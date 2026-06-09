GNW-News: AeroFlexx und die Dreiturm GmbH gehen eine Partnerschaft ein, um nachhaltige Verpackungsinnovationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz anz...

^WEST CHESTER, Ohio, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx

(https://aeroflexx.com/), ein Branchenführer im Bereich nachhaltiger

Flüssigkeitsverpackungen, gab heute eine umfassende Partnerschaft mit der

Dreiturm GmbH bekannt, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, das die

Märkte für Körperpflegeprodukte, Haushaltswaren, professionelle Reinigungsmittel

und Handelsmarken bedient.

Im Rahmen des Vertrags wird die Dreiturm GmbH die Verpackungstechnologie von

AeroFlexx in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv vermarkten und

bewerben. Die Partnerschaft soll die Kundenbindung, die Markterschließung und

die Vermarktungsplanung für die innovative Flüssigkeitsverpackungstechnologie

von AeroFlexx im deutschsprachigen Raum (DACH) fördern.

?Mit dieser Partnerschaft legen wir den Grundstein dafür, eine innovative

Verpackungslösung für den DACH-Markt bereitzustellen und unseren Kunden

nachhaltige Alternativen anzubieten", erklärt Jan Rudel, Managing Director of

Sales bei der Dreiturm GmbH.

Diese Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Hersteller und Marken

in ganz Europa auf die sich wandelnden Verpackungsvorschriften im Rahmen der

Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) der Europäischen Union

vorbereiten. Es wird erwartet, dass die Verordnung einen stärkeren Fokus auf die

Reduzierung des Kunststoffverbrauchs und des Verpackungsabfalls legen wird, was

zu einer steigenden Nachfrage nach der AeroFlexx-Verpackungstechnologie führen

dürfte, die Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre künftigen Nachhaltigkeits-

und Compliance-Ziele zu erreichen.

Das Abkommen stärkt zudem die Fähigkeit von AeroFlexx, Kunden in wichtigen

europäischen Märkten zu gewinnen, und unterstützt gleichzeitig die übergeordnete

Strategie des Unternehmens, die für eine weltweite Verbreitung erforderlichen

Beziehungen und Infrastrukturen aufzubauen. Die Unternehmen prüfen zudem

mögliche zukünftige Kooperationsmöglichkeiten, während sie die Kundennachfrage

und die Marktreife evaluieren.

?Die Partnerschaft mit Dreiturm ist ein wichtiger Schritt, um die Präsenz von

AeroFlexx in Europa auszubauen und dem wachsenden Interesse der Kunden an

unserer Technologie zur Verpackung von Flüssigkeiten gerecht zu werden", so

Boris Gavric, Chief Operating Officer von AeroFlexx.?Dank seiner

Marktkenntnisse, seiner Kundenbeziehungen und seiner operativen Erfahrung ist

Dreiturm ein starker Partner für uns, während wir weiterhin neue Möglichkeiten

für unsere Verpackungslösungen in der DACH-Region erschließen."

Die Herstellung und Abfüllung der AeroFlexx-Verpackungstechnologie soll am

Standort der Dreiturm GmbH in Steinau erfolgen. Beide Unternehmen gehen davon

aus, dass die Zusammenarbeit die Marktdurchdringung beschleunigen und einen

wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Verpackungsindustrie

leisten wird.

Über AeroFlexx

AeroFlexx ist ein integriertes Unternehmen für Flüssigkeitsverpackungen, das

nachhaltige Lösungen in einer Vielzahl von Bereichen revolutioniert, darunter

Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Lebensmittel sowie

industrielle Anwendungen. Die hauseigene AeroFlexx-Technologie transformiert die

Verpackungswelt, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu einem

hochgradig individualisierbaren Angebot verbindet, das als primäre Verpackungs-

und hochwertige Nachfülloption gleichermaßen funktioniert. Das Ergebnis? Ein

differenziertes Verbrauchererlebnis, verbesserter Markenwert und

branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure

(NASDAQ:INV

(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/ir.innventure.com/___.YzJlOnBhY

2thZ2luZ2ltb2xlc2U6YzpvOmZkNzkzNGE0NTU2ZjQ1YWU3OTY3NjM1MmNkZTE1NDhkOjc6OTE3YzowM

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WFmOnA6VDpO)) Unternehmensfamilie und bietet Verpackungs- und

Produktionskapazitäten in Nordamerika, Europa und Südostasien. Weitere

Informationen finden Sie unter https://aeroflexx.com

(https://aeroflexx.com/?hsLang=en) oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn

(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/www.linkedin.com/company/aerofl

exx/___.YzJlOnBhY2thZ2luZ2ltb2xlc2U6YzpvOmZkNzkzNGE0NTU2ZjQ1YWU3OTY3NjM1MmNkZTE1

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N2I5YzQyYTVkNmJmZTcxOnA6VDpO).

Über die Dreiturm GmbH

Die Dreiturm GmbH ist ein bewährter deutscher Partner für die Auftragsfertigung

und Abfüllung von Flüssigkeiten und halbflüssigen Produkten in den Bereichen

Kosmetik, Medizinprodukte, Pharmazeutika, Biozide und Reinigungsmittel. Das in

Steinau an der Straße ansässige Unternehmen verbindet eine über 200-jährige

Tradition mit modernstem Produktions-Know-how, fundierter Entwicklungskompetenz

und strengen Qualitätsstandards. Seit 1825 steht die Dreiturm GmbH für

zuverlässige Produkte?Made in Germany". Heute unterstützt die Dreiturm GmbH mit

320 Mitarbeitern, einer Jahresproduktion von über 70 Millionen Einheiten und

einem Vertrieb in mehr als 20 Ländern führende Marken durch skalierbare

Produktion, Verpackung und Produktentwicklung sowie durch ein klares Bekenntnis

zu Innovation und Nachhaltigkeit . Weitere Informationen finden Sie unter

https://dreiturm.de/.

info@aeroflexx.comÂ°