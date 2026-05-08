GNW-News: Aduro ernennt Branchenveteran zur Förderung von Anwendungen im Erdölbereich

^LONDON, Ontario, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR193&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die Ernennung von

Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng. (https://www.linkedin.com/in/r-s-smith/), zum

Programmdirektor für Petroleum Technology Solutions bekannt gegeben. Scott Smith

wird die Erdölanwendungen des Unternehmens vorantreiben und die technische

Entwicklung von Lösungen auf Basis der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) zur

Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl unterstützen.

Die Ernennung folgt auf den Abschluss von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,

durch die die Anwendung der HCT-Technologie auf paraffinische und wachsartige

Rohöle ausgeweitet wurde. Damit werden die Erdölaktivitäten des Unternehmens

über den bisherigen Schwerpunkt auf Bitumen hinaus erweitert und die Bewertung

neuer potenzieller kommerzieller und branchenrelevanter Anwendungen unterstützt.

Wichtigste Highlights

* Hochrangige Ernennung in der Branche. Scott Smith kommt mit mehr als 25

Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Prozess- und Energietechnologien zu

Aduro, darunter 17 Jahre bei Cenovus Energy, wo er zuletzt ein

unternehmensweites Innovationsportfolio für den Upstream- und Downstream-

Bereich leitete.

* Im Einklang mit dem jüngsten technischen Meilenstein. Baut auf den jüngsten

technischen Meilensteinen im Zusammenhang mit der Einreichung von Aduros

Teilfortsetzungsanmeldung (CIP) auf, darunter die Charakterisierung der

Ausgangsstoffe, Produktanalysen und Tests durch unabhängige Dritte, die die

Anwendbarkeit von HCT über die Bitumenveredelung hinaus auch auf paraffin-

und wachsartige Rohöle nachgewiesen haben.

* Aufgabenbereich. Scott Smith wird sich auf die Anwendung von HCT bei der

Aufbereitung von paraffinischem Rohöl und Bitumen konzentrieren,

einschließlich der Erarbeitung möglicher Ansätze zur Technologieintegration

an bestehenden Standorten, und dabei Pilotprojekte leiten, die eine

lokalisierte Skalierung unterstützen.

* Plattformkontext. Die Anwendungen im Erdölbereich schreiten parallel zu den

anderen Kernprogrammen von Aduro voran, darunter das chemische Recycling von

Kunststoffabfällen, die Skalierung der Pilotanlage für den Next Generation

Process (NGP) und die Entwicklung der weltweit ersten (FOAK)

Industrieanlage.

Scott Smith bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Industrie-

und Energietechnologien mit, wobei sein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung

von Prozessen von der frühen Forschungsphase bis hin zu Pilot- und

Demonstrationsprojekten liegt. Er war 17 Jahre lang bei Cenovus Energy in

Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig, zuletzt als Senior Manager für

Betriebsinnovation, wo er ein unternehmensweites Innovationsportfolio für den

Upstream- und Downstream-Bereich leitete. Zu seinen Erfahrungen gehört die

technische Leitung im Bereich der Teilveredelungstechnologien, wo er

multidisziplinäre Pilot- und Demonstrationsprogramme leitete und die technische

sowie wirtschaftliche Bewertung neuer Verfahren unterstützte. Zu Beginn seiner

Karriere war er bei NOVA Chemicals in Funktionen tätig, die sich auf die

Prozessentwicklung im Bereich der Petrochemie konzentrierten, und ist als

Erfinder in mehreren Patenten genannt. Derzeit ist er Vizepräsident der Canadian

Crude Quality Technical Association (CCQTA) und als Ingenieur in Alberta

zugelassen.

Scott Smith tritt bei Aduro ein, während das Unternehmen sein Programm für

Erdölanwendungen weiter vorantreibt. Dabei schreitet die Bitumenveredelung durch

die Entwicklung von Durchflussverfahren und die Skalierung voran, während die

jüngsten Laborversuche die HCT-Technologie auf paraffinische Rohöle ausweiten.

In enger Zusammenarbeit mit Eric Appelman, Chief Revenue Officer, und

unterstützt von den Forschungs- und Entwicklungsteams von Aduro wird Scott Smith

die Entwicklungsaktivitäten für Anwendungen zur Aufbereitung von Bitumen und

paraffinischem Rohöl leiten und HCT dabei unterstützen, den Weg von der

Prozessbewertung und der Entwicklung im Pilotmaßstab hin zu kommerziell

relevanten Betriebsbedingungen, Überlegungen zur Integration in die Industrie

und möglichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Erdölinfrastruktur

zu beschreiten.

Aufgrund seiner umfassenden Branchenerfahrung in den Bereichen Rohölveredelung,

Pilotbetriebe und Innovationsumsetzung wird Scott Smith Pilotprojekte leiten und

dabei helfen, die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen für künftige

Skalierungsmaßnahmen zu schaffen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die

Zusammenarbeit entlang der gesamten Erdöl-Wertschöpfungskette, wobei er

gemeinsam mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-Betreibern prüfen wird, wie

sich HCT an die sich wandelnden betrieblichen Anforderungen,

Raffineriebedingungen und Marktanforderungen anpassen lässt. Mit diesen

Aktivitäten will Aduro die Kommerzialisierungsplanung und die

Marktentwicklungsmöglichkeiten für HCT in Erdölanwendungen weiter vorantreiben.

