Access Innovation Holdings Aktie

Access Innovation Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QD9A / ISIN: AU0000101636

30.01.2026 10:57:38

GNW-News: AI-Media präsentiert auf der ISE 2026 Workflows für Echtzeitübersetzungen und Barrierefreiheit angesichts steigender Nachfrage nach mehrsprachigen ...

^BARCELONA, Spanien, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit

führender Anbieter von KI-gestützten Untertitelungs- und Sprachlösungen, wird

auf der ISE 2026 demonstrieren, wie Echtzeit-Übersetzung, Untertitelung und

Audiobeschreibung zu unverzichtbaren Funktionen in professionellen AV-Umgebungen

werden - von Live-Events und Unternehmenskommunikation bis hin zu

Veranstaltungsorten und öffentlichen Installationen.

Angesichts einer zunehmend mehrsprachigen Zuschauerschaft und steigender

Erwartungen an eine inklusive Kommunikation sind AV-Teams gefordert, Erlebnisse

zu bieten, die sowohl vor Ort als auch per Fernzugriff zugänglich, verständlich

und konsistent sind. Auf der ISE 2026 wird AI-Media zeigen, wie seine KI-

Technologie in Broadcast-Qualität in integrierte AV-Workflows implementiert

wird, um skalierbare Echtzeit-Sprachunterstützung und Barrierefreiheit bei

geringer Latenz zu ermöglichen.

An Stand 4L700 präsentiert AI-Media LEXI Voice, (https://www.ai-media.tv/our-

products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) eine KI-gesteuerte

Lösung, die Echtzeit-Sprachübersetzungen in jede beliebige Sprache mit natürlich

klingender Sprachausgabe und minimaler Verzögerung liefert. LEXI Voice wurde für

Live- und Broadcast-Umgebungen entwickelt und unterstützt Event-Produzenten,

Content-Eigentümer und AV-Integratoren dabei, multilinguale Kommunikation

anzubieten, ohne die Produktionsabläufe komplexer zu gestalten.

Neben LEXI Voice präsentiert AI-Media auch LEXI Text, (https://www.ai-

media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/) seine

Lösung für KI-Untertitelung in Echtzeit, sowie LEXI AD (https://www.ai-

media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-ad/), das

automatisierte Audiobeschreibungen für inklusive Seherlebnisse bereitstellt.

Insgesamt unterstützt die LEXI-Suite Unternehmen dabei, mehrsprachige und

barrierefreie Erlebnisse in professionellen AV- und Broadcast-Umgebungen zu

bieten. Dies unterstreicht den branchenweiten Trend, inklusive Kommunikation als

Standardvoraussetzung und nicht als bloße Zusatzoption zu betrachten.

?Das professionelle AV-Segment nähert sich schnell den Erwartungen, die

Sendeanstalten seit Jahren erfüllen müssen - Zuverlässigkeit, geringe Latenz und

Erlebnisse, die sprachübergreifend und barrierefrei sind", sagte Mark Lovatt, VP

Strategic Accounts und VP Sales - EMEA bei AI-Media.?Auf der ISE zeigen wir,

wie Echtzeit-Sprachübersetzung, -Untertitelung und -Audiobeschreibung als Teil

des Live-Workflows bereitgestellt werden können. So helfen wir Organisationen

dabei, von Anfang an inklusivere Erlebnisse zu gestalten."

Alle LEXI-Lösungen lassen sich nahtlos in SDI- und IP-Infrastrukturen

integrieren und können für Konferenzen, Unternehmenskommunikation, Live-Events,

Sportstätten sowie religiöse und öffentliche Einrichtungen eingesetzt werden.

AI-Media sieht der ISE 2026 in Barcelona mit Spannung entgegen, um mit

Fachleuten aus der Branche darüber zu diskutieren, wie Technologie für Sprache

und Barrierefreiheit in Live-, Rundfunk- und integrierten AV-Umgebungen zum

Einsatz kommen kann. Besuchen Sie Stand 4L700, um die Workflows von AI-Media für

Echtzeit-Sprachübersetzung, -Untertitelung und -Audiobeschreibung hautnah zu

erleben. Weitere Informationen zu den Lösungen von AI-Media, einschließlich der

Möglichkeit, Termine mit Vertretern von AI-Media auf der ISE zu vereinbaren,

finden Sie hier: https://landing.ai-media.tv/ise-2026

Über AI-Media:

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter für KI-gestützte

Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachsteuerung. Die LEXI Suite und das

globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -

weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der

Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-

media.tv/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9de967d8-191a-4c7d-9504-

da62857c28ae

