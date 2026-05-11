GNW-News: AeroFlexx erweitert gemeinsam mit Packaging Imolese seine globalen Kapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage in den Bereichen Körperpflege u...

^WEST CHESTER, Ohio, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx

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OnA6VDpO), ein führender Anbieter im Bereich nachhaltiger

Flüssigkeitsverpackungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Packaging

Imolese S.p.A. bekannt gegeben, einem großen regionalen Hersteller und

Marktführer in den Bereichen Haushalt und Körperpflege. Mit dieser Partnerschaft

werden die Flüssigkeitsverpackungstechnologie von AeroFlexx und die umfassenden

Kompetenzen von Packaging Imolese in den Bereichen Fertigung,

Rezepturentwicklung und Vertrieb gebündelt, um die Produktion auszuweiten und

das Wachstum in den Zielmärkten Europas zu beschleunigen.

Packaging Imolese S.p.A. gehört zur Gruppe DECO INDUSTRIE s.c.p.a. und betreibt

sieben Produktionsstätten mit Mischkapazitäten in Imola und in ganz Italien. Das

Unternehmen verfügt über einen breiten Kundenstamm und nimmt in wichtigen

Kategorien eine führende Position ein. Zudem ist es der größte Hersteller von

Geschirrspülgel in Italien. Neben seinem etablierten Fertigungsgeschäft baut das

Unternehmen sein Portfolio an eigenen und Private-Label-Marken weiter aus und

stärkt damit seine Fähigkeit, den sich wandelnden Anforderungen von

Einzelhändlern und Verbrauchern in der gesamten Region gerecht zu werden. Mit

seinem wachsenden Portfolio an umweltverträglichen Rezepturen und Produkten ist

Packaging Imolese gut aufgestellt, um die Technologie von AeroFlexx zügig zu

integrieren und damit nachhaltige, leistungsstarke Verpackungslösungen noch

schneller auf den Markt zu bringen, die der steigenden Nachfrage nach

umweltfreundlichen Alternativen entsprechen.

Die AeroFlexx-Abfüllmaschine wurde inzwischen an das Werk in Imola geliefert,

was einen bedeutenden operativen Meilenstein darstellt. Der Standort verfügt

über eine etablierte Forschungs- und Entwicklungsumgebung für

Rezepturentwicklung, Tests und Leistungsvalidierung sowie über einen eigenen

Produktionsbereich, der für die AeroFlexx-Anlagen vorbereitet ist. Zusammen

steigern diese Kapazitäten die Effizienz, erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit

der Lieferkette und schaffen die Grundlage für skalierbares Wachstum in

Abfüllung und Konfektionierung.

?Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit innovativen

Lösungen, hoher Flexibilität und operativer Exzellenz zu unterstützen", so

Michele Calzolari, Technical Director Contract Manufacturing bei Packaging

Imolese.?Da die Nachfrage in unseren Märkten weiter steigt, investieren wir in

Kapazitäten, die das Produktdesign verbessern, die Umsetzung schärfen und Marken

sowie Einzelhändlern Lösungen mit hohem Mehrwert bieten."

Die Partnerschaft soll die breitere Einführung von Marken- und

Eigenmarkenprodukten im Bereich Haushalt und Körperpflege unterstützen, wo

Leistung, Recyclingfähigkeit und differenzierende Verpackung für Kunden und

Handelspartner zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch die Kombination der

Verpackungstechnologie von AeroFlexx mit der Fertigungskompetenz von Packaging

Imolese möchten die Unternehmen einen agileren Weg von der Rezeptur bis zur

Markteinführung schaffen.

?Packaging Imolese bringt herausragende Führung in seinen Kategorien, umfassende

Fertigungskompetenz und starke regionale Präsenz in unser Netzwerk ein", so

Boris Gavric, Chief Operating Officer von AeroFlexx.?Gemeinsam schaffen wir

eine stärkere Wachstumsplattform für Italien und treiben zugleich innovative,

nachhaltige Lösungen für Flüssigkeitsverpackungen auf den globalen Märkten

voran."

Die strategische Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement beider

Unternehmen für Innovation, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum

entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Flüssigkeitsverpackungen wider.

Über AeroFlexx:

AeroFlexx ist ein integrierter End-to-End-Anbieter für Flüssigkeitsverpackungen,

der nachhaltige Lösungen in einer Vielzahl von Kategorien neu definiert,

darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Lebensmittel

und industrielle Anwendungen. Die firmeneigene Technologie von AeroFlexx

verändert die Verpackungslandschaft, indem sie die Vorteile flexibler und

starrer Formate zu einem hochgradig anpassbaren Angebot kombiniert, das sowohl

als Primärverpackung als auch als hochwertige Nachfülloption dient. Das Ergebnis

sind ein differenziertes Kundenerlebnis, ein höherer Markenwert und

branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure-

Unternehmensgruppe (NASDAQ:INV

(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https://ir.innventure.com/___.YzJlOnBh

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Nordamerika, Europa und Südostasien. Weitere Informationen finden Sie unter

https://aeroflexx.com oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn

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Über Packaging Imolese S.p.A.:

Packaging Imolese S.p.A., Teil von DECO INDUSTRIE s.c.p.a., ist ein regional

führender Hersteller in den Bereichen Haushalt und Körperpflege. Das Unternehmen

betreibt sieben Produktionsstätten mit Mischkapazitäten in Imola und in ganz

Italien und unterstützt einen breiten Kundenstamm mit fundiertem Know-how in den

Bereichen Fertigung, Rezepturentwicklung und Vertrieb. Packaging Imolese ist der

größte Hersteller von Geschirrspülgel in Italien und baut sein Portfolio an

Eigenmarken und Handelsmarken mit umweltfreundlichen Produkten und Rezepturen

kontinuierlich aus.

info@aeroflexx.comÂ°