GNW-News: AGAMREE® (Vamorolon) - Auf der MDA 2026 vorgestellte Daten bestätigen eine vergleichbare Langzeitwirksamkeit bei einer Behandlungsdauer von bis zu ...

^* Vergleichbare Langzeitwirksamkeit wie klassische Kortikosteroide, sowohl

Prednison (p=0,8587) als auch Deflazacort (p=0,6544), basierend auf der Zeit

bis zum Verlust der Gehfähigkeit

* 80 % weniger Patienten mit Wirbelkörperfrakturen (8,1 % gegenüber 41,9 %

unter Deflazacort, p = 0,0082)

* Erhaltung der normalen Körpergrösse mit einem durchschnittlichen

Grössenvorteil von 12,17 cm gegenüber klassischen Kortikosteroiden, bei

denen eine signifikante Wachstumsverzögerung beobachtet wurde (p Â°