GNW-News: Aduro sichert sich Rohöllieferungen aus dem Uinta-Becken und stellt Durchflussanlage fertig - Programm für paraffinisches Rohöl erreicht Phase der ...

^LONDON, Ontario, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR207&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

Fortschritte in seinem Entwicklungsprogramm bekannt, in dessen Rahmen die

Anwendung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") auf stark paraffinische

Rohöle evaluiert wird.

Seit der Bekanntgabe erster Laborergebnisse und der Einreichung

einer Continuation-in-Part-(CIP)-Patentanmeldung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Extends-Hydrochemolytic-Technology-to-

Paraffinic-Crude-

Oils/default.aspx?utm_source=Aduro%20Patents%20Paraffinic&utm_campaign=PR207&utm

_medium=PressRelease) zur Aufbereitung paraffinischer Rohöle hat Aduro das

Programm mit Blick auf die Entwicklung eines kontinuierlichen

Durchflussverfahrens weiter vorangetrieben.

Highlights des Programms

* Rohstoffe gesichert: Gelbe und schwarze paraffinische Rohöle wurden aus

mehreren Quellen im Uinta-Becken in ausreichenden Mengen gesichert, um die

nächste Phase der Testkampagnen sowie länger andauernde Durchflussversuche

zu unterstützen.

* Fähigkeit zum kontinuierlichen Durchfluss fertiggestellt: Aduro hat die

Konstruktion, den Bau und die Erprobung einer neuen Durchflussanlage im

Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für das Programm zur Aufbereitung

paraffinischer Rohöle entwickelt wurde.

* Standort London erweitert: Es wurden rund 4.600 Quadratfuß zusätzliche

Fläche geschaffen, um Platz für Anlagen, die Rohstoffhandhabung und

erweiterte Betriebsaktivitäten bereitzustellen.

* Betriebsaktivitäten konsolidiert: Die Betriebsaktivitäten und Anlagen wurden

von Sarnia nach London verlegt; zusätzliches Personal aus den Bereichen

Forschung, Technik und Betrieb ist nun am Standort London tätig.

* Nächstes Entwicklungsziel: Festlegung des relevanten Betriebsbereichs und

Demonstration von HCT im erweiterten Dauerbetrieb mit verschiedenen

paraffinischen Rohölen als Ausgangsmaterial.

Hochparaffinische Rohöle können zwar wünschenswerte Raffinerieeigenschaften

aufweisen, doch ein hoher Wachsgehalt führt zu Herausforderungen bei der

Lagerung, Handhabung und dem Transport, die zusätzliche Kosten verursachen, den

Betrieb verkomplizieren und den Zugang zu nachgelagerten Märkten einschränken

können. Aduro untersucht, ob sich mit HCT die Kaltfließ- und

Handhabungseigenschaften verbessern lassen, während die von den nachgelagerten

Anwendern geschätzten Eigenschaften erhalten bleiben. Veröffentlichte

Schätzungen deuten darauf hin, dass paraffinische und wachsreiche Rohöle etwa 20

% bis 33 % (https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/120) der weltweiten

Rohölproduktion ausmachen, was das Ausmaß des Potenzials unterstreicht.

Erste Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass HCT den Gehalt an schweren

Wachskomponenten erheblich reduzieren und die Kaltfließeigenschaften

hochparaffinischer Rohöle verbessern kann. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird

im Rahmen der aktuellen Arbeiten die Prozessleistung bei verschiedenen

Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen bewertet, darunter Umwandlung,

Ausbeute, Produkteigenschaften, Stabilität und das Potenzial für Ablagerungen.

Ein zentrales Ziel besteht darin, einen Betriebsbereich festzulegen und HCT im

erweiterten Durchlaufbetrieb zu demonstrieren, um die für die Definition der

nächsten Phase der Prozessentwicklung erforderlichen Daten zu gewinnen.

Zur Unterstützung dieser Arbeiten hat Aduro in seiner Anlage in London die

Konzeption, den Bau und die Erprobung einer neuen kontinuierlichen

Durchflussanlage im Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für die

Verarbeitung paraffinischer Rohöle ausgelegt ist. Die neue Anlage ergänzt die

bestehenden R2-Systeme des Unternehmens und schafft zusätzliche Kapazitäten für

Durchflussversuche, während das Programm in die späteren Phasen der

Technologiedemonstration voranschreitet.

Durch die Zusammenarbeit mit der Utah Petroleum Association

(https://utahpetroleum.org/) und regionalen Produzenten sicherte sich Aduro

Rohstoffe aus verschiedenen Quellen im Uinta-Becken und erweiterte damit das

Spektrum der Rohöleigenschaften, die im Rahmen der Durchflussversuche bewertet

werden können.

Das Unternehmen hat zudem den Standort in London um etwa 430 Quadratmeter

erweitert, um Platz für zusätzliche Anlagen, die Rohstoffhandhabung und

betriebliche Aktivitäten zu schaffen. Im Rahmen einer umfassenderen

Konsolidierung der Entwicklungsaktivitäten hat Aduro die Verlagerung der

Betriebsaktivitäten und Anlagen aus Sarnia, einschließlich der bestehenden R2-

Anlagen, abgeschlossen und seine Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams in

London verstärkt. Die Zusammenführung von Personal, Ausrüstung und

Entwicklungsaktivitäten an einem Standort soll die Logistik optimieren, die

Koordination zwischen den technischen und operativen Teams verbessern und eine

effizientere Nutzung der Entwicklungsinfrastruktur von Aduro ermöglichen.

