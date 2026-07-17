GNW-News: Aduro und ECOCE schließen Phase 1 des Rohstoff-Mappings erfolgreich ab: Start der HCT-Testphase für mexikanische Kunststoffabfälle

^LONDON, Ontario, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR206&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für Clean-Tech-Lösungen, das mithilfe chemischer

Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt,

gibt heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase seiner Zusammenarbeit

mit ECOCE, A.C. (?ECOCE") bekannt. Nach Abschluss des Rohstoff-Mappings und der

Auswahl der Materialströme tritt das Projekt nun in die nächste Phase ein.

Ausgewählte Ströme von flexiblen Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen in

Mexiko werden nun im Rahmen einer Testkampagne mit der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (?HCT") daraufhin untersucht, ob sie sich mithilfe der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte

umwandeln lassen, um ihr Potenzial für nachgelagerte zirkuläre

Kunststoffanwendungen zu bewerten.

Die im Dezember 2025 angekündigte (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Collaborates-with-

ECOCE-to-Advance-Recycling-of-Flexible-Plastic-Packaging-in-

Mexico/default.aspx?utm_source=Aduro%20Ecoce%20PR&utm_campaign=PR206&utm_medium=

PressRelease) Kooperation umfasst einen mehrstufigen, datenbasierten

Bewertungsprozess für flexible Kunststoffverpackungen, die über

Rückgewinnungssysteme in Mexiko erfasst werden. Phase 1 stützte sich auf das

laufende nationale Programm zum Rohstoff-Mapping von ECOCE, das für seine

Mitgliedsunternehmen durchgeführt wird. Auf dieser Grundlage konnten die

beteiligten Parteien die Auswahl der Materialströme für die nächste Arbeitsphase

abschließen. Unter der Leitung von ECOCE wurden mehrere Ströme flexibler

Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen identifiziert und hinsichtlich

ihrer geschätzten Verfügbarkeit, der Sammelwege, ihrer physischen Form, ihres

Verunreinigungsprofils sowie der Anforderungen an die Aufbereitung bewertet. Die

Analyse identifizierte Materialströme, die über ein ausreichendes Volumen für

eine industriell relevante Evaluierung verfügen und deren Beschaffenheit einen

Übergang in die HCT-Testphase rechtfertigt.

Flexible Kunststoffverpackungen zählen zu den am schwierigsten zu handhabenden

Materialkategorien innerhalb bestehender Recyclingsysteme. Diese Materialströme

können Polyethylen, Polypropylen und mehrschichtige Verpackungsformate sowie

Druckfarben, Klebstoffe, Verbundstrukturen, kleinformatige Verpackungen und

unterschiedliche Verunreinigungsgrade umfassen. Im Einklang mit der

Abfallhierarchie bleiben Vermeidung, Wiederverwendung und mechanisches Recycling

die bevorzugten Optionen, sofern sie technisch und wirtschaftlich umsetzbar

sind. Für flexible Verpackungsströme, die sich nur bedingt für mechanisches oder

physikalisches Recycling eignen, prüfen die Partner nun, ob HCT einen

effizienten Weg zur Rückgewinnung von Kohlenwasserstoffen bietet und so zur

Rückführung dieser Materialien in den Kunststoffkreislauf beitragen kann.

ECOCE hat flexible Kunststoffverpackungen als eine bedeutende und wachsende

Materialkategorie in Mexiko identifiziert. Verfügbare Daten zeigen, dass im Land

jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen flexibler Kunststoffverpackungen anfallen.

Phase 1 knüpfte an diesen Marktkontext an, indem potenzielle Abfallströme

flexibler und mehrschichtiger Kunststoffverpackungen kartiert wurden,

einschließlich Materialkategorien, Sammelwegen, geografischer Herkunft und

indikativen Verunreinigungsgraden. Zu den im Rahmen von Phase 1 kartierten

Materialien zählen flexible Polypropylenverpackungen, flexible

Polyethylenverpackungen sowie mehrschichtige flexible Verpackungen, darunter

gängige Verpackungsformate aus Haushaltsabfällen wie Snack- und

Keksverpackungen, Einkaufstüten und Brottüten, Saatgut- und

Getreideverpackungen, Tierfutterverpackungen, Verpackungen für Aufschnitt und

Milchprodukte sowie wiederverschließbare Beutel.

