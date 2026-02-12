|
GNW-News: AirX erhält Genehmigung für Start des Privatjet-Betriebs in Saudi-Arabien
^LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (https://www.airx.aero/), ein in
Malta ansässiger Privatjet-Betreiber mit starker Präsenz in Europa und dem Nahen
Osten, hat seine Expansion in das Königreich Saudi-Arabien bekanntgegeben. Die
Genehmigung durch die General Authority of Civil Aviation (GACA) gemäß dem
regulatorischen Rahmenwerk?Part 129" ermöglicht es AirX, seine Charterflüge und
die Flugzeugpräsenz innerhalb des Königreichs deutlich auszubauen.
Unterstützt wurde die Expansion von AirX nach Saudi-Arabien durch AstroLabs, der
führenden Plattform für Geschäftsexpansion in der Golfregion. Während AirX den
saudischen Markt bereits aktiv durch internationale Charterflüge bedient,
markiert dieser Meilenstein einen entscheidenden Schritt im langfristigen
Engagement des Unternehmens. Ziel ist es, den rasant wachsenden
Privatluftfahrtsektor des Königreichs im Rahmen der?Vision 2030" zu
unterstützen.
AirX betreibt eine Flotte von 21 Flugzeugen, darunter Heavy Jets, Lineage-
Plattformen sowie VIP-Großraummaschinen. Damit ist das Unternehmen bestens
aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Langstreckenflügen für Unternehmen,
Regierungen und High-End-Privatkunden von und nach Saudi-Arabien zu bedienen.
Zur Expansion in Saudi-Arabien erklärte Houssam Hazzoury, Group CEO von AirX:
?Saudi-Arabien stellt einen der strategisch wichtigsten und dynamischsten
Luftfahrtmärkte weltweit dar. Da die?Vision 2030" ein beispielloses Wachstum in
den Bereichen Tourismus, Investitionen und internationales Engagement
vorantreibt, sehen wir eine klare Chance, den Premium-Sektor der Privatluftfahrt
im Königreich mit erstklassigen Langstreckenkapazitäten, höchsten
Sicherheitsstandards und exzellentem Service zu unterstützen."
?Die Genehmigung durch die GACA ist ein bedeutender Meilenstein für AirX. Nun
können wir unsere operative Präsenz in Saudi-Arabien ausbauen, die Verfügbarkeit
von Flugzeugen im Königreich erhöhen und Firmen-, VIP- und Regierungskunden
zuverlässige, erstklassige Privatjet-Charterdienste anbieten - ganz im Sinne der
ambitionierten Transformation der saudi-arabischen Luftfahrt."
Die Expansion von AirX erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Saudi-Arabien
festigt kontinuierlich seine Rolle als globales Drehkreuz für Wirtschaft,
Tourismus und internationale Vernetzung, gestützt durch massive Investitionen in
die Infrastruktur und eine steigende Nachfrage nach Premium-
Luftverkehrsdienstleistungen.
Zum Auftakt seiner Aktivitäten im Königreich plant AirX, weitere Partnerschaften
mit wichtigen Akteuren einzugehen und zum kontinuierlichen Wachstum der
Privatluftfahrt in Riad, Dschidda, NEOM und anderen strategischen Zielen
beizutragen.
Über AirX - AirX wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malta. Das
Unternehmen betreibt eine der größten Privatjet-Flotten Europas und beschäftigt
über 400 Luftfahrtexperten. Mit eigenen Wartungsbetrieben (MRO) am Flughafen
London Stansted und einer globalen operativen Reichweite bedient AirX Kunden auf
allen Kontinenten mit einer Flotte, die von mittelgroßen Jets bis hin zu großen
VIP-Verkehrsflugzeugen reicht.
Medienkontakt: Jack Roberts - Head of Marketing
07350411267
Jack.Roberts@airx.aero
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b85c29d-
283d-4522-9f3a-88316d30eae5
