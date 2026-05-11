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11.05.2026 16:50:38
GNW-News: AeroFlexx erweitert gemeinsam mit Packaging Imolese seine globalen Kapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage in den Bereichen Körperpflege u...
^WEST CHESTER, Ohio, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx
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OnA6VDpO), ein führender Anbieter im Bereich nachhaltiger
Flüssigkeitsverpackungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Packaging
Imolese S.p.A. bekannt gegeben, einem großen regionalen Hersteller und
Marktführer in den Bereichen Haushalt und Körperpflege. Mit dieser Partnerschaft
werden die Flüssigkeitsverpackungstechnologie von AeroFlexx und die umfassenden
Kompetenzen von Packaging Imolese in den Bereichen Fertigung,
Rezepturentwicklung und Vertrieb gebündelt, um die Produktion auszuweiten und
das Wachstum in den Zielmärkten Europas zu beschleunigen.
Packaging Imolese S.p.A. gehört zur Gruppe DECO INDUSTRIE s.c.p.a. und betreibt
sieben Produktionsstätten mit Mischkapazitäten in Imola und in ganz Italien. Das
Unternehmen verfügt über einen breiten Kundenstamm und nimmt in wichtigen
Kategorien eine führende Position ein. Zudem ist es der größte Hersteller von
Geschirrspülgel in Italien. Neben seinem etablierten Fertigungsgeschäft baut das
Unternehmen sein Portfolio an eigenen und Private-Label-Marken weiter aus und
stärkt damit seine Fähigkeit, den sich wandelnden Anforderungen von
Einzelhändlern und Verbrauchern in der gesamten Region gerecht zu werden. Mit
seinem wachsenden Portfolio an umweltverträglichen Rezepturen und Produkten ist
Packaging Imolese gut aufgestellt, um die Technologie von AeroFlexx zügig zu
integrieren und damit nachhaltige, leistungsstarke Verpackungslösungen noch
schneller auf den Markt zu bringen, die der steigenden Nachfrage nach
umweltfreundlichen Alternativen entsprechen.
Die AeroFlexx-Abfüllmaschine wurde inzwischen an das Werk in Imola geliefert,
was einen bedeutenden operativen Meilenstein darstellt. Der Standort verfügt
über eine etablierte Forschungs- und Entwicklungsumgebung für
Rezepturentwicklung, Tests und Leistungsvalidierung sowie über einen eigenen
Produktionsbereich, der für die AeroFlexx-Anlagen vorbereitet ist. Zusammen
steigern diese Kapazitäten die Effizienz, erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit
der Lieferkette und schaffen die Grundlage für skalierbares Wachstum in
Abfüllung und Konfektionierung.
?Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit innovativen
Lösungen, hoher Flexibilität und operativer Exzellenz zu unterstützen", so
Michele Calzolari, Technical Director Contract Manufacturing bei Packaging
Imolese.?Da die Nachfrage in unseren Märkten weiter steigt, investieren wir in
Kapazitäten, die das Produktdesign verbessern, die Umsetzung schärfen und Marken
sowie Einzelhändlern Lösungen mit hohem Mehrwert bieten."
Die Partnerschaft soll die breitere Einführung von Marken- und
Eigenmarkenprodukten im Bereich Haushalt und Körperpflege unterstützen, wo
Leistung, Recyclingfähigkeit und differenzierende Verpackung für Kunden und
Handelspartner zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch die Kombination der
Verpackungstechnologie von AeroFlexx mit der Fertigungskompetenz von Packaging
Imolese möchten die Unternehmen einen agileren Weg von der Rezeptur bis zur
Markteinführung schaffen.
?Packaging Imolese bringt herausragende Führung in seinen Kategorien, umfassende
Fertigungskompetenz und starke regionale Präsenz in unser Netzwerk ein", so
Boris Gavric, Chief Operating Officer von AeroFlexx.?Gemeinsam schaffen wir
eine stärkere Wachstumsplattform für Italien und treiben zugleich innovative,
nachhaltige Lösungen für Flüssigkeitsverpackungen auf den globalen Märkten
voran."
Die strategische Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement beider
Unternehmen für Innovation, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum
entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Flüssigkeitsverpackungen wider.
Über AeroFlexx:
AeroFlexx ist ein integrierter End-to-End-Anbieter für Flüssigkeitsverpackungen,
der nachhaltige Lösungen in einer Vielzahl von Kategorien neu definiert,
darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Lebensmittel
und industrielle Anwendungen. Die firmeneigene Technologie von AeroFlexx
verändert die Verpackungslandschaft, indem sie die Vorteile flexibler und
starrer Formate zu einem hochgradig anpassbaren Angebot kombiniert, das sowohl
als Primärverpackung als auch als hochwertige Nachfülloption dient. Das Ergebnis
sind ein differenziertes Kundenerlebnis, ein höherer Markenwert und
branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.
AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure-
Unternehmensgruppe (NASDAQ:INV
(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https://ir.innventure.com/___.YzJlOnBh
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YWFmOnA6VDpO)) und verfügt über Verpackungs- und Fertigungskapazitäten in
Nordamerika, Europa und Südostasien. Weitere Informationen finden Sie unter
https://aeroflexx.com oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn
(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https://www.linkedin.com/company/aerof
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Über Packaging Imolese S.p.A.:
Packaging Imolese S.p.A., Teil von DECO INDUSTRIE s.c.p.a., ist ein regional
führender Hersteller in den Bereichen Haushalt und Körperpflege. Das Unternehmen
betreibt sieben Produktionsstätten mit Mischkapazitäten in Imola und in ganz
Italien und unterstützt einen breiten Kundenstamm mit fundiertem Know-how in den
Bereichen Fertigung, Rezepturentwicklung und Vertrieb. Packaging Imolese ist der
größte Hersteller von Geschirrspülgel in Italien und baut sein Portfolio an
Eigenmarken und Handelsmarken mit umweltfreundlichen Produkten und Rezepturen
kontinuierlich aus.
info@aeroflexx.comÂ°
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