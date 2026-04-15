GNW-News: AliveCor bringt das KI-gestützte Kardia 12L in Europa auf den Markt: Das weltweit erste tragbare 12-Kanal-EKG mit einzigartigem Ein-Kabel-Design

^MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AliveCor, der

weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Kardiologie, gab heute bekannt,

dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) für das

Kardia(TM) 12L Elektrokardiogramm-System (EKG) mit KAI(TM) 12L KI-Technologie erhalten

hat. Kardia 12L ist das weltweit erste KI-gestützte, tragbare 12-Kanal-EKG-

System mit einem einzigartigen Ein-Kabel-Design für medizinisches Fachpersonal.

Das auf KAI 12L basierende System ermöglicht eine schnellere und einfachere

Erkennung von 35 Herzerkrankungen, darunter akuter Myokardinfarkt (MI) und die

häufigsten Formen der Herzischämie.

?Die Erlangung der CE-Kennzeichnung für das Kardia 12L ist ein entscheidender

Moment in unserer Strategie, die globale Präsenz von AliveCor auszubauen", sagt

Simona Esposito, Senior Vice President of Sales, Global Markets bei AliveCor.

?Unsere Priorität ist es, diese lebensrettende Technologie so vielen Klinikern

wie möglich zugänglich zu machen, insbesondere in Umgebungen, in denen

herkömmliche, sperrige EKG-Wagen einfach nicht praktikabel sind. Durch die

Vereinfachung der Hardware, ohne dabei die diagnostische Tiefe zu

beeinträchtigen, verbessern wir grundlegend den Zugang zu hochwertiger

Herzversorgung und reduzieren die Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in

der EU."

Technische Spezifikationen und Funktionen von Kardia 12L

Kardia 12L ist die tragbare, KI-gestützte 12-Kanal-EKG-Lösung, deren Messungen

und EKG-Interpretation mit Standard-12-Kanal-EKG-Lösungen klinisch vergleichbar

(https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)00797-5/fulltext)sind

- und das direkt am Behandlungsort. Es ermöglicht die schnelle Erfassung

vollständiger EKG-Daten und sorgt für ein besseres Patientenerlebnis.

* 35 Herzdiagnosen: KAI 12L ist die erste KI seiner Art, die lebensbedrohliche

Herzerkrankungen mit einem reduzierten Elektrodensatz erkennt und ein

umfassendes Spektrum an Erkrankungen identifizieren kann. Dies umfasst 14

Arrhythmien und 21 Morphologien, darunter schwerwiegende Erkrankungen wie

akuter Myokardinfarkt und die häufigsten Formen der Herzischämie.

* Schnelle Erkennung: Das System wurde speziell entwickelt, um den Zugang zu

genauen Herzdaten in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens sowie der

Akutversorgung zu erweitern und ermöglicht die schnelle Erkennung

lebensbedrohlicher Zustände wie Herzinfarkt.

* Betriebliche Effizienz: Das Gerät wiegt nur 0,13 kg und ist

batteriebetrieben, sodass es von medizinischem Fachpersonal in der

Primärversorgung, in Notfallambulanzen, Apotheken, zuhause und in ländlichen

Kliniken eingesetzt werden kann, wo herkömmliche EKG-Geräte aufgrund ihrer

Größe und Komplexität unpraktisch sein können.

* Verbessertes Patienten- und Arzterlebnis: Die vereinfachte Fünf-Elektroden-

Anordnung macht die Untersuchung für die Patienten weniger invasiv, da sie

sich während der Messung nicht vollständig entkleiden müssen, und ermöglicht

in der Regel eine schnellere Datenerfassung. Klinische Studien

(https://www.heartrhythmopen.com/article/S2666-5018(25)00187-4/fulltext)

haben gezeigt, dass sich die EKG-Aufnahmezeit im Vergleich zu Standard-12-

Kanal-Setups um fast 30 % reduzieren lässt.

?In einem schnelllebigen klinischen Umfeld zählt jede Sekunde, aber wir dürfen

die Genauigkeit nicht der Geschwindigkeit opfern", sagt Dr. Alejandro

Barbagelata, Adjunct Assistant Professor für Medizin und Kardiologie an der Duke

University.?Kardia 12L bietet eine einzigartige Kombination aus Portabilität

sowie diagnostischer Tiefe und ermöglicht es medizinischem Fachpersonal,

fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Durch die Optimierung des

Erfassungsprozesses können Ärzte lebensbedrohliche Zustände wie einen

Herzinfarkt viel schneller erkennen, was insgesamt zu besseren

Patientenergebnissen führt."

Seit der FDA-Zulassung und der anschließenden Markteinführung in den Vereinigten

Staaten im Juni 2024 wird Kardia 12L weltweit zunehmend eingesetzt, unter

anderem in Indien, Australien, Neuseeland, Vietnam und Kanada. Das System wird

von Ärzten auf der ganzen Welt zur Erfassung kritischer Herzdaten bei

Zehntausenden von Patienten verwendet. Besonders hervorzuheben ist, dass das

System über 4.000 Fälle von Myokardinfarkt und Ischämie erkannt hat und so

lebensrettende Maßnahmen für diejenigen ermöglicht hat, die diese am

dringendsten benötigen.

