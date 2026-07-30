Aduro Clean Technologies Aktie
WKN DE: A40KQL / ISIN: CA0074082060
|
30.07.2026 21:21:38
GNW-News: Aduro sichert sich Rohöllieferungen aus dem Uinta-Becken und stellt Durchflussanlage fertig - Programm für paraffinisches Rohöl erreicht Phase der ...
^LONDON, Ontario, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR207&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute
Fortschritte in seinem Entwicklungsprogramm bekannt, in dessen Rahmen die
Anwendung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") auf stark paraffinische
Rohöle evaluiert wird.
Seit der Bekanntgabe erster Laborergebnisse und der Einreichung
einer Continuation-in-Part-(CIP)-Patentanmeldung
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Extends-Hydrochemolytic-Technology-to-
Paraffinic-Crude-
Oils/default.aspx?utm_source=Aduro%20Patents%20Paraffinic&utm_campaign=PR207&utm
_medium=PressRelease) zur Aufbereitung paraffinischer Rohöle hat Aduro das
Programm mit Blick auf die Entwicklung eines kontinuierlichen
Durchflussverfahrens weiter vorangetrieben.
Highlights des Programms
* Rohstoffe gesichert: Gelbe und schwarze paraffinische Rohöle wurden aus
mehreren Quellen im Uinta-Becken in ausreichenden Mengen gesichert, um die
nächste Phase der Testkampagnen sowie länger andauernde Durchflussversuche
zu unterstützen.
* Fähigkeit zum kontinuierlichen Durchfluss fertiggestellt: Aduro hat die
Konstruktion, den Bau und die Erprobung einer neuen Durchflussanlage im
Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für das Programm zur Aufbereitung
paraffinischer Rohöle entwickelt wurde.
* Standort London erweitert: Es wurden rund 4.600 Quadratfuß zusätzliche
Fläche geschaffen, um Platz für Anlagen, die Rohstoffhandhabung und
erweiterte Betriebsaktivitäten bereitzustellen.
* Betriebsaktivitäten konsolidiert: Die Betriebsaktivitäten und Anlagen wurden
von Sarnia nach London verlegt; zusätzliches Personal aus den Bereichen
Forschung, Technik und Betrieb ist nun am Standort London tätig.
* Nächstes Entwicklungsziel: Festlegung des relevanten Betriebsbereichs und
Demonstration von HCT im erweiterten Dauerbetrieb mit verschiedenen
paraffinischen Rohölen als Ausgangsmaterial.
Hochparaffinische Rohöle können zwar wünschenswerte Raffinerieeigenschaften
aufweisen, doch ein hoher Wachsgehalt führt zu Herausforderungen bei der
Lagerung, Handhabung und dem Transport, die zusätzliche Kosten verursachen, den
Betrieb verkomplizieren und den Zugang zu nachgelagerten Märkten einschränken
können. Aduro untersucht, ob sich mit HCT die Kaltfließ- und
Handhabungseigenschaften verbessern lassen, während die von den nachgelagerten
Anwendern geschätzten Eigenschaften erhalten bleiben. Veröffentlichte
Schätzungen deuten darauf hin, dass paraffinische und wachsreiche Rohöle etwa 20
% bis 33 % (https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/120) der weltweiten
Rohölproduktion ausmachen, was das Ausmaß des Potenzials unterstreicht.
Erste Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass HCT den Gehalt an schweren
Wachskomponenten erheblich reduzieren und die Kaltfließeigenschaften
hochparaffinischer Rohöle verbessern kann. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird
im Rahmen der aktuellen Arbeiten die Prozessleistung bei verschiedenen
Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen bewertet, darunter Umwandlung,
Ausbeute, Produkteigenschaften, Stabilität und das Potenzial für Ablagerungen.
Ein zentrales Ziel besteht darin, einen Betriebsbereich festzulegen und HCT im
erweiterten Durchlaufbetrieb zu demonstrieren, um die für die Definition der
nächsten Phase der Prozessentwicklung erforderlichen Daten zu gewinnen.
Zur Unterstützung dieser Arbeiten hat Aduro in seiner Anlage in London die
Konzeption, den Bau und die Erprobung einer neuen kontinuierlichen
Durchflussanlage im Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für die
Verarbeitung paraffinischer Rohöle ausgelegt ist. Die neue Anlage ergänzt die
bestehenden R2-Systeme des Unternehmens und schafft zusätzliche Kapazitäten für
Durchflussversuche, während das Programm in die späteren Phasen der
Technologiedemonstration voranschreitet.
Durch die Zusammenarbeit mit der Utah Petroleum Association
(https://utahpetroleum.org/) und regionalen Produzenten sicherte sich Aduro
Rohstoffe aus verschiedenen Quellen im Uinta-Becken und erweiterte damit das
Spektrum der Rohöleigenschaften, die im Rahmen der Durchflussversuche bewertet
werden können.
