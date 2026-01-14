GNW-News: Affidea übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an LabPoint von der Lindenhofgruppe und stärkt damit seine Kompetenzen in Diagnostik und Labormedizin

^DEN HAAG, Niederlande, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Affidea Gruppe,

Europas führender Anbieter moderner Diagnostik, lokaler Gesundheitszentren und

spezialisierter medizinischer Dienstleistungen, darunter Onkologie, gibt die

Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der LabPoint Medizinische Laboratorien

AG von der Lindenhofgruppe bekannt. LabPoint ist ein etabliertes medizinisches

Diagnostiklabor und ein anerkannter Anbieter in der Laboratoriumsmedizin und

Genetik. Gemeinsam mit Affidea werden in der Schweiz integrierte Angebote in

Pathologie und Zytologie aufgebaut.

LabPoint wurde 2022 von der Lindenhofgruppe gegründet und hat seitdem ein

starkes Wachstum verzeichnet sowie eine nachhaltige Position im Markt

erarbeitet. Das Unternehmen ist an fünf Standorten in Avenches sowie in den

Regionen Bern, Tessin, Waadt und Basel tätig. Zusätzlich betreibt LabPoint

mehrere Blutentnahmestellen in den Kantonen Bern, Freiburg, Tessin, Waadt,

Zürich, Jura und Basel. Diese neuen Standorte erweitern das bestehende Netzwerk

von Affidea in der Schweiz, das bereits 33 Zentren für diagnostische Bildgebung

und fachärztliche Medizin umfasst. Dadurch steigt die Gesamtzahl der

Mitarbeitenden auf 870.

Diese strategische Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der

Weiterentwicklung von Affidea Schweiz dar. Das Unternehmen verfolgt weiterhin

das Ziel, entlang des gesamten Behandlungspfads eine integrierte

Präzisionsmedizin anzubieten, die Bildgebung, umfassende Laboranalysen sowie

fortschrittliches medizinisches Fachwissen in seinen Kompetenzzentren vereint.

Mit der Lindenhofgruppe hat Affidea Schweiz einen starken strategischen Partner

gewonnen. Die Lindenhofgruppe bleibt als Minderheitsaktionärin an LabPoint

beteiligt und behält eine wichtige Rolle als medizinischer Partner. Diese

Konstellation ermöglicht es der Lindenhofgruppe, ihre Verantwortung gegenüber

den Mitarbeitenden von LabPoint weiterhin wahrzunehmen und gemeinsam mit dem

neuen Mehrheitsaktionär einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des

Unternehmens zu leisten. So wird die Position und Rolle von LabPoint in der

Labordiagnostik nachhaltig gestärkt.

Die LabPoint Fortbildungsakademie

Mit seiner Fortbildungsakademie stärkt LabPoint seine Rolle als bedeutender

Weiterbildungsanbieter im Schweizer Labormarkt. Jährlich werden rund 20 vom

Berufsverband anerkannte medizinische Kurse angeboten, insbesondere in den

Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Akademie unterstützt

Gesundheitsfachpersonen dabei, ihre Kompetenzen gezielt auszubauen, und trägt

dazu bei, bewährte Standards in der Patientenversorgung weiterzuentwickeln.

Ein umfassendes Angebot für eine integrierte Diagnostik

Affidea vereint Bildgebung, Laboranalysen, Pathologie und Genetik in einem

Netzwerk. So entsteht ein integriertes Versorgungsmodell, das eine umfassende

Präzisionsdiagnostik sowie klare Nachsorgepfade ermöglicht - schnell,

ganzheitlich und konsequent patientenorientiert. Dank der fortschrittlichen

Kompetenzen von LabPoint in Molekularbiologie und Humangenetik baut Affidea

seine Position in der hochpräzisen Diagnostik weiter aus.

Diese zusätzlichen Kompetenzen stärken zudem die onkologischen Versorgungspfade

von Affidea, indem genetische Analysen neben Bildgebung und personalisierten

Behandlungen integriert werden.

Marc-André Christinat, CEO von Affidea Schweiz, betont: «Die Übernahme von

LabPoint ist ein wichtiger Schritt für Affidea Schweiz. Sie ermöglicht es uns,

ein umfassendes, integriertes und patientennahes Angebot aufzubauen - zum Nutzen

der Patientinnen und Patienten sowie des medizinischen Fachpersonals. Wir sind

überzeugt, dass diese Integration unsere Präsenz in der Schweiz weiter stärkt

und neue Impulse für Innovationen in der Diagnostik setzt.»

Dr. Charles Niehaus, Geschäftsführer der Affidea-Gruppe, ergänzt: «Die

Integration von LabPoint stärkt eine zentrale Überzeugung von Affidea: Präzise

Diagnosen, die auf dem Zusammenspiel von Bildgebung, Pathologie und Genetik

basieren, sind die Grundlage der modernen, personalisierten Medizin. Diese

Ergänzung eröffnet neue Möglichkeiten, unsere klinischen Behandlungspfade weiter

zu verfeinern und Ärztinnen und Ärzten eine stärkere Entscheidungsgrundlage zu

bieten - zum Nutzen der Millionen von Patientinnen und Patienten, die wir in

ganz Europa betreuen.»

