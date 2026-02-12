GNW-News: AirX erhält Genehmigung für Start des Privatjet-Betriebs in Saudi-Arabien

^LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (https://www.airx.aero/), ein in

Malta ansässiger Privatjet-Betreiber mit starker Präsenz in Europa und dem Nahen

Osten, hat seine Expansion in das Königreich Saudi-Arabien bekanntgegeben. Die

Genehmigung durch die General Authority of Civil Aviation (GACA) gemäß dem

regulatorischen Rahmenwerk?Part 129" ermöglicht es AirX, seine Charterflüge und

die Flugzeugpräsenz innerhalb des Königreichs deutlich auszubauen.

Unterstützt wurde die Expansion von AirX nach Saudi-Arabien durch AstroLabs, der

führenden Plattform für Geschäftsexpansion in der Golfregion. Während AirX den

saudischen Markt bereits aktiv durch internationale Charterflüge bedient,

markiert dieser Meilenstein einen entscheidenden Schritt im langfristigen

Engagement des Unternehmens. Ziel ist es, den rasant wachsenden

Privatluftfahrtsektor des Königreichs im Rahmen der?Vision 2030" zu

unterstützen.

AirX betreibt eine Flotte von 21 Flugzeugen, darunter Heavy Jets, Lineage-

Plattformen sowie VIP-Großraummaschinen. Damit ist das Unternehmen bestens

aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Langstreckenflügen für Unternehmen,

Regierungen und High-End-Privatkunden von und nach Saudi-Arabien zu bedienen.

Zur Expansion in Saudi-Arabien erklärte Houssam Hazzoury, Group CEO von AirX:

?Saudi-Arabien stellt einen der strategisch wichtigsten und dynamischsten

Luftfahrtmärkte weltweit dar. Da die?Vision 2030" ein beispielloses Wachstum in

den Bereichen Tourismus, Investitionen und internationales Engagement

vorantreibt, sehen wir eine klare Chance, den Premium-Sektor der Privatluftfahrt

im Königreich mit erstklassigen Langstreckenkapazitäten, höchsten

Sicherheitsstandards und exzellentem Service zu unterstützen."

?Die Genehmigung durch die GACA ist ein bedeutender Meilenstein für AirX. Nun

können wir unsere operative Präsenz in Saudi-Arabien ausbauen, die Verfügbarkeit

von Flugzeugen im Königreich erhöhen und Firmen-, VIP- und Regierungskunden

zuverlässige, erstklassige Privatjet-Charterdienste anbieten - ganz im Sinne der

ambitionierten Transformation der saudi-arabischen Luftfahrt."

Die Expansion von AirX erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Saudi-Arabien

festigt kontinuierlich seine Rolle als globales Drehkreuz für Wirtschaft,

Tourismus und internationale Vernetzung, gestützt durch massive Investitionen in

die Infrastruktur und eine steigende Nachfrage nach Premium-

Luftverkehrsdienstleistungen.

Zum Auftakt seiner Aktivitäten im Königreich plant AirX, weitere Partnerschaften

mit wichtigen Akteuren einzugehen und zum kontinuierlichen Wachstum der

Privatluftfahrt in Riad, Dschidda, NEOM und anderen strategischen Zielen

beizutragen.

Über AirX - AirX wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malta. Das

Unternehmen betreibt eine der größten Privatjet-Flotten Europas und beschäftigt

über 400 Luftfahrtexperten. Mit eigenen Wartungsbetrieben (MRO) am Flughafen

London Stansted und einer globalen operativen Reichweite bedient AirX Kunden auf

allen Kontinenten mit einer Flotte, die von mittelgroßen Jets bis hin zu großen

VIP-Verkehrsflugzeugen reicht.

Medienkontakt: Jack Roberts - Head of Marketing

07350411267

Jack.Roberts@airx.aero

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b85c29d-

283d-4522-9f3a-88316d30eae5

