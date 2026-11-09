Altus Group Aktie
WKN DE: A1H5H7 / ISIN: CA02215R1073
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09.11.2026 12:04:38
GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine europaweite Datensatzanalyse für Q3 2026 zu CRE-Bewertungstrends
^Die Immobilienwerte blieben im dritten Quartal unverändert, womit eine Serie von
acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wertsteigerungen endete
Die Werte von Wohn- und Einzelhandelsimmobilien stiegen weiter, während nun auch
Industrieimmobilien wie bereits Büroimmobilien Wertverluste verzeichneten
LONDON, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")
(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für
Gewerbeimmobilien (?CRE"), veröffentlichte heute seine europaweite
Datensatzanalyse zu den Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt
für Q3 2026.
Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-
Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die
Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der
aggregierte Datensatz für das dritte Quartal 2026 umfasste europaweite, offene
diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 29 Mrd. Euro. Die
Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die
Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.
Die Gewerbeimmobilienwerte blieben europaweit im dritten Quartal 2026
unverändert, da erneut steigende Bewertungsrenditen die seit zwei Jahren
anhaltende Markterholung unterbrachen. Die Wertsteigerung im Quartal lag bei
0,0 %, nach Zuwächsen von 0,6 % im ersten Quartal und 0,3 % im zweiten Quartal.
Damit endete eine Serie von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit
Wertsteigerungen seit Beginn der Erholung im dritten Quartal 2024. Die Werte
lagen weiterhin um 1,3 % über dem Vorjahresniveau.
Steigende Bewertungsrenditen waren die Hauptbremse für die Performance und
verringerten die Werte im Quartal um 0,7 %. Die positiven Beiträge der Cashflow-
Fundamentaldaten und der Änderungen bei den Annahmen zu Kapitalausgaben von
jeweils 0,3 % glichen den Druck aus, sodass die Immobilienwerte insgesamt
unverändert blieben.
?Das dritte Quartal markiert einen wichtigen Wandel im europäischen
Immobilienzyklus", sagte Phil Tily, Senior Vice President, Valuation Advisory
bei Altus Group.?Die breite Erholung der Immobilienwerte ist ins Stocken
geraten, da steigende Renditen die Wertzuwächse durch verbesserte
Immobilienfundamentaldaten zunehmend übersteigen. Aber dies ist noch keine
Korrektur auf breiter Front. Die Cashflows blieben positiv, und die Werte von
Wohn- und Einzelhandelsimmobilien steigen weiterhin. Die weitere Entwicklung
wird davon abhängen, ob die Fundamentaldaten bei Mieten und Belegung stark genug
bleiben können, um den anhaltenden Renditedruck abzufedern."
Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:
* Wohnimmobilien: Wohnimmobilien blieben im dritten Quartal die Anlageklasse
mit der stärksten Performance, wobei die Werte gegenüber dem zweiten
Quartal 2026 um 0,5 % stiegen. Der Cashflow steigerte die Werte um 1,3 % und
glich damit einen Renditeeffekt von -1,0 % mehr als aus. Die
Wohnimmobilienwerte stiegen in allen erfassten Märkten, angeführt von
Schweden mit 1,3 % und den Niederlanden mit 1,2 %.
* Industrieimmobilien: Die Werte von Industrieimmobilien sanken gegenüber Q2
um 0,3 %, womit der Sektor während der zwei Jahre dauernden Erholung sein
erstes Quartal mit Wertverlusten verzeichnete. Ein positiver Cashflow-
Beitrag von 0,4 % wurde durch einen Renditeeffekt von -0,7 % mehr als
aufgezehrt.
* Büroimmobilien: Die Werte von Büroimmobilien fielen im dritten Quartal
gegenüber dem zweiten Quartal um weitere 0,2 %, nachdem sie in jedem der
ersten beiden Quartale 2026 um 0,1 % gesunken waren. Sowohl Rendite als auch
Cashflow übten Abwärtsdruck auf die Werte aus, wobei die Belegungsquote bei
Büroimmobilien mit 85 % deutlich unter der der anderen großen Sektoren lag
und die Marktmieten im Quartal weitgehend unverändert blieben. Deutschland
blieb beim Cashflow unter den im Datensatz erfassten Märkten am weitesten
zurück und ist der einzige Büroimmobilienmarkt, in dem sowohl die
Bestandsmieten als auch die Marktmieten im Jahresvergleich zurückgingen.
* Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im
Vergleich zu Q2 um 0,2 %, gestützt durch einen Cashflow-Beitrag von 0,4 %,
der den negativen Renditeeffekt von 0,3 % mehr als ausglich.
Fachmarktimmobilien verzeichneten mit einem Wertzuwachs von 0,9 % die
stärkste Entwicklung unter den Teilsegmenten der Einzelhandelsimmobilien.
* Sonstige: Studentenwohnimmobilien fielen in der Rangliste der
Wertentwicklung vom besten auf den schlechtesten Platz zurück; ihre
Wertentwicklung lag in Q3 gegenüber Q2 bei -0,8 %, da die Bewertungsrenditen
weiter stiegen, die Cashflows jedoch nach unten korrigiert wurden.
Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Sektortrends nach Anlageklasse
herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier
(https://www.altusgroup.com/insights/q3-2026-pan-european-dataset-analysis-on-
cre-valuation-trends/).
Über Altus Group
Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für
Gewerbeimmobilien (?CRE"), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für
Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus
eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche
Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer
Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf
unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu
steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine
Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte
zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.
Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF) besuchen Sie
bitte www.altusgroup.com (https://www.altusgroup.com/).
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jaime Bassett
Vice President, Marketing Communications, Altus Group
+1-416-641-9788
jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)
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