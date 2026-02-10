Altus Group Aktie
WKN DE: A1H5H7 / ISIN: CA02215R1073
|
10.02.2026 14:04:39
GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q4 2025
^LONDON, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")
(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien
(Commercial Real Estate,?CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse zu
den europaweiten Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für Q4
2025.
Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-
Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die
Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der
aggregierte Datensatz für das Q4 2025 umfasste europaweite, offene
diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 29 Mrd. Euro. Die
Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die
Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.
Im letzten Quartal 2025 verzeichneten die europäischen Immobilienmärkte im
gesamteuropäischen Bewertungsdatensatz weiterhin konstante Gewinne bei den
Werten von Gewerbeimmobilien. Der Anstieg von 0,4 % blieb leicht hinter der im
vorausgegangenen Q3 2025 erfassten Zunahme von 0,6 % zurück und lag unter dem
Vergleichswert vom Q4 2024 von 0,9 %. Die Datensatzwerte stiegen 2025 insgesamt
um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Q4 das sechste Quartal in Folge mit
einem positiven Zuwachs darstellte und einen kleinen Teil des Einbruchs wieder
gut machte, den der Markt im Zuge des zweijährigen Abschwungs erfahren hatte.
Die Bewertungsrenditen stiegen im Q4 2025 in allen Sektoren, was trotz der
Richtlinie der Europäischen Zentralbank, allmählich auf niedrigere Zinssätze
umzusteigen, zu einem leichten Druck auf die Werte führte. Eine weitere
umfassende Stärkung der Cashflows stellte sicher, dass der Zuwachs im Q4 2025 in
allen Hauptimmobilientypen positiv blieb.
?Die neuesten Daten vom gesamteuropäischen Bewertungsdatensatz von Altus zeigen
eine nachhaltige Verbesserung der Werte bei allen europäischen Marktsektoren",
erklärte Phil Tily, Senior Vice President bei der Altus Group.?In einem in
allen Sektoren hart umkämpften Quartal führten der Industrie- und
Wohnimmobiliensektor die Bewertung mit den größten Cashflow-Gewinnen an, wobei
beide im Q4 2025 einen Wertzuwachs von 0,6 % verzeichneten, während der Büro-
und Einzelhandelssektor ein eher gedämpftes Wachstum von jeweils 0,2 %
erzielten."
Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:
* Wohnimmobilien: Der Wohnimmobiliensektor zeigte im gesamten Jahr 2025 die
beste Performance mit einem Wertezuwachs von 0,6 % im Q4 2025 und einem
Wertezuwachs von 3,7 % über das gesamte Jahr - ein Anstieg von 2.5 % im
Vergleich zu 2024. Starke Cashflows von überdurchschnittlichen Erhöhungen
der Marktmieten stärkten die Werte, die jedoch in der zweiten Jahreshälfte
langsamer anstiegen.
* Gewerbe- und Industrieimmobilien: Der Industriesektor zeigte im Q4 2025
ebenfalls eine hervorragende Leistung und hielt im gesamten Jahr ein
kontinuierliches Niveau mit Quartalswertzuwächsen zwischen 0,5 und 0,7 %,
die einer durchschnittlichen 12-monatigen Zunahme von 2,6 % entsprachen.
Dies stellt einen Anstieg um einen Prozentpunkt im Vergleich zu den
Jahresergebnissen für 2024 dar (1,6 %). Die Anlegerstimmung in diesem Sektor
bleibt weiterhin gut, da die Bewertungsrenditen im Laufe des Jahres hier
mehr als in allen anderen Hauptimmobilientypen stiegen.
* Büroimmobilien: Der Bürosektor war der gedämpfteste Sektor mit einer
Wertzunahme von gerade einmal 0,1 % im Laufe des Jahres. Die Werte in diesem
Sektor stockten zu Beginn des Jahres, sanken im Q2 um -1,4 % und beendeten
2025 mit einem relativ gedämpften Anstieg von 0,2 %.
* Einzelhandelsimmobilien: Der Einzelhandelssektor verzeichnete in diesem Jahr
ebenfalls ein unterdurchschnittliches Wachstum mit einem Werteanstieg von
1,6 %. Der Sektor erzielte bezüglich Cashflows langsame Fortschritte, wobei
der Marktvertragsmieten sich um gerade einmal 0,6 % und 0,8 % im Laufe des
Jahres verbesserten. Geschäfte in Einkaufsstraßen gaben im letzten Jahr bei
sinkenden Renditen das Tempo an und verhalfen zu einem
unterdurchschnittlichen Wertezuwachs von 2,5 %, der einen Anstieg von 0,7 %
in den letzten drei Monaten von 2025 beinhaltete.
Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Branchentrends nach Anlageklasse
herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.altusgroup.com/press-
releases/altus-group-releases-q4-2025-pan-european-dataset-analysis-on-cre-
valuation-
trends/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo1YTQ4ZjRhY2YyZGRmYjJkN2JlNmEzY
jg4ZjVjMjgxYjo3OjMxZDc6N2I3ZThmOWMxMzRlNWEyYWMxMzNmYjVlYTQxNDc5MjVlODc1N2JkZGI3Z
Dc4MTQwNDZjODMxMTk4Y2QwY2RmZTpwOlQ6Tg).
Über Altus Group
Altus kombiniert Daten, Analysen, Anwendungen und Fachwissen und stellt so die
Informationen bereit, die erforderlich sind, um eine optimale CRE-Performance zu
erzielen. Die Top-Führungskräfte der Branche greifen auf unsere marktführenden
Lösungen und unser Fachwissen zurück, um die Performance zu steigern und Risiken
zu mindern. Unser globales Team von ca. 1.800 Experten spielt eine nachhaltige
Rolle für eine Branche, die noch nie dagewesenen Veränderungen erlebt - und
trägt dazu bei, die Städte zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und
lebenswerte Kommunen gestalten. Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF)
besuchen Sie bitte www.altusgroup.com.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jaime Bassett
Vice President, Communications, Altus Group
+1-416-641-9788
jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)
Â°