?Scott Smith bringt eine Kombination aus fundiertem Fachwissen und

Branchenerfahrung mit, die genau auf die nächste Phase unserer Anwendungen im

Erdölbereich zugeschnitten ist", so Ofer Vicus, Geschäftsführer von Aduro.?Dank

der jüngsten Fortschritte bei der Ausweitung des HCT-Verfahrens auf

paraffinisches Rohöl sowie der laufenden Arbeiten zur Bitumenveredelung gehen

unsere Aktivitäten im Erdölbereich nun in strukturierte Pilotprogramme über.

Scott Smiths Erfahrung in der Veredelung von Schweröl und der Leitung

multidisziplinärer Entwicklungsprojekte wird die laufenden Fortschritte unserer

Forschungs- und Ingenieurteams hervorragend ergänzen. Diese zielen darauf ab,

die Technologie in realen Systemen anzuwenden, Integrationsansätze zu definieren

und Pilotprojekte durchzuführen, die den Ausbau zu Demonstrationsanlagen und

eine mögliche zukünftige kommerzielle Integration in die Industrie

unterstützen."

?Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie bietet einen einzigartigen Ansatz zur

Aufbereitung von Erdölströmen, insbesondere durch ihre Fähigkeit, bei

niedrigeren Temperaturen mit selektiver Chemie zu arbeiten, wodurch die

gewünschten Produkteigenschaften erhalten bleiben", so Scott Smith.?Das

eröffnet echte Chancen, neu darüber nachzudenken, wie paraffinreiches Rohöl und

Bitumen verarbeitet und in bestehende Wertschöpfungsketten integriert werden

können. Die Priorität liegt nun darauf, die aktuellen Arbeiten in Daten im

Pilotmaßstab umzusetzen und die Leistung unter für die Industrie wichtigen

Bedingungen nachzuweisen, während gleichzeitig Anwendungen entwickelt werden,

die in großem Maßstab eingesetzt werden können. Ich freue mich darauf, diese

Arbeit gemeinsam mit Partnern voranzutreiben, um zu evaluieren, wie sich HCT in

bestehende Produktions-, Transport- und Verarbeitungsprozesse einfügen lässt und

sein kommerzielles Potenzial erschließen kann."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-

amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu den

erwarteten Beiträgen von Scott Smith zum Unternehmen, zur Weiterentwicklung und

zum Ausbau der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) in Erdölanwendungen,

einschließlich der Aufbereitung von paraffinischem Rohöl und Bitumen, zum

Fortschritt dieser Anwendungen von der Validierung im Labor- und Pilotmaßstab

hin zu Pilot- und Demonstrationsprojekten, die Fähigkeit des Unternehmens,

potenzielle Prozesskonfigurationen zu definieren, Testkampagnen im Pilotmaßstab

durchzuführen und potenzielle Wege zur Skalierung zu bewerten, die Bewertung

potenzieller Integrationswege mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-

Betreibern sowie das Potenzial für zukünftige kommerzielle Anwendungen von HCT

auf den Erdölmärkten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen

und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der

weiteren Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Technologie des Unternehmens,

die erfolgreiche Durchführung von Pilot- und Demonstrationsprogrammen, die

Verfügbarkeit von technischem Personal, Partnern, Einrichtungen, Ressourcen und

Infrastruktur zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten, die Fähigkeit, mit

Branchenakteuren zusammenzuarbeiten, um Integrations- und potenzielle

Kommerzialisierungswege zu evaluieren, die Fähigkeit des Unternehmens, Schutz

für sein geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten (unter anderem

durch Patentanmeldungen), sowie die Stabilität der regulatorischen und

marktbezogenen Rahmenbedingungen, die die Einführung der Technologie

unterstützen.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter

unter anderem: das Risiko, dass technische Ergebnisse im Labor-, Versuchs- oder

Pilotmaßstab nicht im Demonstrations- oder kommerziellen Maßstab reproduziert

werden können, Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder der

Festlegung praktikabler Prozesskonfigurationen oder Integrationsansätze für

Anwendungen in der Erdölindustrie, Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der

Durchführung von Pilot- oder Demonstrationsprogrammen, die Verfügbarkeit und

Bereitschaft von Industriepartnern, an Tests, Integrationsbewertungen oder

potenziellen Kommerzialisierungsaktivitäten teilzunehmen, Änderungen der

rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Marktbedingungen sowie die Fähigkeit des

Unternehmens, ausreichende Finanzmittel und Ressourcen zur Weiterführung seiner

Entwicklungsprogramme zu sichern. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den

öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich

abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich

vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb410f38-d15b-47ce-ae5f-

796d4d43caf9

Â°