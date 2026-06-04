GNW-News: Aduro ernennt erfahrenen europäischen Industrieführer zur Leitung der Realisierung der FOAK-Anlage am Standort Chemelot

^LONDON, Ontario, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR198&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Ausgangsstoffe - wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen

und erneuerbare Öle - in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab

heute offiziell die Ernennung von Jan Lemmens (https://www.linkedin.com/in/jan-

lemmens-01172514/) zum Project Director für die First-of-a-Kind (?FOAK")-

Industrieanlage des Unternehmens im Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen

(Niederlande) bekannt.

Herr Lemmens wird die Projektentwicklung, die technische Planung und die

Bauarbeiten für die FOAK-Anlage leiten und bringt dabei mehr als drei Jahrzehnte

Führungserfahrung in der europäischen Spezialwerkstoff-, Kunststoff- und

chemischen Verarbeitungsindustrie mit. Diese Ernennung sorgt für eine engagierte

Führungskraft vor Ort, während das FOAK-Programm in die Phasen technische

Planung, Genehmigungsverfahren und Bauvorbereitung übergeht - ein Schritt, der

den Fortschritt des Projekts widerspiegelt.

In dieser Funktion wird Herr Lemmens die Planung und Durchführung der

Standortentwicklung für die FOAK-Anlage beaufsichtigen; dies umfasst

Tiefbauarbeiten, Genehmigungsverfahren, die Koordination von Auftragnehmern

sowie die Vorbereitung des Standorts für den Bau und den späteren Betrieb. Er

wird die Abstimmung zwischen den Projektaktivitäten in den Niederlanden und den

kanadischen Teams von Aduro in den Bereichen technische Planung, Betrieb und

Logistik unterstützen, um die Umsetzung am Standort optimal auf die

Prozessanforderungen, den Materialfluss und die Betriebsplanung abzustimmen.

Zudem wird Herr Lemmens maßgeblich an der Entwicklung der lokalen

Betriebsorganisation mitwirken; hierzu zählen die Personalrekrutierung,

Arbeitssicherheit, Schulungsprogramme sowie die Vorbereitung auf die

Inbetriebnahme - allesamt entscheidende Schritte für den Übergang von der

Projektrealisierung zum industriellen Regelbetrieb.

Herr Lemmens bekleidete bereits leitende Führungspositionen in den Bereichen

Betrieb und technische Planung in den Niederlanden und ganz Europa. Zu seinen

früheren Stationen zählen die Positionen als Director of Operations und Plant

Manager bei Sekisui S-Lec BV, als General Manager bei RPC BEBO NL, als

Operations Director bei der Transilwrap Company - wo er die erste europäische

Produktionsstätte des Unternehmens aufbaute - sowie als Group Engineering

Manager bei Rexam, wo er bedeutende industrielle Investitionsprojekte im

gesamten Vereinigten Königreich leitete.

In den letzten Jahren hat Herr Lemmens zahlreiche Industrieunternehmen durch

Projektleitung und operative Beratung unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf der

Erweiterung der Fertigungskapazitäten, der technischen Umsetzung, der

betrieblichen Optimierung, Sicherheitssystemen und der Entwicklung von

Industriestandorten lag. Zu seiner Erfahrung zählt die Tätigkeit innerhalb des

Industrie-Ökosystems Chemelot sowie die Koordination mit Auftragnehmern,

Infrastrukturanbietern und industriellen Akteuren in komplexen

Betriebsumgebungen.

?Dieses Projekt hat ein Stadium erreicht, in dem Erfahrung in der lokalen

industriellen Umsetzung von entscheidender Bedeutung ist", so Ofer Vicus, Chief

Executive Officer bei Aduro.?Jan bringt praktische Erfahrung beim Bau und

Betrieb von Industrieanlagen in dieser Region mit - gepaart mit einem

ausgeprägten Verständnis für Sicherheit, Projektdisziplin und die Art und Weise,

wie Projekte im Umfeld von Chemelot realisiert werden. Seine Ernennung stärkt

die Fähigkeit von Aduro, die FOAK-Anlage - von der technischen Planung über das

Genehmigungsverfahren bis hin zur Bauvorbereitung - mit jener Disziplin und

Struktur voranzutreiben, die für ein 'First-of-a-Kind'-Projekt unerlässlich

sind."

