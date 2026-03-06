Novartis Aktie
|
06.03.2026 14:28:38
GNW-News: Aktionäre von Novartis heissen an der Generalversammlung 2026 alle Anträge des Verwaltungsrats gut
^* Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die 29. Dividendenerhöhung in
Folge. Für 2025 wird die Dividende auf CHF 3.70 (+5,7%) je Aktie erhöht, was
einer Rendite von 3,0% entspricht¹
* Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten Giovanni Caforio als
Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie alle weiteren Mitglieder des
Verwaltungsrats die zur Wiederwahl standen. Charles Swanton wurde zum neuen
Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
* Alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats wurden von der Generalversammlung
genehmigt, einschliesslich der Herabsetzung des Aktienkapitals, des Berichts
über nichtfinanzielle Belange 2025 und des Vergütungsberichts 2025 sowie der
künftigen Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung, über die
jeweils separat verbindlich abgestimmt wurde
Basel, 6. März, 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmten
heute an der Generalversammlung (GV) des Unternehmens allen Vorschlägen des
Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 1 554 Aktionärinnen und Aktionäre bei der in
Basel abgehaltenen Versammlung anwesend, was rund 59,15% der von Novartis
ausgegebenen Aktien entspricht.
Mit einer Dividendenerhöhung um 5,7% auf CHF 3.70 je Aktie genehmigten die
Aktionärinnen und Aktionäre die 29. Erhöhung in Folge, die zu einer
Dividendenrendite von 3,0%¹ führt. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr
2025 erfolgt per 12. März 2026.
Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats
Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Giovanni Caforio als Mitglied des
Verwaltungsrats und als Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt.
Zudem wählten sie Charles Swanton neu in den Verwaltungsrat. Daniel Hochstrasser
stellte sich nicht zur Wiederwahl. Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats
wurden wiedergewählt. Die Amtszeit der gewählten und wiedergewählten Mitglieder
dauert bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten zudem für die Wiederwahl aller
derzeitigen Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie für die Wahl von
Elizabeth McNally als neues Mitglied des Vergütungsausschusses - jeweils für
eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV. Simon Moroney
bleibt mit seiner Wiederwahl Vorsitzender des Vergütungsausschusses,
entsprechend der Benennung durch den Verwaltungsrat.
Herabsetzung des Aktienkapitals
Im Einklang mit der Empfehlung des Verwaltungsrats genehmigten die Aktionärinnen
und
Aktionäre zudem die Vernichtung von 77 602 358 Aktien und die entsprechende
Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 38 025 155.42 (von CHF 1 035 086 714.83
auf CHF 997 061 559.41).
Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
In zwei getrennten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und
Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für
den Zeitraum ab der GV 2026 bis zur GV 2027 sowie den maximalen
Gesamtvergütungsbetrag für die Mitglieder der Konzernleitung für das
Geschäftsjahr 2027. In einer Konsultativabstimmung bestätigten sie auch den
Vergütungsbericht 2025.
Anträge
Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der ordentlichen GV 2026 finden
Sie unter: General Meetings | Novartis
(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-
meetings#tabdeutsch-28826)
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge
haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten
Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den
zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen
Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser
Mitteilung und dem jüngsten Dokument?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der
?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem
Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.
Über Novartis
Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert.
Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen
zu verbessern und zu verlängern, damit Patienten, medizinisches Fachpersonal und
die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere
Medikamente erreichen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit.
Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.com
https://www.novartis.com (https://www.novartis.com/) und bleiben Sie mit uns auf
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/novartis/), Facebook
(https://www.facebook.com/novartis/), X/Twitter (https://twitter.com/Novartis)
und Instagram
(https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J
5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-
w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$) in
Verbindung.
Referenzen
1. Basierend auf dem Schlusskurs der Novartis-Aktie an der SIX Swiss Exchange
von CHF 124.82 am 5. März 2026
# # #
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com (mailto:media.relations@novartis.com)
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41 61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(mailto:investor.relations@novartis.com)Â°
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|137,00
|-1,05%
