Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
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10.06.2026 11:19:38
GNW-News: Aduro gibt Ergebnisse der Pilotanlagenkampagne für NGP bekannt und erzielt eine Ausbeute an flüssigen Kohlenwasserstoffen von 86 %
^LONDON, Ontario, June 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR199&utm_
medium=PressRelease) (Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21.Jahrhundert umzuwandeln, gab heute
einen aktuellen Überblick über die Ergebnisse der jüngsten Betriebskampagnen in
seiner Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP).
Höhepunkte
* Dauerbetrieb: Die jüngste Kampagne wurde im Rahmen des aktuellen 24/4-
Betriebsmodells von Aduro durchgeführt, was einen 24-Stunden-Betrieb während
eines geplanten vier Tage dauernden Kampagnenzeitraums bedeutet.
* Leistung im stationären Zustand: Der stationäre Zustand wurde unter
typischen Hydrochemolytic(TM)-Bedingungen erreicht und während des definierten
Betriebsfensters aufrechterhalten, wobei in regelmäßigen Abständen Proben
entnommen wurden.
* Prozessstabilität: Nach absichtlichen Betriebsänderungen wurden die
stationären Betriebsbedingungen innerhalb von etwa zwei Stunden
wiederhergestellt, wodurch Daten zur Reaktion der Prozesssteuerung und zu
den Vorgehensweisen des Bedienpersonals gewonnen wurden.
* Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe: Die Ergebnisse zeigten eine
Rückgewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe von 86 % im stationären
Betriebsbereich, wobei 85 % des flüssigen Produkts aus Kohlenwasserstoffen
mit einer Kohlenstoffzahl von bis zu C20 bestanden - ein Bereich, der
typischerweise mit Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht
wird.
* Analyse der Produktqualität: Die Produktqualitätsindikatoren entsprachen den
Erwartungen und waren vergleichbar mit den Produkten aus den Versuchsreihen
?Batch" und?R2", bei denen dasselbe aus Kunststoffabfällen gewonnene
Polypropylen verwendet wurde.
* Auswahl des Ausgangsmaterials: Aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes
Polypropylen wurde als kontrolliertes Ausgangsmaterial verwendet, um unter
definierten Hydrochemolytic(TM)-Bedingungen eine zuverlässige Betriebsgrundlage
zu schaffen.
* Nächster Schritt in der Kampagnenentwicklung: Die Ergebnisse dienen als
Grundlage für die Planung von Kampagnen mit längerer Laufzeit, bei denen
gemischte Polypropylen- und Polyethylen-Ausgangsmaterialien zum Einsatz
kommen, und liefern gleichzeitig wichtige Informationen für die Auslegung
der von Aduro geplanten, weltweit ersten Industrieanlage dieser Art (FOAK).
In den vergangenen Monaten hat Aduro im Rahmen des Übergangs von der
Inbetriebnahme zum dauerhaften Pilotbetrieb eine Reihe strukturierter
Betriebskampagnen durchgeführt, mit dem Ziel, kontinuierliche, länger andauernde
Betriebsphasen zu erreichen. Diese Kampagnen reichten von eintägigen Tests bis
hin zu viertägigen Betriebsphasen und dienten der schrittweisen Bewertung der
Leistungsfähigkeit der Reaktor-, Beschickungs- und Produktrückgewinnungssysteme
sowie der allgemeinen Betriebsfähigkeit der Anlage unter typischen
Prozessbedingungen der Hydrochemolytic(TM)-Technologie. Jede Kampagne hat
praktische Betriebsdaten geliefert, die dazu dienten, die Verfahren für die
Inbetriebnahme, Stabilisierung, Produktgewinnung und Massenbilanz sowie die
Abschaltung zu optimieren, Betriebsparameter festzulegen, die Anlagenleistung zu
verbessern und die Bereiche Beschickung, Reaktion und Produktgewinnung der
Pilotanlage besser in einen einheitlichen Prozess zu integrieren.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Erreichen und Aufrechterhalten eines
stationären Zustands - also eines Zustands, in dem der Reaktor sowie die in ihn
ein- und aus ihm austretenden Stoffe über einen längeren Zeitraum hinweg stabil
bleiben. Ein anhaltender stationärer Betrieb ist ein wichtiger Maßstab für die
Prozessbetriebsfähigkeit, da er zeigt, dass die Systeme für die Beschickung, die
Reaktion, die Produktgewinnung und die Prozesssteuerung unter verschiedenen
Betriebsbedingungen zusammenarbeiten können.
