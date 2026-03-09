|
09.03.2026 07:04:38
GNW-News: AGAMREE® (Vamorolon) - Auf der MDA 2026 vorgestellte Daten bestätigen eine vergleichbare Langzeitwirksamkeit bei einer Behandlungsdauer von bis zu ...
^* Vergleichbare Langzeitwirksamkeit wie klassische Kortikosteroide, sowohl
Prednison (p=0,8587) als auch Deflazacort (p=0,6544), basierend auf der Zeit
bis zum Verlust der Gehfähigkeit
* 80 % weniger Patienten mit Wirbelkörperfrakturen (8,1 % gegenüber 41,9 %
unter Deflazacort, p = 0,0082)
* Erhaltung der normalen Körpergrösse mit einem durchschnittlichen
Grössenvorteil von 12,17 cm gegenüber klassischen Kortikosteroiden, bei
denen eine signifikante Wachstumsverzögerung beobachtet wurde (p Â°
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.