Dieser Start erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Europäische Union

ihr Engagement im Kampf gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen - die häufigste

Todesursache in Europa - durch ihren EU-Plan zur Herz-Kreislauf-Gesundheit

bekräftigt, der Früherkennung, Prävention und einen verbesserten Zugang zur

Versorgung priorisiert.

Kardia 12L wird zunächst für Gesundheitsdienstleister in Frankreich,

Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein und bald auch in

weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen. Weitere Informationen finden

Sie unter: https://alivecor.com/uk/products/kardia12l.

Häufig gestellte Fragen

Wo ist das Kardia 12L EKG-System in Europa erhältlich?

Das Kardia 12L EKG-System wird zunächst für Gesundheitsdienstleister in

Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein,

gefolgt von weiteren europäischen Ländern in Kürze. Zuvor wurde das System mit

dem CE-Zeichen versehen, wodurch der Vertrieb im gesamten Europäischen

Wirtschaftsraum ermöglicht wird.

Wie schneidet Kardia 12L im Vergleich zu herkömmlichen EKG-Geräten ab?

Im Gegensatz zu herkömmlichen EKG-Geräten, die zehn Ableitungen und sperrige

Hardware benötigen, verwendet das Kardia 12L ein einzigartiges Design mit einem

einzigen Kabel und fünf Elektroden. Es ist taschengroß, batteriebetrieben und

nutzt KI zur Erkennung von 35 Herzerkrankungen, wodurch es deutlich portabler

und schneller in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen sowie

Akutsituationen eingesetzt werden kann, darunter Hausarztpraxen und

Notfallambulanzen, mobile Kliniken, Apotheken, Hausbesuche von medizinischem

Fachpersonal und andere unterversorgte oder ländliche Orte.

Wie viele und welche Herzerkrankungen kann das Kardia 12L erkennen?

Das mit KAI 12L KI arbeitende System ist für die Erkennung von 35

Herzerkrankungen zugelassen, darunter 14 Arrhythmien (wie Vorhofflimmern und

Vorhofbigeminie) und 21 Morphologien.

Ist für die Kardia 12L eine spezielle Schulung des medizinischen Personals

erforderlich?

Nein. Das Gerät erfordert nur ein minimales, eigenständiges Training. Die

vereinfachte Fünf-Elektroden-Anordnung ist intuitiver als die standardmäßige 10-

Kanal-Konfiguration, wodurch das Risiko einer Elektrodenvertauschung verringert

und die für die Patientenvorbereitung benötigte Zeit verkürzt werden kann.

Ist das Kardia 12L EKG-System für den Heimgebrauch bestimmt?

Das Kardia 12L ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal in

klinischen Umgebungen wie Krankenhäusern, Notfallambulanzen, Hausarztpraxen,

Landarztpraxen und Apotheken sowie bei Hausbesuchen durch medizinisches

Fachpersonal bestimmt.

Über AliveCor

AliveCor, Inc., der führende Anbieter von FDA-zugelassenen persönlichen

Elektrokardiogramm-Geräten (EKG), revolutioniert die Kardiologie mit seinen KI-

Lösungen in medizinischer Qualität. Das Unternehmen wurde in die erste TIME

World's Top Health Tech Companies 2025-Liste aufgenommen - eine Anerkennung

seines Engagements für die Bereitstellung innovativer Geräte und

Dienstleistungen, die Patienten und Ärzte mit personalisierten, umsetzbaren

Herzdaten ausstatten. Mit über 350 Millionen aufgezeichneten EKGs sind die

Kardia-Geräte des Unternehmens die klinisch am besten validierten persönlichen

EKGs der Welt und können sechs der häufigsten Herzrhythmusstörungen in nur 30

Sekunden aus der Ferne erkennen. Das neueste Produkt des Unternehmens, das

Kardia 12L EKG-System, welches von KAI 12L betrieben wird und für die Erkennung

von 39 Herzerkrankungen zugelassen ist (wobei die Verfügbarkeit der Bestimmung

je nach Region variiert), wurde ausschließlich für den Einsatz durch

medizinische Fachkräfte entwickelt. Die Unternehmensplattform von AliveCor

ermöglicht es Drittanbietern, die Herzerkrankungen ihrer Patienten und Kunden

einfach mithilfe modernster Tools zu verwalten, welche eine unkomplizierte

Front-End- und Back-End-Integration in die Technologien von AliveCor bieten.

Dadurch werden Versorgungslücken geschlossen und das Behandlungserlebnis für

Patienten in verschiedenen Krankheitsbereichen verbessert. AliveCor ist ein in

Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen Mountain

View. Weitere Informationen finden Sie unter alivecor.com

(https://alivecor.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn

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Medienkontakt

Morgan Mathis

Direktorin Unternehmenskommunikation, AliveCor

press@alivecor.com (mailto:press@alivecor.com)

Vertriebskontakt

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