GNW-News: Am Weltorganspendetag gibt das KFSHRC die Durchführung von 10 Nierentransplantationen innerhalb von 48 Stunden bekannt

Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat an zwei

aufeinanderfolgenden Tagen erfolgreich 10 Cross-Over-Nierentransplantationen

durchgeführt und damit einen weltweiten Rekord für die meisten derartigen

Eingriffe innerhalb von zwei Tagen in einem einzigen Zentrum aufgestellt -

zeitgleich mit dem Weltorganspendetag am 13. August. Dieser Meilenstein

unterstreicht die führende Rolle des KFSHRC im Bereich der Organtransplantation

weltweit.

Dieser Erfolg spiegelt die hervorragende klinische Einsatzbereitschaft des

Krankenhauses, die nahtlose Koordination seiner multidisziplinären medizinischen

Teams und seine fortschrittlichen Systeme zur Spender- und

Empfängerkoordinierung wider, ebenso wie seine umfangreiche Erfahrung in der

Durchführung komplexer Transplantationsverfahren. Aufgrund all dieser Faktoren

ist das KFSHRC in der Lage, diese Art von Transplantationen präzise und

innerhalb eines außergewöhnlich kurzen Zeitraums durchzuführen.

Die Cross-Over-Transplantation, auch Überkreuzspende genannt, ist ein

innovativer Ansatz, bei dem Spender-Empfänger-Paare zusammengebracht werden,

deren Organe zwischen den Paaren ausgetauscht werden. Dabei spendet jeder

Spender eine Niere an einen Patienten, mit dem er nicht direkt verwandt ist,

während sein eigener Verwandter eine Niere von einem anderen Spender erhält.

Durch dieses Verfahren werden die Kompatibilitätsraten deutlich verbessert und

Patienten, die innerhalb ihrer Familie keinen passenden Spender finden, erhalten

neue Hoffnung.

Im vergangenen Jahr feierte das KFSHRC einen wichtigen Meilenstein: Seit Beginn

des Programms im Jahr 2011 wurden mehr als 500 Cross-Over-

Nierentransplantationen durchgeführt. Mit über 5.000 erfolgreichen

Nierentransplantationen seit Einführung seines Organtransplantationsprogramms im

Jahr 1981 gehört das Krankenhaus zu den führenden Transplantationszentren

weltweit.

Im Jahr 2024 führte das Krankenhaus mit 80 Nierentransplantationen bei Kindern

die weltweit höchste Anzahl an Transplantationen in einem Jahr durch. Damit ist

das Nierentransplantationsprogramm für Kinder des KFSHRC das größte seiner Art

im Vergleich zu führenden Zentren in den Vereinigten Staaten und Europa.

Mit diesem bemerkenswerten Erfolg unterstreicht das KFSHRC seine

Entschlossenheit, sich als führender Anbieter spezialisierter

Gesundheitsdienstleistungen zu etablieren. Durch den Einsatz qualifizierter

Fachkräfte, modernster Technologien und die Integration von Forschungs- und

Klinikprogrammen zielt das Klinikum darauf ab, sowohl lokal als auch global

Behandlungserfahrungen auf Weltklasseniveau zu bieten und gleichzeitig die

Position des Königreichs als führender Anbieter von Organtransplantationen zu

stärken.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum

im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen

Medizinzentren weltweit eingestuft. Zudem wurde es im Ranking von Brand Finance

2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten

anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten

Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der

?World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen.

