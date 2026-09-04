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04.09.2026 15:43:39
GNW-News: AI-Media stellt auf der IBC2026 mehrsprachige KI in den Mittelpunkt des Rundfunk-Workflows
^AMSTERDAM, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), ein weltweit
führender Anbieter von KI-gestützten Sprach- und Barrierefreiheitslösungen, wird
auf der IBC2026 seine neuesten Fortschritte im Bereich der mehrsprachigen KI
vorstellen und demonstrieren, wie Rundfunk- und Medienunternehmen Inhalte in
großem Umfang sowohl in Live- als auch in aufgezeichneten Arbeitsabläufen mit
Untertiteln versehen, übersetzen, vertonen und lokalisieren können.
Am Stand 5.C34 wird AI-Media die komplette LEXI-Suite, zwei neue LEXI-Encoder,
LEXI Direct sowie ein stetig wachsendes Ökosystem technologischer Integrationen
präsentieren - neben aktuellen Entwicklungsinnovationen, die neue Wege für das
Erlebnis mehrsprachiger Inhalte durch das Publikum aufzeigen.
?Da Rundfunkanstalten bestrebt sind, ein zunehmend globales und mehrsprachiges
Publikum zu erreichen, wird Sprache zu einem entscheidenden Bestandteil der
Medientechnologie", so Tony Abrahams, CEO von AI-Media.?Was AI-Media
auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, eine umfassende KI-Sprachplattform, eine
Infrastruktur auf Rundfunkniveau und eine tiefgreifende Integration im gesamten
Medienökosystem miteinander zu verbinden. Ganz gleich, ob sich Kunden über
unsere Encoder, direkt bei LEXI oder über die von ihnen bereits genutzten
Technologieplattformen verbinden - wir erleichtern die groß angelegte Einführung
mehrsprachiger Funktionen."
Die komplette LEXI-Suite
Im Mittelpunkt des IBC-Auftritts von AI-Media steht die LEXI Suite
(https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/), die
LEXI Text (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-
kit/lexi-asr/) für KI-Untertitelung in Echtzeit, LEXI Translate (https://www.ai-
media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-translate/) für
mehrsprachige Untertitel, LEXI Voice (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-
ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-voice/) für KI-gestützte mehrsprachige
Sprachausgabe, LEXI AD (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-
captioning-tool-kit/lexi-ad/) für Audiodeskription und LEXI Recorded
(https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-
recorded/) für die Untertitelung, Übersetzung und Lokalisierung von
aufgezeichneten Inhalten.
Insgesamt bietet die LEXI Suite Rundfunkanstalten eine skalierbare Plattform für
den Einsatz von KI-gestützten Sprach- und Barrierefreiheitsfunktionen bei Live-
und aufgezeichneten Inhalten.
Zwei neue LEXI-Encoder
Auf der IBC2026 feiern der neue LEXI Text Encoder und der LEXI Voice Encoder
(https://www.ai-media.tv/our-products/caption-delivery/sdi-input/) von AI-Media
ihr Europadebüt. Diese wurden speziell entwickelt, um KI-gestützte
Sprachfunktionen in professionelle Rundfunkumgebungen zu integrieren.
Die neuen Encoder unterstützen SDI-, IP- und ST 2110-Workflows und bieten
Rundfunkveranstaltern dank höherer Rechenleistung größere Flexibilität bei der
Nutzung von KI-generierten Untertiteln, Übersetzungen und mehrsprachigen
Sprachaufnahmen innerhalb der bestehenden Infrastruktur, während sie
gleichzeitig den Übergang zur IP-basierten Produktion der nächsten Generation
unterstützen.
Weitere Möglichkeiten, auf LEXI zuzugreifen
Über die eigene Hardware von AI-Media hinaus bietet LEXI Direct direkten,
programmatischen Zugriff auf LEXI, wodurch sich dessen KI-gestützte
Sprachfunktionen in Plattformen, Anwendungen und Arbeitsabläufe von
Drittanbietern integrieren lassen.
AI-Media baut zudem seine europäische Infrastruktur aus; die Datenverarbeitung
für LEXI innerhalb der EU soll bis Januar 2027 verfügbar sein. Dadurch erhalten
europäische Kunden mehr Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Ortes, an dem ihre
Daten verarbeitet werden, und Organisationen werden bei der Einhaltung von
Anforderungen hinsichtlich der Datenhoheit und der regionalen Datenaufbewahrung
unterstützt.
AI-Media baut zudem seine Beziehungen innerhalb des gesamten Medientechnologie-
Ökosystems aus und arbeitet mit Unternehmen wie NVIDIA, Akamai, Grass Valley,
Techex, Amagi, Pebble, Vizrt, PlayBox Neo und NDI zusammen, um Kunden mehr
Möglichkeiten zu bieten, über die Technologien und Arbeitsabläufe, die sie
bereits nutzen, auf LEXI zuzugreifen.
Wie geht es weiter für LEXI?
Die Besucher der IBC erhalten zudem einen ersten Einblick in Innovationen, die
sich derzeit in der Entwicklung befinden, darunter LEXI Link - ein Proof-of-
Concept, das Live-Untertitel, Übersetzungen und mehrsprachige, KI-generierte
Audioinhalte direkt auf die Geräte der Zuschauer überträgt und damit neue
Möglichkeiten für personalisierte Sprach- und Barrierefreiheitserlebnisse
eröffnet.
Adrian Britton, Head of Technical Sales - APAC, wird am Sonntag, dem 13.
September, um 16:00 Uhr auf der CE-Bühne 1 in Halle 5 (5.G72) einen Vortrag zum
Thema?LEXI Link: Personalisierung von Live-Sportübertragungen durch Untertitel
und Übersetzungen in Echtzeit" halten.
AI-Media wird am Stand 5.C34 in der RAI Amsterdam vom 11. bis 14. September
2026 ausstellen.
Für weitere Informationen zu AI-Media auf der IBC2026 oder um einen Termin mit
dem Team zu vereinbaren, besuchen Sie bitte: https://landing.ai-media.tv/ibc-
show-2026-landing-page
Über AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten
Sprachlösungen und Rundfunkinfrastruktur. LEXI ist die Sprach- und
Barrierefreiheitsplattform von AI-Media, deren kommerzielle Anwendungen unter
anderem LEXI Text, LEXI Translate, LEXI Voice, LEXI AD, LEXI Recorded und LEXI
Insights umfassen. Die Plattform basiert auf LEXI AI, der gemeinsamen
Intelligenzebene von AI-Media, und ermöglicht Echtzeit-Untertitelung,
Übersetzung, mehrsprachige Sprachausgabe, Audiodeskription, die Verarbeitung
aufgezeichneter Medien sowie Einblicke in Inhalte.
Als Grundlage für diese Lösungen ermöglicht die Edge- und Cloud-Infrastruktur
von AI-Media eine nahtlose Integration in Live-Produktionsumgebungen über IP-,
SDI- und Streaming-Workflows hinweg. Weltweit vertrauen Rundfunkanstalten,
Unternehmen und Regierungen AI-Media, wenn es darum geht, ihre Kommunikation zu
skalieren, die Barrierefreiheit zu verbessern und durch intelligente
Sprachtechnologien neue Märkte und Mehrwert aus Inhalten zu erschließen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
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2db5-4da3-8666-1b30bea36f6d
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ee17cf1ba729
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665c76bc8be7
Kontakt:
Fiona Habben
fiona.habben@ai-media.tvÂ°
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