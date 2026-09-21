GNW-News: Am Ufer des Xijiang-Flusses entsteht ein neues Zentrum für die moderne Papierindustrie - der Bezirk Gangbei treibt die qualitativ hochwertige Entwi...

^GUIGANG, China, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach den kürzlich vom Amt für

Industrie und Informationstechnologie des Bezirks Gangbei (Bureau of Industry

and Information Technology, Gangbei District) in der Stadt Guigang (Autonome

Region Guangxi Zhuang) veröffentlichten Daten stieg der Produktionswert der

Papierherstellung und der Papierprodukte über einer bestimmten Größe in diesem

Bezirk von Januar bis Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um

24,37 % an, was eine robuste und positive Dynamik in der industriellen

Entwicklung verdeutlicht. Der Bezirk Gangbei nutzt seine Vorteile als Tor zur

ASEAN entlang der?Goldenen Wasserstraße" und ergreift bedeutende Chancen wie

den Bau des Wirtschaftsgürtels am Pinglu-Kanal. Durch die konsequente Förderung

des modernen Papierindustriezweigs und die Konzentration auf die Entwicklung

einer maritimen Wirtschaft treibt der Bezirk die schrittweise Modernisierung,

die ökologische Effizienzsteigerung , die Clusterbildung sowie die Verbesserung

der Qualität im Rahmen einer offenen Wirtschaft der traditionellen

Papierindustrie voran. Ein modernes Zentrum der Papierindustrie, das am Xijiang-

Fluss verwurzelt ist, sich in Richtung ASEAN ausdehnt und weltweit seine

Strahlkraft entfaltet, nimmt rasch Gestalt an.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5632/eng)

Seit Beginn dieses Jahres haben sich sowohl die Produktion als auch der Ausbau

der Papierindustrie im Bezirk Gangbei mit bemerkenswerter Dynamik beschleunigt.

In den Produktionshallen der Guigang Longpai Paper Products Co., Ltd. laufen die

Anlagen auf Hochtouren, und dank der starken Absatz- und Produktionszahlen

erreichen die Produkte auch die Märkte in Übersee. In der ersten Jahreshälfte

belief sich der Gesamtexportwert von Haushaltspapier dieses Unternehmens auf

über 60 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 100,7 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum entspricht. Die Produkte des Unternehmens werden nach

Australien, Kanada, Südamerika, Asien sowie in weitere Regionen und Länder

verkauft, wobei der Anteil des Unternehmens am grenzüberschreitenden Markt

kontinuierlich steigt.

Mit dem Industriepark?Guangdong-Guangxi Circular" als zentraler Plattform

fördert der Bezirk Gangbei die umfassende Konzentration von Industrien,

Produktionsfaktoren und Märkten in Richtung Meer. Durch systematische Förderung

hat sich die moderne Papierindustrie des Landkreises von einer Einzelproduktion

zu einer vollumfänglichen Produktionskette entwickelt. Der Industriepark für

Haushaltspapier?China-ASEAN" wurde gegründet, in dem 35 Zellstoff- und

Papierunternehmen angesiedelt sind und eine vollständige Industriekette

aufgebaut wurde, die?Zellstoffherstellung, Papierherstellung und

Weiterverarbeitung" umfasst. Die Produkte gehören zu den meistverkauften im Land

und werden nach Südostasien, Afrika und in andere Regionen exportiert, was den

wachsenden Einfluss der industriellen Clusterbildung verdeutlicht.

Mit dem Schwerpunkt auf der Stärkung und Ergänzung der Industriekette sowie der

Förderung von Clustern nutzt der Bezirk Gangbei seine industrielle Basis und

seine Vorteile im Bereich der Kreislaufwirtschaft, um gezielte

Investitionsanreize entlang der Industriekette zu schaffen. Das Unternehmen

treibt die Ansiedlung hochwertiger Industriezweige aus der Greater Bay Area

Guangdong-Hongkong-Macau aktiv voran. Es wurden Schlüsselprojekte in den

Bereichen hochwertige Spezialpapiere, Weiterverarbeitung von Papierprodukten und

Förderung des Umweltschutzes eingeführt, wobei der Schwerpunkt auf der

Entwicklung von Papierprodukten mit hoher Wertschöpfung liegt. Großprojekte wie

Lee & Man Paper, Lezan Phase II und Longpai Recycled Pulp werden mit Hochdruck

vorangetrieben. Sobald diese Projekte voll funktionsfähig sind, werden sie das

System der Leichtindustrie weiter verbessern, neue Wachstumsimpulse in der

Industriewirtschaft auslösen und der industriellen Transformation und

Modernisierung in der Region starke Dynamik verleihen.

Der Bezirk Gangbei hat sich die Vorteile der Parkentwicklung zunutze gemacht und

ein kostengünstiges, hocheffizientes industrielles Ökosystem aufgebaut. Die im

Industriepark vorhandenen Ressourcen, wie beispielsweise Guitang Pulp und

Huadian Steam, stehen den Unternehmen direkt zur Verfügung und gewährleisten

eine nahtlose Anbindung sowie eine effiziente Vernetzung zwischen vor- und

nachgelagerten Betrieben. Die Kommunalbehörden haben zudem gezielte Maßnahmen

zur Senkung der Preise für Dampf in der Papierherstellung und im

Logistiktransport eingeführt und damit Kostensenkungen sowie

Effizienzsteigerungen in der Produktion und im Betriebsablauf der Unternehmen

erzielt.

Dank ihrer hochwertigen Produkte und ihrer Markenstärke sind lokale

Papierunternehmen aus dem Bezirk Gangbei regelmäßig auf der China-ASEAN-Expo

vertreten. Eine Markenmatrix, zu der?Jiman",?Mandian" und?Hetianxia" gehören,

nimmt allmählich Gestalt an, wobei der Jahresumsatz von Jiman Paper 120

Millionen Yuan übersteigt. Unterdessen unterstützt der Bezirk Gangbei

Unternehmen aktiv beim Aufbau von Lagerstätten und Vertriebsnetzen im Ausland,

um hochwertigen Papierprodukten den Weg auf den Weltmarkt zu ebnen und den

internationalen Entwicklungsspielraum kontinuierlich zu erweitern.

Der Bezirk Gangbei hat zudem spezielle Arbeitsgruppen eingerichtet, die

regelmäßige Besuche bei Unternehmen durchführen und diese unterstützen, um

Engpässe und Schwierigkeiten in den Bereichen Landnutzung, Finanzierung,

Energieverbrauch und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu beseitigen. Es fördert

Marktteilnehmer aller Größenordnungen in abgestufter Weise und unterstützt

Unternehmen dabei, sowohl den heimischen High-End-Markt als auch den

ausländischen ASEAN-Markt zu erschließen.

Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°