Das Programm für Erdölanwendungen wird von dem Branchenveteranen Scott Smith

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Appoints-Industry-Veteran-to-Advance-Petroleum-

Applications/default.aspx?utm_source=Aduro%20Scott%20Smith&utm_campaign=PR207&ut

m_medium=PressRelease), M.A.Sc., P.Eng., Programmdirektor bei Petroleum

Technology Solutions, geleitet. In Zusammenarbeit mit den Forschungs-,

Entwicklungs- und Betriebsteams von Aduro leitet Herr Smith die laufenden

Arbeiten zur Technologiedemonstration und legt gleichzeitig den übergeordneten

Entwicklungsweg für die Anwendung mit paraffinischem Rohöl fest. Die aktuellen

Aktivitäten stellen die späteren Phasen der Technologiedemonstration dar und

sollen die technische Grundlage für den Übergang zur Prozessentwicklung und

-optimierung schaffen, in deren Rahmen ein breiteres Spektrum an

Betriebsbedingungen und Prozesskonfigurationen bewertet werden kann.

?Mit der Weiterführung des Programms für paraffinisches Rohöl und der

Entwicklung eines Durchflussverfahrens machen wir einen wichtigen Schritt, um zu

verstehen, wie HCT die Herausforderungen im Umgang mit Rohöl aus dem Uinta-

Becken bewältigen kann", so Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro.?Da wir

uns nun Rohstoffe aus verschiedenen Quellen gesichert haben und über die

erforderliche Durchflusskapazität verfügen, können wir die Technologie unter

kontinuierlichen Betriebsbedingungen bewerten und die erforderlichen

Erkenntnisse gewinnen, um die nächste Entwicklungsphase zu gestalten. Sollten

die Ergebnisse den weiteren Fortschritt weiterhin stützen, kann diese Arbeit

einen klareren Weg hin zur Felddemonstration und Kommerzialisierung aufzeigen."

Der übergeordnete Entwicklungsweg für paraffinisches Rohöl gliedert sich in die

Phasen Technologiedemonstration, Prozessentwicklung und -optimierung, gefolgt

von Pilotbetrieb und kommerzieller Demonstration. Aduro wird weitere

Informationen bereitstellen, sobald wesentliche technische Meilensteine erreicht

werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen

Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere

Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com

(http://www.adurocleantech.com/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem

Aussagen zum Umfang, zu den Zielen und zum Fortschritt des Entwicklungsprogramms

für paraffinisches Rohöl; zu geplanten Tests mit gelben und schwarzen

paraffinischen Rohölen aus verschiedenen Quellen im Uinta-Becken; zum

erweiterten Dauerbetrieb; zur Festlegung eines Betriebsbereichs; zur Bewertung

der Prozessleistung bei verschiedenen Ausgangsmaterialien und

Betriebsbedingungen; zur Fähigkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie, die

Kaltfließeigenschaften, die Handhabung oder andere Eigenschaften

hochparaffinischer Rohöle zu verbessern; zum Übergang von der

Technologiedemonstration zur Prozessentwicklung und -optimierung; sowie zu

möglichen zukünftigen Pilotprojekten, Felddemonstrationen, der

Kommerzialisierung oder anderen nachfolgenden Entwicklungsphasen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen

der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit

und Repräsentativität paraffinischer Rohöle als Ausgangsmaterialien; der

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Durchflussanlage und anderer

Entwicklungsanlagen; der Verfügbarkeit von Personal, Analyseressourcen und

Betriebskapazitäten; der Fähigkeit, die im Rahmen früherer Laborarbeiten

erzielten Ergebnisse zu reproduzieren und darauf aufzubauen; der Fähigkeit,

während ausgedehnter Durchflussversuche geeignete Betriebsbedingungen

herzustellen; sowie der fortgesetzten Verfügbarkeit der für die Weiterführung

des Programms erforderlichen Ressourcen.

Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit

genannten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen Schwankungen in der Zusammensetzung

und Leistungsfähigkeit der Ausgangsmaterialien; die Möglichkeit, dass

anfängliche Beobachtungen nicht reproduzierbar sind; Herausforderungen im

Zusammenhang mit der Rückgewinnung von Flüssigkeiten, der Produktstabilität, der

Selektivität, Ablagerungen oder dem Dauerbetrieb; Verzögerungen bei der

Anpassung oder Prüfung von Anlagen; die Verfügbarkeit von Ausgangsmaterialien,

Personal, Finanzmitteln und anderen Ressourcen; der Bedarf an zusätzlicher

Ausrüstung oder weiteren Tests; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz geistigen

Eigentums, der Skalierung und der Marktakzeptanz; sowie weitere Faktoren, die in

den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und www.sec.gov

(http://www.sec.gov/) verfügbar sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten

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Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes

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4195-9055-821ab058eb19

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