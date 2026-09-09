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09.09.2026 15:13:38
GNW-News: Als IFA Innovation Award Honoree beendet AlpWalk S1 die Berliner Messe 2026
^BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlpWalk (https://www.alpwalk.com/),
eine weltweit tätige Marke für?Embedded Intelligence"-Technologie, hat heute
ihren ersten Auftritt auf der IFA Berlin 2026 (4.-8. September) beendet, wo ihr
Hüft-Exoskelett?AlpWalk S1" bei den diesjährigen IFA Innovation Awards als
Preisträger ausgezeichnet wurde. An fünf Tagen am Stand H5.2_306 stieß das Gerät
auf anhaltendes Interesse bei Besuchern, Medienvertretern und Fachleuten aus der
Altenpflegebranche.
AlpWalk S1 gehörte zu den interaktiveren Ständen in seiner Halle und lud die
Besucher dazu ein, das Gerät auszuprobieren, anstatt es sich nur anzusehen. Das
Feedback konzentrierte sich auf drei Punkte: wie schnell sich das Gehen, das
Treppensteigen und das Bewältigen von Steigungen erleichterten; die
Verarbeitungsqualität des Carbonrahmens; und wie natürlich sich die Passform
bereits nach wenigen Minuten anfühlte.
Der AlpWalk S1 wurde zudem auf der?ShowStoppers @ IFA 2026" vorgestellt, dem
offiziellen Pressempfang der IFA, der am 3. September in Halle 5.3 der Messe
Berlin stattfand und an dem rund 900 Journalisten, Analysten und Content-
Ersteller aus mehr als 50 Ländern teilnahmen. Das AlpWalk
(https://www.alpwalk.com/)-Team stellte den Abend über den AlpWalk S1 und die
damit verbundene Mission vor.
Diese Auszeichnung bildete den krönenden Abschluss einer Woche voller
Meilensteine: AlpWalk S1 wurde bei den diesjährigen IFA Innovation Awards als
Preisträger ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien
Innovation, technische Qualität, Benutzererfahrung und praktische Auswirkungen -
genau die Maßstäbe, an denen sich AlpWalk bei der Entwicklung jedes einzelnen
Produkts orientiert.
AlpWalk (https://www.alpwalk.com/) wurde auf der Grundlage einer einfachen
Überzeugung gegründet: Das Alter sollte niemals der Grund dafür sein, dass
jemand aufhört, sich zu bewegen. Laut Eurostat ist mittlerweile mehr als jeder
fünfte EU-Einwohner 65 Jahre oder älter, und das US-Volkszählungsamt
prognostiziert für die USA bis zum Jahr 2030 einen ähnlichen Anteil. AlpWalk
(https://www.alpwalk.com/) ist der Ansicht, dass dieser Wandel Technologien
erfordert, die die Selbstständigkeit wiederherstellen, und nicht solche, die den
Verfall bewältigen - Mobilität, Qualität und Komfort, die auf Langlebigkeit
ausgelegt sind. Diese Philosophie war für AlpWalk auf der IFA richtungsweisend
und prägt auch weiterhin die strategische Ausrichtung des Unternehmens - vom
AlpWalk S1 bis hin zu den B2B-Exoskeletten, die es für den Einsatz in der
Industrie, bei der Feuerwehr, im Rettungswesen und in der Logistik entwickelt.
Die Messe hat zudem neue Gespräche mit Vertriebspartnern in ganz Europa
angestoßen, die AlpWalk im Zuge der Ausarbeitung seiner Markteinführungspläne
für die Region fortsetzen wird. Elena Dong, Global Marketing Head bei AlpWalk,
erklärte.
Über AlpWalk: AlpWalk (https://www.alpwalk.com/) vereint ein Forschungsteam mit
globaler Perspektive und umfassenden Kompetenzen im Bereich der?Embodied
Intelligence", die die gesamte Kette von der Wahrnehmung bis zur Bewegung
abdecken. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen durch
Technologien zu bereichern, die diese verbessern, unterstützen und schützen.
Medienkontakt:
Ansprechpartner: Dennis Bao
E-Mail: marketing@alpwalk.com (mailto:marketing@alpwalk.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind unter folgendem Link verfügbar:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/709776ac-4595-4756-ad56-
8e9337c61442
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dc8755b-d002-4b41-a9b9-
47eb7c71f461
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