Das Unternehmen hat zudem den Standort in London um etwa 430 Quadratmeter
erweitert, um Platz für zusätzliche Anlagen, die Rohstoffhandhabung und
betriebliche Aktivitäten zu schaffen. Im Rahmen einer umfassenderen
Konsolidierung der Entwicklungsaktivitäten hat Aduro die Verlagerung der
Betriebsaktivitäten und Anlagen aus Sarnia, einschließlich der bestehenden R2-
Anlagen, abgeschlossen und seine Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams in
London verstärkt. Die Zusammenführung von Personal, Ausrüstung und
Entwicklungsaktivitäten an einem Standort soll die Logistik optimieren, die
Koordination zwischen den technischen und operativen Teams verbessern und eine
effizientere Nutzung der Entwicklungsinfrastruktur von Aduro ermöglichen.
Das Programm für Erdölanwendungen wird von dem Branchenveteranen Scott Smith
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Appoints-Industry-Veteran-to-Advance-Petroleum-
Applications/default.aspx?utm_source=Aduro%20Scott%20Smith&utm_campaign=PR207&ut
m_medium=PressRelease), M.A.Sc., P.Eng., Programmdirektor bei Petroleum
Technology Solutions, geleitet. In Zusammenarbeit mit den Forschungs-,
Entwicklungs- und Betriebsteams von Aduro leitet Herr Smith die laufenden
Arbeiten zur Technologiedemonstration und legt gleichzeitig den übergeordneten
Entwicklungsweg für die Anwendung mit paraffinischem Rohöl fest. Die aktuellen
Aktivitäten stellen die späteren Phasen der Technologiedemonstration dar und
sollen die technische Grundlage für den Übergang zur Prozessentwicklung und
-optimierung schaffen, in deren Rahmen ein breiteres Spektrum an
Betriebsbedingungen und Prozesskonfigurationen bewertet werden kann.
?Mit der Weiterführung des Programms für paraffinisches Rohöl und der
Entwicklung eines Durchflussverfahrens machen wir einen wichtigen Schritt, um zu
verstehen, wie HCT die Herausforderungen im Umgang mit Rohöl aus dem Uinta-
Becken bewältigen kann", so Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro.?Da wir
uns nun Rohstoffe aus verschiedenen Quellen gesichert haben und über die
erforderliche Durchflusskapazität verfügen, können wir die Technologie unter
kontinuierlichen Betriebsbedingungen bewerten und die erforderlichen
Erkenntnisse gewinnen, um die nächste Entwicklungsphase zu gestalten. Sollten
die Ergebnisse den weiteren Fortschritt weiterhin stützen, kann diese Arbeit
einen klareren Weg hin zur Felddemonstration und Kommerzialisierung aufzeigen."
Der übergeordnete Entwicklungsweg für paraffinisches Rohöl gliedert sich in die
Phasen Technologiedemonstration, Prozessentwicklung und -optimierung, gefolgt
von Pilotbetrieb und kommerzieller Demonstration. Aduro wird weitere
Informationen bereitstellen, sobald wesentliche technische Meilensteine erreicht
werden.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter
Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung
von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung
erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als
wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen
Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt
geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere
Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com
(http://www.adurocleantech.com/).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem
Aussagen zum Umfang, zu den Zielen und zum Fortschritt des Entwicklungsprogramms
für paraffinisches Rohöl; zu geplanten Tests mit gelben und schwarzen
paraffinischen Rohölen aus verschiedenen Quellen im Uinta-Becken; zum
erweiterten Dauerbetrieb; zur Festlegung eines Betriebsbereichs; zur Bewertung
der Prozessleistung bei verschiedenen Ausgangsmaterialien und
Betriebsbedingungen; zur Fähigkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie, die
Kaltfließeigenschaften, die Handhabung oder andere Eigenschaften
hochparaffinischer Rohöle zu verbessern; zum Übergang von der
Technologiedemonstration zur Prozessentwicklung und -optimierung; sowie zu
möglichen zukünftigen Pilotprojekten, Felddemonstrationen, der
Kommerzialisierung oder anderen nachfolgenden Entwicklungsphasen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen
der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit
und Repräsentativität paraffinischer Rohöle als Ausgangsmaterialien; der
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Durchflussanlage und anderer
Entwicklungsanlagen; der Verfügbarkeit von Personal, Analyseressourcen und
Betriebskapazitäten; der Fähigkeit, die im Rahmen früherer Laborarbeiten
erzielten Ergebnisse zu reproduzieren und darauf aufzubauen; der Fähigkeit,
während ausgedehnter Durchflussversuche geeignete Betriebsbedingungen
herzustellen; sowie der fortgesetzten Verfügbarkeit der für die Weiterführung
des Programms erforderlichen Ressourcen.
Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit
genannten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen Schwankungen in der Zusammensetzung
und Leistungsfähigkeit der Ausgangsmaterialien; die Möglichkeit, dass
anfängliche Beobachtungen nicht reproduzierbar sind; Herausforderungen im
Zusammenhang mit der Rückgewinnung von Flüssigkeiten, der Produktstabilität, der
Selektivität, Ablagerungen oder dem Dauerbetrieb; Verzögerungen bei der
Anpassung oder Prüfung von Anlagen; die Verfügbarkeit von Ausgangsmaterialien,
Personal, Finanzmitteln und anderen Ressourcen; der Bedarf an zusätzlicher
Ausrüstung oder weiteren Tests; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz geistigen
Eigentums, der Skalierung und der Marktakzeptanz; sowie weitere Faktoren, die in
den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov
(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.
Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich
abweichen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes
Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes
Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/887c6343-ff20-
4195-9055-821ab058eb19
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!