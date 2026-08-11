GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für das zweite Quartal 2026

^Im zweiten Quartal war der Immobilienwertanstieg bereits seit zwei vollen Jahren

zu verzeichnen, doch die Dynamik lässt nach

Der Anstieg der Immobilienwerte schwächte sich im zweiten Quartal 2026 auf

0,3 % ab, da sich die Werte für Büroimmobilien stabilisierten

LONDON, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")

(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien

(Commercial Real Estate,?CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse

für das zweite Quartal 2026 zu Bewertungstrends auf dem europäischen

Immobilienmarkt.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-

Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die

Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der

aggregierte Datensatz für das zweite Quartal 2026 umfasste europaweite, offene

diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 30 Mrd. Euro. Die

Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die

Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.

Der paneuropäische Datensatz verzeichnete im zweiten Quartal 2026 einen Anstieg

der Gewerbeimmobilienwerte um 0,3 %, womit sich die positive

Wertentwicklungsbilanz des Marktes auf das achte Quartal in Folge ausweitete.

Das Wertsteigerungsniveau hat sich jedoch gegenüber dem im ersten Quartal

verzeichneten Anstieg von 0,6 % abgeschwächt. Zwar liegen die Werte weiterhin um

1,9 % über denen des Vorjahres, doch haben sich die Gesamtzuwächse abgeschwächt,

und es zeichnen sich unterschiedliche Trends sowohl zwischen den Branchen als

auch innerhalb der einzelnen Branchen ab.

Der Großteil der im zweiten Quartal verzeichneten Wertsteigerungen wird

weiterhin durch sich verbessernde Cashflow-Grundlagen gestützt, darunter

steigende Markt- und Vertragsmieten, leichte Zuwächse bei der Vermietungsquote

sowie niedrigere Annahmen hinsichtlich der Investitionsausgaben. Obwohl der

Beitrag der Cashflows im Vergleich zum Vorquartal nachließ, blieben sie die

wichtigste Quelle für das Wertwachstum und haben die dämpfenden Auswirkungen des

Renditeanstiegs im vergangenen Jahr ausgeglichen. Bewertungsrenditen bewegten

sich im zweiten Quartal weiter nach außen und dämpften das Gesamtniveau der

Wertsteigerung.

?Im zweiten Quartal war in den paneuropäischen offenen, diversifizierten

Immobilienfonds bereits seit zwei vollen Jahren ein positiver Wertzuwachs zu

verzeichnen, der durch solide operative Fundamentaldaten gestützt wurde", sagte

Phil Tily, Senior Vice President, Valuation Advisory bei Altus Group.?Zwar hat

sich das Tempo des Wertanstiegs im Laufe des Quartals abgeschwächt, was vor

allem auf die Stabilisierung im Bürosektor zurückzuführen ist, doch zeigt der

Markt in allen wichtigen Sektoren weiterhin Widerstandsfähigkeit."

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

* Wohnimmobilien: Der Wohnimmobiliensektor blieb im zweiten Quartal die

Anlageklasse mit der stärksten Wertentwicklung; die Werte stiegen im

Vergleich zum ersten Quartal um 0,7 %. Obwohl sich das Cashflow-Wachstum

gegenüber dem Vorquartal verlangsamte, stützte das anhaltende Mietwachstum

die Entwicklung und trug dazu bei, dass der Sektor seine Führungsposition

behaupten und mit 3,3 % im Jahresvergleich die höchste Wertsteigerung unter

den wichtigsten Immobilienarten erzielen konnte.

* Industrieimmobilien: Der Industriesektor verzeichnete im Quartalsvergleich

einen Anstieg von lediglich 0,1 %, da das langsamere Mietwachstum, das zu

geringeren Cashflow-Zuwächsen führte (von 1,1 % im ersten Quartal auf 0,3 %

im zweiten Quartal), durch einen leichten Anstieg der Renditen ausgeglichen

wurde. Die Dynamik in diesem Sektor hat sich in den letzten 12 Monaten

abgeschwächt: Die Werte stiegen um 1,8 %, verglichen mit einem Anstieg von

2,8 % im vorangegangenen Jahreszeitraum.

* Büroimmobilien: Auch die Büroimmobilienwerte haben sich im Laufe des

Quartals stabilisiert, da das begrenzte Wachstum des Cashflows und die

Annahmen hinsichtlich geringerer Investitionsausgaben durch einen weiteren

Anstieg der Renditen ausgeglichen wurden. Der Sektor ist mit einem

jährlichen Wertzuwachs von 0,8 % weiterhin der schwächste unter den

wichtigsten Immobiliensektoren, wobei die Gesamtzuwächse durch Deutschland

gebremst werden. Deutschland ist die einzige Region im Datensatz, in der die

Werte im Laufe des letzten Jahres gesunken sind.

* Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im

zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um überdurchschnittliche 0,5 %.

Im Gegensatz zu anderen Sektoren wurden die Wertzuwächse in erster Linie

durch renditebezogene Faktoren und weniger durch das Cashflow-Wachstum

getrieben. Dies ist der einzige Sektor, in dem im vergangenen Jahr ein

Rückgang der Renditen zu verzeichnen war, was zu einer jährlichen

Wertsteigerung von 2,0 % beitrug, wodurch er in der Leistungsrangliste

sowohl vor dem Industrie- als auch vor dem Bürosektor lag.

* Sonstige: Der?sonstige" Immobiliensektor entwickelte sich weiterhin besser

als der Gesamtmarkt: Die Werte stiegen im zweiten Quartal um 2,0 % und im

Jahresvergleich um 6,5 %. Das starke Mietwachstum und die anhaltende

Nachfrage seitens der Investoren, insbesondere bei Studentenwohnheimen,

haben die rendite- und cashflowbasierte Wertentwicklung der?sonstigen"

Sektoren deutlich über den Durchschnitt aller Immobilienkategorien gehoben.

Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse

herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier (https://www.altusgroup.com/press-

releases/altus-group-releases-q2-2026-pan-european-dataset-analysis-on-cre-

valuation-trends/).

Über Altus Group

Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für

Gewerbeimmobilien (?CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für

Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus

eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche

Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer

Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf

unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu

steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine

Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte

zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.

Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie

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