Im Rahmen dieses üblichen Entwicklungsprozesses für die Pilotanlage hat das
Aduro-Team Anpassungen an den Anlagen, Fehlerbehebungen, Reinigungsarbeiten,
gezielte Reparaturen sowie Verfahrensoptimierungen durchgeführt. Diese Maßnahmen
wurden in aufeinanderfolgende Kampagnen integriert, um die Funktionalität,
Zuverlässigkeit, Steuerung und Ausfallsicherheit zu verbessern.
Aufbauend auf früheren Kampagnen hat Aduro seine jüngste geplante
Betriebskampagne im Rahmen seines derzeitigen 24/4-Betriebsmodells
abgeschlossen, was einen 24-Stunden-Betrieb über einen geplanten Zeitraum von
vier Tagen bedeutet. Abgesehen von den An- und Abfahrphasen lief der Prozess 47
Stunden lang ununterbrochen, wobei aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes
Polypropylen als kontrollierter Ausgangsstoff verwendet wurde. Während des
Durchlaufs arbeiteten die Systeme für die Beschickung, die Reaktion und die
Produktrückgewinnung unter kontrollierten Bedingungen zusammen, wobei der
Reaktor auf die für die Hydrochemolytic(TM)-Umwandlung vorgesehenen Sollwerte für
Temperatur, Druck und Rezeptur gehalten wurde.
Im Rahmen des 47-stündigen Versuchs wurden nach etwa 12 Stunden stationäre
Bedingungen erreicht, die weitere 35 Stunden lang aufrechterhalten wurden. Es
wurden in regelmäßigen Abständen Proben entnommen, um die Prozessleistung, die
Prozessstabilität und die Produktqualität unter repräsentativen
Betriebsbedingungen zu bewerten. Um die Stabilität weiter zu bewerten, wurden
die Betriebsbedingungen während der Kampagne bewusst verändert. Innerhalb von
etwa zwei Stunden wurden die stationären Bedingungen wiederhergestellt, wodurch
Daten zur Prozessrobustheit, zur Reaktion des Bedienpersonals und zur
Prozesssteuerungsstrategie gewonnen wurden.
Im stationären Betriebsbereich entsprach die Gesamtmenge der zurückgewonnenen
flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 % der Masse des Polypropylens, das während
dieses Zeitraums in den Reaktor eingespeist wurde. Von dem gewonnenen flüssigen
Kohlenwasserstoff bestanden etwa 85 % aus Verbindungen mit einer Kohlenstoffzahl
von 20 oder weniger, was dem Bereich entspricht, der typischerweise mit den
Einsatzstoffen für Naphtha-Cracker in Verbindung gebracht wird. Die chemische
Analyse der Proben, die während des definierten stationären Betriebszeitraums
entnommen wurden, ergab eine Produktqualität, die mit früheren HCT-Tests unter
Verwendung desselben Ausgangsmaterials übereinstimmte, einschließlich
Chargentests und R2-Durchflussbetrieb bei geringerem Durchsatz.
Die Ergebnisse liefern zusätzliche Daten zur Prozessleistung im integrierten
Pilotanlagenbetrieb und werden genutzt, um die Betriebsparameter zu optimieren,
Entscheidungen zur Skalierung zu bewerten und als Grundlage für die Auslegung
der von Aduro geplanten FOAK-Anlage zu dienen. Sie unterstützen zudem die
nächste Phase des Pilotanlagenprogramms, einschließlich der Weiterentwicklung
vom derzeitigen 24/4-Modell hin zu einem dauerhaften 24/7-Betrieb und länger
andauernden Versuchsreihen unter Verwendung von gemischten Polypropylen- und
Polyethylen-Ausgangsmaterialien.
