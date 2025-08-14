|
14.08.2025 11:12:38
GNW-News: Am Weltorganspendetag gibt das KFSHRC die Durchführung von 10 Nierentransplantationen innerhalb von 48 Stunden bekannt
^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen erfolgreich 10 Cross-Over-Nierentransplantationen
durchgeführt und damit einen weltweiten Rekord für die meisten derartigen
Eingriffe innerhalb von zwei Tagen in einem einzigen Zentrum aufgestellt -
zeitgleich mit dem Weltorganspendetag am 13. August. Dieser Meilenstein
unterstreicht die führende Rolle des KFSHRC im Bereich der Organtransplantation
weltweit.
Dieser Erfolg spiegelt die hervorragende klinische Einsatzbereitschaft des
Krankenhauses, die nahtlose Koordination seiner multidisziplinären medizinischen
Teams und seine fortschrittlichen Systeme zur Spender- und
Empfängerkoordinierung wider, ebenso wie seine umfangreiche Erfahrung in der
Durchführung komplexer Transplantationsverfahren. Aufgrund all dieser Faktoren
ist das KFSHRC in der Lage, diese Art von Transplantationen präzise und
innerhalb eines außergewöhnlich kurzen Zeitraums durchzuführen.
Die Cross-Over-Transplantation, auch Überkreuzspende genannt, ist ein
innovativer Ansatz, bei dem Spender-Empfänger-Paare zusammengebracht werden,
deren Organe zwischen den Paaren ausgetauscht werden. Dabei spendet jeder
Spender eine Niere an einen Patienten, mit dem er nicht direkt verwandt ist,
während sein eigener Verwandter eine Niere von einem anderen Spender erhält.
Durch dieses Verfahren werden die Kompatibilitätsraten deutlich verbessert und
Patienten, die innerhalb ihrer Familie keinen passenden Spender finden, erhalten
neue Hoffnung.
Im vergangenen Jahr feierte das KFSHRC einen wichtigen Meilenstein: Seit Beginn
des Programms im Jahr 2011 wurden mehr als 500 Cross-Over-
Nierentransplantationen durchgeführt. Mit über 5.000 erfolgreichen
Nierentransplantationen seit Einführung seines Organtransplantationsprogramms im
Jahr 1981 gehört das Krankenhaus zu den führenden Transplantationszentren
weltweit.
Im Jahr 2024 führte das Krankenhaus mit 80 Nierentransplantationen bei Kindern
die weltweit höchste Anzahl an Transplantationen in einem Jahr durch. Damit ist
das Nierentransplantationsprogramm für Kinder des KFSHRC das größte seiner Art
im Vergleich zu führenden Zentren in den Vereinigten Staaten und Europa.
Mit diesem bemerkenswerten Erfolg unterstreicht das KFSHRC seine
Entschlossenheit, sich als führender Anbieter spezialisierter
Gesundheitsdienstleistungen zu etablieren. Durch den Einsatz qualifizierter
Fachkräfte, modernster Technologien und die Integration von Forschungs- und
Klinikprogrammen zielt das Klinikum darauf ab, sowohl lokal als auch global
Behandlungserfahrungen auf Weltklasseniveau zu bieten und gleichzeitig die
Position des Königreichs als führender Anbieter von Organtransplantationen zu
stärken.
Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum
im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen
Medizinzentren weltweit eingestuft. Zudem wurde es im Ranking von Brand Finance
2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten
anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten
Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der
?World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie
unser Medienteam via mediacoverage@kfshrc.edu.sa
(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0a64186-
5706-4ea6-9bf3-348ab7113ed9
