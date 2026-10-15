GNW-News: Affidea unterzeichnet einen Vertrag zur Übernahme von zwei Alliance Medical-Zentren im Zentrum von London und beschleunigt damit sein Wachstum in G...

^LONDON, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea (https://www.affidea.com/),

ein führender paneuropäischer Anbieter von gemeindenahen Kliniken,

hochspezialisierter Diagnostik und spezialisierten privaten

Gesundheitsdienstleistungen, hat einen Vertrag zur Übernahme von zwei

etablierten hochspezialisierten Diagnosezentren von Alliance Medical in der

Harley Street und in Marylebone, London, unterzeichnet. Die geplante Übernahme

stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von Affidea

dar und wird nach ihrem Abschluss die Präsenz des Unternehmens in einem der

größten privaten Gesundheitsmärkte Europas weiter stärken.

Affidea betreibt bereits zahlreiche ambulante Kliniken in ganz Großbritannien

und der Republik Irland. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit London

International Patient Services (LIPS Healthcare) umfasst auch den Bau einer

eigens dafür errichteten, 40.000 Quadratfuß großen Klinik am Prince of Wales

Drive, mit deren Baubeginn noch in diesem Jahr gerechnet wird.

Zusammen mit der ursprünglichen Investition von Affidea in Großbritannien durch

die Übernahme der Fortius Clinic im Jahr 2021 und der bevorstehenden Eröffnung

ihrer Vorzeigeklinik im Wimbledon Quarter stellt die geplante Übernahme einen

weiteren bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie der Gruppe in

Großbritannien dar. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion würden die

Zentren unter dem Namen?Affidea" firmieren und Teil der geplanten Expansion von

Affidea in London und im Vereinigten Königreich werden, womit das Unternehmen

sein Ziel untermauern würde, spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in der

Hauptstadt und im gesamten Vereinigten Königreich anzubieten. Die Klinik in

Wimbledon Quarter, ein weiterer Meilenstein auf dem Wachstumskurs von Affidea in

Großbritannien, wird in der Wimbledon-Klinik zudem Facharztkonsultationen,

private Hausarztleistungen, ambulante Operationen sowie eine Notfallambulanz

anbieten. Diese Leistungen werden im Rahmen des integrierten,

patientenorientierten Versorgungsmodells von Affidea erbracht und durch das

breite Spektrum an klinischen Fachgebieten von LIPS Healthcare ergänzt.

Barry Downes, CEO von Affidea UK & Ireland, erklärte:

?Die weitere Expansion auf dem Londoner Markt ist ein wichtiger Meilenstein in

der langfristigen Strategie von Affidea für Großbritannien. Die geplante

Übernahme der Zentren von Alliance Medical in der Harley Street und in

Marylebone würde es uns ermöglichen, das europäische Know-how von Affidea im

Bereich der fortgeschrittenen Diagnostik an einem der weltweit renommiertesten

Standorte im Gesundheitswesen einzubringen und gleichzeitig unsere bestehenden

Fortius-Clinic-Einrichtungen zu ergänzen. Aufbauend auf dem soliden Fundament,

das wir in ganz Irland, England und Wales geschaffen haben, stellt dies den

nächsten Schritt in unserem Wachstum im Vereinigten Königreich dar und bringt

unser bewährtes Modell hochwertiger Diagnostik und gemeindenaher Versorgung

mitten in die Hauptstadt.

Vorbehaltlich des Abschlusses werden wir beide Zentren sorgfältig auf die Marke

Affidea umstellen und dabei die Kontinuität der Versorgung unserer Patienten

gewährleisten, während wir gleichzeitig von der umfassenderen klinischen

Expertise und dem Netzwerk von Affidea profitieren werden. Unser Ziel ist es,

fachärztliche Kompetenz an gut erreichbaren Standorten anzubieten, damit

Patienten die benötigte Versorgung schneller und näher an ihrem Wohnort

erhalten."

