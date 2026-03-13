Aduro Clean Technologies Aktie
GNW-News: Aduro unterzeichnet Absichtserklärung zum Abnahmevertrag für HydrochemolyticT-Öl mit Pilot-to-FOAK-Validierungsprogramm
^LONDON, Ontario, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR184&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt,
dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (?LOI") mit einem führenden
unabhängigen internationalen Rohstoffhandelsunternehmen unterzeichnet hat, das
in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Vermarktung von Naphtha und
zertifizierten zirkulären Kohlenwasserstoffströmen tätig ist. Die
Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Bewertung und Qualifizierung des
vom Unternehmen hergestellten Hydrochemolytic(TM)-Öls für zukünftige
Abnahmevereinbarungen.
Die Absichtserklärung umfasst eine verbindliche Abnahmevereinbarung für die
erste Produktionscharge, die mit der First-of-a-Kind (?FOAK")-Industrieanlage
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-Industrial-Park-for-
First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK&utm_campaign=PR184&utm_medium=PressRe
lease) des Unternehmens verbunden ist, deren Bau im Chemelot Industrial Park in
Geleen, Niederlande, geplant ist. Es wird ein strukturiertes Pilot-to-FOAK-
Validierungsprogramm eingerichtet, um den Produktwert zu ermitteln, die
Übereinstimmung mit den Spezifikationen zu bestätigen und die Reproduzierbarkeit
von Hydrochemolytic(TM)-Öl zu bewerten. Gleichzeitig wird die Positionierung auf
dem nachgelagerten Markt als Teil der Kreislaufwirtschaft für Kohlenwasserstoffe
unterstützt.
Im Rahmen der ersten Phase der Zusammenarbeit wird Aduro Proben des in seiner
Next Generation Process (?NGP")-Pilotanlage
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-Pilot-
Plant-Transitioning-to-Operating-
Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP&utm_campaign=PR184&utm_medium=Pres
sRelease) hergestellten Hydrochemolytic(TM)-Öls bereitstellen. Diese Arbeit
konzentriert sich auf die Produktcharakterisierung, einschließlich der
Erstellung von Schadstoffprofilen, der Verteilung des Siedebereichs und der
Anpassung an die Anforderungen der nachgelagerten Aufbereitung und des
Steamcrackings. Die Tests und Analysen werden in erster Linie von Aduro
durchgeführt, wobei technische Beiträge und kommerzielles Feedback des
Handelsunternehmens einfließen, um Produktspezifikationen festzulegen, die
Reproduzierbarkeit zu bewerten und den kommerziellen Wert zu bestimmen. Phase 1
ist nicht kommerzieller Natur und dient der Weiterentwicklung der technischen
und wirtschaftlichen Charakterisierung der Produktion im industriellen Maßstab.
Phase 2 umfasst einen kommerziellen Validierungsschritt nach Inbetriebnahme der
FOAK-Industrieanlage. Das Handelsunternehmen hat sich verpflichtet, die erste
Produktionscharge des in der FOAK-Anlage hergestellten Hydrochemolytic(TM)-Öls zu
erwerben. Diese Charge soll die Qualifizierung nachgelagerter Kunden,
Marktentwicklungsaktivitäten und den Nachweis der Produktionszuverlässigkeit und
Reproduzierbarkeit im industriellen Maßstab unterstützen. Nach Fertigstellung
dieser ersten Charge beabsichtigen die Parteien, Gespräche über einen
längerfristigen kommerziellen Rahmen aufzunehmen, der auf die volle FOAK-
Produktionskapazität abgestimmt ist. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv und
bewahrt dem Unternehmen die Möglichkeit, bei steigender Produktion weitere
Abnahmepartner zu gewinnen. Mit Ausnahme der Verpflichtung zum Kauf der ersten
Produktionscharge ist die Absichtserklärung unverbindlich und unterliegt der
Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen.