Durch die Zusammenarbeit von ECOCE mit führenden Lebensmittel- und

Getränkeunternehmen, die mehr als 400 Marken vertreten, erhält das Projekt eine

hohe praktische Relevanz für die Prioritäten der Verpackungswertschöpfungskette

und den Bedarf an glaubwürdigen Kreislauflösungen für schwer recycelbare

flexible Verpackungen. Ziel ist es, ein belastbares, evidenzbasiertes

Verständnis dafür zu entwickeln, wie ausgewählte Ströme flexibler Verpackungen

in eine zirkuläre Wertschöpfungskette integriert werden können - von der

Sammlung und Charakterisierung nach dem Verbrauch über die Rohstoffaufbereitung

und die HCT-Umwandlung bis hin zu flüssigen Kohlenwasserstoffprodukten, die von

der petrochemischen Industrie und der Polymerwertschöpfungskette bewertet werden

können.

Mit dem Abschluss von Phase 1 und der Festlegung des Testprogramms für die

nächste Phase beginnt nun die HCT-Testphase für die ausgewählten Materialströme.

Aduro wird zunächst Laborversuche durchführen, um die Reaktion der

Kunststoffabfälle aus Mexiko auf das HCT-Verfahren zu prüfen. Dabei werden unter

anderem Verarbeitbarkeit, Produkteigenschaften, Ausbeute, Rückstände, das

Verhalten von Verunreinigungen und die Massenbilanz untersucht. Im Rahmen dieser

nächsten Phase wird Adrián Velasco, Director of Flexible Plastic Packaging bei

ECOCE, die Einrichtungen von Aduro besuchen, um den Testablauf, die

Anforderungen an Proben sowie das Pilotentwicklungsprogramm zu besprechen. Der

Besuch wird dazu beitragen, das Wissen von ECOCE über die Rückgewinnungssysteme

in Mexiko mit dem technischen Bewertungsprozess des Unternehmens abzustimmen,

während die ausgewählten Materialströme vom Rohstoff-Mapping in die HCT-

Testphase übergehen. Erfolgreiche Ergebnisse aus den Laborversuchen werden den

Übergang zu Phase 3 mit Tests in der Next Generation Process (?NGP")-Pilotanlage

unterstützen, um die Skalierbarkeit zu bewerten, Kundenvalidierungen zu

ermöglichen und die Grundlage für zukünftige kommerzielle Analysen zu schaffen.

?Phase 1 hat diese Zusammenarbeit von einer Marktchance in ein klar definiertes

technisches Rohstoffprogramm überführt", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.?ECOCE

liefert uns praxisnahe Einblicke in die mexikanischen Rückgewinnungssysteme für

flexible Verpackungen und unterstützt uns maßgeblich bei der Auswahl

repräsentativer Materialströme für die HCT-Tests. Die nächste Phase wird die

entscheidenden Daten für Skalierung und Wirtschaftlichkeit liefern,

einschließlich Verarbeitbarkeit, Produktqualität, Ausbeute, Verhalten von

Verunreinigungen sowie des potenziellen Werts der mit HCT gewonnenen

Flüssigkeiten als zirkuläre Kohlenwasserstoff-Rohstoffe. So treibt Aduro die

Kommerzialisierung voran: durch die Verbindung reale Abfallströme mit den

Anforderungen nachgelagerter Wertschöpfungsketten, wirtschaftlicher Validierung

und einem klaren Entwicklungsweg von Laborversuchen bis zur NGP-Pilotanlage."

?Flexible Kunststoffverpackungen gehören zu den größten Herausforderungen im

Materialmanagement in Mexiko", so Adrián Velasco, Director of Flexible Plastic

Packaging bei ECOCE.?Durch diese Zusammenarbeit trägt ECOCE dazu bei, reale

Daten aus Rückgewinnungssystemen mit der technischen Arbeit zu verknüpfen, die

erforderlich ist, um zirkuläre Lösungen für diese Materialien zu bewerten. Mein

Besuch in den Einrichtungen von Aduro zu Beginn der HCT-Testphase wird es uns

ermöglichen, den Testablauf direkt zu prüfen, die Anforderungen an die Proben

abzustimmen und besser zu verstehen, wie ausgewählte flexible Verpackungsströme

aus Mexiko hinsichtlich ihrer Rückführung in die Kunststoffwertschöpfungskette

bewertet werden können."

Die Ergebnisse der nächsten Phase werden Aduro und ECOCE die technischen und

wirtschaftlichen Nachweise liefern, um die Eignung der Materialien, die

Produktqualität, die Anforderungen an die Skalierung sowie zukünftige

kommerzielle Möglichkeiten für die Rückführung schwer recycelbarer flexibler

Verpackungen in die Kunststoffwertschöpfungskette zu bewerten.

