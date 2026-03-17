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17.03.2026 13:05:38
GNW-News: Akur8 steigt mit strategischer Übernahme von Slope Software in den Markt für Lebens- und Rentenversicherungen ein
^PARIS und ATLANTA, March 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, die weltweit
führende KI-Plattform für Aktuare, hat heute die Übernahme von Slope Software
bekannt gegeben. SLOPE ist eine cloudbasierte All-in-One-Plattform für
aktuarielle Modellierung für Lebensversicherer und Pensionskassen. Mit dieser
Transaktion erweitert Akur8 sein Angebot über Schaden- und Unfallversicherungen
(P&C) hinaus auf den Markt für Lebens- und Rentenversicherungen (L&A). Dies
stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensmission dar: Aktuare
weltweit mit erstklassigen, KI-gestützten Tools auszustatten, die dort zum
Einsatz kommen, wo sie den größten Nutzen bringen.
SLOPE ist eine cloudbasierte Plattform für Cash-Flow-Modellierung, die auf
vollständige Transparenz und Nachprüfbarkeit ausgelegt ist. Sie unterstützt
Projektionen über den gesamten Lebenszyklus einer Police hinweg - von der
Prämienkalkulation über die Bewertung bis zur Prognose. Das 2015 in Atlanta,
Georgia gegründete Unternehmen Slope Software hat einen starken Kundenstamm
aufgebaut, darunter Lebensversicherer, Rückversicherer und Beratungsfirmen. Die
Vision hinter SLOPE basiert auf derselben grundlegenden Überzeugung wie Akur8:
Das volle Potenzial von Aktuaren zu erschließen, indem man ihnen ermöglicht,
schneller bessere Entscheidungen zu treffen - mit Tools, die nahtlos in ihre
Arbeitsabläufe integriert sind und den traditionellen Status quo der
aktuariellen Modellierung in Frage stellen.
Der transparente, cloudbasierte und benutzerfreundliche Ansatz von SLOPE fügt
sich perfekt in die Produkt-DNA von Akur8 ein. Zusammen werden Akur8 und Slope
Software ein einheitliches Angebot für Mehrspartenversicherer schaffen - eine
One-Stop-Lösung, die sowohl aktuarielle Anforderungen im Schaden- und
Unfallversicherungsbereich (P&C) als auch im Lebens- und
Rentenversicherungsbereich (L&A) erfüllt. Nach der Akquisition wird SLOPE unter
dem Namen Akur8 Life integriert und wird die R&D-Expertise von Akur8 nutzen, um
Innovationen und Produktentwicklung zu beschleunigen.
Kommentare aus dem Management
Samuel Falmagne, CEO von Akur8
?Slope Software hat eine herausragende Plattform geschaffen, die die
Arbeitsweise von Aktuaren in der Lebensversicherung grundlegend verändert. Ihre
Vision deckt sich mit unserer: Aktuare mit modernen, intuitiven Tools zu
befähigen,die Einschränkungen von Legacy Tools eliminieren. Mit SLOPE in der
Akur8-Familie erweitern wir unsere Präsenz in den Lebensversicherungsmarkt.
Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben und Aktuaren weltweit noch mehr
Mehrwert liefern."
Andy Smith, Co-founder und Chief Strategy Officer von Slope Software
?Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Akur8 sind eindeutig. Akur8s Vision und
Gründermentalität passen perfekt zu der Vision, die Taylor und ich für SLOPE
haben. Mit unseren gemeinsamen Ressourcen sind wir optimal aufgestellt, um eine
erstklassige Plattform für Aktuare zu entwickeln - und Akur8 zur ersten Wahl für
alle zu machen, die eine moderne, flexible und leistungsstarke aktuarielle
Lösung suchen."
Taylor Perkins, Co-founder und Chief Technology Officer von Slope Software
?Die Zusammenarbeit mit Akur8 gibt uns die Ressourcen und Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten, um unsere Vision deutlich schneller umzusetzen, als wir
es allein könnten. Unsere Kunden profitieren von mehr Innovation, erweiterten
Möglichkeiten und der Unterstützung eines globalen Leaders in Actuarial
Technology. Diese Partnerschaft garantiert, dass Aktuare in der
Lebensversicherung auch weiterhin die hochmodernen Tools bekommen, die sie
brauchen, um in einem immer komplexeren Markt zu bestehen."
Über Akur8
Die Global Actuarial AI Platform von Akur8 transformiert die
Versicherungsbranche mit einer innovativen Suite von Pricing- und Reserving-
Lösungen. Basierend auf modernster Technologie und aktuarieller Exzellenz bietet
Akur8 Geschwindigkeit, Leistung, Transparenz und Zuverlässigkeit für Versicherer
jeder Größe in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie Lebens-
und Rentenversicherung (L&A). Akur8 betreut über 300 Kunden in mehr als 40
Ländern, darunter globale Versicherungskonzerne wie AXA, Generali, Munich Re,
Europ Assistance, Tokio Marine und MS(AD) P&C-Versicherer im Privat- und
Gewerbekundenbereich wie TMNAS, FCCI, NEXT, HDVI sowie Spezialversicherer wie
Canopius. Über 3.000 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Tarifmodelle und
Reservierungsprognosen über alle Geschäftsbereiche hinweg zu erstellen.
Weitere Informationen zu Akur8 finden Sie unter de.akur8.com/
(https://de.akur8.com/).
Über Slope Software
Slope Software liefert mit SLOPE eine transparente Plattform für aktuarielle
Modellierung, die vollständige Sichtbarkeit über den gesamten
Modellierungsprozess bietet - von den Ausgangsannahmen bis zu den finalen
Ergebnissen. SLOPE basiert auf cloudnativer Architektur und bietet durchgängige
Rückverfolgbarkeit und Kontrolle. Damit können Aktuare ihre Workflows
optimieren, Analysen vertiefen und belastbare Entscheidungen sicher treffen.
Weitere Informationen zu Slope Software finden Sie unter
https://slopesoftware.com/.
Media Contact
Vera Buttinger
Head of International Marketing
Akur8
vera.buttinger@akur8.com
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5547d824-b23a-
4532-998b-170490cdbe4a/de
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