?Die Technologie von Aduro tritt nun in eine wichtige Phase der industriellen

Weiterentwicklung ein", erklärt Jan Lemmens, Project Director bei Aduro.?Der

Fokus liegt nun auf dem Aufbau der Projektorganisation und des

Umsetzungsrahmens, die erforderlich sind, um die technische Planung, die

Beschaffung von Ausrüstung, die Einbindung von Auftragnehmern und Lieferanten,

die Genehmigungskoordination, die Bauplanung sowie die operative

Betriebsbereitschaft voranzutreiben - während die FOAK-Anlage auf ihre Bauphase

und die künftige Skalierung zusteuert. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit,

dieses Projekt in einer so wichtigen Entwicklungsphase leiten zu dürfen."

Die im Januar 2026 angekündigte FOAK-Anlage

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-

First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR198&utm_medium=PressRe

lease) ist darauf ausgelegt, die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") für das

chemische Recycling von Kunststoffabfällen einzusetzen - mit einer anfänglichen

Kapazität von rund 10.000 Tonnen pro Jahr. Der Standort ist so konzipiert, dass

er eine schrittweise Erweiterung hin zu einem großtechnischen Betrieb

ermöglicht. Er bietet einen modularen Entwicklungspfad, der darauf abzielt,

Betriebserfahrung im industriellen Maßstab zu sammeln und gleichzeitig

Kapazitäten für künftiges Wachstum vorzuhalten.

Das Projekt hat bereits mehrere Meilensteine erreicht, darunter die Standortwahl

innerhalb des Industrieparks Chemelot sowie die Beauftragung von Ebert HERA B.V.

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Awards-Permitting-Contract-to-Ebert-HERA-for-FOAK-Industrial-

Project-at-

Chemelot/default.aspx?utm_source=Aduro%20EbertHERA&utm_campaign=PR198&utm_medium

=PressRelease) mit der Leitung der Genehmigungsverfahren. Aduro hat zudem eine

Absichtserklärung über den Abnahmevertrag für einen ersten Teil der

Produktionsmenge der Anlage abgeschlossen - eine frühe kommerzielle Bestätigung,

die die Prozessentwicklung mit einem definierten Absatzmarkt verbindet.

Dank seiner Lage inmitten eines der am stärksten integrierten Chemiecluster

Europas ist das Projekt bestens positioniert, um von der vorhandenen

Infrastruktur, dem Zugang zu Rohstoffen und der räumlichen Nähe zu Abnehmern von

Kreislauf-Kohlenwasserstoffen zu profitieren. Das vernetzte Industrie-Ökosystem

von Chemelot unterstützt die Entwicklung zirkulärer Wertschöpfungsketten durch

gemeinsam genutzte Versorgungsstrukturen, Logistik und Materialströme und

schafft so einen praktischen Weg zur Skalierung fortschrittlicher

Recyclingtechnologien.

Die FOAK-Anlage soll eine skalierbare Grundlage für die Hydrochemolytic(TM)-

Technologie in Europa schaffen und damit zu den regionalen Bestrebungen

beitragen, die Kapazitäten für das chemische Recycling auszubauen sowie

zirkuläre Einsatzstoffe in bestehende petrochemische Systeme zu integrieren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie erneuerbare Öle in höherwertige

Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu transformieren. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Mitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich der Entwicklung, Planung,

Genehmigung, Errichtung, Inbetriebnahme und des Anlaufs der First-of-a-Kind

(?FOAK"-)Industrieanlage von Aduro am Standort Chemelot; der erwarteten

Auslegungskapazität und der schrittweisen Erweiterung der Anlage; des

Fortschritts bei den Genehmigungs- und Planungsaktivitäten; des Verlaufs

kommerzieller Gespräche und der Vereinbarungen zur Produktabnahme; sowie der

erwarteten Rolle des Projekts bei der Unterstützung des chemischen Recyclings

und der Integration zirkulärer Rohstoffe in Europa.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen

abweichen. Hierzu zählen Risiken im Zusammenhang mit der Projektentwicklung und

-umsetzung, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Planungs- und

Bautätigkeiten, der technologischen Skalierung, der Rohstoffversorgung,

kommerziellen Vereinbarungen, der Finanzierung, den Marktbedingungen sowie

weiteren Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Ungewissheiten sind in den

öffentlichen Einreichungen des Unternehmens verfügbar, die

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie bei der U.S. Securities

and Exchange Commission unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) eingesehen

werden können.

Den Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen

zu schenken. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht

verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten,

sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen

Gründen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

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b5af-854ae2e535f5

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