Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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04.06.2026 03:37:38
GNW-News: Aduro ernennt erfahrenen europäischen Industrieführer zur Leitung der Realisierung der FOAK-Anlage am Standort Chemelot
^LONDON, Ontario, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR198&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Ausgangsstoffe - wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen
und erneuerbare Öle - in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab
heute offiziell die Ernennung von Jan Lemmens (https://www.linkedin.com/in/jan-
lemmens-01172514/) zum Project Director für die First-of-a-Kind (?FOAK")-
Industrieanlage des Unternehmens im Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen
(Niederlande) bekannt.
Herr Lemmens wird die Projektentwicklung, die technische Planung und die
Bauarbeiten für die FOAK-Anlage leiten und bringt dabei mehr als drei Jahrzehnte
Führungserfahrung in der europäischen Spezialwerkstoff-, Kunststoff- und
chemischen Verarbeitungsindustrie mit. Diese Ernennung sorgt für eine engagierte
Führungskraft vor Ort, während das FOAK-Programm in die Phasen technische
Planung, Genehmigungsverfahren und Bauvorbereitung übergeht - ein Schritt, der
den Fortschritt des Projekts widerspiegelt.
In dieser Funktion wird Herr Lemmens die Planung und Durchführung der
Standortentwicklung für die FOAK-Anlage beaufsichtigen; dies umfasst
Tiefbauarbeiten, Genehmigungsverfahren, die Koordination von Auftragnehmern
sowie die Vorbereitung des Standorts für den Bau und den späteren Betrieb. Er
wird die Abstimmung zwischen den Projektaktivitäten in den Niederlanden und den
kanadischen Teams von Aduro in den Bereichen technische Planung, Betrieb und
Logistik unterstützen, um die Umsetzung am Standort optimal auf die
Prozessanforderungen, den Materialfluss und die Betriebsplanung abzustimmen.
Zudem wird Herr Lemmens maßgeblich an der Entwicklung der lokalen
Betriebsorganisation mitwirken; hierzu zählen die Personalrekrutierung,
Arbeitssicherheit, Schulungsprogramme sowie die Vorbereitung auf die
Inbetriebnahme - allesamt entscheidende Schritte für den Übergang von der
Projektrealisierung zum industriellen Regelbetrieb.
Herr Lemmens bekleidete bereits leitende Führungspositionen in den Bereichen
Betrieb und technische Planung in den Niederlanden und ganz Europa. Zu seinen
früheren Stationen zählen die Positionen als Director of Operations und Plant
Manager bei Sekisui S-Lec BV, als General Manager bei RPC BEBO NL, als
Operations Director bei der Transilwrap Company - wo er die erste europäische
Produktionsstätte des Unternehmens aufbaute - sowie als Group Engineering
Manager bei Rexam, wo er bedeutende industrielle Investitionsprojekte im
gesamten Vereinigten Königreich leitete.
In den letzten Jahren hat Herr Lemmens zahlreiche Industrieunternehmen durch
Projektleitung und operative Beratung unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf der
Erweiterung der Fertigungskapazitäten, der technischen Umsetzung, der
betrieblichen Optimierung, Sicherheitssystemen und der Entwicklung von
Industriestandorten lag. Zu seiner Erfahrung zählt die Tätigkeit innerhalb des
Industrie-Ökosystems Chemelot sowie die Koordination mit Auftragnehmern,
Infrastrukturanbietern und industriellen Akteuren in komplexen
Betriebsumgebungen.
?Dieses Projekt hat ein Stadium erreicht, in dem Erfahrung in der lokalen
industriellen Umsetzung von entscheidender Bedeutung ist", so Ofer Vicus, Chief
Executive Officer bei Aduro.?Jan bringt praktische Erfahrung beim Bau und
Betrieb von Industrieanlagen in dieser Region mit - gepaart mit einem
ausgeprägten Verständnis für Sicherheit, Projektdisziplin und die Art und Weise,
wie Projekte im Umfeld von Chemelot realisiert werden. Seine Ernennung stärkt
die Fähigkeit von Aduro, die FOAK-Anlage - von der technischen Planung über das
Genehmigungsverfahren bis hin zur Bauvorbereitung - mit jener Disziplin und
Struktur voranzutreiben, die für ein 'First-of-a-Kind'-Projekt unerlässlich
sind."