Über ECOCE

ECOCE, A.C. ist eine gemeinnützige zivilrechtliche Vereinigung in Mexiko, die

von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gegründet wurde und von dieser

unterstützt wird, um die ordnungsgemäße Bewirtschaftung, Sammlung und das

Recycling von Post-Consumer-Verpackungsabfällen zu fördern. ECOCE vereint

führende Getränke- und Lebensmittelunternehmen, die mehr als 400 Marken

vertreten, sowie strategische Partner, die sich für die Förderung von Praktiken

der Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Mexiko einsetzen.

ECOCE arbeitet mit der Industrie, der Regierung, Bildungseinrichtungen, der

Zivilgesellschaft und den Bürgern zusammen, um die Recyclingkultur zu stärken,

die ordnungsgemäße Trennung und Rückgewinnung von Verpackungsmaterialien zu

fördern und Post-Consumer-Verpackungen den Recyclingsystemen zuzuführen. Während

ECOCE seinen Schwerpunkt von PET und anderen etablierten Materialströmen auf

flexible Kunststoffverpackungen ausweitet, bringt die Organisation umfassendes

Praxiswissen über Mexikos Rückgewinnungssysteme, Verpackungsformate,

Sammelinfrastruktur und die Prioritäten ihrer Mitgliedsunternehmen im Bereich

Kreislaufwirtschaft ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoce.mx

(http://www.ecoce.mx/).

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter

Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung

von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung

erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als

wichtigstem Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ

niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt

geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere

Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com

(http://www.adurocleantech.com/).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

Carla Gamboa

Director of Marketing & Communications

cgamboa@ecoce.mx (mailto:cgamboa@ecoce.mx)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem:

Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen Aduro und ECOCE; zur Charakterisierung,

Auswahl und Bewertung von mexikanischen Abfallströmen flexibler

Kunststoffverpackungen; zum potenziellen Einsatz der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie von Aduro für flexible Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen;

den geplanten Übergang von Tests im Labormaßstab zu möglichen Testläufen in der

NGP-Pilotanlage; die potenzielle Generierung von Daten zu Produktqualität,

Massenbilanz, Skalierung, Kundenbewertung sowie technischer und kommerzieller

Bewertung; die Marktnachfrage nach kreislauffähigen Rohstoffen; das Potenzial

von durch HCT gewonnenen Kohlenwasserstoffprodukten zur Unterstützung

petrochemischer und polymerer Wertschöpfungsketten; die potenzielle Entwicklung

von Geschäftsmodellen oder künftigen HCT-basierten Anlagen in Mexiko; sowie

umfassendere Kommerzialisierungs- und Marktentwicklungspläne.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und

Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der

Verfügbarkeit, Qualität, Zusammensetzung und Eignung der Rohstoffströme; der

Fähigkeit von ECOCE, relevante Informationen zu den Rohstoffströmen

bereitzustellen; der Fähigkeit von Aduro, stufenweise technische Testprogramme

durchzuführen; die Leistung von HCT bei ausgewählten Materialströmen; der

Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Laborversuchen und dem Betrieb der NGP-

Pilotanlage auf einen größeren Maßstab; der Verfügbarkeit von Partnern, Kunden,

Anlagen, Kapital und behördlichen Genehmigungen; der anhaltenden Nachfrage nach

zirkulären Rohstoffen; sowie stabiler politischer, marktbezogener und

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft

für Kunststoffe. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass

sich die ausgewählten Materialien nicht für die HCT-Umwandlung eignen; das

Risiko, dass die Ergebnisse aus Laborversuchen oder der NGP-Pilotanlage eine

kommerzielle Anwendung nicht unterstützen; das Risiko, dass Produktqualität,

Ausbeute, Massenbilanz oder Wirtschaftlichkeit nicht den Erwartungen

entsprechen; Herausforderungen bei der Beschaffung, Aufbereitung, dem Transport

oder der Verarbeitung der Rohstoffströme; Verzögerungen bei Tests, Analysen,

Vertragsabschlüssen, Genehmigungsverfahren, der Finanzierung oder der Einbindung

von Partnern; Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen oder der

Marktakzeptanz zirkulärer Rohstoffe; Wettbewerb durch andere Recycling- oder

Abfallmanagementverfahren; Risiken im Zusammenhang mit der Technologie und dem

geistigen Eigentum des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der

Marktakzeptanz und Kommerzialisierung; Risiken aufgrund von Änderungen von

Gesetzen, Vorschriften oder politischen Rahmenbedingungen; sowie weitere

Faktoren, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben

sind und unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) und auf der Website

der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov/) verfügbar sind. Die

tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Den

Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu

schenken. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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