GNW-News: AirX gehört zu den weltweit besten 3% der Fluggesellschaften und erhält das ARGUS Platinum Rating
^LONDON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (http://www.airx.aero/) wurde
erneut mit dem ARGUS Platinum Rating ausgezeichnet, einem der renommiertesten
Benchmarks für Flugsicherheit weltweit. Mit dieser Auszeichnung reiht sich AirX
in eine elitäre Gruppe ein: Nur 25 von fast 200 Betreibern in Europa und
lediglich 3?% der Charterbetreiber weltweit erreichen diesen Status.
Für Kunden, Makler und Partner steht dies für höchste Sicherheit: AirX erfüllt
die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und operative Exzellenz in der
privaten Luftfahrt. Der umfassende Zertifizierungsprozess prüft alle
Betriebsaspekte - von Flug- und Wartungsverfahren bis hin zur Leistungsfähigkeit
des Sicherheitsmanagementsystems. Nur wenige Betreiber meistern diese
anspruchsvollen Anforderungen erfolgreich.
?Sicherheit und operative Exzellenz stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten bei
AirX. Dass wir seit 2017 kontinuierlich zu den weltweit führenden Betreibern
zählen, spiegelt das Engagement unserer Mitarbeiter und das Vertrauen unserer
Kunden wider", so Pamela Borg, Head of Safety & Compliance Monitoring bei AirX.
AirX gehört zu den wenigen Betreibern weltweit, die seit über sieben Jahren
sowohl das ARGUS Platin Rating als auch die IS-BAO-Zertifizierung vorweisen
können - ein Beleg für die führende Position des Unternehmens im Bereich
Flugsicherheit.
Über AirX
Seit seiner Gründung 2011 hat sich AirX zu einem der größten Privatjet-Betreiber
Europas entwickelt. Das Unternehmen unterhält eine Flotte von 20 schweren Jets
und VIP-Flugzeugen, darunter eines der größten privaten Charterflugzeuge
weltweit. Mit preisgekrönten Sicherheitsstandards, kundenspezifischen
Kabinenrenovierungen und einem Team, das sich kompromisslos der Exzellenz
verschrieben hat, bietet AirX außergewöhnliche Reisen für Kunden, die mehr
erwarten.
Über ARGUS International
ARGUS International, Inc., ein Unternehmen der SGS-Gruppe, wurde 1995 gegründet
und gilt weltweit als führend in den Bereichen spezialisierte Luftfahrt-
Auditdienstleistungen, regulatorische Unterstützung, Software für
Sicherheitsmanagementsysteme (SMS) und Luftfahrt-Trackingdaten. Mit einem
breiten Portfolio an Lösungen für kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsluftfahrt und
Hubschrauberbetrieb stellt ARGUS sicher, dass Unternehmen die richtigen Tools
haben, um fundierte operative und geschäftliche Entscheidungen zu treffen.
Medienkontakt - Jack Roberts - Jack.Roberts@airx.aero
(mailto:Jack.Roberts@airx.aero) - 07350411267
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dbfe93f-
9e36-477d-9ea4-687964c28892
