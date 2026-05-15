GNW-News: Aktionärinnen und Aktionäre der BioNTech SE stimmen auf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 allen Tagesordnungspunkten zu

^MAINZ, Deutschland, 15. Mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die diesjährige ordentliche Hauptversammlung abgehalten.

Insgesamt waren 92 Prozent des Grundkapitals bei der virtuellen Versammlung

vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen

der Verwaltung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten mit breiter

Mehrheit zu.

BioNTech verstärkt ihren Fokus auf die wachsende Onkologie-Pipeline im

fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und setzt gleichzeitig ihre frühe

Forschung und Entwicklung fort, die auf langfristige Innovationen abzielt.

Dementsprechend stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens der

Erweiterung des Aufsichtsrats von sechs auf acht Mitglieder zu, um entsprechende

Expertise zu ergänzen: Prof. Dr. Dr. med. Iris Löw-Friedrich und Dr. Susanne

Schaffert wurden als neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt.

Iris Löw-Friedrich verfügt über langjährige Erfahrung in der klinischen

Entwicklung sowie umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Wissenschaft und

Medizin. Darüber hinaus besitzt sie Kompetenzen in den für das Unternehmen

relevanten Bereichen Vertrieb und Vermarktung, Management, Innovation und

internationale Märkte. Sie ist ein erfahrenes Aufsichtsratsmitglied und hat

zudem eine außerplanmäßige Professur für Innere Medizin an der Fakultät für

Medizin der Goethe Universität in Frankfurt am Main inne.

Susanne Schaffert ist Mitglied mehrerer Aufsichtsräte im Healthcare-Bereich,

einschließlich bei der Merck KGaA. Sie verfügt über umfassende Expertise auf dem

Gebiet der Onkologie sowie im Vertrieb und in der Vermarktung mit Schwerpunkt

auf Produkteinführungen. Ihr Fachwissen erstreckt sich über die Bereiche

Innovation, Forschung und Entwicklung sowie organisatorische Führung und

Management.

Außerdem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Verlängerung der Mandate

von BioNTechs Aufsichtsratsmitgliedern Helmut Jeggle, Prof. Dr. Anja Morawietz

und Prof. Dr. Rudolf Staudigl zu.

In einer Sitzung im Anschluss an die diesjährige ordentliche Hauptversammlung

wählte der Aufsichtsrat Helmut Jeggle zu seinem Vorsitzenden.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten können auf der Webseite

zur Hauptversammlung 2026 (https://investors.biontech.de/de/agm/agm-2026) der

BioNTech SE unter dem Abschnitt?Präsenz und Abstimmungsergebnisse" eingesehen

werden. Die Reden von Chief Executive Officer Prof. Dr. Ugur Sahin und von Chief

Financial Officer Ramón Zapata sowie die Präsentationen können unter dem

gleichen Link im Abschnitt?Reden und Präsentationen" eingesehen werden.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der

Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen

Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die

Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit

tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in

all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs - von den frühen

bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien - zu adressieren. BioNTechs

wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen

Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit

renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers,

Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab,

MediLink, OncoC4 und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf Aussagen zu möglichen Vorteilen der

ernannten Aufsichtsratsmitglieder. In manchen Fällen können die

zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",

?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",

?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die

negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder

Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie

einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen

Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech

liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich

oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht gemäß Formular 6-K für den am 31. März 2026

endenden Zeitraum sowie in den nachfolgenden von BioNTech bei der SEC

eingereichten Unterlagen zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter

www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb

rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche

in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu

aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der

Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

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