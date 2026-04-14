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14.04.2026 06:49:38
GNW-News: Akkodis und STACKIT schließen strategische Partnerschaft für souveräne Cloud-Transformation in Deutschland
^Die Partner verbinden souveräne Cloud-Infrastruktur mit Engineering- und
Transformationskompetenz und schließen damit eine zentrale Lücke zwischen
Infrastruktur und produktiver Anwendung.
[Sindelfingen, den 14.04.2026] - Akkodis, globales Beratungsunternehmen für
Digital Engineering und Teil der Adecco Group, und STACKIT, der Cloud-Anbieter
von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, haben eine
strategische Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen und Organisationen in
Deutschland beim Aufbau souveräner Cloud-Architekturen für geschäftskritische
Anwendungen zu unterstützen.
Während viele Anbieter souveräne Cloud-Infrastrukturen bereitstellen, stehen
Unternehmen häufig vor der Herausforderung, diese sicher, skalierbar und
regulatorisch belastbar in bestehende Unternehmens- und Produktionsumgebungen zu
integrieren. Genau hier setzt die Partnerschaft von Akkodis und STACKIT an. Die
Zusammenarbeit verbindet die vollständig in Deutschland betriebene Cloud-
Plattform von STACKIT mit der Transformations- und Engineering-Expertise von
Akkodis - von der Architektur über Migration und Modernisierung bis zum Betrieb
komplexer Plattform- und Anwendungslandschaften.
Damit entsteht ein durchgängiger Transformationsansatz, der souveräne
Infrastruktur nicht isoliert betrachtet, sondern konsequent mit Anwendungen,
Plattformen und Betriebsmodellen zusammenführt.
Souveräne Cloud für geschäftskritische Anwendungen
STACKIT steht für unabhängige, auditierbare und in Deutschland sowie der EU
betriebene Cloud-Infrastruktur. Akkodis ergänzt dies durch umfassende
Engineering- und Transformationskompetenz in komplexen Unternehmens- und
Produktionsumgebungen. Der gemeinsame Ansatz geht damit über klassische Cloud-
Migration hinaus: Ziel ist es, digitale Souveränität operativ nutzbar zu machen
- für geschäftskritische Anwendungen, Daten und Prozesse.
Dazu bündeln die Partner Kompetenzen in den Bereichen:
* Cloud- und Plattform-Engineering
* Migration und Modernisierung geschäftskritischer Anwendungen
* Aufbau sicherer Betriebsmodelle für Plattform, DevOps und SecOps
* Umsetzung regulatorischer Anforderungen in regulierten Industrien
So entsteht ein?Sovereign-by-Design"-Ansatz, bei dem Souveränität, Compliance
und Betriebssicherheit bereits in der Architektur moderner Plattformen verankert
werden.
Fokus auf regulierte Branchen und kritische Infrastrukturen
Die Partnerschaft richtet sich insbesondere an Branchen mit hohen Anforderungen
an Datenresidenz, Governance und regulatorische Nachvollziehbarkeit. Dazu zählen
unter anderem:
* Manufacturing, Automotive und Logistics mit komplexen Produktions- und
Lieferketten
* Public Sector sowie KRITIS-nahe Organisationen
* Healthcare & Life Sciences mit sensiblen Daten und strengen regulatorischen
Vorgaben
Organisationen in diesen Bereichen benötigen Cloud-Architekturen, die Innovation
ermöglichen und gleichzeitig Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und regulatorische
Sicherheit gewährleisten. Die Partnerschaft schafft dafür einen belastbaren
Transformationsrahmen - von der Analyse über Migration und Modernisierung bis
hin zum sicheren Betrieb.
Engineering-Exzellenz trifft souveräne Cloud-Infrastruktur
Durch die Zusammenarbeit ergänzen sich die Stärken beider Unternehmen: STACKIT
stellt eine souveräne Cloud-Infrastruktur?Made in Germany" bereit, während
Akkodis Organisationen bei der Architektur, Umsetzung und dem Betrieb komplexer
Plattform- und Anwendungslandschaften begleitet.