?Die NGP-Pilotanlage erfüllt ihren Zweck: Sie liefert praktische Daten zu
Betrieb, Ausbeute und Produktqualität, die uns dabei helfen, die Parameter für
die nächste Stufe der Skalierung festzulegen", so Ofer Vicus, Chief Executive
Officer von Aduro.?Die aktuelle Kampagne baut auf früheren Durchläufen auf und
liefert zusätzliche Erkenntnisse darüber, wie der Prozess unter stationären
Bedingungen abläuft.?Diese Ergebnisse stärken unser Vertrauen in unser
Verständnis der Funktionsweise des Prozesses und helfen uns dabei, die
Auslegungsgrundlage für unsere geplante FOAK-Anlage zu verfeinern sowie die
technischen Planungen zu unterstützen, die für länger andauernde Versuchsreihen
und die Skalierungsmaßnahmen der nächsten Stufe erforderlich sind."
?Die jüngste Kampagne stellt einen wichtigen Meilenstein im Betrieb der NGP-
Pilotanlage dar", so David Weizenbach, Chief Operating Officer bei Aduro.?Dies
zeigte die Fähigkeit des Teams, den Prozess durch die Phasen des Starts, der
Stabilisierung, des stationären Betriebs und der kontrollierten
Wiederherstellung nach gezielten Betriebsänderungen zu führen. Jede Kampagne
liefert die praktischen Daten, die erforderlich sind, um Verfahren zu
optimieren, die Prozesssteuerung zu verbessern und den Langzeitbetrieb
vorzubereiten."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien zur chemischen Verwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichteres, hochwertigeres Öl sowie zur Umwandlung
von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen in hochwertigere Kraftstoffe oder
erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens
basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die
bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende
Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen
zu den Betriebsphasen der Pilotanlage für den?Next Generation Process" (NGP)
des Unternehmens; zur Dauer, Stabilität und Wiederholbarkeit des Dauerbetriebs;
zur Bewertung der Prozessrobustheit und der Erholung nach absichtlichen
Störungen der Betriebsbedingungen; zur Auswertung und zu den Analyseergebnissen
von Produktproben; die geplante Ausweitung der Betriebskampagnen, einschließlich
längerer Laufzeiten und eines 24/7-Betriebs; die Einbeziehung der Daten aus der
Pilotanlage in die Auslegungsgrundlage für die geplante?First-of-a-Kind"-Anlage
(FOAK) des Unternehmens; den allgemeinen Entwicklungs- und
Kommerzialisierungsweg des Unternehmens; sowie die potenzielle Skalierung und
Kommerzialisierung der Technologie des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten
Leistungsfähigkeit und Betriebsfähigkeit der NGP-Pilotanlage; der Fähigkeit, die
Laufzeiten zu verlängern und einen stabilen Dauerbetrieb zu erreichen; die
Konsistenz und Qualität der Produktmengen; die Übertragbarkeit der Ergebnisse
aus dem Pilotmaßstab auf großtechnische Anlagen; die Wirksamkeit der technischen
Planung und der Scale-up-Maßnahmen; die Verfügbarkeit von Personal, Kapital und
anderen Ressourcen; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und marktbezogenen
Rahmenbedingungen.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem:
betriebliche Herausforderungen bei Pilotanlagenkampagnen; Leistungsschwankungen
über längere Betriebszeiträume hinweg; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse
von den anfänglichen Beobachtungen abweichen; Herausforderungen bei der
Skalierung der Technologie oder der Umsetzung von Pilotdaten in technische
Entwürfe; die Verfügbarkeit von Kapital und Ressourcen zur Unterstützung der
laufenden Entwicklung; Unterschiede zwischen Ergebnissen im Pilotmaßstab und
Ergebnissen im kommerziellen Maßstab; Verzögerungen oder Änderungen bei den
Entwicklungsplänen; das Risiko, dass Produktqualität, Ausbeuten,
Betriebsfähigkeit oder die Leistung im Dauerbetrieb möglicherweise nicht
aufrechterhalten oder reproduziert werden können; Risiken im Zusammenhang mit
der Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologien erfolgreich zu entwickeln, zu
skalieren und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der Gewinnung und
Bindung von Schlüsselpersonal; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung und
Aufrechterhaltung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; sowie
allgemeine Markt-, Lieferketten- und makroökonomische Bedingungen; und sonstige
Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind,
die unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) sowie bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar
sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen
dazu, den Lesern die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung
näherzubringen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efb24259-163e-43f6-a929-
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