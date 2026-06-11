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11.06.2026 12:12:38
GNW-News: AGIBOT X2 wird zum überraschendsten VIP in Cannes und bringt humanoide Robotik in die Welt der Mode, des Films und des luxuriösen Lifestyles
^CANNES, Frankreich, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei den Filmfestspielen
von Cannes 2026, wo Kino, Haute Couture und Prominenz aufeinandertrafen, sorgte
vor allem der Auftritt von AGIBOT X2 für Aufsehen. Der hochkarätige humanoide
Roboter sorgte bei namhaften Veranstaltungen aus den Bereichen Mode, Sport und
Technologie für Aufsehen.
AGIBOT X2 unterstützt Supermodel Aline Resplandes bei einem Fotoshooting für
GRAZIA
Von Auftritten auf dem roten Teppich bis hin zu einem Cover-Shooting für die
GRAZIA-Sonderausgabe zu den Filmfestspielen von Cannes hat X2 gezeigt, wie
fortschrittliche Robotik sich mit Intelligenz und sozialer Kompetenz in
kulturellen Umgebungen behaupten kann.
Die Präsentation folgte auf den Auftritt von AGIBOT bei der Vorveranstaltung zur
Met Gala 2026 mit Alexander Wang im New Yorker?The Mark Hotel", bei dem
physische KI mit zeitgenössischer Kultur verbunden wurde. Auf der Grundlage der
AGIBOT-Architektur?Ein Körper, drei Intelligenzen" zeigte X2 Interaktions- und
Fortbewegungsfähigkeiten, die weit über das hinausgingen, was man von
herkömmlichen Robotik-Demonstrationen gewohnt ist.
Die Aktivierung wurde am 17. Mai im Rahmen der?Chinese Culture and Art Night"
unter dem Motto?Wenn Technologie auf Handwerkskunst trifft" eröffnet, wobei das
chinesische Kulturerbe im Mittelpunkt stand. Am 18. Mai traf sich X2 beim
?Fashion Connect Asian Film Fashion Night Cocktail" mit Branchenführern,
Athleten und Modeikonen.
Dort stand X2 an der Seite von Duckens Nazon, dem Kapitän der haitianischen
Fußballnationalmannschaft, und läutete damit den Einstieg von AGIBOT in den
Bereich der Sportanalytik ein. Dieses Crossover-Projekt wird in Atlanta, einer
Austragungsstadt der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, fortgesetzt und konzentriert
sich auf Sporttraining und die Orientierung im Stadion.
X2 stand außerdem gemeinsam mit dem von Forbes empfohlenen Influencer Hofit
Golan und Kate Alexeeva, der amtierenden Miss Universe Lettland und Moderatorin
der Gala, auf der Bühne.
Am 19. Mai hielt Pierre Asseo, CEO von Xmotion, dem lokalen Partner von AGIBOT,
auf der techCannes eine Keynote zum Thema?Physical AI Deployment", bei der X2
vor Fachleuten aus den Bereichen Recht und Technologie Stimmimitationen und Tai
Chi vorführte.
Am 21. Mai begleitete X2 die Schauspielerin Aline Resplandes zu einem
offiziellen Cover-Shooting für die GRAZIA-Sonderausgabe aus Cannes. Als Alines
persönlicher?Lebensassistent" integrierte X2 die physische KI nahtlos in den
redaktionellen Kontext.
Mit weltweit über 10.000 installierten Einheiten (Stand: März 2026) untermauert
AGIBOT mit seinem Auftritt in Cannes seine Marktführerschaft und verdeutlicht
damit einen Trend, bei dem verkörperte KI zunehmend in kreative und alltägliche
Erfahrungen integriert wird. Geleitet von seiner Mission,?mit intelligenten
Maschinen unbegrenzte Produktivität zu schaffen", wird AGIBOT interdisziplinäre
Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Szenarien erforschen und so die
verkörperte KI dem Alltag näherbringen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3cfb0e-9603-455c-
a8fb-7ad3255e007c
Kontakt:
AGIBOT
https://www.agibot.com/
Jocelyn Yang
marketing@agibot.comÂ°
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