Andreas Schafer, Vorstandsvorsitzender der Lindenhofgruppe und von LabPoint,

ergänzt: «Die Lindenhofgruppe freut sich sehr, mit Affidea einen starken Partner

für LabPoint gefunden zu haben, der unsere Werte und Ziele in der integrierten

Versorgung, insbesondere in der Diagnostik, teilt.»

Cosentino Gianfranco, CEO und Chief Marketing Officer von LabPoint, erklärt:

«Die Partnerschaft mit Affidea ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die

Weiterentwicklung einer integrierten Medizin und Versorgung. Dabei spielt die

Labormedizin eine zentrale Rolle in Diagnose, Therapie und Nachsorge.

Patientinnen und Patienten sowie unsere zuweisenden Ärztinnen und Ärzte

profitieren von einem umfassenden Spektrum an diagnostischen Lösungen innerhalb

eines hochkompetenten Netzwerks.»

Kennzahlen

* Affidea Schweiz: 33 Zentren, rund 700 Mitarbeitende, über 265'000

Patientinnen und Patienten pro Jahr.

* LabPoint: 5 medizinische Labore, 4 Notfalllabore, diverse Entnahme- und

Schnellanalysestellen, rund 170 hochqualifizierte Fachpersonen, davon etwa

67 Mitarbeitende, spezialisiert auf Mikrobiologie, Molekularbiologie,

Humangenetik und Pathologie.

Affidea wurde bei dieser Transaktion von der Kanzlei Chabrier sowie von KPMG

begleitet.

Die Lindenhofgruppe wurde im Rahmen der Transaktion von Oaklins (M&A) beraten.

Über LabPoint Medizinische Laboratorien AG

LabPoint ist eine Schweizer Laborgruppe, die für patienten- und kundennahen

Service, schnelle Diagnostik, fundierte medizinische Beratung sowie eine

ausgezeichnete Erreichbarkeit steht. LabPoint betreibt fünf medizinische

Standorte in Avenches, Bern, Basel, Zürich und Lugano. Darüber hinaus unterhält

LabPoint Teststellen für Patientinnen und Patienten sowie Kundinnen und Kunden

in den Kantonen Bern, Basel, Freiburg, Jura, Tessin, Waadt und Zürich. Diese

ermöglichen eine einfache Probenentnahme und schnelle Tests.

LabPoint beschäftigt rund 170 hochqualifizierte Fachpersonen aus verschiedenen

Disziplinen an mehreren Standorten in der ganzen Schweiz. Mit der LabPoint

Fortbildungsakademie verfügt das Unternehmen zudem über eine eigene

Ausbildungsstruktur und bietet jährlich rund 20 anerkannte und akkreditierte

Kurse an.

Über die Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit

privater Trägerschaft. An ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und

Sonnenhof werden jährlich über 172'000 Patientinnen und Patienten, davon rund

30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden

interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und

hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die

Orthopädie, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Onkologie, Innere

Medizin, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, HNO,

Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund

2'600 Mitarbeitende.

Über Affidea Schweiz (www.affidea.ch)

Affidea Schweiz ist ein bedeutender nationaler Gesundheitsdienstleister, der ein

breites Spektrum integrierter, multidisziplinärer ambulanter Leistungen

anbietet. Dazu gehören diagnostische Bildgebung, histologische Analysen, Brust-

und Prostatamedizin, Konsultationen, chirurgische und nicht-chirurgische

Behandlungen sowie Gastroenterologie. Zudem betreibt Affidea multidisziplinäre

medizinische Zentren, in denen Expertinnen und Experten aus Orthopädie,

Neurologie und weiteren Fachgebieten zusammenarbeiten.

Dank ihres starken nationalen Netzwerks kann Affidea Patientinnen und Patienten

einen vollständig integrierten onkologischen Versorgungsweg anbieten - von

Prävention und Früherkennung über Gentests und Diagnostik bis hin zu

personalisierter Behandlung und Nachsorge.

Über die Affidea Group (www.affidea.com)

Affidea ist ein führender paneuropäischer Anbieter spezialisierter

Gesundheitsdienstleistungen, darunter Krebsversorgung, Polikliniken und moderne

diagnostische Bildgebung. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt heute über

420 Zentren in 15 Ländern und verzeichnet jährlich mehr als 14 Millionen

Patientenbesuche. Affidea verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der

Patientensicherheit und ist laut der European Society of Radiology (ESR) der am

häufigsten ausgezeichnete Anbieter für diagnostische Bildgebung in Europa. Mehr

als 90 Prozent der Affidea-Zentren sind auf der ESR EuroSafe Wall of Stars

vertreten.

Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL),

einer führenden Investmentholding mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung und

einer stabilen, familiengeführten Aktionärsstruktur.

