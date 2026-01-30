Access Innovation Holdings Aktie
GNW-News: AI-Media präsentiert auf der ISE 2026 Workflows für Echtzeitübersetzungen und Barrierefreiheit angesichts steigender Nachfrage nach mehrsprachigen ...
^BARCELONA, Spanien, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit
führender Anbieter von KI-gestützten Untertitelungs- und Sprachlösungen, wird
auf der ISE 2026 demonstrieren, wie Echtzeit-Übersetzung, Untertitelung und
Audiobeschreibung zu unverzichtbaren Funktionen in professionellen AV-Umgebungen
werden - von Live-Events und Unternehmenskommunikation bis hin zu
Veranstaltungsorten und öffentlichen Installationen.
Angesichts einer zunehmend mehrsprachigen Zuschauerschaft und steigender
Erwartungen an eine inklusive Kommunikation sind AV-Teams gefordert, Erlebnisse
zu bieten, die sowohl vor Ort als auch per Fernzugriff zugänglich, verständlich
und konsistent sind. Auf der ISE 2026 wird AI-Media zeigen, wie seine KI-
Technologie in Broadcast-Qualität in integrierte AV-Workflows implementiert
wird, um skalierbare Echtzeit-Sprachunterstützung und Barrierefreiheit bei
geringer Latenz zu ermöglichen.
An Stand 4L700 präsentiert AI-Media LEXI Voice, (https://www.ai-media.tv/our-
products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) eine KI-gesteuerte
Lösung, die Echtzeit-Sprachübersetzungen in jede beliebige Sprache mit natürlich
klingender Sprachausgabe und minimaler Verzögerung liefert. LEXI Voice wurde für
Live- und Broadcast-Umgebungen entwickelt und unterstützt Event-Produzenten,
Content-Eigentümer und AV-Integratoren dabei, multilinguale Kommunikation
anzubieten, ohne die Produktionsabläufe komplexer zu gestalten.
Neben LEXI Voice präsentiert AI-Media auch LEXI Text, (https://www.ai-
media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/) seine
Lösung für KI-Untertitelung in Echtzeit, sowie LEXI AD (https://www.ai-
media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-ad/), das
automatisierte Audiobeschreibungen für inklusive Seherlebnisse bereitstellt.
Insgesamt unterstützt die LEXI-Suite Unternehmen dabei, mehrsprachige und
barrierefreie Erlebnisse in professionellen AV- und Broadcast-Umgebungen zu
bieten. Dies unterstreicht den branchenweiten Trend, inklusive Kommunikation als
Standardvoraussetzung und nicht als bloße Zusatzoption zu betrachten.
?Das professionelle AV-Segment nähert sich schnell den Erwartungen, die
Sendeanstalten seit Jahren erfüllen müssen - Zuverlässigkeit, geringe Latenz und
Erlebnisse, die sprachübergreifend und barrierefrei sind", sagte Mark Lovatt, VP
Strategic Accounts und VP Sales - EMEA bei AI-Media.?Auf der ISE zeigen wir,
wie Echtzeit-Sprachübersetzung, -Untertitelung und -Audiobeschreibung als Teil
des Live-Workflows bereitgestellt werden können. So helfen wir Organisationen
dabei, von Anfang an inklusivere Erlebnisse zu gestalten."
Alle LEXI-Lösungen lassen sich nahtlos in SDI- und IP-Infrastrukturen
integrieren und können für Konferenzen, Unternehmenskommunikation, Live-Events,
Sportstätten sowie religiöse und öffentliche Einrichtungen eingesetzt werden.
AI-Media sieht der ISE 2026 in Barcelona mit Spannung entgegen, um mit
Fachleuten aus der Branche darüber zu diskutieren, wie Technologie für Sprache
und Barrierefreiheit in Live-, Rundfunk- und integrierten AV-Umgebungen zum
Einsatz kommen kann. Besuchen Sie Stand 4L700, um die Workflows von AI-Media für
Echtzeit-Sprachübersetzung, -Untertitelung und -Audiobeschreibung hautnah zu
erleben. Weitere Informationen zu den Lösungen von AI-Media, einschließlich der
Möglichkeit, Termine mit Vertretern von AI-Media auf der ISE zu vereinbaren,
finden Sie hier: https://landing.ai-media.tv/ise-2026
Über AI-Media:
AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter für KI-gestützte
Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachsteuerung. Die LEXI Suite und das
globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -
weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der
Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-
media.tv/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-
da62857c28ae
