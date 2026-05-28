GNW-News: Agora, der Denodo Cloud Service, ist ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar und unterstützt Anwendungsfälle für agentenbasierte KI

^PALO ALTO, Kalifornien, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement

und Microsoft AI Cloud Partner, hat bekanntgegeben, dass Agora

(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/denodo.denodo-agora-

saas?tab=Overview), der Denodo Cloud Service, eine vollständig verwaltete

Plattform, ab sofort im Microsoft Marketplace

(https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/denodo.denodo-agora-

saas?tab=Overview) verfügbar ist. Agora bietet native Integrationen mit

Microsoft-Diensten wie Microsoft Fabric, Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2,

Power BI und Azure Synapse Analytics sowie mit Partnerdiensten wie Azure OpenAI

und Azure Databricks. In Kombination mit den KI- und Datendiensten von Microsoft

ermöglicht Agora Unternehmen, ihre agentenbasierten KI-Funktionen auf

geschäftskritische Daten aus mehr als 200 Quellsystemen auszuweiten - darunter

On-Premises-Systeme, SaaS-Angebote und weitere Cloud-Plattformen - und

gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Auflagen sowie Anforderungen an

Datensouveränität und Sicherheit zu gewährleisten.

Agora ergänzt die semantischen Analysefunktionen von Microsoft Fabric durch eine

logische Datenzugriffsebene, über die KI-Agenten auf operative und analytische

Daten außerhalb von Microsoft-Systemen zugreifen können. Microsoft Fabric stellt

mit Fabric IQ die semantische Intelligenz und Orchestrierung für KI-Agenten

bereit. Agora erweitert diese Fähigkeiten und ermöglicht den Zugriff auf Live-

Daten aus vertrauenswürdigen Drittquellen wie SAP, Oracle, Salesforce, Snowflake

und zahlreichen weiteren Systemen in hybriden und lokalen IT-Umgebungen. Diese

komplementäre Architektur unterstützt unterschiedliche Einsatzszenarien für

Agenten - von Microsoft-Copilot-Agenten, die über die Integration des Model

Context Protocol (MCP) von Agora auf unternehmensweite Daten zugreifen, bis hin

zu benutzerdefinierten KI-Agenten, die mit Microsoft Foundry entwickelt wurden

und Agoras APIs zur Echtzeit-Datenabfrage nutzen. Darüber hinaus umfasst Agora

einen Datenmarktplatz, der es Power-BI- und anderen Business-Anwendern

ermöglicht, Unternehmensdaten über dieselbe semantische Ebene zu finden, darauf

zuzugreifen und zu nutzen, die auch KI-Agenten unterstützt. Dadurch stehen

menschlichen Nutzern und KI-Agenten einheitliche Geschäftsdefinitionen sowie ein

konsistenter Datenkontext zur Verfügung.

Zusammen bilden die agentenbasierte KI-fähige Datengrundlage von Agora und die

KI- und Datendienste von Microsoft die Basis für Echtzeitentscheidungen,

hochgradig personalisierte Erfahrungen, agentenbasierte Workflows sowie weitere

hybride und Multi-Cloud-Anwendungsfälle, die auf einem Live-Zugriff auf

verteilte Daten unter Einhaltung von Governance-Vorgaben beruhen. Dieser Ansatz

minimiert Latenzen, reduziert das Risiko von Datenabweichungen und stellt

sicher, dass geschäftskritische Erkenntnisse und automatisierte Aktionen

jederzeit auf den aktuellsten verfügbaren Informationen beruhen. Zur

Unterstützung eines sicheren und kontrollierten Zugriffs sowie zur nahtlosen

Einhaltung von Compliance-Anforderungen lässt sich Agora in Microsoft Entra ID

integrieren und bietet präzise Data-Governance-Funktionen wie attributbasierte

Zugriffskontrolle, End-to-End Lineage und Richtliniendurchsetzung für Nicht-

Microsoft-Quellen.

?Microsoft freut sich, Agora auf Microsoft Azure und im Microsoft Marketplace

willkommen zu heißen", so Jake Zborowski, General Manager der Microsoft Azure

Platform bei Microsoft Corp.?Gemeinsam mit Denodo möchten wir Unternehmen dabei

unterstützen, ihre agentenbasierten KI-Initiativen zu beschleunigen -

insbesondere in komplexen hybriden, Multi-Cloud- und datensouveränen

Umgebungen."

Agora ist ab sofort im Microsoft Marketplace verfügbar und Unternehmen können

die Plattform dank verschiedener Optionen - von kostenlosen Testversionen bis

hin zu individuellen Jahresverträgen und nutzungsbasierter Preisgestaltung -

schnell nutzen. So können Kunden flexibel das Modell auswählen, das ihren

Anforderungen entspricht und den Beschaffungsaufwand reduzieren. Darüber hinaus

lässt sich der Kauf von Denodo als Azure-IP-Co-Sell-fähige Lösung auf das

Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) anrechnen.

?Mit der Verfügbarkeit von Agora im Microsoft Marketplace und den nahtlosen

Integrationen in die KI- und Datendienste von Microsoft bieten wir unseren

gemeinsamen Kunden eine leistungsstarke Lösung für agentenbasierte KI-

Anwendungsfälle, die den gesamten Datenbestand eines Unternehmens über hybride

und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg nutzt", erklärt Suresh Chandrasekaran,

Executive Vice President bei Denodo.?Agora im Microsoft Marketplace bietet ein

neues Maß an Flexibilität, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und

Benutzerfreundlichkeit."

Für weitere Informationen

* Agora im Microsoft Marketplace (https://marketplace.microsoft.com/en-

us/product/saas/denodo.denodo-agora-saas?tab=Overview)

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die

vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-

Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt

Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-

Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu

herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,

geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere

Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu

erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakte

pr@denodo.com

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