Dr. Charles Niehaus, Executive Director der Affidea Group, äußerte sich zur

übergeordneten Wachstumsstrategie der Gruppe wie folgt:

?Der britische Markt ist einer der dynamischsten Märkte für private

Gesundheitsversorgung in Europa und stellt für Affidea eine wichtige

strategische Priorität dar. Die geplante Übernahme ist Teil unseres spannenden

Wachstumskurses und spiegelt unser langfristiges Engagement wider, in moderne

ambulante Einrichtungen, fortschrittliche Diagnostik und Nuklearmedizin zu

investieren, um unsere Kompetenzzentren - die Fortius Clinic und NeuraCare - zu

unterstützen und den Zugang zu hochwertiger spezialisierter Versorgung zu

erweitern.

Wir haben dieses Modell erfolgreich in ganz Europa entwickelt und ausgebaut, und

nun führen wir dasselbe bewährte Modell in Großbritannien ein, wodurch wir im

Zuge des Ausbaus unserer Präsenz in Großbritannien einen echten Mehrwert für

Patienten, Ärzte und Partner im Gesundheitswesen schaffen. Unser Fokus liegt nun

darauf, das bestehende Angebot zu ergänzen und den Zugang zur medizinischen

Versorgung durch moderne, gut vernetzte Kliniken zu verbessern."

Ed Matthews, Managing Director von Alliance Medical UK, erklärte:

?Wir freuen uns, dass Harley Street und Marylebone zu Affidea wechseln, einem

Unternehmen, das unser Engagement für klinische Exzellenz und

Patientenversorgung teilt. Patienten und überweisende Ärzte können denselben

bewährten Service erwarten, den sie bereits kennen, und dabei auf das Netzwerk

von Affidea aus privaten Londoner Community-Kliniken und spezialisierten

Dienstleistungen zurückgreifen.

Alliance Medical ist nach wie vor ein aktiver Akteur auf dem Londoner Markt und

arbeitet mit einer Reihe führender NHS-Trusts zusammen, um molekulare und

diagnostische Bildgebung auf Weltklasseniveau anzubieten. Dabei stellt das

Unternehmen Isotope, Untersuchungsdienstleistungen und Forschungsunterstützung

in einer Reihe von NHS-Zentren in der gesamten Hauptstadt bereit."

Die Wachstumsstrategie von Affidea in Großbritannien konzentriert sich auf den

Aufbau eines integrierten Netzwerks aus lokal verankerten Kliniken,

Diagnostikzentren und spezialisierten Dienstleistungen, das eine schnellere und

frühzeitigere Diagnose, nahtlose Patientenversorgungsprozesse sowie einen

besseren Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung ermöglicht. Die Gruppe

kombiniert weiterhin gezielte Akquisitionen mit Investitionen in neue

Einrichtungen, um der wachsenden Nachfrage nach einer zugänglichen und

hochwertigen Gesundheitsversorgung in ganz Großbritannien gerecht zu werden.

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Patienten, die die Zentren in der Harley

Street und in Marylebone besuchen, weiterhin eine lückenlose Versorgung

erhalten. Im Laufe der Zeit werden sie zudem vom Zugang zu Affideas umfassender

klinischer Expertise, den digitalen Kompetenzen sowie dem integrierten Netzwerk

an Gesundheitsdienstleistungen profitieren. Die Transaktion unterliegt weiterhin

den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Ende Oktober

abgeschlossen sein. Bis zur Fertigstellung werden die Zentren weiterhin als Teil

von Alliance Medical betrieben.

Über die Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) ist ein führender europäischer Anbieter

spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Onkologie, kommunale

Polikliniken und moderne bildgebende Diagnostik. Das 1991 gegründete Unternehmen

betreibt rund 450 Zentren in 14 Ländern und verzeichnet jährlich mehr als 15

Millionen Patientenbesuche. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz im Bereich der

Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der Europäischen Gesellschaft für

Radiologie (ESR) zum meistausgezeichneten Anbieter für diagnostische Bildgebung

in Europa gekürt, da über 90 % seiner Zentren von der ESR auf der?EuroSafe Wall

of Stars" gewürdigt wurden. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der

Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft,

die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden

familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

Medienanfragen

Oana Dumitroiu | SVP Marketing & Communication, Affidea Group

| oana.dumitroiu@affidea.com (mailto:oana.dumitroiu@affidea.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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