Die Partnerschaft basiert dabei auf:
* souveräne Infrastruktur mit Betrieb in Deutschland und der EU
* Engineering-Expertise für komplexe Enterprise- und Produktionsumgebungen
* Erfahrung in regulierten Branchen und Compliance-Anforderungen
* End-to-End-Begleitung über den gesamten Cloud-Transformationszyklus hinweg
Akkodis unterstützt Kunden dabei, für jede Anwendung die passende
Plattformstrategie zu entwickeln und diese sicher, effizient und zukunftsfähig
zu betreiben - unabhängig von der jeweils eingesetzten Cloud-Technologie.
Stimmen zur Partnerschaft
?Mit dieser Partnerschaft legen wir die Grundlage, sensible und regulierte
Anwendungen sicher, nachvollziehbar und leistungsfähig in die Cloud zu bringen.
Gemeinsam mit STACKIT verbinden wir souveräne Cloud-Infrastruktur mit unserer
Engineering- und Transformationsexpertise - ein Ansatz, der für viele unserer
Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt und gerade im deutschen Markt einen hohen
Stellenwert hat. Mit klarem Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und
Zukunftssicherheit.", so Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany.
?Mit STACKIT schaffen wir die technologische Basis für souveräne Innovation",
sagt Bernd Wagner, CSO Schwarz Digits.?Durch die Zusammenarbeit mit Akkodis
kombinieren wir diese Infrastruktur mit tiefgreifender Engineering-Expertise.
Das Ergebnis ist ein 'Sovereign-by-Design'-Ansatz, der es gerade Kunden in
regulierten Branchen erlaubt, ihre digitale Transformation signifikant zu
beschleunigen."
Langfristiges Zielbild der Partnerschaft
Die Partnerschaft ist als langfristige Zusammenarbeit angelegt. Akkodis wird
Preferred Delivery- und Transformation-Partner für STACKIT in ausgewählten
Zielsegmenten. Gleichzeitig wird STACKIT für Akkodis ein zentraler Baustein für
souveräne Cloud-Architekturen in regulierten und daten-sensitiven
Einsatzbereichen.
Gemeinsam schaffen beide Unternehmen damit eine Grundlage für souveräne Cloud-
Transformation in Deutschland und unterstützen Organisationen dabei, Innovation,
Sicherheit und regulatorische Anforderungen in Einklang zu bringen.
Medienkontakte
Meldina Kurti
Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis
M. +4915174631537
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Maria Sole Quaglio
External Communications Manager Germany, Akkodis
M. +4915174631929
E. presse@akkodis.com (mailto:presse@akkodis.com)
Über Akkodis
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das seine
Kunden dabei unterstützt, ihre Entwicklung zu beschleunigen und Innovationen
voranzutreiben. Wir nutzen zukunftsweisende Technologien, um Prozesse und
Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren und neu zu gestalten. Mit umfassender
Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering
kombinieren wir Technologien und Talente, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen
- von der Strategie und Beratung über die Implementierung bis hin zur
Talententwicklung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle
Kraft moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens
für echten Mehrwert in der digitalen Transformation. Als Teil der Adecco Group
mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 40.000 Ingenieur:innen und Tech-
Berater:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting,
Talent, Solutions und Academy. Mit einem branchenübergreifenden Blick und
starken Umsetzungskompetenzen unterstützt Akkodis seine Kunden als langjähriger
Partner dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Wirkung zu
erzielen. akkodis.com (http://www.akkodis.com/) | LinkedIn
(https://dm.linkedin.com/company/akkodis?trk=public_post_share-update_actor-
text) | Instagram (https://www.instagram.com/akkodis_global/) | Facebook
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(https://twitter.com/akkodis_global)
Über die Adecco Group
Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und
Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und
vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als
drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000
Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv,
LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group
rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten
Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für
ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work
For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln
und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen.
www.Adeccogroup.com (http://www.adeccogroup.com)
Über STACKIT
STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und
Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf
die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit
Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet
STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität
sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von Cloud-
Lösungen. STACKIT betreibt aktuell vier Rechenzentren - davon eins in Österreich
- und lässt ein Fünftes in Lübbenau entstehen. Das im schwäbischen Neckarsulm
beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa - digital, führend.
Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co. KG zur IT- und
Digitalsparte der Schwarz Gruppe.
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