GNW-News: AI-Media präsentiert LEXI Text Encoder und LEXI Voice Encoder als wichtigen Produktmeilenstein auf der NAB 2026

^NEW YORK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich KI-gestützter Sprachtechnologie und Live-Untertitelung,

hat heute auf der NAB Show 2026 zwei neue Encoder der nächsten Generation

vorgestellt: den LEXI Text Encoder und den LEXI Voice Encoder. Mit dieser

Veröffentlichung bringt das Unternehmen erstmals seit über einem Jahrzehnt neue

Encoder-Hardware auf den Markt - ein Meilenstein, der auf dem bewährten Erfolg

des branchenweit anerkannten Encoder Pro (HD592) von AI-Media aufbaut, dem

Goldstandard der Branche, dem Rundfunkanstalten und Unternehmen weltweit

vertrauen.

Die neuen Lösungen bieten leistungsstarke Upgrades, fortschrittliche KI-

gesteuerte Funktionen und ein flexibles abonnementbasiertes Modell, das darauf

ausgelegt ist, Live-Broadcast-Workflows zu transformieren.

Beide Encoder wurden für die sich wandelnden Anforderungen der Live-Produktion

entwickelt und verbinden leistungsstarke Hardware mit intelligenter

Automatisierung - für mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Qualität in Broadcast-

Umgebungen.

Highlights der Encoder der nächsten Generation:

* 4K-Broadcast-fähig (12G-SDI) - Entwickelt für leistungsstarke Live-

Produktionen mit vollständiger 4K-Unterstützung.

* Erhöhte Rechenleistung - Zukunftssichere Hardware zur Unterstützung

zunehmend komplexer, KI-gestützter Workflows.

* LEXI Live Sync (ehemals CCMatch) - Konfigurierbare Zeitabgleichung stellt

sicher, dass Untertitel und Übersetzungen exakt mit den Videostreams

synchron bleiben.

* Flexible Integration - Konzipiert für die nahtlose Zusammenarbeit über SDI-,

IP- und cloudbasierte Workflows innerhalb des AI-Media-Ökosystems.

Der LEXI Voice Encoder erweitert mehrsprachige Workflows zusätzlich durch

fortschrittliche KI-gestützte Tontrennung und Audiobereinigung, indem Sprache

präzise isoliert und Hintergrundgeräusche eliminiert werden, um eingehende

Audiosignale für hochwertige Sprachübersetzungen zu optimieren.

?Für AI-Media ist dies ein entscheidender Schritt nach vorn", erklärt Bill

McLaughlin, Chief Product Officer bei AI-Media.?Zum ersten Mal seit über einem

Jahrzehnt bringen wir völlig neue Encoder-Hardware auf den Markt - entwickelt

nicht nur für die Workflows von heute, sondern auch, um die nächste Generation

KI-gestützter Live-Produktionen voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die

Infrastruktur bereitzustellen, die es ermöglicht, Inhalte in jeder Sprache und

überall auf der Welt zu verstehen."

Parallel dazu führt AI-Media für sein gesamtes Encoder-Sortiment -

einschließlich der neuen Modelle - das Modell Hardware-as-a-Subscription (HaaS)

ein. Dieser Ansatz eliminiert Anfangsinvestitionen und bietet Kunden eine

skalierbare, kosteneffiziente Möglichkeit, stets Zugang zur neuesten Technologie

zu haben, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Anlässlich der NAB 2026 bietet AI-Media ein befristetes Sonderangebot an: Kunden

können sich drei Monate KOSTENLOS sichern und erhalten so sofortigen Zugang zu

Technologien der nächsten Generation bei gleichzeitiger Reduzierung der

Vorabkosten.

Auf der NAB 2026 präsentiert AI-Media außerdem seine vollständige LEXI Suite -

ein durchgängiges Ökosystem KI-gestützter Lösungen für mehr Barrierefreiheit,

Reichweite und globale Präsenz:

* LEXI Text - Branchenführende Live-Untertitelung

* LEXI Voice - KI-generierte mehrsprachige Übersetzung

* LEXI Translate - Sprachübersetzung in Echtzeit

* LEXI AD (Audio Description) - Verbesserte Barrierefreiheit für sehbehinderte

Zuschauer

* LEXI AI (Insights) - Umsetzbare Daten und Leistungsanalysen

Am Stand von AI-Media können Besucher erleben, wie sich die LEXI Suite nahtlos

in die neue Encoder-Technologie integriert und eine einheitliche, skalierbare

Lösung für Rundfunkanstalten, Unternehmen und Content-Anbieter bildet.

Darüber hinaus können Besucher die Technologie von AI-Media auf der NAB durch

Partnerinstallationen kennenlernen, darunter Kooperationen mit AudioShake, Grass

Valley und NVIDIA, die leistungsstarke, KI-gestützte Workflows im gesamten

Rundfunk-Ökosystem demonstrieren.

Interessierte können AI-Media an Stand #W2142 besuchen und dort Live-

Demonstrationen der neuen Encoder sowie des gesamten LEXI-Ökosystems erleben.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-gestützte

Live-Sprachlösungen und Broadcast-Infrastruktur. Die LEXI Suite bietet eine

Reihe von SaaS-Lösungen - darunter LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice und LEXI

Insights - und ermöglicht Echtzeit-Untertitelung, Übersetzung, mehrsprachige

Workflows sowie metadatengestützte Analysen, unterstützt durch fortschrittliche

KI für höhere Genauigkeit, Leistung und betriebliche Effizienz. Die Encoder-

Technologie von AI-Media in Broadcast-Qualität bildet das technische Fundament

dieser Lösungen und gewährleistet eine nahtlose Integration in Live-

Produktionsumgebungen über IP-, SDI- und Streaming-Workflows hinweg. Weltweit

vertrauen Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungen AI-Media, wenn es darum

geht, ihre Kommunikation zu skalieren, die Barrierefreiheit zu verbessern und

durch intelligente Sprachtechnologien neue Märkte und Mehrwert aus Inhalten zu

erschließen.

Medienkontakt:

Fiona Habben

fiona.habben@ai-media.tvÂ°