com) einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur

chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl

und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes

Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um

einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das

21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem

Aussagen zur geplanten Teilnahme von Aduro an Branchen- und

Investorenkonferenzen zwischen Oktober und Dezember 2026, zu geplanten

Präsentationen, Podiumsdiskussionen, Investorengesprächen und zum erwarteten

Austausch mit Branchenvertretern. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem

Aussagen zum Betrieb der NGP-Pilotanlage, zu den technischen Planungs- und

Beschaffungsarbeiten in der frühen Phase des FOAK-Projekts, zur Entwicklung des

FOAK-Projekts, zu Kommerzialisierungsaktivitäten und zur Weiterentwicklung der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) für das Recycling von Kunststoffabfällen und

die Aufbereitung von Rohölen mit logistischen Herausforderungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des

Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu zählen

Änderungen bei Konferenzterminen oder der Teilnahme, Marktbedingungen, das

Interesse von Investoren, der Austausch mit Branchenvertretern, die Fähigkeit

des Unternehmens, seine Technologieentwicklungs- und Kommerzialisierungspläne

umzusetzen, Fortschritte beim Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Weiterentwicklung

des FOAK-Projekts, die technische Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von HCT-

Anwendungen sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens

beschrieben sind, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und über SEC EDGAR unter www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht

erforderlich ist.

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1870c4d3b978

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