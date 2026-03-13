GNW-News: Aduro unterzeichnet Absichtserklärung zum Abnahmevertrag für HydrochemolyticT-Öl mit Pilot-to-FOAK-Validierungsprogramm

^LONDON, Ontario, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR184&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt,

dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (?LOI") mit einem führenden

unabhängigen internationalen Rohstoffhandelsunternehmen unterzeichnet hat, das

in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Vermarktung von Naphtha und

zertifizierten zirkulären Kohlenwasserstoffströmen tätig ist. Die

Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Bewertung und Qualifizierung des

vom Unternehmen hergestellten Hydrochemolytic(TM)-Öls für zukünftige

Abnahmevereinbarungen.

Die Absichtserklärung umfasst eine verbindliche Abnahmevereinbarung für die

erste Produktionscharge, die mit der First-of-a-Kind (?FOAK")-Industrieanlage

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-

First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR184&utm_medium=PressRe

lease) des Unternehmens verbunden ist, deren Bau im Chemelot Industrial Park in

Geleen, Niederlande, geplant ist. Es wird ein strukturiertes Pilot-to-FOAK-

Validierungsprogramm eingerichtet, um den Produktwert zu ermitteln, die

Übereinstimmung mit den Spezifikationen zu bestätigen und die Reproduzierbarkeit

von Hydrochemolytic(TM)- Öl zu bewerten. Gleichzeitig wird die Positionierung auf

dem nachgelagerten Markt als Teil der Kreislaufwirtschaft für Kohlenwasserstoffe

unterstützt.

Im Rahmen der ersten Phase der Zusammenarbeit wird Aduro Proben des in seiner

Next Generation Process (?NGP")-Pilotanlage

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-Pilot-

Plant-Transitioning-to-Operating-

Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP&utm_campaign=PR184&utm_medium=Pres

sRelease) hergestellten Hydrochemolytic(TM)-Öls bereitstellen. Diese Arbeit

konzentriert sich auf die Produktcharakterisierung, einschließlich der

Erstellung von Schadstoffprofilen, der Verteilung des Siedebereichs und der

Anpassung an die Anforderungen der nachgelagerten Aufbereitung und des

Steamcrackings. Die Tests und Analysen werden in erster Linie von Aduro

durchgeführt, wobei technische Beiträge und kommerzielles Feedback des

Handelsunternehmens einfließen, um Produktspezifikationen festzulegen, die

Reproduzierbarkeit zu bewerten und den kommerziellen Wert zu bestimmen. Phase 1

ist nicht kommerzieller Natur und dient der Weiterentwicklung der technischen

und wirtschaftlichen Charakterisierung der Produktion im industriellen Maßstab.

Phase 2 umfasst einen kommerziellen Validierungsschritt nach Inbetriebnahme der

FOAK-Industrieanlage. Das Handelsunternehmen hat sich verpflichtet, die erste

Produktionscharge des in der FOAK-Anlage hergestellten Hydrochemolytic(TM)-Öls zu

erwerben. Diese Charge soll die Qualifizierung nachgelagerter Kunden,

Marktentwicklungsaktivitäten und den Nachweis der Produktionszuverlässigkeit und

Reproduzierbarkeit im industriellen Maßstab unterstützen. Nach Fertigstellung

dieser ersten Charge beabsichtigen die Parteien, Gespräche über einen

längerfristigen kommerziellen Rahmen aufzunehmen, der auf die volle FOAK-

Produktionskapazität abgestimmt ist. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv und

bewahrt dem Unternehmen die Möglichkeit, bei steigender Produktion weitere

Abnahmepartner zu gewinnen. Mit Ausnahme der Verpflichtung zum Kauf der ersten

Produktionscharge ist die Absichtserklärung unverbindlich und unterliegt der

Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen.

