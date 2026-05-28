|
28.05.2026 09:21:38
GNW-News: Agora, der Denodo Cloud Service, ist ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar und unterstützt Anwendungsfälle für agentenbasierte KI
^PALO ALTO, Kalifornien, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement
und Microsoft AI Cloud Partner, hat bekanntgegeben, dass Agora
(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/denodo.denodo-agora-
saas?tab=Overview), der Denodo Cloud Service, eine vollständig verwaltete
Plattform, ab sofort im Microsoft Marketplace
(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/denodo.denodo-agora-
saas?tab=Overview) verfügbar ist. Agora bietet native Integrationen mit
Microsoft-Diensten wie Microsoft Fabric, Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2,
Power BI und Azure Synapse Analytics sowie mit Partnerdiensten wie Azure OpenAI
und Azure Databricks. In Kombination mit den KI- und Datendiensten von Microsoft
ermöglicht Agora Unternehmen, ihre agentenbasierten KI-Funktionen auf
geschäftskritische Daten aus mehr als 200 Quellsystemen auszuweiten - darunter
On-Premises-Systeme, SaaS-Angebote und weitere Cloud-Plattformen - und
gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Auflagen sowie Anforderungen an
Datensouveränität und Sicherheit zu gewährleisten.
Agora ergänzt die semantischen Analysefunktionen von Microsoft Fabric durch eine
logische Datenzugriffsebene, über die KI-Agenten auf operative und analytische
Daten außerhalb von Microsoft-Systemen zugreifen können. Microsoft Fabric stellt
mit Fabric IQ die semantische Intelligenz und Orchestrierung für KI-Agenten
bereit. Agora erweitert diese Fähigkeiten und ermöglicht den Zugriff auf Live-
Daten aus vertrauenswürdigen Drittquellen wie SAP, Oracle, Salesforce, Snowflake
und zahlreichen weiteren Systemen in hybriden und lokalen IT-Umgebungen. Diese
komplementäre Architektur unterstützt unterschiedliche Einsatzszenarien für
Agenten - von Microsoft-Copilot-Agenten, die über die Integration des Model
Context Protocol (MCP) von Agora auf unternehmensweite Daten zugreifen, bis hin
zu benutzerdefinierten KI-Agenten, die mit Microsoft Foundry entwickelt wurden
und Agoras APIs zur Echtzeit-Datenabfrage nutzen. Darüber hinaus umfasst Agora
einen Datenmarktplatz, der es Power-BI- und anderen Business-Anwendern
ermöglicht, Unternehmensdaten über dieselbe semantische Ebene zu finden, darauf
zuzugreifen und zu nutzen, die auch KI-Agenten unterstützt. Dadurch stehen
menschlichen Nutzern und KI-Agenten einheitliche Geschäftsdefinitionen sowie ein
konsistenter Datenkontext zur Verfügung.
Zusammen bilden die agentenbasierte KI-fähige Datengrundlage von Agora und die
KI- und Datendienste von Microsoft die Basis für Echtzeitentscheidungen,
hochgradig personalisierte Erfahrungen, agentenbasierte Workflows sowie weitere
hybride und Multi-Cloud-Anwendungsfälle, die auf einem Live-Zugriff auf
verteilte Daten unter Einhaltung von Governance-Vorgaben beruhen. Dieser Ansatz
minimiert Latenzen, reduziert das Risiko von Datenabweichungen und stellt
sicher, dass geschäftskritische Erkenntnisse und automatisierte Aktionen
jederzeit auf den aktuellsten verfügbaren Informationen beruhen. Zur
Unterstützung eines sicheren und kontrollierten Zugriffs sowie zur nahtlosen
Einhaltung von Compliance-Anforderungen lässt sich Agora in Microsoft Entra ID
integrieren und bietet präzise Data-Governance-Funktionen wie attributbasierte
Zugriffskontrolle, End-to-End Lineage und Richtliniendurchsetzung für Nicht-
Microsoft-Quellen.
?Microsoft freut sich, Agora auf Microsoft Azure und im Microsoft Marketplace
willkommen zu heißen", so Jake Zborowski, General Manager der Microsoft Azure
Platform bei Microsoft Corp.?Gemeinsam mit Denodo möchten wir Unternehmen dabei
unterstützen, ihre agentenbasierten KI-Initiativen zu beschleunigen -
insbesondere in komplexen hybriden, Multi-Cloud- und datensouveränen
Umgebungen."
Agora ist ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar und Unternehmen können
die Plattform dank verschiedener Optionen - von kostenlosen Testversionen bis
hin zu individuellen Jahresverträgen und nutzungsbasierter Preisgestaltung -
schnell nutzen. So können Kunden flexibel das Modell auswählen, das ihren
Anforderungen entspricht und den Beschaffungsaufwand reduzieren. Darüber hinaus
lässt sich der Kauf von Denodo als Azure-IP-Co-Sell-fähige Lösung auf das
Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) anrechnen.
?Mit der Verfügbarkeit von Agora im Microsoft Marketplace und den nahtlosen
Integrationen in die KI- und Datendienste von Microsoft bieten wir unseren
gemeinsamen Kunden eine leistungsstarke Lösung für agentenbasierte KI-
Anwendungsfälle, die den gesamten Datenbestand eines Unternehmens über hybride
und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg nutzt", erklärt Suresh Chandrasekaran,
Executive Vice President bei Denodo.?Agora im Microsoft Marketplace bietet ein
neues Maß an Flexibilität, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und
Benutzerfreundlichkeit."
Für weitere Informationen
* Agora im Microsoft Marketplace (https://marketplace.microsoft.com/en-
us/product/saas/denodo.denodo-agora-saas?tab=Overview)
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die
vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-
Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt
Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-
Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu
herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,
geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere
Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu
erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakte
pr@denodo.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.