?Die Technologie von Aduro tritt nun in eine wichtige Phase der industriellen
Weiterentwicklung ein", erklärt Jan Lemmens, Project Director bei Aduro.?Der
Fokus liegt nun auf dem Aufbau der Projektorganisation und des
Umsetzungsrahmens, die erforderlich sind, um die technische Planung, die
Beschaffung von Ausrüstung, die Einbindung von Auftragnehmern und Lieferanten,
die Genehmigungskoordination, die Bauplanung sowie die operative
Betriebsbereitschaft voranzutreiben - während die FOAK-Anlage auf ihre Bauphase
und die künftige Skalierung zusteuert. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit,
dieses Projekt in einer so wichtigen Entwicklungsphase leiten zu dürfen."
Die im Januar 2026 angekündigte FOAK-Anlage
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-
First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR198&utm_medium=PressRe
lease) ist darauf ausgelegt, die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") für das
chemische Recycling von Kunststoffabfällen einzusetzen - mit einer anfänglichen
Kapazität von rund 10.000 Tonnen pro Jahr. Der Standort ist so konzipiert, dass
er eine schrittweise Erweiterung hin zu einem großtechnischen Betrieb
ermöglicht. Er bietet einen modularen Entwicklungspfad, der darauf abzielt,
Betriebserfahrung im industriellen Maßstab zu sammeln und gleichzeitig
Kapazitäten für künftiges Wachstum vorzuhalten.
Das Projekt hat bereits mehrere Meilensteine erreicht, darunter die Standortwahl
innerhalb des Industrieparks Chemelot sowie die Beauftragung von Ebert HERA B.V.
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-
Project-at-
Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHERA&utm_campaign=PR198&utm_medium
=PressRelease) mit der Leitung der Genehmigungsverfahren. Aduro hat zudem eine
Absichtserklärung über den Abnahmevertrag für einen ersten Teil der
Produktionsmenge der Anlage abgeschlossen - eine frühe kommerzielle Bestätigung,
die die Prozessentwicklung mit einem definierten Absatzmarkt verbindet.
Dank seiner Lage inmitten eines der am stärksten integrierten Chemiecluster
Europas ist das Projekt bestens positioniert, um von der vorhandenen
Infrastruktur, dem Zugang zu Rohstoffen und der räumlichen Nähe zu Abnehmern von
Kreislauf-Kohlenwasserstoffen zu profitieren. Das vernetzte Industrie-Ökosystem
von Chemelot unterstützt die Entwicklung zirkulärer Wertschöpfungsketten durch
gemeinsam genutzte Versorgungsstrukturen, Logistik und Materialströme und
schafft so einen praktischen Weg zur Skalierung fortschrittlicher
Recyclingtechnologien.
Die FOAK-Anlage soll eine skalierbare Grundlage für die Hydrochemolytic(TM)-
Technologie in Europa schaffen und damit zu den regionalen Bestrebungen
beitragen, die Kapazitäten für das chemische Recycling auszubauen sowie
zirkuläre Einsatzstoffe in bestehende petrochemische Systeme zu integrieren.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie erneuerbare Öle in höherwertige
Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu transformieren. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich der Entwicklung, Planung,
Genehmigung, Errichtung, Inbetriebnahme und des Anlaufs der First-of-a-Kind
(?FOAK"-)Industrieanlage von Aduro am Standort Chemelot; der erwarteten
Auslegungskapazität und der schrittweisen Erweiterung der Anlage; des
Fortschritts bei den Genehmigungs- und Planungsaktivitäten; des Verlaufs
kommerzieller Gespräche und der Vereinbarungen zur Produktabnahme; sowie der
erwarteten Rolle des Projekts bei der Unterstützung des chemischen Recyclings
und der Integration zirkulärer Rohstoffe in Europa.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen
abweichen. Hierzu zählen Risiken im Zusammenhang mit der Projektentwicklung und
-umsetzung, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Planungs- und
Bautätigkeiten, der technologischen Skalierung, der Rohstoffversorgung,
kommerziellen Vereinbarungen, der Finanzierung, den Marktbedingungen sowie
weiteren Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.
Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Ungewissheiten sind in den
öffentlichen Einreichungen des Unternehmens verfügbar, die
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie bei der U.S. Securities
and Exchange Commission unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) eingesehen
werden können.
Den Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen
zu schenken. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/793f3749-73dd-415a-
b5af-854ae2e535f5
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