Es wird erwartet, dass politische Entwicklungen die Nachfrage nach

zertifizierten kreislauffähigen Kohlenwasserstoff-Rohstoffen im petrochemischen

Sektor steigern werden. Die Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle

(https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-

waste/packaging-packaging-waste-regulation_en) (?PPWR") der Europäischen Union

führt ab 2030 schrittweise strengere Ziele für den Recyclinganteil von

Kunststoffverpackungen ein und verstärkt damit die Notwendigkeit

rückverfolgbarer, nach der Massenbilanz zertifizierter Inputs. Steamcracker-

Anlagen verbrauchen jährlich mehrere Millionen Tonnen Kohlenwasserstoff-

Rohstoffe, um die Bausteine für neue Kunststoffe herzustellen. Selbst eine

begrenzte Substitution durch zertifizierte kreislauffähige Kohlenwasserstoffe

stellt eine bedeutende Möglichkeit dar, den Kreislaufanteil innerhalb

bestehender petrochemischer Lieferketten zu erhöhen.

Laut einer von MarkNtel Advisors veröffentlichten Branchenstudie wurde der

weltweite Markt für chemisches Recycling im Jahr 2024 auf etwa 15,5 Milliarden

US-Dollar (https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/plastic-recycling-

market) geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate von etwa 9,8 Prozent wachsen. Als Reaktion darauf bemühen sich

Polymerhersteller, petrochemische Unternehmen und Rohstoffhändler darum,

Rohstoffströme zu sichern, die Rückverfolgbarkeit, gleichbleibende Qualität,

anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ISCC Plus und einen glaubwürdigen

Weg zur industriellen Produktion bieten. Strukturierte Abnahmevereinbarungen

sind daher ein wichtiger Schritt hin zu einer breiteren Marktakzeptanz.

Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie wandelt Polyolefinabfälle in ein zirkuläres

Kohlenwasserstoffprodukt um, das für die Integration in herkömmliche

petrochemische Veredelungs- und Steamcracking-Infrastrukturen vorgesehen ist.

Das Produkt zeichnet sich durch geringe Konzentrationen an Olefinen und

Heteroatomen aus, Eigenschaften, die im Vergleich zu vielen herkömmlichen

chemischen Recyclingprodukten eine Verarbeitung mit minimalem zusätzlichem

Aufwand ermöglichen dürften. Zuvor mit einem Industriepartner durchgeführte

Steamcracking-Versuche im Pilotmaßstab

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Reports-Successful-Pilot-Scale-Steam-

Cracking-of-Plastic-Derived-Hydrochemolytic-

Oil/default.aspx?utm_source=Aduro%20Pilot%20Cracking&utm_campaign=PR184&utm_medi

um=PressRelease) haben eine stabile Crackleistung unter Pilotbetriebsbedingungen

gezeigt.

?Diese Absichtserklärung vereint zwei für uns wichtige Elemente: die technische

Validierung und einen ersten kommerziellen Rahmen", erklärt Eric Appelman, Chief

Revenue Officer bei Aduro.?Die Pilotphase ermöglicht es uns, gemeinsam mit

einem globalen Handelspartner Produktspezifikationen festzulegen und den

kommerziellen Wert von Hydrochemolytic(TM)-Öl zu bestimmen, während die

Verpflichtung zum Kauf der ersten FOAK-Produktionscharge den ersten

kommerziellen Weg für das Produkt ebnet."

?Die Sicherung einer strukturierten Abnahmeverpflichtung in der FOAK-Phase

spiegelt unsere Bemühungen wider, die Technologievalidierung und die

Marktnachfrage aufeinander abzustimmen", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer

von Aduro.?Kreislaufwirtschaftliche Rohstoffe müssen die Anforderungen der

bestehenden petrochemischen Infrastruktur erfüllen und gleichzeitig den

gesetzlichen Vorschriften und Zertifizierungsstandards entsprechen. Diese

Absichtserklärung verbindet unsere Pilotvalidierungsarbeiten direkt mit der

industriellen Produktion und stellt einen wichtigen Schritt auf unserem

meilensteinorientierten Weg zur Kommerzialisierung dar."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von

Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung

erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich

des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem

Aussagen über den Fortschritt von der Bewertung der Pilotanlage bis zum Bau, zur

Inbetriebnahme und zum Betrieb der FOAK-Industrieanlage; den Zeitplan, den

Umfang und die Ergebnisse des Validierungsprogramms von Pilot?bis?FOAK; die

erwarteten Produktionsmengen, die Qualität und die Markteinführung von

Hydrochemolytic(TM)-Öl; die Eignung von Hydrochemolytic(TM)-Öl für nachgelagerte

petrochemische Anwendungen, einschließlich Steam Cracking; die Durchführung, den

Zeitplan und die Bedingungen endgültiger Abnahme- oder Handelsvereinbarungen;

den Kauf einer ersten Produktionsparzelle und das Potenzial für nachfolgende

Handelsvereinbarungen; die Integration von Hydrochemolytic(TM)-Öl in die bestehende

petrochemische Infrastruktur; regulatorische Faktoren, einschließlich der

erwarteten Auswirkungen der Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR)

der Europäischen Union, die die Nachfrage nach zertifizierten kreislauffähigen

Kohlenwasserstoff-Rohstoffen unterstützt; die Verfügbarkeit und Akzeptanz von

Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ISCC Plus; und der breitere, auf

Meilensteinen?basierende Weg des Unternehmens zur Kommerzialisierung und

Marktakzeptanz. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, jedoch nicht

beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der technischen Leistung und

Reproduzierbarkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens im Pilot-

und industriellen Maßstab; der erfolgreichen?Skalierung vom Pilotbetrieb zur

FOAK-Produktion; die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Versorgungsleistungen zu

akzeptablen Bedingungen; den rechtzeitigen Bau, die Inbetriebnahme und den

Betrieb der FOAK-Industrieanlage; die Bereitschaft kommerzieller Partner, sich

an Validierungs-, Qualifizierungs- und Abnahmeaktivitäten zu beteiligen; die

Fähigkeit, endgültige kommerzielle Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen

auszuhandeln und abzuschließen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur

Unterstützung von Bau- und Vermarktungsaktivitäten; die kontinuierliche

Weiterentwicklung von regulatorischen Rahmenbedingungen, die zirkuläre

Kohlenwasserstoffe unterstützen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger

Veränderungen der Markt-, Wirtschafts- oder Regulierungsbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen

Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der

?Skalierbarkeit und der industriellen Leistungsfähigkeit der Technologie des

Unternehmens, Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder technische

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bau und der Inbetriebnahme der FOAK-

Anlage, das Risiko, dass die Ergebnisse aus dem?Pilotmaßstab nicht im

industriellen Maßstab reproduziert werden können, Schwankungen der

Produktqualität, den Spezifikationen oder den Erträgen, das Risiko, dass

Hydrochemolytic(TM)-Öl die Anforderungen der nachgelagerten Kunden, der

Aufsichtsbehörden oder der Zertifizierungsstellen nicht erfüllt, die

?Unverbindlichkeit der Absichtserklärung (mit Ausnahme der begrenzten

Verpflichtung zum Kauf einer ersten Produktionscharge) und das Risiko, dass

endgültige Vereinbarungen möglicherweise nicht oder zu weniger günstigen

Bedingungen als erwartet abgeschlossen werden; Unsicherheiten hinsichtlich des

Umfangs, der Preisgestaltung, des Zeitpunkts und der Wirtschaftlichkeit

anfänglicher oder zukünftiger Abnahmemengen; die Abhängigkeit von

?Drittpartnern, Auftragnehmern und Dienstleistern; Veränderungen der

Marktnachfrage nach zirkulären Kohlenwasserstoff-Rohstoffen; Wettbewerb durch

alternative Recycling- oder Umwandlungstechnologien; Änderungen oder

Verzögerungen bei regulatorischen Richtlinien, einschließlich der Umsetzung von

PPWR oder Zertifizierungsrahmenwerken; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital;

sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des

Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission) verfügbar sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf

hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu

setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete?

Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht

durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7809ce78-

333d-4b72-9302-dd304686e959

Â°