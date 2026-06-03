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03.06.2026 15:03:38
GNW-News: Alpega beruft David Landau in den Vorstand
^WIEN, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alpega, ein führender Anbieter von
Transportabwicklungslösungen, hat heute die Ernennung von David Landau in den
Vorstand bekannt gegeben und damit das Gremium vollständig besetzt.
Seine Ernennung stärkt die strategische Ausrichtung von Alpega und folgt auf
mehrere Neuzugänge im Führungsteam, darunter Daniel Cohen als neuer CEO, Patrick
van Denzel als Chief Revenue Officer für Verlader, Olivier Gonon als Chief
Revenue Officer für Spediteure, Georgia Leybourne als Chief Marketing Officer
und Leonard Bottelberghs als Chief of Staff. Sie ergänzen den bereits ernannten
COO Christian Mayer und CFO Julia Seidl.
Landau verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Supply-Chain-Software,
Produktstrategie, Go-to-Market und der Skalierung von Technologieunternehmen. Im
Laufe seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei Manhattan Associates,
BluJay Solutions und Transporeon inne. Zuletzt beriet er wachstumsorientierte
Softwareunternehmen sowie Private-Equity-Firmen mit Fokus auf Supply-Chain-
Technologie.
?Davids Fachwissen wird eine zentrale Rolle dabei spielen, Alpega bei der
Umsetzung unserer Mission zu unterstützen, Vertrauen zur Grundlage des modernen
Güterverkehrs zu machen", sagte Nikolay Pargov, Vorstandsvorsitzender von
Alpega.?Seine fundierte Branchenexpertise und sein starkes Netzwerk werden
unsere drei strategischen Säulen des Vertrauens in unserem vernetzten Ökosystem
weiter stärken: Transparenz, Zuverlässigkeit und gegenseitigen Mehrwert."
Daniel Cohen, CEO von Alpega, begrüßte die Ernennung mit den Worten:?Alpega
basiert auf Vertrauen, und Davids Perspektive wird uns helfen, schneller und mit
mehr Überzeugung voranzukommen. Er kennt die Branche, er versteht Plattformen
und er weiß, wie sich Technologie, Netzwerkeffekte und Produktstrategie in
echten Kundennutzen übersetzen lassen. Wir sind froh, ihn im Team zu haben, und
ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei der Umsetzung unserer Strategie."
Landau erläutert seine Motivation für den Beitritt zum Alpega-Vorstand:?Wir
befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der europäischen
Logistiktechnologie. Alpega ist einzigartig positioniert, um die
vertrauenswürdige Plattform für die Transportabwicklung zu werden. Die
Kombination aus proprietären Echtzeitdaten und der großen Reichweite der
privaten und öffentlichen Netzwerke von Alpega ist in der Branche einzigartig
und genau das schafft die Grundlage, auf der KI ihr Potenzial entfalten kann.
Spediteure sind auf große Mengen hochwertiger, aktueller Daten angewiesen.
Niemand verfügt über mehr davon als Alpega."
Mit dem nun vollständig besetzten Vorstand verfügt Alpega über eine starke
Grundlage, um seine Strategie weiter voranzutreiben, die Zusammenarbeit im
Ökosystem zu vertiefen und eine zuverlässigere Frachtabwicklung im großen
Maßstab sicherzustellen.
Über Alpega
Die Alpega Group ist ein führender paneuropäischer Anbieter von
Logistiksoftware, der durchgängige Transportlösungen anbietet, mit denen
Verlader, Spediteure und Logistikexperten die Transportabwicklung entlang der
gesamten Lieferkette rationalisieren und optimieren können. Mit jahrzehntelanger
Branchenexpertise bietet Alpega über seine etablierten Marken Wtransnet,
Teleroute und Bursa Transport Transportmanagementsysteme, eine kollaborative
Transportabwicklungsplattform sowie Frachtbörsenlösungen an. Zusammen sorgen
diese Lösungen für mehr Effizienz, Transparenz und Zusammenarbeit im gesamten
Transportökosystem.
Medienkontakt
Alpega@rlyl.com (mailto:Alpega@rlyl.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5984572-be29-
4e69-851b-3320fb87fe3e/de
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