Es wird erwartet, dass politische Entwicklungen die Nachfrage nach
zertifizierten kreislauffähigen Kohlenwasserstoff-Rohstoffen im petrochemischen
Sektor steigern werden. Die Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle
(https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-
waste/packaging-packaging-waste-regulation_en) (?PPWR") der Europäischen Union
führt ab 2030 schrittweise strengere Ziele für den Recyclinganteil von
Kunststoffverpackungen ein und verstärkt damit die Notwendigkeit
rückverfolgbarer, nach der Massenbilanz zertifizierter Inputs. Steamcracker-
Anlagen verbrauchen jährlich mehrere Millionen Tonnen Kohlenwasserstoff-
Rohstoffe, um die Bausteine für neue Kunststoffe herzustellen. Selbst eine
begrenzte Substitution durch zertifizierte kreislauffähige Kohlenwasserstoffe
stellt eine bedeutende Möglichkeit dar, den Kreislaufanteil innerhalb
bestehender petrochemischer Lieferketten zu erhöhen.
Laut einer von MarkNtel Advisors veröffentlichten Branchenstudie wurde der
weltweite Markt für chemisches Recycling im Jahr 2024 auf etwa 15,5 Milliarden
US-Dollar (https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/plastic-recycling-
market) geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen
Wachstumsrate von etwa 9,8 Prozent wachsen. Als Reaktion darauf bemühen sich
Polymerhersteller, petrochemische Unternehmen und Rohstoffhändler darum,
Rohstoffströme zu sichern, die Rückverfolgbarkeit, gleichbleibende Qualität,
anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ISCC Plus und einen glaubwürdigen
Weg zur industriellen Produktion bieten. Strukturierte Abnahmevereinbarungen
sind daher ein wichtiger Schritt hin zu einer breiteren Marktakzeptanz.
Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie wandelt Polyolefinabfälle in ein zirkuläres
Kohlenwasserstoffprodukt um, das für die Integration in herkömmliche
petrochemische Veredelungs- und Steamcracking-Infrastrukturen vorgesehen ist.
Das Produkt zeichnet sich durch geringe Konzentrationen an Olefinen und
Heteroatomen aus, Eigenschaften, die im Vergleich zu vielen herkömmlichen
chemischen Recyclingprodukten eine Verarbeitung mit minimalem zusätzlichem
Aufwand ermöglichen dürften. Zuvor mit einem Industriepartner durchgeführte
Steamcracking-Versuche im Pilotmaßstab
(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-
details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Reports-Successful-Pilot-Scale-Steam-
Cracking-of-Plastic-Derived-Hydrochemolytic-
Oil/default.aspx?utm_source=Aduro%20Pilot%20Cracking&utm_campaign=PR184&utm_medi
um=PressRelease) haben eine stabile Crackleistung unter Pilotbetriebsbedingungen
gezeigt.
?Diese Absichtserklärung vereint zwei für uns wichtige Elemente: die technische
Validierung und einen ersten kommerziellen Rahmen", erklärt Eric Appelman, Chief
Revenue Officer bei Aduro.?Die Pilotphase ermöglicht es uns, gemeinsam mit
einem globalen Handelspartner Produktspezifikationen festzulegen und den
kommerziellen Wert von Hydrochemolytic(TM)-Öl zu bestimmen, während die
Verpflichtung zum Kauf der ersten FOAK-Produktionscharge den ersten
kommerziellen Weg für das Produkt ebnet."
?Die Sicherung einer strukturierten Abnahmeverpflichtung in der FOAK-Phase
spiegelt unsere Bemühungen wider, die Technologievalidierung und die
Marktnachfrage aufeinander abzustimmen", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer
von Aduro.?Kreislaufwirtschaftliche Rohstoffe müssen die Anforderungen der
bestehenden petrochemischen Infrastruktur erfüllen und gleichzeitig den
gesetzlichen Vorschriften und Zertifizierungsstandards entsprechen. Diese
Absichtserklärung verbindet unsere Pilotvalidierungsarbeiten direkt mit der
industriellen Produktion und stellt einen wichtigen Schritt auf unserem
meilensteinorientierten Weg zur Kommerzialisierung dar."
