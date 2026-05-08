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08.05.2026 15:27:38
GNW-News: AirX setzt mit der Challenger 604 neue Impulse im Super-Mid-Segment
^LONDON, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX, (http://www.airx.aero/) Europas
zweitgrößter Anbieter für Privatjet-Charterflüge, hat seine erste Bombardier
Challenger 604, die 9H-ATGT (https://www.airx.aero/jets/9h-atgt-2/), in Dienst
gestellt. Die Einführung ist Teil einer umfassenden Strategie zur Erweiterung
der Flotte und zur Stärkung der Marktposition in verschiedenen Kabinensegmenten.
Statt die Kapazitäten im klassischen Sinne auszubauen, setzt AirX die Challenger
604 gezielt ein, um dem Super-Mid-Segment Langstreckenfähigkeiten zu eröffnen.
Dadurch kann das Unternehmen auch in angrenzenden Kategorien eine effizientere
Kostenstruktur pro Flug realisieren.
Das Flugzeug markiert den ersten Schritt in Richtung dessen, was Gründer John
Matthews als das?50er-Ziel" des Unternehmens bezeichnet, und unterstützt die
weitere Expansion der Flotte sowie den Ausbau des operativen Geschäfts.
Die 9H-ATGT, die im April 2026 umfassend renoviert und neu lackiert wurde, geht
in nahezu neuwertigem Zustand in Betrieb. Sie verfügt über eine großzügige
Stehkabine für idealerweise 8 bis 10 Passagiere sowie über ein modernisiertes
Bordunterhaltungssystem und zwei 18-Zoll-Monitore.
?Die Challenger 604 ermöglicht es uns, unsere Reichweite auf ein kleineres
Kabinensegment auszuweiten und dabei gleichzeitig strenge betriebliche Standards
einzuhalten", erklärte Matthews.?Jedes Flugzeug erfüllt bei uns eine klar
definierte Aufgabe - und diese ist in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Es
geht darum, über mehrere Segmente hinweg Preisdruck aufzubauen, statt uns auf
ein einziges Marktsegment zu konzentrieren."
Die Einführung des Flugzeugs wird durch den erfolgreichen Abschluss einer
besicherten Anleiheemission über 115 Millionen Euro unterstützt, mit der AirX
seine Kapitalbasis im Zuge des weiteren Wachstums stärkt.
?Auf Abteilungsebene ist der Fokus eindeutig: Kosten minimieren, das EBITDA pro
Flugzeug maximieren und daraus reale Erträge generieren", ergänzte Matthews.
AirX verfügt über eine breit aufgestellte Flotte - von großen VIP-Jets bis hin
zu Flugzeugen mit kleinerer Kabine. Dadurch kann das Unternehmen ein breites
Spektrum an Charteranforderungen abdecken und gleichzeitig ein einheitliches
Geschäftsmodell aufrechterhalten.
Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen?Broker-First"-Ansatz, arbeitet eng mit
seinem globalen Partnernetzwerk zusammen und setzt auf transparente,
transaktionsorientierte Charterlösungen.
Über AirX
AirX ist ein 2011 gegründeter europäischer Anbieter für Privatjet-Charterflüge
und betreibt eine Flotte von 20 Flugzeugen, darunter Großraumjets und VIP-
Aircraft. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 450 Mitarbeitende und deckt
weltweit Charteranfragen über ein maklerorientiertes, segmentübergreifendes
Geschäftsmodell ab.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jack Roberts
Leiter Marketing - AirX
Jack.Roberts@airx.aero
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09f44308-a89c-4801-
a653-11a82d52055b
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