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21.09.2026 22:20:38
GNW-News: Am Ufer des Xijiang-Flusses entsteht ein neues Zentrum für die moderne Papierindustrie - der Bezirk Gangbei treibt die qualitativ hochwertige Entwi...
^GUIGANG, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach den kürzlich vom Amt für
Industrie und Informationstechnologie des Bezirks Gangbei (Bureau of Industry
and Information Technology, Gangbei District) in der Stadt Guigang (Autonome
Region Guangxi Zhuang) veröffentlichten Daten stieg der Produktionswert der
Papierherstellung und der Papierprodukte über einer bestimmten Größe in diesem
Bezirk von Januar bis Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
24,37 % an, was eine robuste und positive Dynamik in der industriellen
Entwicklung verdeutlicht. Der Bezirk Gangbei nutzt seine Vorteile als Tor zur
ASEAN entlang der?Goldenen Wasserstraße" und ergreift bedeutende Chancen wie
den Bau des Wirtschaftsgürtels am Pinglu-Kanal. Durch die konsequente Förderung
des modernen Papierindustriezweigs und die Konzentration auf die Entwicklung
einer maritimen Wirtschaft treibt der Bezirk die schrittweise Modernisierung,
die ökologische Effizienzsteigerung, die Clusterbildung sowie die Verbesserung
der Qualität im Rahmen einer offenen Wirtschaft der traditionellen
Papierindustrie voran. Ein modernes Zentrum der Papierindustrie, das am Xijiang-
Fluss verwurzelt ist, sich in Richtung ASEAN ausdehnt und weltweit seine
Strahlkraft entfaltet, nimmt rasch Gestalt an.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5632/eng)
Seit Beginn dieses Jahres haben sich sowohl die Produktion als auch der Ausbau
der Papierindustrie im Bezirk Gangbei mit bemerkenswerter Dynamik beschleunigt.
In den Produktionshallen der Guigang Longpai Paper Products Co., Ltd. laufen die
Anlagen auf Hochtouren, und dank der starken Absatz- und Produktionszahlen
erreichen die Produkte auch die Märkte in Übersee. In der ersten Jahreshälfte
belief sich der Gesamtexportwert von Haushaltspapier dieses Unternehmens auf
über 60 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 100,7 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum entspricht. Die Produkte des Unternehmens werden nach
Australien, Kanada, Südamerika, Asien sowie in weitere Regionen und Länder
verkauft, wobei der Anteil des Unternehmens am grenzüberschreitenden Markt
kontinuierlich steigt.
Mit dem Industriepark?Guangdong-Guangxi Circular" als zentraler Plattform
fördert der Bezirk Gangbei die umfassende Konzentration von Industrien,
Produktionsfaktoren und Märkten in Richtung Meer. Durch systematische Förderung
hat sich die moderne Papierindustrie des Landkreises von einer Einzelproduktion
zu einer vollumfänglichen Produktionskette entwickelt. Der Industriepark für
Haushaltspapier?China-ASEAN" wurde gegründet, in dem 35 Zellstoff- und
Papierunternehmen angesiedelt sind und eine vollständige Industriekette
aufgebaut wurde, die?Zellstoffherstellung, Papierherstellung und
Weiterverarbeitung" umfasst. Die Produkte gehören zu den meistverkauften im Land
und werden nach Südostasien, Afrika und in andere Regionen exportiert, was den
wachsenden Einfluss der industriellen Clusterbildung verdeutlicht.
Mit dem Schwerpunkt auf der Stärkung und Ergänzung der Industriekette sowie der
Förderung von Clustern nutzt der Bezirk Gangbei seine industrielle Basis und
seine Vorteile im Bereich der Kreislaufwirtschaft, um gezielte
Investitionsanreize entlang der Industriekette zu schaffen. Das Unternehmen
treibt die Ansiedlung hochwertiger Industriezweige aus der Greater Bay Area
Guangdong-Hongkong-Macau aktiv voran. Es wurden Schlüsselprojekte in den
Bereichen hochwertige Spezialpapiere, Weiterverarbeitung von Papierprodukten und
Förderung des Umweltschutzes eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf der
Entwicklung von Papierprodukten mit hoher Wertschöpfung liegt. Großprojekte wie
Lee & Man Paper, Lezan Phase II und Longpai Recycled Pulp werden mit Hochdruck
vorangetrieben. Sobald diese Projekte voll funktionsfähig sind, werden sie das
System der Leichtindustrie weiter verbessern, neue Wachstumsimpulse in der
Industriewirtschaft auslösen und der industriellen Transformation und
Modernisierung in der Region starke Dynamik verleihen.
Der Bezirk Gangbei hat sich die Vorteile der Parkentwicklung zunutze gemacht und
ein kostengünstiges, hocheffizientes industrielles Ökosystem aufgebaut. Die im
Industriepark vorhandenen Ressourcen, wie beispielsweise Guitang Pulp und
Huadian Steam, stehen den Unternehmen direkt zur Verfügung und gewährleisten
eine nahtlose Anbindung sowie eine effiziente Vernetzung zwischen vor- und
nachgelagerten Betrieben. Die Kommunalbehörden haben zudem gezielte Maßnahmen
zur Senkung der Preise für Dampf in der Papierherstellung und im
Logistiktransport eingeführt und damit Kostensenkungen sowie
Effizienzsteigerungen in der Produktion und im Betriebsablauf der Unternehmen
erzielt.
Dank ihrer hochwertigen Produkte und ihrer Markenstärke sind lokale
Papierunternehmen aus dem Bezirk Gangbei regelmäßig auf der China-ASEAN-Expo
vertreten. Eine Markenmatrix, zu der?Jiman",?Mandian" und?Hetianxia" gehören,
nimmt allmählich Gestalt an, wobei der Jahresumsatz von Jiman Paper 120
Millionen Yuan übersteigt. Unterdessen unterstützt der Bezirk Gangbei
Unternehmen aktiv beim Aufbau von Lagerstätten und Vertriebsnetzen im Ausland,
um hochwertigen Papierprodukten den Weg auf den Weltmarkt zu ebnen und den
internationalen Entwicklungsspielraum kontinuierlich zu erweitern.
Der Bezirk Gangbei hat zudem spezielle Arbeitsgruppen eingerichtet, die
regelmäßige Besuche bei Unternehmen durchführen und diese unterstützen, um
Engpässe und Schwierigkeiten in den Bereichen Landnutzung, Finanzierung,
Energieverbrauch und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu beseitigen. Es fördert
Marktteilnehmer aller Größenordnungen in abgestufter Weise und unterstützt
Unternehmen dabei, sowohl den heimischen High-End-Markt als auch den
ausländischen ASEAN-Markt zu erschließen.
Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°
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