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von
Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung
erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich
des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem
Aussagen über den Fortschritt von der Bewertung der Pilotanlage bis zum Bau, zur
Inbetriebnahme und zum Betrieb der FOAK-Industrieanlage; den Zeitplan, den
Umfang und die Ergebnisse des Validierungsprogramms von Pilot?bis?FOAK; die
erwarteten Produktionsmengen, die Qualität und die Markteinführung von
Hydrochemolytic(TM)-Öl; die Eignung von Hydrochemolytic(TM)-Öl für nachgelagerte
petrochemische Anwendungen, einschließlich Steam Cracking; die Durchführung, den
Zeitplan und die Bedingungen endgültiger Abnahme- oder Handelsvereinbarungen;
den Kauf einer ersten Produktionsparzelle und das Potenzial für nachfolgende
Handelsvereinbarungen; die Integration von Hydrochemolytic(TM)-Öl in die bestehende
petrochemische Infrastruktur; regulatorische Faktoren, einschließlich der
erwarteten Auswirkungen der Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR)
der Europäischen Union, die die Nachfrage nach zertifizierten kreislauffähigen
Kohlenwasserstoff-Rohstoffen unterstützt; die Verfügbarkeit und Akzeptanz von
Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ISCC Plus; und der breitere, auf
Meilensteinen?basierende Weg des Unternehmens zur Kommerzialisierung und
Marktakzeptanz. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen
Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der technischen Leistung und
Reproduzierbarkeit der Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens im Pilot-
und industriellen Maßstab; der erfolgreichen?Skalierung vom Pilotbetrieb zur
FOAK-Produktion; die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Versorgungsleistungen zu
akzeptablen Bedingungen; den rechtzeitigen Bau, die Inbetriebnahme und den
Betrieb der FOAK-Industrieanlage; die Bereitschaft kommerzieller Partner, sich
an Validierungs-, Qualifizierungs- und Abnahmeaktivitäten zu beteiligen; die
Fähigkeit, endgültige kommerzielle Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen
auszuhandeln und abzuschließen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur
Unterstützung von Bau- und Vermarktungsaktivitäten; die kontinuierliche
Weiterentwicklung von regulatorischen Rahmenbedingungen, die zirkuläre
Kohlenwasserstoffe unterstützen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger
Veränderungen der Markt-, Wirtschafts- oder Regulierungsbedingungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen
Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen
Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der
?Skalierbarkeit und der industriellen Leistungsfähigkeit der Technologie des
Unternehmens, Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder technische
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bau und der Inbetriebnahme der FOAK-
Anlage, das Risiko, dass die Ergebnisse aus dem?Pilotmaßstab nicht im
industriellen Maßstab reproduziert werden können, Schwankungen der
Produktqualität, den Spezifikationen oder den Erträgen, das Risiko, dass
Hydrochemolytic(TM)-Öl die Anforderungen der nachgelagerten Kunden, der
Aufsichtsbehörden oder der Zertifizierungsstellen nicht erfüllt, die
?Unverbindlichkeit der Absichtserklärung (mit Ausnahme der begrenzten
Verpflichtung zum Kauf einer ersten Produktionscharge) und das Risiko, dass
endgültige Vereinbarungen möglicherweise nicht oder zu weniger günstigen
Bedingungen als erwartet abgeschlossen werden; Unsicherheiten hinsichtlich des
Umfangs, der Preisgestaltung, des Zeitpunkts und der Wirtschaftlichkeit
anfänglicher oder zukünftiger Abnahmemengen; die Abhängigkeit von
?Drittpartnern, Auftragnehmern und Dienstleistern; Veränderungen der
Marktnachfrage nach zirkulären Kohlenwasserstoff-Rohstoffen; Wettbewerb durch
alternative Recycling- oder Umwandlungstechnologien; Änderungen oder
Verzögerungen bei regulatorischen Richtlinien, einschließlich der Umsetzung von
PPWR oder Zertifizierungsrahmenwerken; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital;
sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des
Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission) verfügbar sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf
hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu
setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete?
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht
durch geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7809ce78-
333d-4b72-9302-dd304686e959
Â°
