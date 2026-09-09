GNW-News: Als IFA Innovation Award Honoree beendet AlpWalk S1 die Berliner Messe 2026

^BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlpWalk (https://www.alpwalk.com/),

eine weltweit tätige Marke für?Embedded Intelligence"-Technologie, hat heute

ihren ersten Auftritt auf der IFA Berlin 2026 (4.-8. September) beendet, wo ihr

Hüft-Exoskelett?AlpWalk S1" bei den diesjährigen IFA Innovation Awards als

Preisträger ausgezeichnet wurde. An fünf Tagen am Stand H5.2_306 stieß das Gerät

auf anhaltendes Interesse bei Besuchern, Medienvertretern und Fachleuten aus der

Altenpflegebranche.

AlpWalk S1 gehörte zu den interaktiveren Ständen in seiner Halle und lud die

Besucher dazu ein, das Gerät auszuprobieren, anstatt es sich nur anzusehen. Das

Feedback konzentrierte sich auf drei Punkte: wie schnell sich das Gehen, das

Treppensteigen und das Bewältigen von Steigungen erleichterten; die

Verarbeitungsqualität des Carbonrahmens; und wie natürlich sich die Passform

bereits nach wenigen Minuten anfühlte.

Der AlpWalk S1 wurde zudem auf der?ShowStoppers @ IFA 2026" vorgestellt, dem

offiziellen Pressempfang der IFA, der am 3. September in Halle 5.3 der Messe

Berlin stattfand und an dem rund 900 Journalisten, Analysten und Content-

Ersteller aus mehr als 50 Ländern teilnahmen. Das AlpWalk

(https://www.alpwalk.com/)-Team stellte den Abend über den AlpWalk S1 und die

damit verbundene Mission vor.

Diese Auszeichnung bildete den krönenden Abschluss einer Woche voller

Meilensteine: AlpWalk S1 wurde bei den diesjährigen IFA Innovation Awards als

Preisträger ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien

Innovation, technische Qualität, Benutzererfahrung und praktische Auswirkungen -

genau die Maßstäbe, an denen sich AlpWalk bei der Entwicklung jedes einzelnen

Produkts orientiert.

AlpWalk (https://www.alpwalk.com/) wurde auf der Grundlage einer einfachen

Überzeugung gegründet: Das Alter sollte niemals der Grund dafür sein, dass

jemand aufhört, sich zu bewegen. Laut Eurostat ist mittlerweile mehr als jeder

fünfte EU-Einwohner 65 Jahre oder älter, und das US-Volkszählungsamt

prognostiziert für die USA bis zum Jahr 2030 einen ähnlichen Anteil. AlpWalk

(https://www.alpwalk.com/) ist der Ansicht, dass dieser Wandel Technologien

erfordert, die die Selbstständigkeit wiederherstellen, und nicht solche, die den

Verfall bewältigen - Mobilität, Qualität und Komfort, die auf Langlebigkeit

ausgelegt sind. Diese Philosophie war für AlpWalk auf der IFA richtungsweisend

und prägt auch weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens - vom

AlpWalk S1 bis hin zu den B2B-Exoskeletten, die es für den Einsatz in der

Industrie, bei der Feuerwehr, im Rettungswesen und in der Logistik entwickelt.

Die Messe hat zudem neue Gespräche mit Vertriebspartnern in ganz Europa

angestoßen, die AlpWalk im Zuge der Ausarbeitung seiner Markteinführungspläne

für die Region fortsetzen wird. Elena Dong, Global Marketing Head bei AlpWalk,

erklärte.

Über AlpWalk: AlpWalk (https://www.alpwalk.com/) vereint ein Forschungsteam mit

globaler Perspektive und umfassenden Kompetenzen im Bereich der?Embodied

Intelligence", die die gesamte Kette von der Wahrnehmung bis zur Bewegung

abdecken. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen durch

Technologien zu bereichern, die diese verbessern, unterstützen und schützen.

Medienkontakt:

Ansprechpartner: Dennis Bao

E-Mail: marketing@alpwalk.com (mailto:marketing@alpwalk.com)

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8e9337c61442

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47eb7c71f461

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